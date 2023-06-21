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Британию предупредили о риске утраты позиций в НАТО
Генерал Редфорд: Британия лишится позиции в НАТО при дальнейшем уменьшении армии
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Великобритания, если не откажется от политики сокращения армии, рискует утратить влияние в Североатлантическом альянсе, заявил заместитель верховного главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе британский генерал Тим Редфорд.
Редфорд в статье для The Daily Telegraph пишет, что британская армия «слишком мала» и ей «необходимо расти». «Мы рискуем не удержаться», – приводит его слова ТАСС.
Генерал уверен, что Лондону необходимо быть «очень бдительным», чтобы «не провалиться глубоко вниз». При этом он считает неправильным говорить, что Британия живет за счет прошлого.
Королевство обладает влиянием в Североатлантическом альянсе, занимает в НАТО «удачную позицию», отметил Редфорд, выразив беспокойство тем, что если Лондон не будет инвестировать в армию, не создаст собственную производственную базу и не будет «показывать лидерство», то это положение будет утрачено.
У Британии нет достаточного числа военных для реагирования угрозы, возникающие в мире, продолжил генерал. Он указал, что модернизация техники и вооружений должна проходить одновременно с наращиванием численного состава королевских ВС.
По данным военачальника, в настоящее время численность британской армии составляет примерно 76 тыс. человек – это самый низкий показатель с начала XIX века. Он напомнил, что в 1990 году в Сухопутных войсках королевства числилось вдвое больше военных. Более того, отметил автор публикации, в ближайшее время численность армии планируется еще сократить – до 72,5 тыс. человек.
Газета ВЗГЛЯД писала ранее, как украинский кризис обнажил проблемы западного ВПК.
В США рассказали о разгроме Россией колонн ВСУ с западной техникой
WSJ: ВС России разгромили колонны ВСУ с западным оружием благодаря преимуществу в воздухе
Россия, используя преимущество своей военно-воздушной мощи, ударила по колоннам ВСУ, перевозившим современное вооружение, которое Запад передал Украине, пишут американские СМИ.
В статье Мэтью Люксмура для The Wall Street Journal говорится, что украинской стороне пришлось «приостановить» наступление из-за «неоднозначных» результатов первых атак на российские позиции, передает РИА «Новости».
Люксмур также указывает на «ограниченность» противовоздушной обороны Киева, которой, по его мнению, воспользовалась Россия.
Президент Владимир Путин ранее заявил, что вооруженные силы Украины не имеют успехов в ходе контрнаступления, шансов у ВСУ нет ни на одном направлении. По словам российского лидера, Украина в ходе контрнаступления потеряла уже 186 танков и 418 бронемашин, каждый день потери растут.
Британские СМИ не смогли найти подтверждений, что Буданов жив
Британское издание Daily Telegraph не смогло найти подтверждений, что глава ГУР МО Украины Буданов жив
Британские СМИ сообщили, что не смогли найти подтверждений информации о том, что руководитель Главного управления разведки МО Украины Кирилл Буданов жив и здоров.
Как пишет The Daily Telegraph, представители и помощники Буданова стали опровергать сообщения о тяжелом ранении главы ГУР МО Украины, однако, отмечает издание, украинская сторона не опубликовала фото или видео в подтверждение своих утверждений, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что Буданов получил ранение в ходе российского ракетного удара и сейчас находится на лечении в Германии в тяжелом состоянии. При этом в ГУР заявили, что с Будановым «все в порядке», а президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что руководитель Главного управления разведки МО Украины якобы участвовал в заседании военного кабинета.
Американские законодатели порезали план Пентагона по производству ракет для Украины
Politico: Американские законодатели порезали план Пентагона по производству ракет для Украины
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Члены Республиканской партии в комитете Палаты представителей по ассигнованиям инициировали значительные сокращения запланированного Пентагоном наращивания производства ракет, необходимого для дальнейшей поддержки Украины, а также для подготовки к потенциальному конфликту с Китаем, пишут американские СМИ.
Республиканцы, по информации журнала Politico, потребовали сократить расходы Пентагона в части закупок ракет для военных служб более чем на 2,5 млрд долларов.
Издание отмечает, что перенаправление этой части расходов бюджета на другие цели является ударом по оборонным планам президента США Джо Байдена, которые тот изложил в своем последнем бюджетном предложении.
Politico пишет, что на Украину хлынуло оружие на миллиарды долларов, в результате чего военное планирование США пришлось пересмотреть, чтобы страна была готова к возможному новому конфликту. В результате Пентагон впервые в истории обратился к Конгрессу с просьбой профинансировать многолетние закупки боеприпасов и запустить производство на полную мощность, чтобы быть готовыми «к будущей войне».
