Как Россия может спутать карты Варшаве

11 июля Сейм Польши единогласно принял резолюцию в память 80-летия украинского геноцида поляков на Волыни с однозначным осуждением бандеровцев и других украинских националистических формирований. В документе говорится, что 11 июля 1943 года произошло «кровавое воскресенье – кульминационный момент Волынской резни, геноцида, спланированного лидерами Организации украинских националистов (ОУН* – запрещена в России) и призванного привести к уничтожению поляков в юго-восточных краях, в районах Полесья, Люблинщины и Подкарпатья».

«В этот день украинские отряды под знаменами ОУН и Украинской повстанческой армии* (УПА* – запрещена в России), нередко поддерживаемые украинским мирным населением, атаковали 99 польских населенных пунктов на территории бывшего Волынского воеводства и убили значительную часть их жителей», – отмечено в резолюции.

Кроме того, в документе говорится, что польско-украинское примирение «должно включать также признание вины и почтение памяти жертв Второй мировой войны». «Необходимо провести эксгумацию, достойное захоронение и поминовение всех жертв геноцида», – подчеркивается в документе.

Варшава с 2016 года официально считает геноцидом убийство на Волыни, по разным данным, от 50 до 100 тысяч мирных граждан польской национальности. В том же году отдел Института национальной памяти Польши в Люблине обнародовал инструкции Украинской повстанческой армии с призывами в случае необходимости убивать польских женщин и детей. Среди представленных документов были агитационные материалы, в том числе о необходимости «защищать местное украинское население от польских бандитов». Также польские ученые опубликовали отрывок листовки, в которой содержится призыв к украинцам убивать своих польских мужей или жен.

Волынская резня – документально подтвержденное преступление, которое носит геноцидальный характер. За резню поляков несут ответственность деятели ОУН и УПА, которые на протяжении последних лет возвеличиваются киевскими властями. Прежде всего речь идет о Степане Бандере – идейном вдохновителе украинских националистических формирований периода Второй мировой войны. В 2007 году во Львове возле бывшего костела Св. Эльжбеты, построенного польской общиной в начале ХХ века, был установлен 30-метровый памятник Бандере. Председатель «Союза поляков на Украине» назвал строительство этого монумента провокацией.

В Европе, особенно в восточной ее части, о преступлениях бандеровцев знают. Иногда им дается адекватная политическая оценка. Так, в 2014 году украинские историки отправили открытое письмо тогдашнему президенту Чехии Милошу Земану. В нем утверждалось, что термин «бандеровцы» использовался лишь коммунистической пропагандой после окончания Второй мировой войны, а сам Бандера не был массовым убийцей. Земан дал на это жесткую отповедь: «Вы знаете приказ Бандеры «убейте каждого поляка в возрасте от 16 до 60 лет»? Если не знаете, то вы не являетесь украинистами. А если знаете, то вы согласны с ним или нет? Если согласны, то наша дискуссия закончена».

При этом геноцидом Волынская резня признана только в Польше, в связи с чем тема преступлений бандеровцев против мирных жителей не получила до сих пор должной оценки на международном уровне. Как представляется, морально правильным и политически остроумным было бы решение Государственной думы России признать Волынскую резню украинским геноцидом поляков, как это было сделано в 1995 году в отношении турецкого геноцида армян. Такое же решение по Волыни могла бы принять Палата представителей Республики Беларусь. Это запустило бы эффект домино в признании геноцида поляков другими странами.

Помимо вынесения преступлений бандеровцев на международный уровень, такое решение российского парламента спутало бы карты официальной Варшаве, которая сегодня занимает предельно русофобскую позицию в украинском вопросе. Нет сомнений, что гуманистический жест Москвы на фоне продвигаемого киевским режимом бандеровского нарратива внес бы смятение в польское общество и политический класс и подточил бы единый фронт поддержки поляками Украины.

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Это было бы особенно эффективно в преддверии кампании по выборам в польский парламент, которая начнется уже скоро. Правящая партия «Право и справедливость» делает в ней ставку на раздувание антирусских настроений, и решение Госдумы дало бы оппозиции в лице либеральной «Гражданской платформы» или националистической «Конфедерации» прекрасный козырь для оппонирования действующей власти с умеренно пророссийских позиций.

В Польше в последнее время часто говорят о заключении в будущем польско-украинской унии. Однако ахиллесовой пятой этого проекта является разная историческая память в Польше и на Украине. История взаимоотношений поляков и украинцев полна спорных драматических событий, и обе стороны не готовы идти на компромисс в отстаивании своего видения прошлого. На этом Россия может весьма успешно сыграть, если будет действовать тонко и нетривиально.