Как Россия может спутать карты Варшаве

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13 июля, четверг  |  Последнее обновление — 15:29  |  vz.ru
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Китайский автопром целится в мировые лидеры

Россию покоряет почти 20 автомобильных брендов из Поднебесной Михаил Воскресенский/РИА Новости
Россия стала для Китая крупнейшим рынком сбыта автомобилей. За пять месяцев этого года китайцы продали россиянам почти вдвое больше машин, чем за весь прошлый год. Число китайских брендов, пришедших покорять российский рынок, достигает уже почти 20, и они продолжают расти. Китайцы строят очень амбициозные планы по завоеванию не только российского, но и всего мирового авторынка.  Подробности...
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Финскому министру простят «турецких обезьян»

Финскому МИД пришлось извиняться за слова министра финансов страны о «турецких обезьянах» Heikki Saukkomaa/Global Look Press
Глава МИД Финляндии извинилась перед Анкарой за слова министра финансов и главы ультраправой партии Риикки Пурры о «турецких обезьянах». При этом руководитель экономического ведомства ранее была уличена в целой серии расистских комментариев, из-за чего оппозиционные партии собираются проголосовать за вотум доверия к Пурре. Чем закончится политический скандал в Финляндии и готова ли Турция принять извинения Хельсинки? Подробности...
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Как России распорядиться подбитой техникой НАТО

В Госдуме поддержали предложение о выставке подбитой техники ВСУ кадр из видео
Разбитая техника стран НАТО может оказаться у посольств западных стран в Москве. С такой инициативой выступили в Госдуме, и теперь ее должны проработать в профильном комитете парламента. Однако в экспертном сообществе мнения на этот счет разделились. Какие аргументы звучат за и против организации подобных выставок и как России лучше всего распорядиться подбитой техникой противника?  Подробности...
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История с ЧВК «Вагнер» обманула ожидания элиты Франции

Бойцы ЧВК «Вагнер» изумляют французскую разведку Сергей Пивоваров/РИА Новости
«Нам остается только разорвать все исторические труды – такого не было еще никогда». Такими словами французские военные и политические аналитики выражают свое потрясение, от которого они не могут оправиться до сих пор. В Париже ожидали, что мятеж ЧВК «Вагнер» погрузит Россию в хаос гражданской войны и развяжет Франции руки в Африке. Теперь они жестоко разочарованы – вместо этого «вагнеровцы» мирно и организованно сдали оружие. Подробности...
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Генерал Суровикин: Военный мятеж сыграет на руку противнику

«Нельзя играть на руку противнику в это тяжелое для страны время», – подчеркнул Суровикин в видеообращении Минобороны России
«Я призываю остановиться, противник только и ждет, когда у нас обострится внутриполитическая обстановка. Нельзя играть на руку противнику». Такими словами генерал Суровикин описал ситуацию, которая сложилась вокруг ЧВК «Вагнер» и ее основателя Евгения Пригожина. В чем заключается суть этого кризиса и почему в нем кровно заинтересованы ВСУ и НАТО?  Подробности...
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Как Россия может спутать карты Варшаве

Кирилл Аверьянов
Кирилл Аверьянов, политолог
Вы знаете приказ Бандеры «убейте каждого поляка в возрасте от 16 до 60 лет»? Если не знаете, то вы не являетесь украинистами. А если знаете, то вы согласны с ним или нет? Если согласны, то наша дискуссия закончена. Подробности...

Диалог власти с обществом – основа нашего будущего

Андрей Медведев
Андрей Медведев, Политический обозреватель
Дело не в генерале Попове. У нас за последние полтора года изменилось очень многое. В первую очередь изменилось общество. Которое, я напомню, взяло на себя ответственность за будущее страны. Подробности...
Обсуждение: 15 комментариев

Эрдоган – не предатель, а торговец

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Решение Эрдогана о выдаче «азовцев» и согласие на включение Швеции в НАТО ряд российских экспертов оценили как самое настоящее предательство и признак слабости. Однако турецкий лидер лишь играет по правилам. Подробности...
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Зачем Макрон и Байден поменялись местами

Поворот Эрдогана и облом Зеленского

Турция: выдача «азовцев» и поворот в ЕС

Обсуждение: 8 комментариев
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Отчуждение Зеленского стало главным итогом для Украины на саммите НАТО

Результаты саммита НАТО в Вильнюсе оказались для Киева скромными: Украине не предложили сроков и условий для вступления в альянс. Страна получила лишь повышение уровня сотрудничества с НАТО. Это внесло раскол в отношения президента Украины Владимира Зеленского с руководством альянса
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Достижения научной и конструкторской мысли показали на выставке «Иннопром-2023»

В Екатеринбурге проходит масштабная международная промышленная выставка «Иннопром-2023». В этом году в ней принимают участие рекордное количество участников – 700 компаний. Белоруссия впервые выступает в качестве страны-партнера с Национальной экспозицией
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Новый сегмент крупнейшего терминала открыт в Домодедово

240 тысяч квадратных метров — такова площадь нового сегмента аэропорта Домодедово, только что введенного в эксплуатацию. Терминал Т2 должен стать крупнейшим в Европе пассажирским терминалом под одной крышей, обслуживание рейсов должно начаться 11 июля.
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Каковы итоги саммита НАТО в Вильнюсе для России?
  • Скорее, положительные

