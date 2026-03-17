Пентагон уличил куратора помощи Киеву в пьянстве и халатности
Американский генерал-майор Антонио Агуто, отвечавший за поддержку ВСУ, забыл секретные карты в поезде и злоупотреблял алкоголем во время командировки, говорится в отчете генерального инспектора Пентагона.
Агуто проявил грубую халатность при обращении с гостайной и систематически нарушал дисциплину, говорится в документе, передает РИА «Новости».
Инциденты произошли в 2024 году.
Военный нарушил инструкции, поручив перевозку секретных карт сотрудникам без дипломатического статуса. Документы не были опечатаны должным образом, и в итоге сопровождающие забыли их в вагоне поезда, следовавшего в Польшу.
«4 апреля 2024 года по прибытии обратно в Польшу сопровождавшие лица оставили секретные карты в поезде. Посольство США на Украине изъяло оставленные без присмотра секретные документы из поезда, когда он вернулся на Украину днем позже», – говорится в материалах.
Также проверка вскрыла факты злоупотребления спиртным. Агуто признался, что пил чачу в грузинском ресторане, но не смог вспомнить количество выпитого. Свое поведение он объяснил местными традициями, отметив, что на Украине любое застолье сопровождается алкоголем.
В 2024 году сообщалось, что Пентагон направил Украине более 1 млрд долларов помощи без надлежащей документации. В том же году управление генерального инспектора USAID сообщало о поступлении жалоб на возможные хищения и мошенничество при закупках.