Шойгу заявил о многократном увеличении выпуска вооружений по сравнению с 2022 годом

Шойгу: Российский ОПК нарастил выпуск боеприпасов более чем в 10 раз по сравнению с 2022 годом

В 2023 году российская оборонная промышленность увеличила выпуск боеприпасов больше, чем в 10 раз по сравнению с началом 2022 года, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

В кратчайшие сроки предприятиям ОПК удалось нарастить производство особо востребованных образцов вооружений, военной спецтехники, средств поражения и обеспечить их ускоренные поставки в войска, заявил глава ведомства в интервью «Известиям».

С марта 2022 года число закупаемых и модернизируемых образцов военной техники, поставляемых по гособоронзаказу, увеличилось в 1,8 раза. В 2023 году это число выросло более чем в пять раз по сравнению с 2022 годом.

Некоторые поставки БПЛА, таких, как «Орлан-10», «Орлан-30», выросли в 53 раза. Производители работают 24 часа и семь дней в неделю, подчеркнул он.

«Камаз» увеличил поставки автомобилей в 17,6 раз, «Уралвагонзавод» нарастил поставки и капитальный ремонт танков Т-72 и Т-90 в 3,6 раза.

Курганский машиностроительный завод увеличил поставки и капитальный ремонт БМП-3 в 2,1 раза, Арзамасский машиностроительный завод увеличил поставку БТР-82 в четыре раза, а «Тигр-М» – в два раза.

Поставки вертолетов Ка-52 выросли в два раза, Ми-28 – в три раза. Автозавод «Урал» нарастил поставки автомобилей почти в восемь раз, заключил министр.

Ранее первый заместитель генерального директора Ростеха Владимир Артяков сообщал, что выпуск истребителей Су-34 и Су-35 увеличен в два раза для нужд СВО.