Британию предупредили о риске утраты позиций в НАТО

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21 июня, среда  |  Последнее обновление — 05:46  |  vz.ru
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Энергетические рынки США и Европы сравнили с Содомом и Гоморрой

Одна из основных проблем – это невозможность сохранить электричество от ВИЭ Fan Peishen/XinHua/Global Look Press
В хаосе на энергетическом рынке виноваты сами развитые страны. Превозносимая ими возобновляемая энергетика, по сути, не является возобновляемой, а вместо энергетической свободы есть риск заполучить новые зависимости – от погоды и Китая. Такие тезисы звучат в докладе «Содом и Гоморра на энергорынке» Игоря Сечина.  Подробности...
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Украина готова к террористическим рейдам против Белоруссии

ВСУ прощупывают обороноспособность белорусских границ кадр из видео
Украина продолжает стягивать силы к границе с Белоруссией и прощупывать оборону республики. При этом во главе этих сил оказались представители белорусских радикалов, воевавшие на стороне ВСУ с 2014 года. Чего тем самым добиваются Украина и белорусские радикалы и чем на это может ответить Минск?  Подробности...
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Создать на Украине «санитарную зону» подсказал афганский опыт

Опыт борьбы с моджахедами в Афганистане можно использовать для противостояния ВСУ Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Владимир Путин дважды на неделе высказался о создании «санитарного кордона» на территории Украины. Эта линия должна защитить территории РФ от обстрелов ВСУ, которые получают от Запада дальнобойные ракеты. У России есть опыт создания такой зоны в Афганистане, но в новых реалиях речь может идти о более масштабном проекте. На каких территориях такой кордон необходим прежде всего? Подробности...
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Мигранты-нахлебники разрушают «шведский социализм»

Благополучие Швеции тает на глазах Global Look Press/Keystone Press Agency
Тектонические изменения социальной политики назревают в Швеции. Знаменитый «шведский социализм» – то есть большие пособия всем нуждающимся, в том числе и мигрантам – ставится теперь под сомнение. Шведское государство приходит к выводу, что на его шее оказалось слишком много нахлебников. Они не только отказываются работать, получая большие пособия, но и совершают больше всего преступлений.  Подробности...
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Москва отбила психологическую атаку Украины

Москву атаковали восемь украинских беспилотников кадр из видео
Во вторник утром Москву попытались атаковать украинские беспилотники. В результате нападения повреждены несколько жилых домов, серьезно пострадавших среди жителей нет. По сообщениям Минобороны, из восьми аппаратов три были поражены системами РЭБ, остальные сбиты комплексами ЗРПК «Панцирь-С». Кремль назвал киевский режим организатором атаки. Какие цели преследовал враг и как предотвратить подобные инциденты в будущем? Подробности...
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Куда идет отечественно-китайский автопром

Олег Чередниченко
Олег Чередниченко, доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Плеханова
Лидером на автомобильном рынке России в 2023 году являются автомобили марки Lada. Далее по списку следуют Haval, Chery, Geely, ГАЗ, УАЗ, Kia (которая как бы ушла, но на самом деле осталась), OMODA, Exeed и ChangAn. Подробности...

Кастрация педофилов – мера правильная, но недостаточная

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Изнасиловали 11-летнюю девочку. Преступника быстро задержали – им оказался ублюдок, который отсидел за шесть подобных преступлений. То есть он насилует ребенка, его сажают, выпускают, он насилует ребенка, его сажают, и так до бесконечности. Подробности...
Обсуждение: 31 комментарий

Трансгендеры – вестники грядущего тоталитаризма

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Трансгендеры даже помимо своей воли становятся агентами разрушения семьи. Но это лишь часть их роли в новом тоталитарном порядке. Второй фактор – это навязывание правил игры остальному обществу. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев
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«Контрнаступ ВСУ» провалился

Два удара по Байдену

Обсуждение: 5 комментариев

Чехи задумались о концлагерях для русских

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В Москве запустили круглогодичные речные электротрамвайчики

В Москве открылся первый регулярный круглогодичный маршрут речного электротранспорта на Москве-реке. Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин участвовали в церемонии запуска
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Каховское водохранилище превратилось в пустырь

После разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) Каховское водохранилище фактически прекратило свое существование. Об этом заявил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Ранее плотина ГЭС была разрушена в результате ударов ВСУ
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АвтоВАЗ представил новую модель Lada X-Cross 5

АвтоВАЗ представил новую модель Lada X-Cross 5 на площадке ПМЭФ-2023, ее производство запустят на этой неделе на бывшем заводе Nissan
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Премия 1 миллион рублей за уничтоженный танк «Леопард» – это:
  • Мало

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Вы следите за нынешними колебаниями курса рубля?
  • Да

  • Нет
Нужно ли возрождать такие советские автомобильные бренды, как «Волга» и «Ока»?
  • Да

  • Нет, нужно запускать новые

  • Затрудняюсь ответить
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    «убедить Зеленского»


    Франция изменила позицию по вступлению Украины в НАТО

    популярный напиток


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    Энергетические рынки США и Европы сравнили с Содомом и Гоморрой

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    Украина готова к террористическим рейдам против Белоруссии

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    Мигранты-нахлебники разрушают «шведский социализм»

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    Зеленский посылает на убой свой последний резерв

    Британию предупредили о риске утраты позиций в НАТО

    Генерал Редфорд: Британия лишится позиции в НАТО при дальнейшем уменьшении армии

    21 июня 2023, 05:46

    Текст: Ольга Никитина

    Великобритания, если не откажется от политики сокращения армии, рискует утратить влияние в Североатлантическом альянсе, заявил заместитель верховного главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе британский генерал Тим Редфорд.

    Редфорд в статье для The Daily Telegraph пишет, что британская армия «слишком мала» и ей «необходимо расти». «Мы рискуем не удержаться», – приводит его слова ТАСС.

    Генерал уверен, что Лондону необходимо быть «очень бдительным», чтобы «не провалиться глубоко вниз». При этом он считает неправильным говорить, что Британия живет за счет прошлого.

    Королевство обладает влиянием в Североатлантическом альянсе, занимает в НАТО «удачную позицию», отметил Редфорд, выразив беспокойство тем, что если Лондон не будет инвестировать в армию, не создаст собственную производственную базу и не будет «показывать лидерство», то это положение будет утрачено.

    У Британии нет достаточного числа военных для реагирования угрозы, возникающие в мире, продолжил генерал. Он указал, что модернизация техники и вооружений должна проходить одновременно с наращиванием численного состава королевских ВС.

    По данным военачальника, в настоящее время численность британской армии составляет примерно 76 тыс. человек – это самый низкий показатель с начала XIX века. Он напомнил, что в 1990 году в Сухопутных войсках королевства числилось вдвое больше военных. Более того, отметил автор публикации, в ближайшее время численность армии планируется еще сократить – до 72,5 тыс. человек.

    Газета ВЗГЛЯД писала ранее, как украинский кризис обнажил проблемы западного ВПК.

    В США рассказали о разгроме Россией колонн ВСУ с западной техникой
    WSJ: ВС России разгромили колонны ВСУ с западным оружием благодаря преимуществу в воздухе
    		   
    18 июня 2023, 10:43
    Фото: Минобороны РФ/ТАСС
    Текст: Ольга Никитина

    Россия, используя преимущество своей военно-воздушной мощи, ударила по колоннам ВСУ, перевозившим современное вооружение, которое Запад передал Украине, пишут американские СМИ.

    В статье Мэтью Люксмура для The Wall Street Journal говорится, что украинской стороне пришлось «приостановить» наступление из-за «неоднозначных» результатов первых атак на российские позиции, передает РИА «Новости».

    Люксмур также указывает на «ограниченность» противовоздушной обороны Киева, которой, по его мнению, воспользовалась Россия.

    Президент Владимир Путин ранее заявил, что вооруженные силы Украины не имеют успехов в ходе контрнаступления, шансов у ВСУ нет ни на одном направлении. По словам российского лидера, Украина в ходе контрнаступления потеряла уже 186 танков и 418 бронемашин, каждый день потери растут.

    Коментарии (27)
    Британские СМИ не смогли найти подтверждений, что Буданов жив
    Британское издание Daily Telegraph не смогло найти подтверждений, что глава ГУР МО Украины Буданов жив

    18 июня 2023, 17:55

    Текст: Ольга Никитина

    Британские СМИ сообщили, что не смогли найти подтверждений информации о том, что руководитель Главного управления разведки МО Украины Кирилл Буданов жив и здоров.

