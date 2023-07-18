СВО изменила мнение Британии о танках

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18 июля, вторник  |  Последнее обновление — 20:21  |  vz.ru
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Как отмена зерновой сделки поможет российским экспортерам

Россия разочаровалась в зерновой сделке ERDEM SAHIN/EPA/ТАСС
Зерновой сделки больше не будет. Россия ставит точку в этом вопросе. Однако для экспорта российских зерновых и доходов бюджета это не очень печальные новости. Более того, эта сделка изначально приносила России только ущерб, считают в Российском зерновом союзе. Почему отказ от зерновой сделки может оказаться даже выгодным нашим экспортерам? Подробности...
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Исполнить обещание Трампа сможет только армия России

Трамп считает, что у него «очень хорошие отношения» и с Путиным, и с Зеленским Erin Schaff/Global Look Press
Бывший и, возможно, будущий президент США Дональд Трамп считает, что для завершения военного конфликта между Россией и Украиной ему нужны одни сутки, два телефонных звонка и слово «хватит», которое он скажет Владимиру Зеленскому в том случае, если выиграет президентские выборы. Можно ли верить Трампу? Подробности...
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Модернизированный «Петр Великий» отрезвит любого врага России

Крейсер «Петр Великий» служит всего лишь с 1998 года Григорий Сысоев/РИА Новости
Вновь в СМИ попадают утечки о том, что самый мощный надводный корабль ВМФ России – тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий» – будет списан после того, как будут закончены работы по модернизации другого такого корабля – «Адмирала Нахимова». Однако есть и другие утечки – о том, что крейсер будет оставлен в составе флота. Официального решения на этот счет нет. А значит, стоит сказать, какой «Петр Великий» и почему Военно-морскому флоту он остро необходим. Подробности...
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В Польше зреет ненависть к Украине

Польский национализм поднимается против Украины Global Look Press/Keystone Press Agency
Польша считается одним из самых близких и энергичных союзников Украины. Варшава неизменно поддерживает наиболее радикальные шаги киевского режима – и казалось бы, настроения польского населения этому полностью соответствуют. Однако в последнее время среди поляков набирает популярность совсем другая, антиукраинская сила, где даже заявляют, что хотят хороших отношений с Россией. Что происходит? Подробности...
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Как России усилить защиту Крымского моста

Крымский мост надо защищать прямо сейчас Сергей Мальгавко/ТАСС
Крымский мост вновь был атакован ВСУ. Повреждения не стали критическими для стратегически важного инфраструктурного объекта. Однако эксперты говорят о необходимости усиления мер безопасности на объекте, причем с моря. Как именно можно усилить защиту моста и что для этого потребуется?  Подробности...
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Золото эмигрирует из США и Великобритании

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
На роль альтернативных финансовых центров претендуют Китай, ОАЭ и ряд других развивающихся государств, в том числе из разрастающегося БРИКС. Если занимать можно в Шанхае, Гонконге и Дубае, и занимать в юанях и дирхамах, то и поводов хранить золото на Западе остается все меньше. Подробности...

Участие в Олимпиаде предложат в обмен на отказ от Родины

Денис Миролюбов
Денис Миролюбов, Главный редактор InVoice Media
Если на приглашение атлетов на Олимпиаду в Париже некая надежда еще есть, то итоговая форма приглашения вряд ли кому-то понравится. Вероятно, спортсменам предложат поучаствовать в Играх в обмен на критику СВО или действующего политического режима, но при этом позволят выступать только под нейтральным флагом и без гимна. Подробности...
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Русский этнограф предупреждал о грядущем нацизме

Дмитрий Орехов
Дмитрий Орехов, писатель
Миклухо-Маклаю выпало защищать туземные народы в те времена, когда дорогу к «тотальному господству зла» прокладывали англичане. Сейчас, когда евгенику и нацизм возрождают американцы, его предостережения как никогда актуальны. Подробности...
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Трамп обещает завершить СВО за сутки

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«Барби» поссорила Китай и Вьетнам

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Центробанк выпустил серебряную монету в память о Викторе Цое

Центробанк 18 июля выпустил в обращение памятную серебряную монету «Творчество Виктора Цоя» номиналом три рубля. Монета имеет полноценную платежную ценность
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Украина ударила морскими беспилотниками по Крымскому мосту

Украина в ночь на 17 июля атаковала Крымский мост двумя надводными беспилотниками. Повреждена автодорога, погибли двое взрослых жителей Белгородской области, пострадала их 14-летняя дочь. Девочку доставили в реанимацию краснодарской Детской краевой клинической больницы. Она находится в сознании в состоянии средней тяжести
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Умерла французская певица и актриса Джейн Биркин

Во Франции в возрасте 76 лет умерла певица и актриса Джейн Биркин. Певицу обнаружила мертвой дома в Париже ее сиделка, причина смерти не разглашается. Всемирную известность Биркин приобрела в 60-х годах, став одним из символов эпохи. Поклонники отмечали яркую внешность, чувство стиля Биркин, общественность будоражили ее романы с известными личностями
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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    СВО изменила мнение Британии о танках

    Эксперты оценили возможности Британии нарастить производство танков
    Британия не сможет быстро восстановить танкостроение
    		  
    18 июля 2023, 20:15
    Фото: PA Images/Reuters
    Текст: Дарья Волкова,
    Евгений Поздняков

    В Британии допускают отказ от наращивания численности армии в пользу инвестиций в танки. Примечательно, но еще три года назад Лондон собирался полностью отказаться от тяжелой бронетехники. Что стало причиной столь резких изменений и главное – сможет ли Британия восстановить свое танкостроение?