Ранее в Пентагоне сообщили, что новый пакет помощи Украине включает системы ПВО HAWK, беспилотные системы Puma, боеприпасы для ракетных систем с лазерным наведением и снаряды. Отмечалось, что всего США выделят на военные нужды Киева 2,1 млрд долларов.
Путин рассказал о приказе одному из трех братьев вернуться из зоны СВО
Путин рассказал, как отдал одному из трех братьев приказ вернуться из зоны СВО
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Президент России Владимир Путин рассказал, как отдал приказ о возвращении из зоны спецоперации одного из трех братьев, воевавших на Запорожском направлении.
Фрагмент закрытой встречи главы государства с военкорами показали в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».
«Возвращаются многие, я вот вчера с ребятами разговаривал и раньше с теми, которые получили ранения. Спрашиваю: вот сейчас госпиталь, а дальше планы? – Вернусь в зону СВО, к своим товарищам. Практически все! Ну вот стало известно – Юнусбек мне раскрыл – что на Запорожском направлении три брата воюют. Три! Мне уже пришлось позвонить старшему и сказать, что вы старший, и принимайте решение, но одного из братьев отправляйте из зоны боевых действий», – приводит его слова РИА «Новости».
На вопрос военкора, возвращал ли глава государства одного из братьев-десантников «чуть ли не силой», Путин ответил утвердительно. «Да, брат у него погиб там, я позвонил ему и говорю: «Я считаю, что вам нужно перейти в другое место службы». – Нет, я не могу, должен за брата отомстить… – Я уж и так, и так. Потом пришлось сказать: «Это приказ верховного главнокомандующего». Он говорит: «Есть!». Честное слово!» – сказал президент.
Также в ходе встречи с военкорами Путин отметил, что главком ВСУ Валерий Залужный, пропавший из медиапространства, может находиться за границей.
«Солнцепеки» уничтожили опорный пункт ВСУ под Красным Лиманом
Минобороны: Расчеты «Солнцепеков» уничтожили опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении
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Расчеты тяжелых огнеметных систем (ТОС) «Солнцепек» уничтожили под Красным Лиманом опорный пункт ВСУ, сообщил руководитель пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук.
Савчук сообщил, что экипажи систем «Солнцепек» подразделения радиационной, химической и биологической защиты группировки войск «Центр» применили термобарические снаряды и уничтожили опорный пункт противника, передает ТАСС.
Он сообщил также, что подразделения ВСУ при поддержке боевых машин пехоты 63-й и 42-й механизированных бригад пытались атаковать российские позиции в районах населенных пунктов Торское и Серебрянского лесничества. Вертолеты Ка-52 и Ми-35 при поддержке артиллерии группировки войск «Центр» нанесли удары, в результате которых ВСУ понесли значительные потери, указал Савчук.
На прошлой неделе Вооруженные силы России при помощи тяжелой огнеметной системы ТОС-1 «Солнцепек» отразили наступление украинских войск в районе Новодонецкого в Волновахском районе ДНР.
Российская разведгруппа показала уничтоженную бронетехнику ВСУ
Российская разведгруппа показала уничтоженную на Авдеевском направлении бронетехнику ВСУ
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Российское разведывательное подразделение зафиксировало на видео уничтоженную украинскую бронетехнику производства стран НАТО на Авдеевском направлении, в постоянно обстреливаемой зоне, сообщил офицер группировки ВС РФ «Юг» с позывным «Хохол».
Военный рассказал РИА «Новости», что на видео показана бронированная натовская военная техника, поставляемая ВСУ. Она была подбита российскими бронебойщиками и подорвана на российских минных заграждениях, пояснил он.
В частности, на кадры попала американская боевая машина пехоты M2 Bradley, а также несколько подбитых бронетранспортеров производства других стран НАТО.
Все бронированные иномарки, как рассказал военнослужащий, уничтожены российскими силами с начала лета, в период отражения украинского «контрнаступа».
Ранее военный корреспондент Александр Коц сообщил, что первые трофейные танки Leopard, поставленные вооруженным силам Украины странами Запада, доставлены в российский тыл.
Минобороны показало уничтожение бронетехники ВСУ российской артиллерией
Минобороны опубликовало кадры уничтожения российской артиллерией украинской бронетехники.
В Telegram-канале МО РФ опубликовано видео, снятое разведывательным дроном над районом перемещения бронетехники ВСУ на Запорожском направлении.
