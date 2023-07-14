Зачем НАТО стягивает к границам России 300 тыс. солдат

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14 июля, пятница  |  Последнее обновление — 21:57  |  vz.ru
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Нефтяной союз России и саудитов бесит Запад

МЭА вбивает клин между Россией и Саудовской Аравией Александр Манзюк/ТАСС
Саудовская Аравия теряет лидерство в ОПЕК+ и отдает его России, уверяет Международное энергетическое агентство. При этом цены на нефть уже стабилизировались, пишут западные СМИ. Однако в реальности Саудовская Аравия не является жертвой России и идет на сокращение добычи осознанно. Именно потому, что на самом деле до стабилизации нефтяных цен еще может быть далеко.  Подробности...
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Зеленский испортил отношения с ключевым союзником в НАТО

PA Images/Reuters
Министр обороны Британии Бен Уоллес рекомендовал украинскому правительству быть более признательным западным странам. Владимир Зеленский язвительно ответил, что может благодарить главу военного ведомства каждый день, а после записал видео, где говорит спасибо 47 раз. Каковы истинные причины этой перепалки и к каким последствиям она может привести как самого Зеленского, так и страны НАТО?  Подробности...
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Как России распорядиться подбитой техникой НАТО

В Госдуме поддержали предложение о выставке подбитой техники ВСУ кадр из видео
Разбитая техника стран НАТО может оказаться у посольств западных стран в Москве. С такой инициативой выступили в Госдуме, и теперь ее должны проработать в профильном комитете парламента. Однако в экспертном сообществе мнения на этот счет разделились. Какие аргументы звучат за и против организации подобных выставок и как России лучше всего распорядиться подбитой техникой противника?  Подробности...
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Прибалтика помогает России обманывать европейские санкции

Заготовка леса в России по-прежнему процветает Владимир Смирнов/ТАСС
Производство туалетной бумаги в Евросоюзе оказалось под угрозой, а все из-за тотального запрета на ввоз российской древесины и изделий из нее. Однако внезапно выяснилось, что проблему эту успешно решает европейский бизнес. Обходить антироссийские санкции мешают бизнесмены Прибалтики, но не только они. Подробности...
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Генерал Суровикин: Военный мятеж сыграет на руку противнику

«Нельзя играть на руку противнику в это тяжелое для страны время», – подчеркнул Суровикин в видеообращении Минобороны России
«Я призываю остановиться, противник только и ждет, когда у нас обострится внутриполитическая обстановка. Нельзя играть на руку противнику». Такими словами генерал Суровикин описал ситуацию, которая сложилась вокруг ЧВК «Вагнер» и ее основателя Евгения Пригожина. В чем заключается суть этого кризиса и почему в нем кровно заинтересованы ВСУ и НАТО?  Подробности...
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Маскарад Зеленского затянулся

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Главная стилистическая проблема Зеленского – его нарочитость. Нарочито небрежная небритость. Говорящий костюм, который должен означать: «моя страна воюет». Но это как если бы Олаф Шольц оделся в стиле Октоберфеста, Эммануэль Макрон пришел в костюме королевского мушкетера, а Джо Байден натянул на свой плохо соображающий череп ковбойскую шляпу. Подробности...
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«Око за око» против искусственного интеллекта

Олег Степанов
Олег Степанов, учредитель АНО «Большая Земля»
В чем сила бюрократии, почему она засасывает и перемалывает личность любого человека? В обезличивании. Кто виноват в том, что тысячи штрафов за нарушения ПДД, зафиксированные камерами, автоматически списываются со счетов невиновных людей? Никто. Подробности...
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Как Россия может спутать карты Варшаве

Кирилл Аверьянов
Кирилл Аверьянов, политолог
Вы знаете приказ Бандеры «убейте каждого поляка в возрасте от 16 до 60 лет»? Если не знаете, то вы не являетесь украинистами. А если знаете, то вы согласны с ним или нет? Если согласны, то наша дискуссия закончена. Подробности...
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    НАТО под видом оборонительной армии готовит наступательную
    		  
    14 июля 2023, 21:00
    Фото: Artur Widak/NurPhoto/Reuters
    Текст: Илья Абрамов

    Западные СМИ раскрыли план НАТО на случай войны с Россией. В нем подразумевается рост численности сил быстрого реагирования альянса до 300 тыс. человек, а также распределяется «оборона» стран Восточной Европы за более сильными союзниками. Как именно выглядит это распределение и каким образом России следует реагировать на реализацию подобных планов?

    Немецкая газета Bild раскрыла детали плана НАТО на случай военного конфликта с Россией. Документ, охарактеризованный генсеком альянса Йенсом Столтенбергом как «самый крупный оборонный план со времен холодной войны», содержит в себе более четырех тысяч страниц. В частности, из него следует, что главнокомандующий силами НАТО в Европе сможет принимать часть решений самостоятельно, без дополнительных консультаций с альянсом.

