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В НАТО впервые со времен холодной войны согласовали планы атаки на Россию
Reuters: В НАТО впервые со времен холодной войны согласовали планы об ответе на возможную атаку России
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В НАТО впервые после окончания холодной войны согласовали планы об ответе на якобы возможную атаку России, сообщает агентство Reuters со ссылкой на трех дипломатов.
Агентство сообщает, что возрождение планов подчеркивает важный сдвиг, так как это первый раз, когда в НАТО подготовили подобные планы с окончания холодной войны, передает РИА «Новости».
Ранее СМИ сообщили, что на предстоящем в июле саммите НАТО планирует утвердить новые планы наращивания военного присутствия у российских границ, а также повышение боеготовности натовских подразделений на случай возможной конфронтации с Россией.
Большинство жителей Германии поддержали вступление Украины в НАТО
Большинство немцев выступили за то, чтобы Украину приняли в НАТО, следует из данных опроса, проведенного социологическим институтом YouGov по заказу агентства DPA.
Из опроса следует, что 42% респондентов высказались за то, чтобы Украина стала членом НАТО после окончания конфликта, 13% опрошенных выступили за немедленное присоединение, а 29% сказали, что принципиально против вступления Украины в альянс.
Отметим, что еще в мае 2023 года, по данным агентства DPA, 54% немцев выступили против вступления Киева в ряды членов НАТО. Поддержали присоединение тогда 27%.
По мнению социологов, сейчас граждане Германии (58%) хотят, чтобы Россия и Украина немедленно начали переговоры, 26% высказались против этого, а 16% не стали отвечать на вопрос.
Накануне в Белом доме заявили, что Украина пока не соответствует всем необходимым требованиям, чтобы стать членом НАТО.
Рар объяснил изменившуюся позицию немцев по вступлению Украины в НАТО
Александр Рар: Чем дольше длится украинский конфликт, тем больше немцы склоняются к вступлению Украины в НАТО
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За последнее время немцы серьезно изменили свое отношение к членству Украины в НАТО. Свою роль сыграла пропаганда в СМИ, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее стало известно, что большинство жителей Германии поддержали вступление Украины в НАТО.
«Посмотрите, кто самый популярный политик в Германии – это Борис Писториус, которого еще год назад мало кто знал. Сейчас он завоевывает себе поддержку и политические очки за счет резких высказываний о том, что Россия должна проиграть на Украине», – казал германский политолог Александр Рар.
«И немцы во многом пересмотрели свое отношение к происходящему в рамках военного конфликта. До февраля 2022 года к России было очень много симпатий, жители Германии активно выступали против дальнейшего расширения НАТО на Восток», – продолжил собеседник.
«Но сами военные действия и их продолжительность привели к тому, что многие выступают за окончание конфликта. Но и немало тех, кто поддерживает дальнейшую военную помощь Украине, таких больше 60%. Фактически, немцы пришли к мнению, что у Украины есть единственный путь – рано или поздно стать членом НАТО», – объясняет эксперт.
«Эта логика прослеживается в СМИ, которая пропагандирует американскую и европейскую политику. Ситуация очень сложная. Перспективы России вместе с Европой остаются достаточно туманными, если не ушли куда-то очень далеко за горизонт», – рассуждает политолог.
«Более того, теперь люди думают, что в будущем альянсу придется переходить к политике сдерживания или даже железного занавеса по отношению к России. Все это крайне плачевно для тех, кто верил в мир. Таких сейчас осталось крайне мало, но и их затыкают, не дают высказываться», – заключил Рар.
Ранее опрос, проведенный социологическим институтом YouGov по заказу агентства DPA, показал, что большинство немцев поддерживают вступление Украины в НАТО. Так, 42% респондентов высказались за вступление страны в альянс после окончания конфликта, 13% опрошенных выступили за немедленное присоединение, а 29% сказали, что принципиально против.
Отметим, что еще в мае 2023 года, по данным агентства DPA, 54% немцев выступили против вступления Киева в ряды членов НАТО. Поддержали присоединение тогда 27%.
По мнению социологов, сейчас граждане Германии (58%) хотят, чтобы Россия и Украина немедленно начали переговоры, 26% высказались против этого, а 16% не стали отвечать на вопрос.
