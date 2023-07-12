Подвиг советских танкистов стал одной из тайн сражения под Прохоровкой

Ровно 80 лет назад, 12 июля 1943 года, произошло крупнейшее танковое сражение в мировой истории – битва при Прохоровке. Одним из легендарных эпизодов той грандиозной битвы стал танковый таран, совершенный экипажем советского Т-34. Почему же сведения об этом подвиге оказались настолько противоречивы, а сам экипаж – почти забыт?

Изначально советский читатель узнал об этом подвиге из мемуаров маршала бронетанковых войск Павла Ротмистрова. В 1943-м Ротмистров командовал 5-й гвардейской танковой армией, сражавшейся под Прохоровкой. Рассказывая об этом сражении, Ротмистров пишет:

«На 2-й батальон 181-й бригады 18-го танкового корпуса обрушилась большая группа фашистских «Тигров». Командир батальона капитан П. А. Скрипкин смело принял удар врага. Он лично одну за другой подбил две вражеские машины. Поймав в перекрестие прицела третий танк, офицер нажал на спуск... Но в то же мгновение его боевую машину сильно тряхнуло, башня наполнилась дымом, танк загорелся. Механик-водитель старшина А. Николаев и радист А. Зырянов, спасая тяжелораненого комбата, вытащили его из танка и тут увидели, что прямо на них движется «Тигр». Зырянов укрыл капитана в воронке от снаряда, а Николаев и заряжающий Чернов вскочили в свой пылающий танк и пошли на таран, с ходу врезавшись в стальную фашистскую громадину. Они погибли, до конца выполнив свой долг».



Приведенная Ротмистровым версия широко разошлась по советским популярным изданиям – правда, с некоторыми вариациями. Например, выпущенный в 1980 году путеводитель по памятным местам Курской битвы сообщал следующее:

«12 июля в сражении у Прохоровки произошел первый танковый таран. 20-летний сержант Александр Николаев вел Т-34, экипаж поджег уже три «Тигра», когда сразу несколько снарядов попали в машины. Николаев вытащил из танка раненого командира батальона и потом заметил, как в сторону лежащего без сознания комбата движется «Тигр», собираясь раздавить его гусеницами. Успев крикнуть по рации: «Прощайте! Иду на таран», – Николаев свой горящий танк направил наперерез вражеской машине и взорвался вместе с ним. За этот подвиг Александр Николаев посмертно был удостоен звания Героя Советского Союза» (что неверно – прим. ВЗГЛЯД). Сообщения советских источников некритично подхватили и постсоветские.

«Это были веселые парни»



Хотелось бы разобраться – где здесь правда, где вымысел. О том, что подвиг действительно был совершен, свидетельствуют наградные листы советского времени.

«В ходе боя командиром батальона капитаном Скрипкиным, у которого водителем был т. Николаев, был подбит один «тигр». После этого танк механика-водителя Николаева был подожжен. Командир батальона капитан Скрипкин тяжело ранен, командир башни убит. Оставшиеся в живых механик-водитель т. Николаев и стрелок-радист т. Чернов вытащили из танка тяжелораненого командира... Чтобы приостановить движение немецких танков на нашу пехоту и отомстить за тяжелораненого командира, два смельчака смело бросаются в горящий свой танк и тараном мчатся на «тигр». Советский горящий танк врезается в тяжелую броню «тигра», и «тигр», охваченный пламенем, остановился. Два героя погибли, но не пропустили немецкие танки», – отмечается в выписанном 25 июля 1943 года документе, которым командир 2-го танкового батальона 181-й бригады 18-го танкового корпуса капитан Скрипкин Петр Александрович представляется к ордену Красного знамени.

Про Скрипкина известно, что он родился 12 июля 1911 года в поселке Кулотино (где сейчас одна из улиц носит его имя) Новгородской области. После окончания в 1925-м семилетки отучился в школе фабрично-заводского ученичества, где получил специальность ткача. В 1928 году поступил в Ленинградский финансово-экономический техникум, откуда двумя годами позже был призван в армию. Закончив Ульяновское танковое училище, дослужился до капитанского звания. Участвовал в битве с японцами при Халхин-Голе, получил ранение и обгорел. В госпитале Скрипкина за полгода восстановили – и вскоре он принял участие в Великой Отечественной войне.

При Прохоровке руководимый им батальон оказался в самом пекле битвы. Скрипкин ехал в танке, экипаж которого составляли командир Иван Гусев, механик-водитель Александр Николаев, стрелок-радист Анатолий Зырянов и башенный стрелок Роман Чернов.

