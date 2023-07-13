Как России распорядиться подбитой техникой НАТО

Подбитая натовская техника может оказаться у западных посольств в Москве

Разбитая техника стран НАТО может оказаться у посольств западных стран в Москве. С такой инициативой выступили в Госдуме, и теперь ее должны проработать в профильном комитете парламента. Однако в экспертном сообществе мнения на этот счет разделились. Какие аргументы звучат за и против организации подобных выставок и как России лучше всего распорядиться подбитой техникой противника?

В среду депутат от фракции КПРФ Владимир Исаков выступил в Госдуме с инициативой установить возле посольств западных стран разбитую натовскую технику. Как отметил парламентарий, предложение приурочено к годовщине Прохоровского сражения, состоявшегося 12 июля 1943 года.

Исаков напомнил, что тогда «подбитые, захваченные, хваленые» немецкие «Тигры» были выставлены в Москве. «Наши ребята сейчас героически сражаются, отбивают наступление врага. Считаю, будет правильно, если мы обратимся к министерству обороны с просьбой сделать такую выставку подбитой натовской техники», – подчеркнул он.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поддержал инициативу Исакова. Он отметил, что «было бы интересно установить сожженную технику рядом с посольствами тех стран, которые направляют ее на Украину». Затем Володин поручил комитету по обороне проработать с профильным министерством вопрос организации выставки.

Вопрос проведения подобного мероприятия поднимается не в первый раз. Так, еще в начале июня член СПЧ и военкор «Комсомолки» Александр Коц высказывался по поводу будущего трофейных танков Leopard. В своем Telegram-канале он отмечал, что пораженную технику хотелось бы увидеть в московском Парке им. Горького на том же месте, где во время Великой Отечественной выставляли поверженное немецкое вооружение.

Он подчеркивал, что «распиаренный танк» больше всего ждут простые россияне, которые много месяцев с тревогой вчитывались в сводки новостей. Однако в экспертном сообществе мнения разделились. Одни считают демонстрацию поверженной техники у посольств правильным шагом, в то время как другие сомневаются в эффективности планируемого мероприятия и настаивают на отдельных музейных выставках.

«На мой взгляд, это решение напрашивалось давно. Западные СМИ старательно избегают публикации данных о понесенных потерях в технике и живой силе. Наглядная демонстрация трофеев вызовет общественные дискуссии в США и ЕС. Население этих стран впервые задумается о том, что их правительства бездумно распыляют ресурсы в рамках бессмысленного конфликта», – сказал политолог Владимир Корнилов.

«Тот факт, что наши противники до этого выставляли российскую технику у себя в столицах, не делает инициативу Госдумы хуже. Мы не скатываемся в повторение. Речь идет скорее о «законах жанра». В любом конфликте стороны пытаются продемонстрировать полученные трофеи», – отмечает Корнилов.

Положительно оценивает думскую инициативу и политолог Павел Данилин. «Подобная выставка понравилась бы и гражданам России. Наши солдаты совершают подвиг на полях СВО, и о нем должны знать все. Западный обыватель тоже не останется равнодушным: разрушенный Leopard непременно приведет в чувство сторонников конфликта с Россией в Германии», – считает политолог Павел Данилин.

«Подобная выставка в первую очередь необходима самим россиянам. В Москве, например, многие до сих пор не осознают происходящего. Разрушенные танки противника в центре столицы, сопровождающиеся хорошим информационным материалом, поспособствовали бы пониманию текущей обстановки на фронте», – добавляет киевский политолог Владимир Скачко.

«Замечу, что организовать подобную выставку нужно в правильном ключе. Лишним будет бахвальство, хвастовство. Необходимо показать жителям страны, какой ценой дается нам победа, чтобы каждый россиянин понял, с каким злом мы сражаемся и насколько велик подвиг участников СВО», – уточняет Скачко.

«Конечно, провести подобную выставку можно, но возымеет ли она какое-либо влияние на политиков и общество западных стран? Не думаю. Идея демонстрации поверженных вооружений может быть реализована в виде музеев. И посещение экспозиций пошло бы на пользу школьникам, которым необходимо знать, за кого и во имя чего наши солдаты сражаются на полях СВО», – считает Константин Долгов, сенатор, экс-зампостпреда России при ООН.

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Схожей точки зрения придерживается киевский политолог Алексей Нечаев. «Во-первых, размещение подбитой техники у посольств стран НАТО станет не просто копированием, а косплеем того, что устроил офис Зеленского с российскими танками в некоторых городах Европы. Более того, в Латвии Германии реализация идеи обернулась конфузом – наша техника утопала в цветах. То есть военная пиар-машина «Квартала 95» добилась обратного эффекта», – считает Нечаев.

«Во-вторых, я сомневаюсь в медийной эффективности подобной инициативы. Да, на выставку подбитой техники обратят внимание западные СМИ. Но какой будет их реакция? Предположу, что они не упустят возможность указать на вторичность идеи и оснастят свои материалы занудными комментариями местных политиков о равнодушии к происходящему. Это не приведет к фурору, дискуссий не будет», – допускает политолог.

«В-третьих, выставка подбитых БМП Bradley вряд ли изменит точку зрения американского посла на конфликт или заставит Линн Трейси потребовать от Конгресса, Госдепа, Пентагона и Белого дома свернуть поставки вооружений. Это же касается вероятной демонстрации танков Leopard возле немецкого посольства и колесных танков AMX-10 RC у посольства Франции», – предположил эксперт.

«А вот что дает реальный эффект, так это кадры подбитой натовской техники из зоны СВО.

Они с немыслимой скоростью тиражируются в СМИ, «вирусятся» в соцсетях и активно обсуждаются в комментариях хоть в России, хоть на Западе, хоть в Азии. Более того, эти кадры влияют на котировки акций западных военных компаний и ставят их руководителей в неудобное положение», – напомнил собеседник.

«Поэтому нам стоит распорядиться подбитой техникой иначе. Например, можно создать федеральную сеть музеев СВО и рассредоточить самые ценные экспонаты и трофеи по городам России, организовав на должном уровне экскурсии для всех желающих. Также в музеи можно приглашать военных атташе других стран. А в случае со столицей технику можно «прокатить» по городу, объехав ключевые западные посольства с небольшой фотосессией, но не более того. Превращать ратный подвиг русского солдата в косплей-шоу – это не наши методы», – резюмирует Нечаев.