    Как пишет The Daily Telegraph, представители и помощники Буданова стали опровергать сообщения о тяжелом ранении главы ГУР МО Украины, однако, отмечает издание, украинская сторона не опубликовала фото или видео в подтверждение своих утверждений, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что Буданов получил ранение в ходе российского ракетного удара и сейчас находится на лечении в Германии в тяжелом состоянии. При этом в ГУР заявили, что с Будановым «все в порядке», а президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что руководитель Главного управления разведки МО Украины якобы участвовал в заседании военного кабинета.

    Коментарии (25)
    Американские законодатели порезали план Пентагона по производству ракет для Украины
    Politico: Американские законодатели порезали план Пентагона по производству ракет для Украины
    		   
    18 июня 2023, 11:50
    Фото: EYEPRESS/Reuters
    Текст: Ольга Никитина

    Члены Республиканской партии в комитете Палаты представителей по ассигнованиям инициировали значительные сокращения запланированного Пентагоном наращивания производства ракет, необходимого для дальнейшей поддержки Украины, а также для подготовки к потенциальному конфликту с Китаем, пишут американские СМИ.

    Республиканцы, по информации журнала Politico, потребовали сократить расходы Пентагона в части закупок ракет для военных служб более чем на 2,5 млрд долларов.

    Издание отмечает, что перенаправление этой части расходов бюджета на другие цели является ударом по оборонным планам президента США Джо Байдена, которые тот изложил в своем последнем бюджетном предложении.

    Politico пишет, что на Украину хлынуло оружие на миллиарды долларов, в результате чего военное планирование США пришлось пересмотреть, чтобы страна была готова к возможному новому конфликту. В результате Пентагон впервые в истории обратился к Конгрессу с просьбой профинансировать многолетние закупки боеприпасов и запустить производство на полную мощность, чтобы быть готовыми «к будущей войне».

    Ранее в Пентагоне сообщили, что новый пакет помощи Украине включает системы ПВО HAWK, беспилотные системы Puma, боеприпасы для ракетных систем с лазерным наведением и снаряды. Отмечалось, что всего США выделят на военные нужды Киева 2,1 млрд долларов.

    Коментарии (9)
    Путин рассказал о приказе одному из трех братьев вернуться из зоны СВО
    Путин рассказал, как отдал одному из трех братьев приказ вернуться из зоны СВО
    		   
    18 июня 2023, 12:07
    Фото: Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС
    Текст: Ольга Никитина

    Президент России Владимир Путин рассказал, как отдал приказ о возвращении из зоны спецоперации одного из трех братьев, воевавших на Запорожском направлении.

    Фрагмент закрытой встречи главы государства с военкорами показали в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».

    «Возвращаются многие, я вот вчера с ребятами разговаривал и раньше с теми, которые получили ранения. Спрашиваю: вот сейчас госпиталь, а дальше планы? – Вернусь в зону СВО, к своим товарищам. Практически все! Ну вот стало известно – Юнусбек мне раскрыл – что на Запорожском направлении три брата воюют. Три! Мне уже пришлось позвонить старшему и сказать, что вы старший, и принимайте решение, но одного из братьев отправляйте из зоны боевых действий», – приводит его слова РИА «Новости».

    На вопрос военкора, возвращал ли глава государства одного из братьев-десантников «чуть ли не силой», Путин ответил утвердительно. «Да, брат у него погиб там, я позвонил ему и говорю: «Я считаю, что вам нужно перейти в другое место службы». – Нет, я не могу, должен за брата отомстить… – Я уж и так, и так. Потом пришлось сказать: «Это приказ верховного главнокомандующего». Он говорит: «Есть!». Честное слово!» – сказал президент.

    Также в ходе встречи с военкорами Путин отметил, что главком ВСУ Валерий Залужный, пропавший из медиапространства, может находиться за границей.

    Коментарии (6)
    «Солнцепеки» уничтожили опорный пункт ВСУ под Красным Лиманом
    Минобороны: Расчеты «Солнцепеков» уничтожили опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении
    		   
    20 июня 2023, 06:07
    Фото: кадр из видео Минобороны
    Текст: Ольга Никитина

    Расчеты тяжелых огнеметных систем (ТОС) «Солнцепек» уничтожили под Красным Лиманом опорный пункт ВСУ, сообщил руководитель пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук.

