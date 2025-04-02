Заслуженный учитель: Домен «Образование» изменит методическую «обвязку» учебного процесса

Tекст: Татьяна Косолапова

Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать и внедрить домен «Образование» для размещения образовательных стандартов и программ. Он предназначен для обеспечения доступа к федеральным государственным образовательным стандартам, образовательным программам и иной учебно-методической документации.



«Поручено не просто размещение текстов стандартов и программ, ведь для общего образования это уже есть на сайте Единого содержания общего образования, а поручено создать систему, укорачивающую и упрощающую путь от внесения изменений в стандарты к тому, что реально происходит на уроках», – говорит Пратусевич.

Существующая сейчас система, продолжает собеседник, предусматривает то, что вносятся изменения в стандарты, что на практике долго и мучительно. Сначала меняются федеральные образовательные стандарты, затем – федеральные рабочие программы, основанные на этих стандартах, а после школа пишет свои программы либо использует федеральные и начинает по ним работать. Это долгий процесс, отмечает эксперт.

«Поэтому предлагается придумать такое платформенное решение, которое позволит связанным образом менять сразу всю методическую "обвязку" учебного процесса. Каким-то аналогом может служить юридическая система, когда при внесении изменений в какой-то закон автоматически меняются все ссылки во всех документах, на этот закон ссылающихся», – заключил Пратусевич.

Ранее по итогам заседания Совета по науке и образованию Путин дал поручение обновить федеральные образовательные стандарты и программы в областях математики, физики, химии и биологии.