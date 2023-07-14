Польские бизнесмены ответят за русофобию Варшавы

Россия решила закрыть польское консульство в Смоленске, мотивируя это тем, что Варшава последние годы проводит враждебную политику в отношении Москвы. В Польше пообещали симметричный ответ. К каким последствиям могут привести подобные решения и стоит ли ожидать понижения уровня дипломатических отношений между Россией и Польшей?

Глава российского правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о закрытии консульского агентства Польши в Смоленске. Полный текст документа опубликован на официальном портале правовой информации. В нем российскому МИД приказано уведомить Варшаву об отзыве согласия на открытие представительства.

Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что руководство страны примет симметричные меры в ответ на действия Москвы. Он также отметил, что Варшава находится в «постоянном контакте с дипломатами, работающими в России», сообщает ТАСС.

Позже в МИД РФ был вызван посол Польши Кшиштоф Краевский, которому вручили ноту с уведомлением о закрытии консульского агентства в Смоленске. Об этом сообщается на сайте дипломатического ведомства. Подобное решение объяснили тем, что Варшава последние годы проводит враждебную политику в отношении Москвы.

Кроме того, руководство Польши проводит кампанию по ликвидации в стране советского военно-мемориального наследия. В МИД подчеркнули, что «царящая в государстве атмосфера разнузданной русофобии исключает демонстрацию каких-либо «жестов доброй воли». В ведомстве также добавили, что агрессия Варшавы вышла за все цивилизованные рамки.

В экспертном сообществе отмечают – Польша делает все возможное, чтобы свести к нулю дипломатическое взаимодействие между Москвой и Варшавой. Примечательно, что таким образом поляки ставят под удар судьбы собственных граждан, проживающих в России.

«Скорее всего, вскоре будет ликвидировано консульство и представительство Россотрудничества в Гданьске. При этом очередной виток дипломатической эскалации в большей степени навредит именно Польше. В РФ до сих пор сохраняется достаточно крупная польская община численностью в несколько сотен человек», – сказал политолог-полонист Станислав Стремидловский.

На эту тему

«Многие из них являются предпринимателями, защищать интересы которых способно исключительно посольство. В Польше осознают, что излишняя агрессивность в сторону России может отрицательно сказаться на их собственных гражданах. Поэтому, хоть премьер-министр Матеуш Моравецкий и говорит, что сердцем они давно выступают за разрыв отношений, но в реальности используется иной подход», – подчеркивает собеседник.

«Перед Россией подобные проблемы не стоят, поскольку в Польше русских немного. Так, в приграничных регионах с Калининградской областью от силы наберется лишь несколько сотен граждан РФ. Важно вспомнить и недавний арест хоккеиста Максима Сергеева. Инцидент показывает, что россияне в этой стране незащищены, и даже консульства, к сожалению, не могут повлиять на сложившуюся ситуацию», – отмечает эксперт.

«Уверен, что конфликт Москвы и Варшавы будет нарастать и вскоре окончательно перейдет в экономическую плоскость. Ярким тому подтверждением является незаконное лишение акций компании Grupa Azoty Вячеслава Кантора», – считает собеседник.

«России, скорее всего, придется прибегнуть к давлению на польских предпринимателей, находящихся на территории нашей страны. Кроме того, полный разрыв дипломатических отношений также не стоит исключать. Закрытие консульства в Смоленске – серьезный шаг именно к такому развитию сценария», – подчеркивает Стремидловский.

«В качестве симметричного ответа на наше решение о закрытии польского консульства Польша, скорее всего, закроет все наши консульства у себя в стране, кроме посольства в Варшаве. Кто в этой ситуации пострадает больше – сложно ответить», – сказал Вадим Трухачев, доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ.

«До сих пор мы отвечали несоразмерно действиям Варшавы. Я считаю, что нам необходимо как минимум закрыть еще польское консульство в Иркутске, где поляков практически нет. Что касается российских граждан, то в наибольшей степени эта ситуация скажется на жителях Калининградской области», – отметил он.

«В целом Москве нужно действовать на опережение и понижать уровень дипломатических отношений с Варшавой.

В Польше абсолютно нечего делать нашему послу. Я полагаю, что на полный разрыв отношений пока не решатся обе стороны, но они вполне могут прийти к тому, что все консульства будут закрыты, а в посольствах останется по пять человек», – полагает эксперт.

«Кроме того, в качестве реакции на аресты активов наших предпринимателей Москва просто обязана симметрично ответить. Мало того, в отдельных случаях можно и нужно действовать первыми. Польша давно напрашивалась на это», – убежден Трухачев.