    Британский министр обороны Бен Уоллес заявил, что Лондону следует вкладываться в танки, а не инвестировать в наращивание численности войск. Об этом пишет издание The Telegraph. В интервью газете он заявил, что власти страны будут модернизировать войска Соединенного Королевства и адаптировать их к «меняющейся картине мира».

    Уоллес также отметил – опыт Украины показал, что вооруженные силы должны быть «идеально сформированы». Именно поэтому деньги будут вкладываться в закупку танков, которые, по его мнению, являются «фундаментальной частью армии». Что же касается британских солдат, то ранее министр заявлял о намерении к 2025 году сократить их численность до 73 тыс. Это наименьший показатель в истории Британии.

    Примечательно, но еще три года назад, в 2020-м, в Британии планировали полностью отказаться от танков. Это желание аргументировалось желание дороговизной модернизации 227 машин Challenger-2 и 388 БМП Warrior. Как отмечали в министерстве обороны Соединенного Королевства, данные виды вооружения устарели, а современные боевые действия требуют больших вложений в космические и кибертехнологии.

    Однако в экспертном сообществе эту идею ставили под сомнение (о чем писала газета ВЗГЛЯД), поэтому неудивительно, что спустя несколько лет Лондон меняет точку зрения. Как показывает опыт СВО, танк остается королем на поле боя. Другое дело, что Британия, чья экономика находится в перманентном кризисе, едва ли способна восстановить танкостроение. В то же время Россия, например, за последний год силами только «Уралвагонзавода» нарастила поставки и капитальный ремонт танков Т-72 и Т-90 в 3,6 раза.

    «До начала СВО британская армия была нацелена в основном на борьбу с повстанческими движениями или боевыми частями развивающихся стран. Акцент делался на мобильность, разведку и силы специальных операций. Естественно, сухопутные войска в таких условиях могли не получать должного финансирования», – сказал Василий Кашин, военный эксперт, директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ.

    «Сейчас Британия, судя по всему, возвращается к модели Холодной войны. Напомню, тогда Лондон держал в Европе крупный воинский контингент с тяжелым вооружением. Однако проблема в том, что позднее производство танков было почти полностью свернуто. Техники осталось мало», – рассуждает собеседник.

    «Конечно, сейчас можно восстановить производство, начать его наращивать. Но это небыстрый процесс, а еще очень затратный. Британцы могут заняться восстановлением и модернизацией имеющегося парка вооружений. Также в строй может быть введена резервная техника. Возможно, Лондон примет решение закупить танки, например, у США. Там остались крупные запасы Abrams», – подчеркивает Кашин.

    «На мой взгляд, говоря о необходимости закупки танков, Уоллес в большей степени намекал на приоритет инвестиций в технологии.

    Эта мысль диктуется текущей ситуацией в британской армии – ее численность неуклонно снижается.

    Вероятно поэтому министр обороны и делает акцент на вооружении», – добавляет Сергей Денисенцев, эксперт Центра анализа, стратегий и технологий. «Однако нарастить количество танков, в частности Challenger, в короткие сроки Британия не сумеет. Последний образец данной модели был выпущен в 2002 году, а в 2009 завод по их производству перепрофилировали. Это серьезный удар по производству, в связи с чем Лондону понадобится несколько лет для возвращения к былым темпам производства», – отмечает Денисенцев.

    «Скорее всего, решение Уоллеса продиктовано анализом того, как западная техника показала себя на Украине. Тут налицо и уязвимость самих машин, и большие потери. Более того, нынешнее положение дел в британской армии не имеет ничего общего с теми нормативами, которые они сами себе устанавливали раньше», – считает военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «Очевидно, что быстро нарастить производство танков не получится. Это в целом касается всей военной промышленности Европы. Для того, чтобы воплотить свои планы в жизнь, Лондону необходимо сначала как минимум подготовить новых специалистов, а только потом что-то производить», – отметил он.

    «Для оперативного решения вопроса Британия может купить эти танки, например, у США. Но только в том случае, если американцы смогут не только обеспечивать внутренние потребности, но и работать на экспорт. В целом, многие страны мира производят танки. Но согласятся ли гордые островитяне их закупать где-то еще – вопрос спорный», – резюмирует Онуфриенко.
     
     
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