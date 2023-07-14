Польские бизнесмены ответят за русофобию Варшавы

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14 июля, пятница  |  Последнее обновление — 18:54  |  vz.ru
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Нефтяной союз России и саудитов бесит Запад

МЭА вбивает клин между Россией и Саудовской Аравией Александр Манзюк/ТАСС
Саудовская Аравия теряет лидерство в ОПЕК+ и отдает его России, уверяет Международное энергетическое агентство. При этом цены на нефть уже стабилизировались, пишут западные СМИ. Однако в реальности Саудовская Аравия не является жертвой России и идет на сокращение добычи осознанно. Именно потому, что на самом деле до стабилизации нефтяных цен еще может быть далеко.  Подробности...
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Зеленский испортил отношения с ключевым союзником в НАТО

PA Images/Reuters
Министр обороны Британии Бен Уоллес рекомендовал украинскому правительству быть более признательным западным странам. Владимир Зеленский язвительно ответил, что может благодарить главу военного ведомства каждый день, а после записал видео, где говорит спасибо 47 раз. Каковы истинные причины этой перепалки и к каким последствиям она может привести как самого Зеленского, так и страны НАТО?  Подробности...
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Как России распорядиться подбитой техникой НАТО

В Госдуме поддержали предложение о выставке подбитой техники ВСУ кадр из видео
Разбитая техника стран НАТО может оказаться у посольств западных стран в Москве. С такой инициативой выступили в Госдуме, и теперь ее должны проработать в профильном комитете парламента. Однако в экспертном сообществе мнения на этот счет разделились. Какие аргументы звучат за и против организации подобных выставок и как России лучше всего распорядиться подбитой техникой противника?  Подробности...
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Прибалтика помогает России обманывать европейские санкции

Заготовка леса в России по-прежнему процветает Владимир Смирнов/ТАСС
Производство туалетной бумаги в Евросоюзе оказалось под угрозой, а все из-за тотального запрета на ввоз российской древесины и изделий из нее. Однако внезапно выяснилось, что проблему эту успешно решает европейский бизнес. Обходить антироссийские санкции мешают бизнесмены Прибалтики, но не только они. Подробности...
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Генерал Суровикин: Военный мятеж сыграет на руку противнику

«Нельзя играть на руку противнику в это тяжелое для страны время», – подчеркнул Суровикин в видеообращении Минобороны России
«Я призываю остановиться, противник только и ждет, когда у нас обострится внутриполитическая обстановка. Нельзя играть на руку противнику». Такими словами генерал Суровикин описал ситуацию, которая сложилась вокруг ЧВК «Вагнер» и ее основателя Евгения Пригожина. В чем заключается суть этого кризиса и почему в нем кровно заинтересованы ВСУ и НАТО?  Подробности...
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Маскарад Зеленского затянулся

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Главная стилистическая проблема Зеленского – его нарочитость. Нарочито небрежная небритость. Говорящий костюм, который должен означать: «моя страна воюет». Но это как если бы Олаф Шольц оделся в стиле Октоберфеста, Эммануэль Макрон пришел в костюме королевского мушкетера, а Джо Байден натянул на свой плохо соображающий череп ковбойскую шляпу. Подробности...
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«Око за око» против искусственного интеллекта

Олег Степанов
Олег Степанов, учредитель АНО «Большая Земля»
В чем сила бюрократии, почему она засасывает и перемалывает личность любого человека? В обезличивании. Кто виноват в том, что тысячи штрафов за нарушения ПДД, зафиксированные камерами, автоматически списываются со счетов невиновных людей? Никто. Подробности...
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Как Россия может спутать карты Варшаве

Кирилл Аверьянов
Кирилл Аверьянов, политолог
Вы знаете приказ Бандеры «убейте каждого поляка в возрасте от 16 до 60 лет»? Если не знаете, то вы не являетесь украинистами. А если знаете, то вы согласны с ним или нет? Если согласны, то наша дискуссия закончена. Подробности...
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США против «русской партии» Сербии

Киев требует от Запада ядерную бомбу

Зачем Макрон и Байден поменялись местами

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Итальянский художник нарисовал в Мариуполе мурал в поддержку детей Донбасса

Уличный художник из Неаполя Йорит (настоящее имя Чиро Черулло) нарисовал в Мариуполе мурал – плачущую девочку – для поддержки жителей новых регионов России. «Сопротивление, которое нам следовало поддержать, в Донбассе против режима Киева» – так автор прокомментировал идею рисунка
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Отчуждение Зеленского стало главным итогом для Украины на саммите НАТО

Результаты саммита НАТО в Вильнюсе оказались для Киева скромными: Украине не предложили сроков и условий для вступления в альянс. Страна получила лишь повышение уровня сотрудничества с НАТО. Это внесло раскол в отношения президента Украины Владимира Зеленского с руководством альянса
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В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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    Польские бизнесмены ответят за русофобию Варшавы

    Решено закрыть консульское агентство Польши в Смоленске
    		  
    14 июля 2023, 18:00
    Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
    Текст: Евгений Поздняков,
    Дарья Волкова

    Россия решила закрыть польское консульство в Смоленске, мотивируя это тем, что Варшава последние годы проводит враждебную политику в отношении Москвы. В Польше пообещали симметричный ответ. К каким последствиям могут привести подобные решения и стоит ли ожидать понижения уровня дипломатических отношений между Россией и Польшей?