    Савчук сообщил, что экипажи систем «Солнцепек» подразделения радиационной, химической и биологической защиты группировки войск «Центр» применили термобарические снаряды и уничтожили опорный пункт противника, передает ТАСС.

    Он сообщил также, что подразделения ВСУ при поддержке боевых машин пехоты 63-й и 42-й механизированных бригад пытались атаковать российские позиции в районах населенных пунктов Торское и Серебрянского лесничества. Вертолеты Ка-52 и Ми-35 при поддержке артиллерии группировки войск «Центр» нанесли удары, в результате которых ВСУ понесли значительные потери, указал Савчук.

    На прошлой неделе Вооруженные силы России при помощи тяжелой огнеметной системы ТОС-1 «Солнцепек» отразили наступление украинских войск в районе Новодонецкого в Волновахском районе ДНР.

    Коментарии (35)
    Российская разведгруппа показала уничтоженную бронетехнику ВСУ
    Российская разведгруппа показала уничтоженную на Авдеевском направлении бронетехнику ВСУ
    		   
    20 июня 2023, 04:33
    Фото: Сергей Аверин/РИА Новости
    Текст: Ольга Никитина

    Российское разведывательное подразделение зафиксировало на видео уничтоженную украинскую бронетехнику производства стран НАТО на Авдеевском направлении, в постоянно обстреливаемой зоне, сообщил офицер группировки ВС РФ «Юг» с позывным «Хохол».

    Военный рассказал РИА «Новости», что на видео показана бронированная натовская военная техника, поставляемая ВСУ. Она была подбита российскими бронебойщиками и подорвана на российских минных заграждениях, пояснил он.

    В частности, на кадры попала американская боевая машина пехоты M2 Bradley, а также несколько подбитых бронетранспортеров производства других стран НАТО.

    Все бронированные иномарки, как рассказал военнослужащий, уничтожены российскими силами с начала лета, в период отражения украинского «контрнаступа».

    Ранее военный корреспондент Александр Коц сообщил, что первые трофейные танки Leopard, поставленные вооруженным силам Украины странами Запада, доставлены в российский тыл.

    Коментарии (4)
    Минобороны показало уничтожение бронетехники ВСУ российской артиллерией
    		   
    18 июня 2023, 16:35
    Фото: кадр из видео
    Текст: Ольга Никитина

    Минобороны опубликовало кадры уничтожения российской артиллерией украинской бронетехники.

    В Telegram-канале МО РФ опубликовано видео, снятое разведывательным дроном над районом перемещения бронетехники ВСУ на Запорожском направлении.

    В сообщении военного ведомства сказано, что огнем артиллеристов уничтожены танки, БМП и бронетранспортеры. Операторы БПЛА корректировали огонь.

    Ранее Минобороны показало уничтожение двух украинских танков вертолетом «Аллигатор».

    Коментарии (36)
    Кулеба: Сколько бы оружия Украине ни дали, будет мало
    Глава МИД Украины Кулеба: Сколько бы оружия Запад ни дал, Киеву будет недостаточно, пока не закончился конфликт
    		   
    19 июня 2023, 23:50
    Фото: Ameer Al-Mohammedawi/dpa/Global Look Press
    Текст: Ольга Никитина

    Украинским властям будет недостаточно оружия, сколько бы западные страны его ни поставляли, пока не закончился конфликт, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

    Кулеба в эфире украинского ТВ заявил, что в случае, если Киев «победит», он сможет сказать, что оружия было достаточно. А до тех пор ему «всегда будет всего недостаточно, сколько ни дали бы, будет недостаточно», передает РИА «Новости».

    Украинский министр добавил, что если «победы» нет, значит, помощи было недостаточно.

    Он сообщил, что в настоящий момент украинские «силы контрнаступления» больше нуждаются в артиллерийских снарядах и бронетехнике. Поставки идут на Украину ежедневно, добавил министр.

    Между тем американские СМИ писали, что Киев с начала спецоперации заплатил поставщикам оружия более 800 млн долларов за контракты, которые остались полностью или частично невыполненными.

