Путин поручил создать домен «Образование»

Tекст: Дмитрий Зубарев

Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать и внедрить домен «Образование» для размещения образовательных стандартов и программ, сообщает ТАСС. Этот домен предназначен для обеспечения доступа к федеральным государственным образовательным стандартам, образовательным программам и иной учебно-методической документации. Указано, что в работу над проектом будут вовлечены ведущие образовательные и научные организации, а также заинтересованные работодатели.

В перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля, подчеркивается необходимость внедрения цифровых платформенных решений. Это включает не только разработку и размещение образовательных документов, но и распространение лучших рабочих программ по различным дисциплинам в открытом доступе.

Поручение было дано после заседания Совета по науке и образованию и направлено на повышение доступности и качества образовательных материалов в России. Ожидается, что новый домен упростит доступ к учебным ресурсам и повысит их качество за счет привлечения ведущих специалистов в сфере образования.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин поручил обновить образовательные стандарты по наукам, поручил запретить использование иностранных мессенджеров для госслужащих и поручил переключить господдержку на кредиты для профессий технологического лидерства.