    Глава российского правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о закрытии консульского агентства Польши в Смоленске. Полный текст документа опубликован на официальном портале правовой информации. В нем российскому МИД приказано уведомить Варшаву об отзыве согласия на открытие представительства.

    Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что руководство страны примет симметричные меры в ответ на действия Москвы. Он также отметил, что Варшава находится в «постоянном контакте с дипломатами, работающими в России», сообщает ТАСС.

    Позже в МИД РФ был вызван посол Польши Кшиштоф Краевский, которому вручили ноту с уведомлением о закрытии консульского агентства в Смоленске. Об этом сообщается на сайте дипломатического ведомства. Подобное решение объяснили тем, что Варшава последние годы проводит враждебную политику в отношении Москвы.

    Кроме того, руководство Польши проводит кампанию по ликвидации в стране советского военно-мемориального наследия. В МИД подчеркнули, что «царящая в государстве атмосфера разнузданной русофобии исключает демонстрацию каких-либо «жестов доброй воли». В ведомстве также добавили, что агрессия Варшавы вышла за все цивилизованные рамки.

    В экспертном сообществе отмечают – Польша делает все возможное, чтобы свести к нулю дипломатическое взаимодействие между Москвой и Варшавой. Примечательно, что таким образом поляки ставят под удар судьбы собственных граждан, проживающих в России.

    «Скорее всего, вскоре будет ликвидировано консульство и представительство Россотрудничества в Гданьске. При этом очередной виток дипломатической эскалации в большей степени навредит именно Польше. В РФ до сих пор сохраняется достаточно крупная польская община численностью в несколько сотен человек», – сказал политолог-полонист Станислав Стремидловский.

    «Многие из них являются предпринимателями, защищать интересы которых способно исключительно посольство. В Польше осознают, что излишняя агрессивность в сторону России может отрицательно сказаться на их собственных гражданах. Поэтому, хоть премьер-министр Матеуш Моравецкий и говорит, что сердцем они давно выступают за разрыв отношений, но в реальности используется иной подход», – подчеркивает собеседник.

    «Перед Россией подобные проблемы не стоят, поскольку в Польше русских немного. Так, в приграничных регионах с Калининградской областью от силы наберется лишь несколько сотен граждан РФ. Важно вспомнить и недавний арест хоккеиста Максима Сергеева. Инцидент показывает, что россияне в этой стране незащищены, и даже консульства, к сожалению, не могут повлиять на сложившуюся ситуацию», – отмечает эксперт.

    «Уверен, что конфликт Москвы и Варшавы будет нарастать и вскоре окончательно перейдет в экономическую плоскость. Ярким тому подтверждением является незаконное лишение акций компании Grupa Azoty Вячеслава Кантора», – считает собеседник.

    «России, скорее всего, придется прибегнуть к давлению на польских предпринимателей, находящихся на территории нашей страны. Кроме того, полный разрыв дипломатических отношений также не стоит исключать. Закрытие консульства в Смоленске – серьезный шаг именно к такому развитию сценария», – подчеркивает Стремидловский.

    «В качестве симметричного ответа на наше решение о закрытии польского консульства Польша, скорее всего, закроет все наши консульства у себя в стране, кроме посольства в Варшаве. Кто в этой ситуации пострадает больше – сложно ответить», – сказал Вадим Трухачев, доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ.

    «До сих пор мы отвечали несоразмерно действиям Варшавы. Я считаю, что нам необходимо как минимум закрыть еще польское консульство в Иркутске, где поляков практически нет. Что касается российских граждан, то в наибольшей степени эта ситуация скажется на жителях Калининградской области», – отметил он.

    «В целом Москве нужно действовать на опережение и понижать уровень дипломатических отношений с Варшавой.

    В Польше абсолютно нечего делать нашему послу. Я полагаю, что на полный разрыв отношений пока не решатся обе стороны, но они вполне могут прийти к тому, что все консульства будут закрыты, а в посольствах останется по пять человек», – полагает эксперт.

    «Кроме того, в качестве реакции на аресты активов наших предпринимателей Москва просто обязана симметрично ответить. Мало того, в отдельных случаях можно и нужно действовать первыми. Польша давно напрашивалась на это», – убежден Трухачев.
     
     
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