Накануне в Белом доме заявили, что Украина пока не соответствует всем необходимым требованиям, чтобы стать членом НАТО.
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Германия собралась обеспечить безопасность Европы без России
Президент Германии Штайнмайер: Безопасность Европы в будущем будет обеспечена без России
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Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что в будущем безопасность Европы будет обеспечена без России.
Штайнмайер заявил в интервью телеканалу ZDF, что США, Германия и «многие другие страны» якобы пытались создать в Европе архитектуру безопасности, включающую Россию, однако «это не сработало», передает ТАСС.
«Мы тоже не смогли этого сделать», – сказал президент ФРГ. Теперь, по его словам, из этого необходимо сделать выводы на будущее. Он пояснил, что в будущем безопасность в Европе больше не будет общей безопасностью с Россией.
При этом президент Германии пообещал, что страны Европы будут защищать друг друга, хоть им и придется нести огромные расходы на оборону, чтобы организовать лучшую защиту для Европы, для альянса и лучшую защиту для населения в Германии.
Напомним, в пятницу представители правительств входящих в Евросоюз стран и члены Европарламента согласовали план финансового стимулирования оборонной промышленности Европы для оперативного расширения производственных мощностей.
Медведев предупредил о возможности удара по ядерным объектам в Европе
Зампредседателя Совбеза РФ Медведев: Ответом на атаку Смоленской АЭС может стать удар по ядерным объектам в Европе
Если подтвердится попытка атаки Смоленской АЭС ракетами НАТО, то необходимо рассматривать сценарий одновременного российского удара по Южно-Украинской АЭС, Ровенской АЭС и Хмельницкой АЭС, а также по ядерным объектам в Восточной Европе, заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Медведев предупредил в своем Telegram-канале, что если подтвердится попытка атаки натовскими ракетами Смоленской (Десногорской) АЭС, то необходимо рассматривать сценарий одновременного российского удара по Южно-Украинской АЭС, Ровенской АЭС и Хмельницкой АЭС, а также по ядерным объектам в Восточной Европе. Как считает заместитель председателя Совета безопасности России, «тут уже нечего стесняться».
В воскресенье некоторые Telegram-каналы выступили с утверждением, что Вооруженные силы Украины пытались атаковать ракетами Десногорскую атомную станцию в Смоленской области. Смоленская АЭС является филиалом концерна «Росэнергоатом», расположена в трех километрах от Десногорска в Смоленской области на правом берегу Десногорского водохранилища. Расстояние от станции до Смоленска составляет порядка 150 км. В Telegram-канале станции сообщалось, что два энергоблока АЭС работают без замечаний, третий находится на плановом ремонте, передает ТАСС.
В начале июня директор ФСБ России Александр Бортников предупреждал, что Москва расценивает теракты на объектах атомной энергетики России как попытки Киева и Запада спровоцировать ядерную катастрофу в Европе.
Украина пригрозила Западу «пересмотром стратегии»
Вице-премьер Украины Стефанишина: Киев пересмотрит стратегию, если не получит на саммите приглашение в НАТО
Если Украину не пригласят присоединиться к Североатлантическому альянсу на саммите в Вильнюсе 11–12 июля, это «однозначно потребует пересмотра стратегии» со стороны Киева, заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.
Стефанишина в интервью изданию «Европейская правда» пояснила, что в случае, если Украину не пригласят в НАТО, акценты Киева будут смещены в сторону получения гарантий безопасности со стороны стран Запада.
По ее словам, если в Вильнюсе решение не будет принято или примут отсроченное решение, для Киева это будет означать, что «именно гарантии безопасности являются основными». «Поэтому очевидно смещаются акценты», – приводит ее слова ТАСС.
Также Стефанишина сообщила, что президент Украины Владимир Зеленский пока не принял решения относительно участия в саммите НАТО в Вильнюсе.
Ранее бывший генеральный секретарь Североатлантического альянса Андерс Фог Расмуссен назвал стратегической ошибкой с опасными последствиями возможное решение отложить принятие Украины в НАТО до момента окончания конфликта.
