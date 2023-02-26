Российское посольство выразило благодарность жителям Берлина за цветы у подбитого танка рядом с дипмиссией

Провокация с установкой у посольства России подбитого российского танка не встретила понимания, поддержки и сочувствия у граждан Германии, заявили в дипмиссии.

Посольство указало в Telegram, что жители немецкой столицы выступили за мирное урегулирование конфликта на Украине и против поставок Киеву немецких вооружений, усиления санкций. Российские дипломаты поблагодарили «всех, включая наших соотечественников в ФРГ, кто принес цветы к российскому танку, ставшему символом борьбы с неонацизмом на Украине».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в Telegram, что «англосаксы и режим Зеленского» потратили «миллионы» на проведение акций по всему миру в годовщину специальной военной операции на Украине. По ее словам, эти средства в основном «разворовали», а на оставшиеся деньги «слепили инсталляции». Однако, у Кива и его сторонников «получилось настолько бездарно, что сыграло против них самих же».

Политик партии «Левые» Сара Вагенкнехт, одна из организаторов акции протеста против поставок оружия на Украину, заявила: «Мы не хотим, чтобы немецкие танки стреляли по правнукам тех, кого вермахт убивал миллионами самым жестоким образом», – передает РИА «Новости».

Напомним, сторонники киевского режима поставили подбитый российский танк у посольства России в Берлине. Участники митинга против эскалации конфликта и за мирные переговоры стали возлагать к танку цветы и в итоге просто засыпали его ими.