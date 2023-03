Противостояние с Россией опустошило британские супермаркеты

Фото: Yui Mok/Reuters

Текст: Тимур Шариф

Грандиозный овощной кризис прямо сейчас испытывает Великобритания. Банальные огурцы, помидоры и перец можно купить в британских супермаркетах по большим ценам и с большими ограничениями, и никто пока не знает, когда и как эта проблема может быть решена. Что стало причиной происходящего и при чем здесь политическое противостояние Запада и России? С легкой руки Жан-Жака Руссо приписываемая Марии-Антуанетте фраза «Если у них нет хлеба – пусть едят пирожные!» стала известна всему миру с XVIII века. У историков нет единого взгляда относительно того, произносила ли французская королева подобные слова или нет, однако мало кто мог предположить, что нечто подобное будет высказано в первой четверти XXI века. Правда, не монаршей особой, по другую сторону Ла-Манша и в отношении помидоров и репы. Тереза Коффи (Therese Anne Coffey), министр окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства Великобритании, произвела фурор своим выступлением в Палате общин британского парламента в конце февраля. Министра пригласили в Вестминстерский дворец, чтобы услышать ее объяснения по поводу нехватки целого ряда продуктов – в частности овощей – на полках британских супермаркетов. Тереза Коффи в итоге своей речи пришла к рассуждениям относительно пользы сезонного питания. «Мы должны быть уверены в бережном отношении к раздельному питанию наших сограждан. В этом случае многие жители нашей страны прямо сейчас ели бы репу, а не думали о салате, помидорах и прочем», – заявила министр. Уже через несколько часов после ее исторического выступления британский интернет был заполнен мемами* и карикатурами: «Пусть они едят репу!», «Репа вместо помидоров!» и т. п. В действительности британским потребителям и торговцам вовсе не до смеха из-за сложившейся ситуации. Уже несколько крупнейших сетей супермаркетов Великобритании, в числе которых Asda, Morrisons, Tesco и международная сеть Aldi были вынуждены ввести ограничения для покупателей на целый ряд свежих продуктов, включая помидоры, огурцы и перец. Причина проста - все они не могут обеспечить наличие товара в необходимом количестве. Ожидается, что другие сетевые ритейлеры в ближайшие дни также введут ограничения на продажу некоторых товаров. А в целом ряде розничных продуктовых магазинов, как и в послевоенные годы, продают овощи по принципу «не более двух упаковок в одни руки». Как заявляют представители торговых сетей, дефицит может продлиться в течение нескольких недель, однако прогнозы ряда экспертов звучат еще мрачнее. Стандартная отговорка британских чиновников, пытающихся списать все возникшие проблемы на затруднения с поставками овощей из Испании и Северной Африки, соответствуют истине лишь отчасти. Действительно, по данным исследования поставщика общественного питания Reynolds, из-за сильных дождей доступность некоторых овощей на рынках Северной Африки снизилась на 30-40%, а урожай перца в Испании сократился на 70%. В числе прочих причин называется необычно холодная погода, а также штормы, повлиявшие на морские перевозки из Марокко. Однако, в прошедшем 2022 году сообщений о природных катаклизмах в этих регионах не появлялось. Тем не менее, по данным Департамента окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства (DEFRA), сентябрьские сезонные цены на фрукты и овощи выросли на 35% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Причем, подорожали и те товары, которые не связаны ни с североафриканским, ни с каким бы то ни было другим экспортом. Например, цены на морковь выросли на 35%, кабачки и яблоки подорожали на 38%, фасованная зелень – на 46%, а рекорд побили цены на фасоль – 209%. Более того, отсутствуют новости о нехватке овощей или других экспортируемых продуктов питания из Германии или Франции. Пользователи британских соцсетей выкладывают на своих страницах снимки переполненных овощных отделов, отмечая что такого критического дефицита в этих странах, несмотря на возросшие в силу инфляции цены, не наблюдается. С тревогой наблюдая за исчезновением товаров с полок магазинов и средств с их финансовых счетов, они задумываются о более веских причинах, вызвавших подобный кризис. И у них есть на