Эрдоган назвал условие вступления Швеции в НАТО
Президент Турции Эрдоган: Вступление Швеции в НАТО станет возможным после присоединения Турции к ЕС
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Вступление Швеции в НАТО будет вероятным после присоединения Турции к членам Евросоюза, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
По его словам, Турцию заставляют ждать уже 50 лет у дверей ЕС, поэтому Анкара требует открыть Турции двери в ЕС, после чего тогда Эрдоган откроет путь Швеции, передает РИА «Новости».
При этом Эрдоган заверил, что предупреждал о своем условии президента США Джо Байдена.
Также турецкий лидер отметил, что ожидает от Швеции полного выполнения условий подписанного с Анкарой меморандума для вступления в НАТО.
«Мы хотим, чтобы Стокгольм сдержал данное нам слово. Турция, в свою очередь, как страна, наиболее содействующая деятельности НАТО, делает все, что необходимо», – сказал он, подчеркнув, что расширение НАТО и ЕС – два разных отдельных процесса.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Швеция якобы не успеет вступить в Североатлантический альянс на саммите в Вильнюсе 11-12 июля, поскольку даже в случае ратификации Турцией заявки документ не успеет пройти согласования.
Турецкое издание выразило мнение, что Швеция делает все возможное, чтобы не стать членом НАТО, но давление на Стокгольм оказывает Вашингтон, который хочет использовать страну как плацдарм для доступа к ресурсам Арктики.
Расмуссен не исключил принятия в НАТО некоторых «частей» Украины
Экс-генсек НАТО Расмуссен не исключил принятия в Североатлантический альянс «частей» Украины
Бывший генеральный секретарь Североатлантического альянса Андерс Фог Расмуссен не исключил принятия в НАТО «частей» Украины, таких как Западная Украина.
Свою точку зрения он изложил в интервью редакционному объединению Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) в преддверии саммита альянса, который пройдет в Вильнюсе 11–12 июля.
Отвечая на вопрос о том, считает ли он возможным, чтобы в НАТО могли быть включены только некоторые части Украины, такие как Западная Украина, Расмуссен сказал, что «все это сложно, и в конечном итоге все зависит от решений Украины, но, во всяком случае, это не невозможно», передает ТАСС.
При этом бывший генсек НАТО выступил с утверждением, что это якобы может оказать стабилизирующее воздействие на всю Европу. В качестве примера он привел вступление Западной Германии в НАТО в 1955 году. По мнению Расмуссена, отличий в этих ситуациях много, но возможны и параллели.
Экс-генсек НАТО выразил мнение, что можно было бы договориться о том, чтобы обязательства по оказанию помощи Украине в соответствии со статьей пять Договора НАТО выполнялись только в случае нападения на те части украинской территории, где правительство в Киеве осуществляет фактическую юрисдикцию. Он пояснил, что сейчас идет обсуждение возможных вариантов вступления Украины в НАТО.
По его мнению, следующий саммит НАТО в Вашингтоне в июле 2024 года уже может выдать официальное приглашение Киеву присоединиться к альянсу. Расмуссен отметил, что с этого момента вплоть до фактического присоединения к альянсу отдельные государства могут предоставлять временные гарантии безопасности.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг пообещал единое решение Североатлантического альянса по перспективам вступления Украины в военно-политический блок.
Кандидат в президенты США сравнил Зеленского с Гамельнским крысоловом
Кандидат в президенты США Рамасвами потребовал от Байдена заявить Зеленскому о нежелании видеть Украину в НАТО
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Глава американского государства Джо Байден должен четко заявить, что США категорически против принятия Украины в НАТО, заявил кандидат в президенты США от Республиканской партии Вивек Рамасвами.
Рамасвами заявил в Twitter (соцсеть заблокирована в России), что это «жесткая красная линия» и что Байден в данном случае должен выступить против своего «друга- хулигана Зеленского». Рамасвами осудил позицию республиканцев «вроде Линдси Грэма», которые поддерживают включение Украины в НАТО. Он призвал их прекратить вести ситуацию к ядерной войне.
«При всех стенаниях по поводу Будапештского меморандума 1994 года (по которому США более чем выполнили свои обязательства) истеблишмент неокон-демократов хранит шокирующее молчание относительно обещаний Джеймса Бейкера Горбачеву в 1990 году о том, что НАТО никогда не будет расширяться на восток от Германии», – заявил Рамасвами.