В сообщении военного ведомства сказано, что огнем артиллеристов уничтожены танки, БМП и бронетранспортеры. Операторы БПЛА корректировали огонь.
Ранее Минобороны показало уничтожение двух украинских танков вертолетом «Аллигатор».
Кулеба: Сколько бы оружия Украине ни дали, будет мало
Глава МИД Украины Кулеба: Сколько бы оружия Запад ни дал, Киеву будет недостаточно, пока не закончился конфликт
Украинским властям будет недостаточно оружия, сколько бы западные страны его ни поставляли, пока не закончился конфликт, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Кулеба в эфире украинского ТВ заявил, что в случае, если Киев «победит», он сможет сказать, что оружия было достаточно. А до тех пор ему «всегда будет всего недостаточно, сколько ни дали бы, будет недостаточно», передает РИА «Новости».
Украинский министр добавил, что если «победы» нет, значит, помощи было недостаточно.
Он сообщил, что в настоящий момент украинские «силы контрнаступления» больше нуждаются в артиллерийских снарядах и бронетехнике. Поставки идут на Украину ежедневно, добавил министр.
Между тем американские СМИ писали, что Киев с начала спецоперации заплатил поставщикам оружия более 800 млн долларов за контракты, которые остались полностью или частично невыполненными.
Пентагон нашел еще 6 млрд долларов для Украины
Пентагон: Перерасчет оценки военной помощи Украине позволяет США потратить еще 6 млрд долларов
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Пентагон в связи с допущенными ошибками произвел перерасчет оценки предоставленной Украине военной помощи, США могут потратить на поставки оружия киевскому режиму еще свыше 6 млрд долларов, заявила заместитель официального представителя американского минобороны Сабрина Сингх.
Сингх сообщила, что «несоответствия в оценке снаряжения» обнаружились в ходе регулярного надзора со стороны департамента за исполнением президентских полномочий, передает РИА «Новости».
Представитель Пентагона уточнила, что имели место случаи «переоценки стоимости оборудования», которые из американских запасов поставляются Киеву.
Сингх сообщила, что на 2023 финансовый год у Пентагона подтверждены 3,6 млрд долларов, а на 2022 финансовый год – 2,6 млрд долларов. В совокупности речь идет о 6,2 млрд долларов, которые американские власти могут направить для военной поддержки Украины, сказала она.
В начале июня сообщалось, что Пентагон намерен объявить о новом пакете военной помощи Украине общим объемом более 2 млрд долларов.
Кроме того, Сингх заявила, что гибель украинцев в ходе контрнаступления является «характерной частью» конфликта.
Между тем в России неоднократно подчеркивали, что Соединенные Штаты готовы воевать с Москвой до последнего украинца. В частности, об этом говорил президент Владимир Путин.
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Российский генерал впервые в истории сдал экзамен на краповый берет
Росгвардия: Генерал Кузнецов впервые в истории стал участником экзамена на краповый берет
Впервые в истории Росгвардии командир дивизии генерал-майор Николай Кузнецов принял участие в сдаче экзамена на краповый берет и успешно прошел испытания, сообщили в ведомстве.
В Росгвардии сообщили, что к основному экзамену, который проходил в Подмосковье, допустили 39 кандидатов, успешно прошедших предварительный отбор, передает РИА «Новости».
Генерал-майор, командир дивизии Дзержинского Николай Кузнецов тоже сдавал экзамен, что в Росгвардии назвали уникальным случаем. Он стал один из семи военнослужащих, кто заслужил право носить краповый берет.
Краповый берет – знак особого отличия спецназа Росгвардии, вручается не только по итогам экзамена, но и за мужество, проявленное в бою.
Пленный рассказал, как в ВСУ забирают с пороком сердца
Украинский пленный Виталий: Украинцев забирают в армию даже с пороком сердца
Украинских граждан забирают в армию даже с врожденным пороком сердца, рассказал пленный солдат ВСУ Виталий.
Виталий рассказал РИА «Новости», что повестка пришла ему на работу, после чего «поприезжали военкомы». По его словам, создавалась рота «типа теробороны», которая, как обещали, будет охранять школы и больницы. При этом, как рассказал Виталий, он не проходил срочную службу из-за врожденного порока сердца. Ему обещали, что будет «служить дома», если пойдет в армию сейчас.
При этом не было ни медицинской комиссии, «ничего». В военном билете Виталия, по его словам, информация про порок сердца записана, однако украинские военкомы все равно убеждали его пойти служить.