это все основания. По данным Британского консорциума розничной торговли (BRC), инфляция цен в магазинах выросла до нового максимума в 8,4% в феврале 2023 года по сравнению с 8% в январе. Цены на продукты в британских магазинах в целом выросли до 16,3%. А одна из крупнейших британских компаний по исследованиям рынков, Kantar Group сообщила, что британские семьи в текущем году вынуждены тратить на покупку продуктов на 811 фунтов стерлингов в год больше, чем в аналогичный период прошлого года. Фрейзер Маккевитт (Fraser McKevitt), глава отдела данных о розничной торговле и потребителях в Kantar Group, обмолвилась в одном из интервью: «Наше последнее исследование показывает, что инфляция цен на продукты питания является второй по важности финансовой проблемой для населения, после затрат на электроэнергию». Однако некоторые специалисты справедливо полагают, что затраты на электроэнергию, как и цены на энергоносители являются ключевой проблемой экономики Соединенного Королевства в целом. Именно они и лежат в основе нынешних проблем с поставками продуктов питания в британские магазины. А этот кризис, в свою очередь, прямо спровоцирован противостоянием Запада с Россией и отказом Европы (в том числе и Британии) от российских энергоносителей. Джек Уорд, генеральный директор Британской ассоциации производителей (Jack Ward, British Growers Association) уверен, что причина дефицита кроется в возросших расходах на энергоносители. «Прошлой осенью в нашей отрасли было много разговоров о растущих издержках производства из-за повышения цен на энергоносители и затрат на сырье. Производители Великобритании и других регионов Северной Европы придерживались мнения, что, если им не будет гарантирована разумная доходность, они не будут сажать урожай», – заявляет он. Более радикально и остро звучат слова Али Каппер (Ali Capper), председателя объединения 150 компаний-производителей фруктов British Apples and Pears. Она уверена, что причиной сокращения поставок стал огромный рост затрат на энергию и рабочую силу в 2022 году: «Инфляция стала убийцей для всех нас». Дефицит овощей в британских магазинах приводит к цепной реакции, наносящей удар не только по финансовому положению множества британских семей, но и малому и среднему бизнесу. Северная и холодная Британия вплотную подошла к серии разорений и банкротств тепличных хозяйств, в которых сосредоточено все сохранившееся производство местных овощей и фруктов. Сокращение продуктовой номенклатуры, в свою очередь, неминуемо ведет к падению прибыли и дальнейшим увольнениям персонала в сфере общественного питания. Множество ресторанов и закусочных по всей стране уже были вынуждены внести изменения в своих меню, чтобы удержаться на плаву и сохранить большую часть своей клиентуры. А рассчитывать на «братскую» помощь из континентальной Европы не приходится – после Брексита транспортировка свежих овощей и фруктов через Ла-Манш стала слишком дорогим удовольствием для европейских производителей и поставщиков. Национальный союз фермеров (National Farmers' Union of England and Wales) уже давно бил в набат и предупреждал, что чрезмерная зависимость от импорта свежих продуктов делает Великобританию уязвимой как от непредсказуемых погодных явлений, так и от более критических внешних факторов, таких как прокси-война с Россией, в которую Британия ввязалась на украинском полигоне. Союз призывает к максимальной поддержке британских фермеров, яростно критикуя прошлогоднее решение правительства об отказе местным производителям тепличных продуктов питания в поддержке оплаты счетов за электроэнергию в рамках национальной программы энергосбережения. В правительстве его Величества заявили, что внимательно изучают эту критику. На эту тему В рамках маниакальной борьбы за «зеленую повестку» и снижения естественных парниковых выбросов от животноводства в атмосферу, в странах ЕС с недавних пор разрешено добавлять сверчков, мучных червей, личинок моли и других насекомых в качестве белковой добавки в рацион питания вместо мяса. По данным британского издания Express, к подобным кулинарным новинкам готовы не более 49% молодых британцев, и всего 26% – взрослых. Впрочем, возможно именно такое предложение будет озвучено министром Терезой Коффи после того, как благодаря бездумной политике британского правительства в Королевстве закончатся запасы репы.