    Кроме того, некоторые страны альянса возьмут на себя защиту стран восточного фланга. Германия будет отвечать за Литву, Британия – за Эстонию, Канада – за Латвию, а США – за Польшу. При этом Германия в документе фигурирует как важнейший логистический узел – для этого альянс откроет в немецком Висбадене второй штаб сухопутных сил альянса (первый находится в турецком Измире).

    Также альянс намерен улучшить защиту трубопроводов и других объектов критической инфраструктуры; усилить подразделения, оснащенные тяжелыми вооружениями, и системы ПВО, нарастить запасы дальнобойных ракет и артиллерийских систем. Страны – члены НАТО подтвердили приверженность к повышению трат на оборону до уровня в минимум 2% от своего ВВП.

    И самое важное – план подразумевает развертывание 300 тыс. военных в высокой степени готовности (сейчас таковых – 40 тыс.). Этот вопрос был согласован несколько дней назад на саммите в Вильнюсе, при этом еще весной прогнозировалось, что увеличенная группировка войск разделится на два эшелона. В первом будет 100 тыс. военных, готовых к отправке в течение десяти дней. Второму эшелону для отправки потребуется до 30 суток.

    Ранее Москва подчеркивала, что итоги саммита НАТО в Вильнюсе свидетельствуют о возвращении альянса к схемам холодной войны, это вызвано противостоянием «одного миллиарда» и «другой части человечества». И это мнение подтверждается данными тех документов, которые раскрыли немецкие СМИ.

    Кроме того, в настоящее время в Европе и так дислоцированы 100 тыс. американских военных, о чем накануне сообщала газета Politico. Также об увеличении численности вооруженных сил неоднократно заявляли Польша и Германия. Таким образом, страны НАТО продолжают курс на милитаризацию и формирование ударного кулака в Восточной Европе, хотя и называют его исключительно оборонительным.

    «Текущее расширение контингента сил быстрого реагирования НАТО в Европе на самом деле не первое. Группировка войск уже увеличилась с 4–5 тыс. человек в 2010 году до 40 тыс. на сегодняшний день. Теперь же число солдат дойдет до 300 тыс. То есть западные страны создают в Польше и Прибалтике крупную армию для возможного вторжения. Полномочия главкома НАТО расширяются с той же целью – для подготовки будущей войны», – сказал военный эксперт Александр Артамонов.

    «Кроме того, милитаризируются и страны Восточной Европы.

    Варшава сейчас получает огромное количество наступательного вооружения: РСЗО HIMARS, Leopard и К2. Все это прибудет в страну в ближайшие годы. Также до 25 тыс. человек увеличивается совместный польско-литовско-украинский корпус, в который уже сейчас ведется активный набор», – отмечает он.

    «На мой взгляд, НАТО придерживается следующей тактики: либо они ввязывают нас в длительную войну на Украине на истощение, либо с нами будет заключено перемирие, которое альянс использует для того, чтобы окружить нас со всех сторон. С этой же целью сейчас разжигается ситуация на Южном Кавказе, западные страны стремятся создать второй фронт против России», – полагает собеседник.

    «Чтобы противостоять планам НАТО, нам необходимо переходить от активной обороны в наступление. Для этого нам необходимо увеличить численность войск еще на 100–150 тыс. человек для пополнения армии и ротации. Кроме того, нужно уничтожать важные логистические узлы ВСУ, что значительно осложнит доставку противником боеприпасов на фронт», – подчеркнул Артамонов.

    «Для понимания, насколько большая группировка НАТО будет размещена в Европе, достаточно посмотреть на частичную мобилизацию в России. Всего в наши войска было призвано чуть более 300 тыс. человек. Этого хватило, чтобы закрыть потребность российских Вооруженных сил в личном составе на фронте длиной более тысячи километров. Численность будущих сил быстрого реагирования будет выше, чем у армии Британии или Франции. Этот пример также показателен», – сказал военный эксперт Василий Дандыкин.

    «Группировка быстрого реагирования НАТО будет размещаться в Польше и Прибалтике. В последней могут на постоянной основе базироваться дополнительные силы авиации.

    Войска альянса могут быть развернуты и в Финляндии, которая думает о строительстве военной базы на своей территории. Также нельзя забывать о Румынии и Греции, где уже находятся вооруженные силы наших оппонентов», – отмечает собеседник.

    «Россия уже реагирует на эти угрозы. Нами создаются военные округа, формируются новые подразделения. Ведется активный набор на контрактную службу. Российская армия также помогает в защите Белоруссии. В республике располагается наш воинский контингент. Мы помогаем укреплять оборону союзной страны, устанавливаем там ПВО. Недавно даже разместили тактическое ядерное оружие. Все эти действия связаны с подготовкой к вероятной агрессии со стороны НАТО», – резюмировал Дандыкин.
     
     
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