  • Скорее, отрицательные

  • Затрудняюсь ответить
Удастся ли Эрдогану добиться вступления Турции в ЕС в обмен на разрешение Анкары вступить Швеции в НАТО?
  • Да

  • Нет

  • Затрудняюсь ответить
В нем причина провала контрнаступления ВСУ?
  • В грамотной оборонительной тактике Армии России

  • В неподготовленности ВСУ к наступлению

  • В недостаточной военной помощи Запада Киеву

  • Другое (напишите в комментариях)
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    Кирилл Аверьянов
    политолог
    13 июля 2023, 14:32

    11 июля Сейм Польши единогласно принял резолюцию в память 80-летия украинского геноцида поляков на Волыни с однозначным осуждением бандеровцев и других украинских националистических формирований. В документе говорится, что 11 июля 1943 года произошло «кровавое воскресенье – кульминационный момент Волынской резни, геноцида, спланированного лидерами Организации украинских националистов (ОУН* – запрещена в России) и призванного привести к уничтожению поляков в юго-восточных краях, в районах Полесья, Люблинщины и Подкарпатья».

    «В этот день украинские отряды под знаменами ОУН и Украинской повстанческой армии* (УПА* – запрещена в России), нередко поддерживаемые украинским мирным населением, атаковали 99 польских населенных пунктов на территории бывшего Волынского воеводства и убили значительную часть их жителей», – отмечено в резолюции.

    Кроме того, в документе говорится, что польско-украинское примирение «должно включать также признание вины и почтение памяти жертв Второй мировой войны». «Необходимо провести эксгумацию, достойное захоронение и поминовение всех жертв геноцида», – подчеркивается в документе.

    Варшава с 2016 года официально считает геноцидом убийство на Волыни, по разным данным, от 50 до 100 тысяч мирных граждан польской национальности. В том же году отдел Института национальной памяти Польши в Люблине обнародовал инструкции Украинской повстанческой армии с призывами в случае необходимости убивать польских женщин и детей. Среди представленных документов были агитационные материалы, в том числе о необходимости «защищать местное украинское население от польских бандитов». Также польские ученые опубликовали отрывок листовки, в которой содержится призыв к украинцам убивать своих польских мужей или жен.

    Волынская резня – документально подтвержденное преступление, которое носит геноцидальный характер. За резню поляков несут ответственность деятели ОУН и УПА, которые на протяжении последних лет возвеличиваются киевскими властями. Прежде всего речь идет о Степане Бандере – идейном вдохновителе украинских националистических формирований периода Второй мировой войны. В 2007 году во Львове возле бывшего костела Св. Эльжбеты, построенного польской общиной в начале ХХ века, был установлен 30-метровый памятник Бандере. Председатель «Союза поляков на Украине» назвал строительство этого монумента провокацией.

    Фото: Art Service 2/EPA/ТАСС

    В Европе, особенно в восточной ее части, о преступлениях бандеровцев знают. Иногда им дается адекватная политическая оценка. Так, в 2014 году украинские историки отправили открытое письмо тогдашнему президенту Чехии Милошу Земану. В нем утверждалось, что термин «бандеровцы» использовался лишь коммунистической пропагандой после окончания Второй мировой войны, а сам Бандера не был массовым убийцей. Земан дал на это жесткую отповедь: «Вы знаете приказ Бандеры «убейте каждого поляка в возрасте от 16 до 60 лет»? Если не знаете, то вы не являетесь украинистами. А если знаете, то вы согласны с ним или нет? Если согласны, то наша дискуссия закончена».

    При этом геноцидом Волынская резня признана только в Польше, в связи с чем тема преступлений бандеровцев против мирных жителей не получила до сих пор должной оценки на международном уровне. Как представляется, морально правильным и политически остроумным было бы решение Государственной думы России признать Волынскую резню украинским геноцидом поляков, как это было сделано в 1995 году в отношении турецкого геноцида армян. Такое же решение по Волыни могла бы принять Палата представителей Республики Беларусь. Это запустило бы эффект домино в признании геноцида поляков другими странами.

    Помимо вынесения преступлений бандеровцев на международный уровень, такое решение российского парламента спутало бы карты официальной Варшаве, которая сегодня занимает предельно русофобскую позицию в украинском вопросе. Нет сомнений, что гуманистический жест Москвы на фоне продвигаемого киевским режимом бандеровского нарратива внес бы смятение в польское общество и политический класс и подточил бы единый фронт поддержки поляками Украины.

    Это было бы особенно эффективно в преддверии кампании по выборам в польский парламент, которая начнется уже скоро. Правящая партия «Право и справедливость» делает в ней ставку на раздувание антирусских настроений, и решение Госдумы дало бы оппозиции в лице либеральной «Гражданской платформы» или националистической «Конфедерации» прекрасный козырь для оппонирования действующей власти с умеренно пророссийских позиций.

    В Польше в последнее время часто говорят о заключении в будущем польско-украинской унии. Однако ахиллесовой пятой этого проекта является разная историческая память в Польше и на Украине. История взаимоотношений поляков и украинцев полна спорных драматических событий, и обе стороны не готовы идти на компромисс в отстаивании своего видения прошлого. На этом Россия может весьма успешно сыграть, если будет действовать тонко и нетривиально.

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ
     
     
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