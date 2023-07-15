Министр обороны Британии Уоллес заявил, что его слова об Украине были неверно поняты

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил о «неверной интерпретации» его слов о том, что Запад хотел бы видеть больше благодарности со стороны Украины за помощь.

Уоллес на своей странице в Facebook* (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta*, которая признана в РФ экстремистской) пояснил, что хотел бы, чтобы Украина «иногда признавала», что во многих странах и парламентах многих государств она не получает такую же поддержку, как со стороны Британии. «Я говорил не столько о правительствах, сколько о гражданах и парламентариях по всему миру», – приводит его слова ТАСС.

Британский министр добавил, что лично намерен «поддерживать Украину до конца», «сколько потребуется». При этом он отметил, что в национальных парламентах «часто сталкиваются различные интересы». Он заявил, что Британии и Украине нужно «продолжать стимулировать как можно более сильную поддержку».

Ранее Уоллес выразил возмущение отсутствием благодарности со стороны Украины за поставки техники. Он подчеркнул, что офис Зеленского относится к западным странам как к магазину Amazon, забывая о том, что за помощь принято говорить спасибо.

После этого Владимир Зеленский выложил в Сеть видео, в котором в язвительной и саркастичной манере 47 раз по-украински сказал странам НАТО спасибо. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба со своей стороны добавил, что Киев не возражал бы, если Британия и в самом деле будет аналогом интернет-магазина Amazon в вопросе поставок оружия Киеву.

Как отметил политолог Владимир Скачко, Зеленский и Кулеба не осознают последствий скандала с Британией.