    Коментарии (34)
    Пентагон нашел еще 6 млрд долларов для Украины
    Пентагон: Перерасчет оценки военной помощи Украине позволяет США потратить еще 6 млрд долларов
    		   
    20 июня 2023, 22:55
    Фото: Joseph Clark/Dod/Global Look Press
    Текст: Ольга Никитина

    Пентагон в связи с допущенными ошибками произвел перерасчет оценки предоставленной Украине военной помощи, США могут потратить на поставки оружия киевскому режиму еще свыше 6 млрд долларов, заявила заместитель официального представителя американского минобороны Сабрина Сингх.

    Сингх сообщила, что «несоответствия в оценке снаряжения» обнаружились в ходе регулярного надзора со стороны департамента за исполнением президентских полномочий, передает РИА «Новости».

    Представитель Пентагона уточнила, что имели место случаи «переоценки стоимости оборудования», которые из американских запасов поставляются Киеву.

    Сингх сообщила, что на 2023 финансовый год у Пентагона подтверждены 3,6 млрд долларов, а на 2022 финансовый год – 2,6 млрд долларов. В совокупности речь идет о 6,2 млрд долларов, которые американские власти могут направить для военной поддержки Украины, сказала она.

    В начале июня сообщалось, что Пентагон намерен объявить о новом пакете военной помощи Украине общим объемом более 2 млрд долларов.

    Кроме того, Сингх заявила, что гибель украинцев в ходе контрнаступления является «характерной частью» конфликта.

    Между тем в России неоднократно подчеркивали, что Соединенные Штаты готовы воевать с Москвой до последнего украинца. В частности, об этом говорил президент Владимир Путин.

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    Российский генерал впервые в истории сдал экзамен на краповый берет
    Росгвардия: Генерал Кузнецов впервые в истории стал участником экзамена на краповый берет

    19 июня 2023, 10:40

    Текст: Вера Басилая

    Впервые в истории Росгвардии командир дивизии генерал-майор Николай Кузнецов принял участие в сдаче экзамена на краповый берет и успешно прошел испытания, сообщили в ведомстве.

    В Росгвардии сообщили, что к основному экзамену, который проходил в Подмосковье, допустили 39 кандидатов, успешно прошедших предварительный отбор, передает РИА «Новости».

    Генерал-майор, командир дивизии Дзержинского Николай Кузнецов тоже сдавал экзамен, что в Росгвардии назвали уникальным случаем. Он стал один из семи военнослужащих, кто заслужил право носить краповый берет.

    Краповый берет – знак особого отличия спецназа Росгвардии, вручается не только по итогам экзамена, но и за мужество, проявленное в бою.

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    Пленный рассказал, как в ВСУ забирают с пороком сердца
    Украинский пленный Виталий: Украинцев забирают в армию даже с пороком сердца

    18 июня 2023, 09:05

    Текст: Ольга Никитина

    Украинских граждан забирают в армию даже с врожденным пороком сердца, рассказал пленный солдат ВСУ Виталий.

    Виталий рассказал РИА «Новости», что повестка пришла ему на работу, после чего «поприезжали военкомы». По его словам, создавалась рота «типа теробороны», которая, как обещали, будет охранять школы и больницы. При этом, как рассказал Виталий, он не проходил срочную службу из-за врожденного порока сердца. Ему обещали, что будет «служить дома», если пойдет в армию сейчас.

    При этом не было ни медицинской комиссии, «ничего». В военном билете Виталия, по его словам, информация про порок сердца записана, однако украинские военкомы все равно убеждали его пойти служить.

    Виталий добавил, что для того, чтобы доказать наличие порока сердца, ему пришлось бы «ехать в институт», потратить много времени, однако забрали бы все равно, но отправили бы в боевую часть. Поэтому, признался пленный украинский военный, он согласился «служить дома, но охранником, грубо говоря, с автоматом».

    Ранее сообщалось, что украинские власти изобрели новый способ мобилизации граждан: теперь мужчин забирают в армию во время раздачи гуманитарной помощи.

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    В Британии ради экономии стали снижать градус алкоголя в пиве
    Пивовары в Британии ради экономии денег стали снижать градус алкоголя в напитке
    		   
    20 июня 2023, 21:52
    Фото: Matthias Balk/dpa/Global Look Press
    Текст: Кристина Цыцура

    Нескольких производителей пива в Великобритании заподозрили в намеренном снижении содержания алкоголя в напитке.