«Я был командиром роты, хорошо знал героический экипаж. «34-ка» Гусева всегда находилась в безупречном состоянии и его часто ставили в пример другим. Иван отличался даже среди бывалых танкистов исключительным трудолюбием и глубоким знанием дела, экипаж Вани Гусева заслуженно считается общим любимцем в 181 танковой бригаде. Это были веселые, дружные, сплоченные, жизнерадостные парни, готовые всегда прийти на помощь своим товарищам. Поэтому именно с ними пошел в контрнаступление командир батальона капитан Скрипкин…», – вспоминал Герой Советского Союза Евгений Шкурдалов.

Детали боя унесли с собой на тот свет

Конечно, словами сражение при Прохоровке адекватно не опишешь – чтобы понять те титанические события во всей их полноте, надо было самому там побывать. Сошлемся, однако, на рассказ Ротмистрова, находившегося на командном пункте и получавшего максимально полную на тот момент информацию.

Военачальник пишет, что это было первое за время войны крупное встречное танковое сражение: танки дрались с танками. Поскольку в разгар битвы боевые порядки противников перемешались, артиллерия прекратила огонь; поле боя не бомбила ни советская, ни вражеская авиация. Две армады по несколько сотен машин в каждой столкнулись лоб в лоб и отдельных выстрелов не стало слышно: все слилось в единый гул.

Как вспоминает Ротмистров, из-за огня, дыма и пыли становилось все труднее разобрать, где свои и где чужие. «Однако, имея даже ограниченную возможность наблюдать за полем боя и зная решения командиров корпусов, получая их донесения по радио, я представлял, как действуют войска армии. Что там происходит, можно было определить и по улавливаемым моей радиостанцией приказаниям командиров наших и немецких частей и подразделений, отдаваемым открытым текстом: «Вперед!», «Орлов, заходи с фланга!», «Шнеллер!», «Ткаченко, прорывайся в тыл!», «Форвертс!», «Действуй, как я!», «Шнеллер!», «Вперед!», «Форвертс!».

Доносились и злые, ядреные выражения, не публикуемые ни в русских, ни в немецких словарях. Танки кружили, словно подхваченные гигантским водоворотом. Тридцатьчетверки, маневрируя, изворачиваясь, расстреливали «тигров» и «пантер», но и сами, попадая под прямые выстрелы тяжелых вражеских танков и самоходных орудий, замирали, горели, гибли. Ударяясь о броню, рикошетили снаряды, на куски рвались гусеницы, вылетали катки, взрывы боеприпасов внутри машин срывали и отбрасывали в сторону танковые башни», – пишет командующий.

Как уже упоминалось, Петр Скрипкин выбрал в качестве своего командного танка Т-34, экипажем которого руководил лейтенант Иван Алексеевич Гусев. Этот 21-летний уроженец мордовского села Сабанчеево на войне был новичком – прибыл на фронт в мае 1943-го. В разгар битвы у Прохоровки танк Скрипкина и Гусева оказался у села Петровка. Данные разных источников о действиях этого танка не во всем совпадают друг с другом – что не удивительно, если учесть, что почти никто из экипажа бой не пережил. Все же вырисовывается следующая картина: «тридцатьчетверка» подбила два немецких «Тигра», подавила три вражеских огневые точки и уничтожила несколько десятков гитлеровцев.

Но при столкновении с новой группой «Тигров» Т-34 получил удар снарядом: Скрипкин был тяжело ранен, а Гусев и Николаев – легко. Дабы повысить шансы комбата на выживание, Зырянов вытащил Скрипкина из танка и укрыл его в воронке.

Тут есть некоторые неясности. По одной из версий, Скрипкина помогал тащить наружу и Николаев, вернувшийся затем в машину. Помощь комбату начала оказывать санинструктор Мария Боровиченко. Опять же, не вполне понятно, выбрались ли затем из Т-34, поняв, что машину уже не спасти, остальные члены экипажа – или они сделать этого не успели. Известно лишь, что советские танкисты заметили приближение одного из «тигров». И тогда советский танк с вернувшимся в него экипажем устремился на таран. Кто отдал эту команду – сейчас узнать уже не представляется возможным. По общепринятой версии, при столкновении машины взорвались, что привело к гибели советских танкистов.

