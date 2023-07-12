МИД констатировал возвращение НАТО к схемам холодной войны

МИД по итогам саммита НАТО в Вильнюсе заявил об окончательном возвращении альянса к схемам холодной войны

Итоги саммита НАТО в Вильнюсе свидетельствуют о возвращении альянса к «схемам холодной войны», это вызвано противостоянием «одного миллиарда» и «другой части человечества», заявил МИД России.

МИД заявил в Telegram, что НАТО продвигает идеологию разделения мира на «демократии и автократии». Как заявили в министерстве, Запад отказывается признавать формирование многополярного мира и хочет удержать собственную гегемонию «всеми доступными средствами».

«Попытки натовцев прикрывать свои агрессивные устремления и действия Уставом ООН не выдерживают никакой критики. Альянс и Всемирная организация не имеют ничего общего», – заявил МИД.

Подчеркивается, что продвигаемый Западом «порядок, основанный на правилах» является «самопроизвольно присвоенной прерогативой нарушать международное право». В результате в мире усиливаются нестабильность, терроризм; действия Запада ведут к разрушению стран и военным преступлениям, говорится в заявлении ведомства.

Саммит «подтвердил неспособность альянса адаптироваться к новой геополитической обстановке в мире и реальным потребностям в области безопасности». При этом «прицел политики «поиска врагов» наведен на Россию», сообщается на сайте ведомства.

Подчеркивается, что НАТО «лицемерно обвиняет Москву в подрыве глобальной энергетической и продовольственной безопасности». При этом страны альянса усиливаются военное присутствие вблизи российских границ, НАТО «последовательно понижает порог применения силы, укрепляет ядерный компонент в военном планировании».

«Одобрены новые региональные планы «обороны», направленные на укрепление агрессивных по своему характеру коалиционных потенциалов на суше, в море и воздухе, космосе и киберпространстве», – указал МИД, подчеркнув, что «на долю стран НАТО приходится больше половины мировых военных расходов», но «и этого мало: теперь «на оборону» члены блока будут тратить не меньше 2% ВВП».

«В американском ВПК потирают руки: поставленные на Украину и сгоревшие там вооружения союзникам придется восполнять для собственных нужд закупками в США по баснословным ценам», – сказано в сообщении.

МИД отметил, что НАТО продолжает провокационную политику расширения, «в центре этих натовских устремлений – дальнейшая «натоизация» Украины». Министерство сообщило, что внимательно проанализирует итоги саммита. МИД намерен «своевременно и соответствующим образом реагировать с задействованием всех имеющихся средств и методов». Российская сторона намерена «крепить военную организацию и систему обороны».

Напомним, в НАТО впервые после окончания холодной войны согласовали планы об ответе на якобы возможную атаку России.