Он указал, что НАТО создавалось для предотвращения конфликта с СССР, но стремительнее всего альянс расширялся уже после распада Советского Союза, а сейчас НАТО увеличивает риск ядерной войны с Россией.
«Это просто безумие», – заявил Рамасвами, заверив, что в случае победы на президентских выборах откажется «терпеть угрозы со стороны антидемократического комика, ставшего лидером». Он не понимает, почему «остальной Запад» продолжает «есть каждый день из рук» Зеленского, которого Рамасвами назвал «Пестрым дудочником» (Гамельнским крысоловом).
Напомним, Рамасвами – американский предприниматель с индийскими корнями, республиканец. Он выдвинул свою кандидатуру на выборах президента США в 2024 году.
В 2018 году Фонд «Историческая память» перевел и обнародовал рассекреченные ранее в США документы о том, как западные страны обещали не принимать в НАТО бывшие страны Варшавского договора. В частности, занимавший пост госсекретаря США Бейкер обещал, что юрисдикция НАТО «не распространится ни на один дюйм на восток», если в альянсе «сохранят Германию».
В Турции увидели опасность в активной военной помощи Украине
Контр-адмирал ВМС Турции в отставке Гюрдениз: Активная военная помощь Украине противоречит интересам Турции
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Активная военная помощь Украине, поддержка Турцией вступления Украины в НАТО и продолжение украинского кризиса противоречат национальным интересам Анкары, Турции нужна скорейшая нормализация отношений между Россией и Украиной, считает контр-адмирал турецких ВМС в отставке Джем Гюрдениз.
Отставной турецкий военный, основатель турецкой морской доктрины «Голубая родина» заявил в статье для портала «Верьянсын», что поддержка Турцией вступления Украины в НАТО и активная военная помощь Киеву, в том числе беспилотниками, не могут соотноситься с национальными интересами Турции, эти шаги играют на руку Вашингтону и Лондону, передает ТАСС.
Он подчеркнул, что Турция не может позволить себе роскошь совершить на саммите НАТО в Вильнюсе ошибку. Гюрдениз отметил, что вооруженный конфликт в бассейне Черного моря, в котором заинтересован Североатлантический альянс, в случае его развития сильнее всего ударит по Турции. Бывший турецкий военный выразил уверенность, что национальным интересам Турции должны отвечать скорейшее обеспечение прекращения огня и нормализация отношений между Россией и Украиной.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что несколько важных решений по линии Украина – НАТО уже согласованы и путь страны в альянс после предстоящего на следующей неделе саммита «станет короче».
Эксперт пояснил смысл гарантий безопасности Украине от США «по типу Израиля»
Политолог Лукьянов пояснил смысл предложенных Байденом гарантий безопасности для Украины
Политолог Федор Лукьянов рассказал, что означают предложенные главой американского государства Джо Байденом Украине гарантии безопасности «по типу Израиля».
Лукьянов пояснил, что «израильские гарантии» подразумевают «неограниченное снабжение вооружением» в период военного конфликта, а также предлагают «политическое прикрытие в любой ситуации». «Видимо, это предлагается и Украине», – заявил он в Telegram.
Напомним, Байден «не думает», что Украина «готова для членства в НАТО». По его мнению, сейчас преждевременно ставить на голосование вопрос о ее членстве в альянсе. Однако США «были бы готовы» предоставить ей гарантии безопасности «по типу Израиля», сказал он.
В Европе предрекли Украине катастрофу из-за конфликта США с Россией
Предприниматель Ким Дотком назвал украинский конфликт катастрофой для Украины и опосредованной войной США с Россией
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Немецко-финский предприниматель, основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Дотком назвал украинский конфликт катастрофой для Украины и опосредованной войной США с Россией при помощи НАТО, в ходе которой все запасы альянса уничтожаются, а украинцы умирают в соотношении десять к одному.
Как считает Дотком, президент США Джо Байден требует от главы киевского режима Владимира Зеленского не соглашаться на мир, продолжать борьбу и «победить» Россию с помощью НАТО. Он отметил на своей странице в соцсети Twitter (заблокирована в России), что в ходе конфликта на Украине все запасы НАТО уничтожаются, украинцы умирают в соотношении десять к одному, и эта опосредованная война США – катастрофа для Украины. Ким Дотком подчеркнул, что такова реальность, и призвал требовать заключения мира, передает РИА «Новости».
