Британию предупредили о риске утраты позиций в НАТО

Генерал Редфорд: Британия лишится позиции в НАТО при дальнейшем уменьшении армии

Великобритания, если не откажется от политики сокращения армии, рискует утратить влияние в Североатлантическом альянсе, заявил заместитель верховного главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе британский генерал Тим Редфорд.

Редфорд в статье для The Daily Telegraph пишет, что британская армия «слишком мала» и ей «необходимо расти». «Мы рискуем не удержаться», – приводит его слова ТАСС.

Генерал уверен, что Лондону необходимо быть «очень бдительным», чтобы «не провалиться глубоко вниз». При этом он считает неправильным говорить, что Британия живет за счет прошлого.

Королевство обладает влиянием в Североатлантическом альянсе, занимает в НАТО «удачную позицию», отметил Редфорд, выразив беспокойство тем, что если Лондон не будет инвестировать в армию, не создаст собственную производственную базу и не будет «показывать лидерство», то это положение будет утрачено.

У Британии нет достаточного числа военных для реагирования угрозы, возникающие в мире, продолжил генерал. Он указал, что модернизация техники и вооружений должна проходить одновременно с наращиванием численного состава королевских ВС.

По данным военачальника, в настоящее время численность британской армии составляет примерно 76 тыс. человек – это самый низкий показатель с начала XIX века. Он напомнил, что в 1990 году в Сухопутных войсках королевства числилось вдвое больше военных. Более того, отметил автор публикации, в ближайшее время численность армии планируется еще сократить – до 72,5 тыс. человек.

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