Зачем НАТО стягивает к границам России 300 тыс. солдат

Западные СМИ раскрыли план НАТО на случай войны с Россией. В нем подразумевается рост численности сил быстрого реагирования альянса до 300 тыс. человек, а также распределяется «оборона» стран Восточной Европы за более сильными союзниками. Как именно выглядит это распределение и каким образом России следует реагировать на реализацию подобных планов?

Немецкая газета Bild раскрыла детали плана НАТО на случай военного конфликта с Россией. Документ, охарактеризованный генсеком альянса Йенсом Столтенбергом как «самый крупный оборонный план со времен холодной войны», содержит в себе более четырех тысяч страниц. В частности, из него следует, что главнокомандующий силами НАТО в Европе сможет принимать часть решений самостоятельно, без дополнительных консультаций с альянсом.

Кроме того, некоторые страны альянса возьмут на себя защиту стран восточного фланга. Германия будет отвечать за Литву, Британия – за Эстонию, Канада – за Латвию, а США – за Польшу. При этом Германия в документе фигурирует как важнейший логистический узел – для этого альянс откроет в немецком Висбадене второй штаб сухопутных сил альянса (первый находится в турецком Измире).

Также альянс намерен улучшить защиту трубопроводов и других объектов критической инфраструктуры; усилить подразделения, оснащенные тяжелыми вооружениями, и системы ПВО, нарастить запасы дальнобойных ракет и артиллерийских систем. Страны – члены НАТО подтвердили приверженность к повышению трат на оборону до уровня в минимум 2% от своего ВВП.

И самое важное – план подразумевает развертывание 300 тыс. военных в высокой степени готовности (сейчас таковых – 40 тыс.). Этот вопрос был согласован несколько дней назад на саммите в Вильнюсе, при этом еще весной прогнозировалось, что увеличенная группировка войск разделится на два эшелона. В первом будет 100 тыс. военных, готовых к отправке в течение десяти дней. Второму эшелону для отправки потребуется до 30 суток.

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Ранее Москва подчеркивала, что итоги саммита НАТО в Вильнюсе свидетельствуют о возвращении альянса к схемам холодной войны, это вызвано противостоянием «одного миллиарда» и «другой части человечества». И это мнение подтверждается данными тех документов, которые раскрыли немецкие СМИ.

Кроме того, в настоящее время в Европе и так дислоцированы 100 тыс. американских военных, о чем накануне сообщала газета Politico. Также об увеличении численности вооруженных сил неоднократно заявляли Польша и Германия. Таким образом, страны НАТО продолжают курс на милитаризацию и формирование ударного кулака в Восточной Европе, хотя и называют его исключительно оборонительным.

«Текущее расширение контингента сил быстрого реагирования НАТО в Европе на самом деле не первое. Группировка войск уже увеличилась с 4–5 тыс. человек в 2010 году до 40 тыс. на сегодняшний день. Теперь же число солдат дойдет до 300 тыс. То есть западные страны создают в Польше и Прибалтике крупную армию для возможного вторжения. Полномочия главкома НАТО расширяются с той же целью – для подготовки будущей войны», – сказал военный эксперт Александр Артамонов.

«Кроме того, милитаризируются и страны Восточной Европы.

Варшава сейчас получает огромное количество наступательного вооружения: РСЗО HIMARS, Leopard и К2. Все это прибудет в страну в ближайшие годы. Также до 25 тыс. человек увеличивается совместный польско-литовско-украинский корпус, в который уже сейчас ведется активный набор», – отмечает он.

«На мой взгляд, НАТО придерживается следующей тактики: либо они ввязывают нас в длительную войну на Украине на истощение, либо с нами будет заключено перемирие, которое альянс использует для того, чтобы окружить нас со всех сторон. С этой же целью сейчас разжигается ситуация на Южном Кавказе, западные страны стремятся создать второй фронт против России», – полагает собеседник.

«Чтобы противостоять планам НАТО, нам необходимо переходить от активной обороны в наступление. Для этого нам необходимо увеличить численность войск еще на 100–150 тыс. человек для пополнения армии и ротации. Кроме того, нужно уничтожать важные логистические узлы ВСУ, что значительно осложнит доставку противником боеприпасов на фронт», – подчеркнул Артамонов.

«Для понимания, насколько большая группировка НАТО будет размещена в Европе, достаточно посмотреть на частичную мобилизацию в России. Всего в наши войска было призвано чуть более 300 тыс. человек. Этого хватило, чтобы закрыть потребность российских Вооруженных сил в личном составе на фронте длиной более тысячи километров. Численность будущих сил быстрого реагирования будет выше, чем у армии Британии или Франции. Этот пример также показателен», – сказал военный эксперт Василий Дандыкин.

«Группировка быстрого реагирования НАТО будет размещаться в Польше и Прибалтике. В последней могут на постоянной основе базироваться дополнительные силы авиации.

Войска альянса могут быть развернуты и в Финляндии, которая думает о строительстве военной базы на своей территории. Также нельзя забывать о Румынии и Греции, где уже находятся вооруженные силы наших оппонентов», – отмечает собеседник.

«Россия уже реагирует на эти угрозы. Нами создаются военные округа, формируются новые подразделения. Ведется активный набор на контрактную службу. Российская армия также помогает в защите Белоруссии. В республике располагается наш воинский контингент. Мы помогаем укреплять оборону союзной страны, устанавливаем там ПВО. Недавно даже разместили тактическое ядерное оружие. Все эти действия связаны с подготовкой к вероятной агрессии со стороны НАТО», – резюмировал Дандыкин.