Ранее в Британии признали отсутствие успехов в наступлении у Вооруженных сил Украины. В среду в МИД заявили, что так называемое украинское контрнаступление захлебывается, российские войска дают решительный отпор боевикам украинских формирований. В ведомстве также отметили, что Запад готов воевать с Россией до последнего украинца.
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Американский генерал заявил об утрате влияния Запада в Грузии
Американский генерал Ходжес: Запад и НАТО потеряли влияние в Грузии
Запад потерпел неудачу в Грузии, заявил бывший командующий армии США в Европе генерал Бэн Ходжес.
Ходжес в интервью польскому порталу Interia заявил, что прежде «оптимистично» относился к Грузии, однако Запад и НАТО «потерпели неудачу» в этой стране, передает РИА «Новости».
Американский генерал считает, что Североатлантический альянс упустил свой шанс в Грузии. В случае с республикой НАТО находится в куда худшем положении, чем три-пять лет назад, уверен он.
По его словам, Запад не был последовательным в оценках значения экономического развития и сотрудничества в сфере безопасности, а также в других вопросах, которые являются частью комплексной стратегии НАТО.
Эксперты отмечали ранее, что Грузия стала примером неподчинения русофобскому давлению Запада.
Bild: Германия и США блокируют заявку Украины на членство в НАТО
Bild: Германия и США блокируют официальную заявку Украины на членство в НАТО
Берлин и Вашингтон блокируют официальную заявку Киева на членство в Североатлантическом альянсе, сообщило издание Bild со ссылкой на высокопоставленный источник.
По данным Bild, на предстоящем саммите 11-12 июля в Вильнюсе президент Украины Владимир Зеленский хотел официально попросить принять страну в НАТО, тем самым начав путь, который может занять годы и потребует окончания вооруженного конфликта, передает РИА «Новости».
Однако именно этот запрос и намерены блокировать «некоторые важные страны НАТО», прежде всего Германия и США, которые сближаются по этому вопросу. Кроме того, согласно изданию, Берлин и Вашингтон оказывают давление на другие страны – члены НАТО, чтобы те присоединились к их позиции.
«Я могу подтвердить, что США и Германия блокируют официальную заявку Украины на членство в НАТО», – сообщил источник.
Ранее СМИ сообщили, что члены НАТО примут своего рода многостороннюю декларацию с индивидуальными обязательствами стран в отношении Украины.
Столтенберг опроверг слова Кулебы об отмене Плана действий для Украины
Глава НАТО Столтенберг опроверг слова главы МИД Украины Кулебы об отмене ПДЧ
Члены Североатлантического альянса обсуждают возможность не обязывать киевский режим исполнять обязательства по Плану действий для членства (ПДЧ) в НАТО, но решение пока не принято, заявил генсек военного блока Йенс Столтенберг.
В НАТО ведется обсуждение пакета предложений для Украины, снимающее необходимость реализации ПДЧ, но пока решение не принято, заявил Столтенберг в Вильнюсе перед саммитом альянса, передает ТАСС.
Пока решение еще не принято, его изучат во вторник, 11 июля.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ПДЧ для Украины якобы отменен.
Столтенберг пообещал единое решение НАТО по членству Украины
Столтенберг: Входящие в НАТО страны на саммите в Вильнюсе выступят с единой позицией по перспективам вступления Украины
Входящие в Североатлантический альянс страны на предстоящем саммите в Вильнюсе выступят с единой позицией по перспективам вступления Украины в состав военно-политического блока, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Столтенберг признал в интервью британскому телеканалу Sky News, что многие союзники имеют различные позиции и взгляды, однако, по его словам, в этом нет ничего нового. Он выразил абсолютную уверенность, что члены альянса найдут удобную для всех формулировку относительно перспектив вступления Украины в НАТО. Как считает генсек альянса, входящие в НАТО могут сплотиться вокруг общей цели, передает ТАСС.
Ранее в воскресенье глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о согласовании «нескольких важных решений» для Украины и НАТО.
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