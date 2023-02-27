Как возник всемирный луковый кризис

Тысяча рублей за килограмм! Это цена не красной икры, не какого-то фантастического деликатеса – нет, именно столько теперь стоит обыкновенный репчатый лук. Правда, не в России, а на Филиппинах. Впрочем, лук внезапно стал дефицитом и резко подорожал не только в этой далекой стране, но и во многих других. Что происходит и при чем здесь Украина?

Вечно актуальный вопрос: как заработать много денег? Поехать мыть золото на Дальнем Востоке? Или вложиться в перспективную криптовалюту? Наклепать и продавать NFT (при этом плохо понимая, что это вообще такое)?

Порой кажется, что путь к материальному благополучию становится все более недоступным. Технологии совершенствуются. Не каждый компетентен в программировании, робототехнике или биотехнологиях на таком уровне, чтобы топовые работодатели и хедхантеры гонялись за ним с соцпакетами и годовыми бонусами наперевес.

К счастью, есть путь проще. Выращивайте лук.

Наводнение в Пакистане и паника в Средней Азии

По сравнению с началом года цена на него выросла в России более чем на 60%. Но это меркнет по сравнению с луковой паникой в Азии.

Еще месяц назад Bloomberg заметил, что на Филиппинах розничная цена на лук взлетела до 12 долларов за кг (сегодня уже выше 13 долларов). Это дороже не только прочих овощей, но и дороже мяса, что уж вовсе абсурд. Пилоты авиалайнеров везут лук контрабандой, а работающие в ОАЭ филиппинцы тащат сумки с луком на родину. Для лучшего понимания безумия ситуации: ОАЭ и Филиппины разделяют более 7000 км.

Филиппины – это, конечно, частный пример. Но и в других странах с луком непросто. В тех же ОАЭ лук тоже недешев (порядка пяти долларов за кило). И это еще можно понять, в конце концов Ближний Восток – не лучший регион для земледелия и немалую долю продовольствия тамошние страны импортируют.

Однако вполне благополучный в этом плане Казахстан еще в конце января ввел трехмесячный запрет на экспорт лука. Забавно, что сама ситуация с запретом напоминает луковицу:

запрет на экспорт ввели 28 января в основном из-за резкого увеличения спроса на лук из Узбекистана. Из-за аномальных холодов в Узбекистане была потеряна часть нового урожая, а также собранного в прошлом году. В итоге Узбекистан ввел запрет на экспорт (14 января) и стал его, наоборот, импортировать. Аналогичный запрет ввели также в Киргизии (31 января), а также в Таджикистане (30 января). В последнем он действует до сбора нового урожая.

Потерю урожая из-за заморозков Узбекистан, возможно, и пережил бы. Если бы еще в конце 2022 года не столкнулся с ажиотажным спросом пакистанских импортеров. Урожай в Пакистане погубили наводнения.

В 2021 году Пакистан занимал седьмое место среди поставщиков лука на мировой рынок, да и сам был его крупным потребителем (население – более 230 млн человек). То есть удар получился двойным: перестали экспортировать и начали скупать.

Дальше всё посыпалось как карточный домик. А в начале февраля на фоне этого парада запретов происходит землетрясение в Турции, из-за чего нарушается логистика и отгрузки овощей на экспорт. К тому же непонятна судьба нового урожая лука и в каких объемах Турция сможет его экспортировать.

А ведь Турция поставляет лук в том числе в страны Средней Азии, что добавляет тамошним властям беспокойства. И не исключено, что трехмесячные запреты будут продлены или, как в Таджикистане, будут действовать до нового урожая.

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Сегодня в мире проживает около 1,6 млрд мусульман. 23 марта – начало священного для них месяца Рамадана, во время которого потребление лука в любой мусульманской стране увеличивается. Неудивительно, что одни мусульманские страны запрещают экспорт лука, а другие – спешно им запасаются, создавая ажиотаж в мировом масштабе.

Засуха в ЕС и украинский кризис

К сожалению, повышенный спрос на лук в мире определяется не только прошлогодним наводнением в Пакистане. Его достаточно высокое седьмое место обеспечило 3,7% мирового экспорта. Но в числе крупнейших поставщиков лука на мировой рынок немало стран ЕС: Нидерланды (до 20% мирового экспорта), Испания, Франция. В сумме из топ-15 экспортеров в 2021 году на страны ЕС приходится почти 30% поставок на мировой рынок. И по этому луку ударили уже не заморозки и наводнения, а иные факторы.

Первый – прошлогодняя засуха в странах Европы, которую эксперты признали сильнейшей за 500 лет. Так, урожайность лука в Нидерландах упала с 57 тонн с гектара (средний показатель за последние 10 лет) до 44 т/га в 2022 году. Правда, предыдущая сильнейшая засуха случилась всего лишь четырьмя годами раньше, что наводит на невеселые размышления.

Идем дальше. Урожай стал меньше, но его себестоимость выросла: топливный и энергетический кризис, подорожание удобрений и расходов на логистику. В итоге в конце 2022 года в Польше килограмм лука стоил 2,4-2,5 злотых (в декабре 2021-го – 1,5-1,55 злотых за килограмм).

Третьей причиной стал украинский кризис. Если вся Европа (ЕС + Великобритания) в прошлом году вырастили 6,3 млн тонн лука, то Украина с середины 2010-х и до текущего времени выращивает в среднем один миллион тонн в год. В 2022-м – немногим более 700 тыс. тонн.

«35% внутреннего производства лука обеспечивала Херсонская область. А так как она в прошлом году из плодоовощного рынка выпала, лук уже с осени попал в жесткий дефицит, и его нехватка будет только расти. Если в прошлые годы мы начинали импортировать лук с апреля, то в этом сезоне поставки пошли буквально с сентября», – поясняет глава украинского Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

Импорт пошел в первую очередь из Польши – тамошние фермеры еще прошлой весной закладывали площади с расчетом на Украину. Но никто не ожидал, что Украина за год купит 54 тыс. тонн (две тысячи тонн в 2021-м).

Что же касается украинского урожая лука, то отчетные цифры не отражают реальных запасов. Во-первых, фермеры старались по возможности распродаться, тем более, что засушливое лето и неурожай в ЕС этому способствовали. И Украина вывозила свой недорогой лук, чтобы через несколько месяцев начать завозить более дорогой польский.

Во-вторых, осенью, когда пошли веерные отключения электроэнергии, бизнес оказался перед непростой дилеммой. Поддерживаешь температурный режим овощехранилищ с помощью дизельных генераторов – увеличиваешь расходы на хранение. Не включаешь генераторы – товар начинает портиться. Украинские эксперты не уточняют, какую часть урожая лука аграрии и оптовики потеряли из-за перебоев подачи электроэнергии. Но признают, что такая проблема есть.

И это касается не только лука. «…Никто не знает, какие цены на овощи будут к весне и что в итоге удастся сохранить, [поэтому] товар массово сбрасывают сейчас, пока он еще имеет товарный вид. Но если к весне складские запасы иссякнут, на рынке может образоваться дефицит – и ценники пойдут в рост», – говорил Олег Пендзин в декабре 2022 года. Сегодня его прогноз сбывается: вслед за луком дорожают морковь и капуста.

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Украинский кризис явно далек от завершения. Да и после установления мира урожаи восстановятся не сразу: поля по обе стороны новой границы еще нужно будет разминировать. К тому же изменения климата явно увеличивают количество погодных аномалий. Засухи и наводнения, скорее всего, будут случаться чаще. Население планеты между тем растет. Так что если вам не повезло заработать на криптоинвестициях – подумайте о плантации лука.