Виталий добавил, что для того, чтобы доказать наличие порока сердца, ему пришлось бы «ехать в институт», потратить много времени, однако забрали бы все равно, но отправили бы в боевую часть. Поэтому, признался пленный украинский военный, он согласился «служить дома, но охранником, грубо говоря, с автоматом».
Ранее сообщалось, что украинские власти изобрели новый способ мобилизации граждан: теперь мужчин забирают в армию во время раздачи гуманитарной помощи.
В Британии ради экономии стали снижать градус алкоголя в пиве
Пивовары в Британии ради экономии денег стали снижать градус алкоголя в напитке
Нескольких производителей пива в Великобритании заподозрили в намеренном снижении содержания алкоголя в напитке.
Они делают это ради того, чтобы платить меньше налогов, оставлять цены прежними, а разницу присваивать себе. Напитки будут облагаться налогом по крепости с 1 августа после вступления в силу нового режима алкогольной пошлины, сообщает телеканал Sky News.
Популярные пивовары снизили содержание алкоголя и сохранили цены на прежнем уровне. С новой налоговой системой удастся сэкономить от 2 до 3 пенсов за бутылку.
По данным исследователей Университета Шеффилда, снизив содержание алкоголя на 0,35, можно в общем сэкономить примерно 250 млн фунтов стерлингов на налогах.
Макрон подтвердил доставку на Украину ЗРК SAMP/T
Макрон: Франко-итальянский ЗРК SAMP/T доставлен на Украину и готов к эксплуатации
Франко-итальянский зенитный ракетный комплекс SAMP/T размещен на Украине и готов к использованию, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
Заявление прозвучало на полях авиасалона Ле Бурже, передает РИА «Новости».
Ранее Париж поставил Украине шесть 155-миллиметровых буксируемых гаубиц TRF1 и две системы ПВО Crotale. ЗРК SAMP/T на Украине ждали с апреля.
В Кремле ранее отмечали, что специальная военная операция для защиты Донбасса начиналась против киевского режима, но сейчас продолжается как фактически война между Москвой и коллективным Западом.
На Украине возбудили дело против применивших оружие при вручении повестки военкомов
Сотрудники военкомата на Украине устроили стрельбу при вручении повестки мужчине на рынке
Правоохранители в Одесской области возбудили дело против сотрудников территориального центра комплектования, которые стреляли, пытаясь остановить убегавшего от них мужчину, сообщили в главном управлении нацполиции Украины.
Украинские СМИ пишут, что двух сотрудникам территориального центра комплектования(военкомата-прим. ВЗГЛЯД) обвинили в хулиганстве, совершенном с применением предмета, приспособленного для нанесения телесных повреждений, передает ТАСС.
Ранее на рынке в городе Рени Одесской области сотрудник военкомата выстрелил в воздух. Позже выяснилось, что оружие оказалось стартовым пистолетом. Теперь стрелявшему грозит от трех до семи лет лишения свободы.
Между тем, глава Ивано-Франковского городского территориального центра комплектования (так на Украине называют военкоматы) издал приказ об обязательной явке всех военнообязанных в течение десяти дней.
Американский радиоведущий назвал контрнаступление ВСУ «атакой камикадзе»
Американский радиоведущий Гарланд Никсон назвал контрнаступление ВСУ «атакой камикадзе»
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Американский радиоведущий Гарланд Никсон выразил недоумение тем, как Киев организовал контрнаступление, и сравнил украинских военнослужащих с камикадзе.
Никсон на своем YouTube-канале отметил, что понятие «контрнаступление» оказалось лишь пропагандистским термином, который использовал киевский режим и который оказался на руку России. Он отметил, что «идиоты» в Киеве последние полгода «рассказывали русским», что собираются начать атаку. Украинская сторона, по его словам, «делала смутные намеки», готовила к тому, что атаковать будет «и здесь, и там, и на окраинах Бахмута». В итоге, уверен американский радиоведущий, Киев сам себя подтолкнул к катастрофе, передает РИА «Новости».
Российские силы из-за такого подхода нарастили оборону, и теперь украинское командование бросает на нее плохо подготовленные войска, отметил журналист. По его словам, «кучу несчастных придурков» – украинских военных – посадили «в разные танки» и без прикрытия с воздуха отправили вперед, предупредив при этом «одну из самых могущественных армий мира», когда будет наступление.
«Это не наступление, это атака камикадзе!» – высказался Никсон.
На Украине ранее заявили, что ВСУ при контрнаступлении столкнулись со сложностями и «бешенным сопротивлением».
Президент Владимир Путин подчеркивал, что у ВСУ нет шансов в ходе контрнаступления.