Впрочем, участник сражения с германской стороны танкист 13-й роты Вернер Вендт в своей книге «Тигр» рассказывает о донесении члена этой же роты – унтер-офицера по фамилии Летцш. Тот сообщил, что в ходе боя 12 июля 1943 г. его танк попытался протаранить горящий Т-34. Однако немецкие танкисты сумели увернуться от столкновения. Что касается той «тридцатьчетверки», то она погибла почти мгновенно – сдетонировал боекомплект. Другими словами, немцы утверждают, что таран не удался, хотя и имела место попытка его осуществить. Немецкий историк Карл-Хайнц Фризер, учитывая район, где происходили эти события, предполагает, что речь идет именно об экипаже лейтенанта Гусева.

Загадка Ивана Гусева

Еще одна загадка связана с именем самого Гусева. В некоторых источниках, в том числе и вышеприведенных мемуарах Ротмистрова, лейтенант не упоминается, а человеком, отдавшим команду на таран, называют Александра Николаева. Есть версия о том, что Гусев был убит в бою еще ранее. Однако историк, автор книги «Засекреченная Курская битва» Валерий Замулин, постаравшийся собрать максимально полные данные об этом эпизоде, полагает все-таки, что Иван Гусев командовал своим танком до самого конца.

«Не думаю, что решение идти на таран было принято механиком-водителем вместе со стрелком-радистом без учета мнения находившегося рядом командира, да к тому же офицера. Однако после боя командование 181-й тбр ходатайствовало о присвоении звания Героя Советского Союза (посмертно) лишь А.С. Николаеву и Р.И. Чернову, а о И.А. Гусеве просто забыли. На него не был составлен не только наградной лист, но ни в одном документе не отмечается, что лейтенант находился в танке в момент тарана», – сетует Замулин.

Хотя не исключено все же, что последнее решение принял именно Александр Сергеевич Николаев. Приглядимся и к нему. Николаев и Скрипкин были земляками – оба родились в Новгородской области. Александру на момент гибели было двадцать лет. Он родился в деревне Маковно, а позже семья Николаевых перебралась в то самое Кулотино (там сейчас есть и улица имени Александра Николаева). Перед началом войны работал на Кулотинской прядильно-ткацкой фабрике, с которой в 1941-м был эвакуирован на Урал. В 1942 году Николаева призвали – и после прохождения соответствующих курсов направили на фронт в качестве механика-водителя танка.

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Что касается Романа Иосифовича Чернова, то о нем известно совсем немногое. На момент гибели ему было около восемнадцати лет. Появился на свет он, видимо, на Украине – и был призван на фронт районным военным комиссариатом деревни Попельня Житомирской области, где, надо полагать, и родился.

Петр Александрович Скрипкин этот бой тоже не пережил. Как следует из документов, он погиб в тот же самый день 12 июля – умер от ран по дороге в госпиталь. Останки Скрипкина, Николаева, Гусева и Чернова были в тот же вечер погребены близ Петровки, а спустя семь лет перезахоронены у села Прелестное. Неясной остается лишь судьба радиста Анатолия Зырянова. Но так как никаких документов о его гибели обнаружить не удалось, можно предположить, что он этот бой, да и вообще всю войну пережил – единственный из всего экипажа.

* * *

В общем, в этой истории остались свои «белые пятна», которые, наверное, уже никогда не удастся заполнить. «Учитывая, что прошло уже много времени, а также стремление каждой из сторон приукрасить любое событие войны и использовать его в свою пользу, даже в мелочах, вероятно, уже невозможно объективно разобраться и выяснить, что произошло в те несколько минут, когда экипаж лейтенанта И.А. Гусева шел на таран. Не вызывает сомнения лишь тот факт, что советские танкисты, спасая жизнь командира, продемонстрировали лучшие качества воина - героизм и самопожертвование. Но, к сожалению, не всегда это оценивалось по достоинству», – отмечает Валерий Замулин.

Действительно, этому экипажу не повезло с наградами. После боя командование 181-й танковой бригады ходатайствовало о присвоении Александру Николаеву и Роману Чернову звания Героя Советского Союза посмертно. Об Иване Гусеве и вовсе просто позабыли. В итоге Николаева и Чернова наградили лишь орденами Отечественной войны 1-й степени. Справедливость была частично восстановлена спустя сорок два года, когда 11 марта 1985 г. указом Президиума Верховного Совета СССР лейтенант Иван Алексеевич Гусев тоже посмертно был награжден орденом Отечественной войны 1-й степени…