Пентагон уличил куратора помощи Киеву в пьянстве и халатности

Tекст: Алексей Дегтярёв

Агуто проявил грубую халатность при обращении с гостайной и систематически нарушал дисциплину, говорится в документе, передает РИА «Новости».

Инциденты произошли в 2024 году.

Военный нарушил инструкции, поручив перевозку секретных карт сотрудникам без дипломатического статуса. Документы не были опечатаны должным образом, и в итоге сопровождающие забыли их в вагоне поезда, следовавшего в Польшу.

«4 апреля 2024 года по прибытии обратно в Польшу сопровождавшие лица оставили секретные карты в поезде. Посольство США на Украине изъяло оставленные без присмотра секретные документы из поезда, когда он вернулся на Украину днем позже», – говорится в материалах.

Также проверка вскрыла факты злоупотребления спиртным. Агуто признался, что пил чачу в грузинском ресторане, но не смог вспомнить количество выпитого. Свое поведение он объяснил местными традициями, отметив, что на Украине любое застолье сопровождается алкоголем.

В 2024 году сообщалось, что Пентагон направил Украине более 1 млрд долларов помощи без надлежащей документации. В том же году управление генерального инспектора USAID сообщало о поступлении жалоб на возможные хищения и мошенничество при закупках.