    Они делают это ради того, чтобы платить меньше налогов, оставлять цены прежними, а разницу присваивать себе. Напитки будут облагаться налогом по крепости с 1 августа после вступления в силу нового режима алкогольной пошлины, сообщает телеканал Sky News.

    Популярные пивовары снизили содержание алкоголя и сохранили цены на прежнем уровне. С новой налоговой системой удастся сэкономить от 2 до 3 пенсов за бутылку.

    По данным исследователей Университета Шеффилда, снизив содержание алкоголя на 0,35, можно в общем сэкономить примерно 250 млн фунтов стерлингов на налогах.

    Коментарии (8)
    Макрон подтвердил доставку на Украину ЗРК SAMP/T
    Макрон: Франко-итальянский ЗРК SAMP/T доставлен на Украину и готов к эксплуатации

    20 июня 2023, 02:01

    Текст: Ольга Никитина

    Франко-итальянский зенитный ракетный комплекс SAMP/T размещен на Украине и готов к использованию, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

    Заявление прозвучало на полях авиасалона Ле Бурже, передает РИА «Новости».

    Ранее Париж поставил Украине шесть 155-миллиметровых буксируемых гаубиц TRF1 и две системы ПВО Crotale. ЗРК SAMP/T на Украине ждали с апреля.

    В Кремле ранее отмечали, что специальная военная операция для защиты Донбасса начиналась против киевского режима, но сейчас продолжается как фактически война между Москвой и коллективным Западом.

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    На Украине возбудили дело против применивших оружие при вручении повестки военкомов
    Сотрудники военкомата на Украине устроили стрельбу при вручении повестки мужчине на рынке

    19 июня 2023, 14:48

    Текст: Вера Басилая

    Правоохранители в Одесской области возбудили дело против сотрудников территориального центра комплектования, которые стреляли, пытаясь остановить убегавшего от них мужчину, сообщили в главном управлении нацполиции Украины.

    Украинские СМИ пишут, что двух сотрудникам территориального центра комплектования(военкомата-прим. ВЗГЛЯД) обвинили в хулиганстве, совершенном с применением предмета, приспособленного для нанесения телесных повреждений, передает ТАСС.

    Ранее на рынке в городе Рени Одесской области сотрудник военкомата выстрелил в воздух. Позже выяснилось, что оружие оказалось стартовым пистолетом. Теперь стрелявшему грозит от трех до семи лет лишения свободы.

    Между тем, глава Ивано-Франковского городского территориального центра комплектования (так на Украине называют военкоматы) издал приказ об обязательной явке всех военнообязанных в течение десяти дней.

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    Американский радиоведущий назвал контрнаступление ВСУ «атакой камикадзе»
    Американский радиоведущий Гарланд Никсон назвал контрнаступление ВСУ «атакой камикадзе»
    		   
    21 июня 2023, 02:04
    Фото: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa/Global Look Press
    Текст: Ольга Никитина

    Американский радиоведущий Гарланд Никсон выразил недоумение тем, как Киев организовал контрнаступление, и сравнил украинских военнослужащих с камикадзе.

    Никсон на своем YouTube-канале отметил, что понятие «контрнаступление» оказалось лишь пропагандистским термином, который использовал киевский режим и который оказался на руку России. Он отметил, что «идиоты» в Киеве последние полгода «рассказывали русским», что собираются начать атаку. Украинская сторона, по его словам, «делала смутные намеки», готовила к тому, что атаковать будет «и здесь, и там, и на окраинах Бахмута». В итоге, уверен американский радиоведущий, Киев сам себя подтолкнул к катастрофе, передает РИА «Новости».

    Российские силы из-за такого подхода нарастили оборону, и теперь украинское командование бросает на нее плохо подготовленные войска, отметил журналист. По его словам, «кучу несчастных придурков» – украинских военных – посадили «в разные танки» и без прикрытия с воздуха отправили вперед, предупредив при этом «одну из самых могущественных армий мира», когда будет наступление.

    «Это не наступление, это атака камикадзе!» – высказался Никсон.

    На Украине ранее заявили, что ВСУ при контрнаступлении столкнулись со сложностями и «бешенным сопротивлением».

    Президент Владимир Путин подчеркивал, что у ВСУ нет шансов в ходе контрнаступления.

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