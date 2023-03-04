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4 марта, суббота  |  Последнее обновление — 09:30  |  vz.ru
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Украина решила заработать на наступлении весны

Украина намерена возобновить экспорт электроэнергии в Европу Danil Shamkin/Zuma/ТАСС
Компания «Укрэнерго» планирует возобновить экспорт электроэнергии на Запад. При этом еще недавно власти в Киеве жаловались на дефицит энергии и невозможность быстрого ремонта поврежденных объектов инфраструктуры. Как можно объяснить данное противоречие и каким образом подобные планы «Укрэнерго» отразятся на простых украинцах?  Подробности...
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Россия и США договорились о строительстве замены ООН

Andrew Harnik/AP/ТАСС
В «Большую двадцатку», где состоят 19 государств и ЕС, приняли еще один союз – Африканский. Эта реформа показывает, что G20 может стать основой новой мировой архитектуры, составленной уже не из стран, а из блоков. О появлении такого «нового мира» предупреждали давно, и борьба супердержав за Африку явно его приблизила.  Подробности...
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«Изделие 305» изменит принцип ведения боевых действий

Так выглядит ракета «Изделие 305» Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Новейшая разработка российского ВПК способна перевернуть ситуацию, сложившуюся в воздухе зоны проведения спецоперации. Российская авиация действует крайне осторожно, чтобы уберечь летчиков и машины от огня противника. Однако «Изделие 305» – при условии правильного его применения – создает новые правила игры на поле боя. Каким же образом? Подробности...
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Аргентина исправляет «пьяную ошибку» в отношениях с Британией

Аргентина денонсировала соглашение с Британией о Фолклендах REUTERS
Давний конфликт между Аргентиной и Британией из-за спорных островов на юге Атлантики перешел в новую фазу. Буэнос-Айрес решил разорвать соглашения с Лондоном по Мальвинским островам, которые в Британии называют Фолклендскими. В чем заключается суть этого спора и почему он имеет важнейшее значение для России? Подробности...
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Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
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Западному пиару мы должны противопоставить русскую пропаганду

Андрей Полонский
Андрей Полонский, писатель, историк
Если пиар, пытающийся заменить на Западе политическую журналистику, аналитику и саму политику, подыгрывает ожиданиям разогретого обывателя, то пропаганда борется за ум свободного человека. Здание, построенное на лжи, не устоит. Подробности...
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Почему большевики пошли на унизительный Брестский мир

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
3 марта 1918 года Советская Россия в Брест-Литовске подписала Брестский мир, тяжелый и обидный. Россия теряла богатые инфраструктурой и населением территории – и фактически проигрывала начавшуюся в 1914 году войну. Подробности...
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Мы плохие. Очень плохие. Бойтесь нас

Евдокия Шереметьева
Евдокия Шереметьева, писатель, организатор гуманитарной помощи в Донбасс
Мы бесконечно играем на их поле, где они задают правила, наклеивают ярлыки нашим, да и собственным родственникам, то отказываясь от них, то их предавая. А мы лишь отвечаем. Подробности...
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Атака диверсантов с Украины. Что это было?

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Украина лишила Германию армии

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В Москве открыли Большую кольцевую линию метро

В Москве полностью запустили движение по Большой кольцевой линии. Это самая протяженная кольцевая линия метро в мире длиной 70 км с 31 станцией и 47 пересадками
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В Рио-де-Жанейро проходит знаменитый карнавал

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Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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    Аргентина исправляет «пьяную ошибку» в отношениях с Британией

    Аргентина начала новый этап тяжбы с Британией по возвращению Мальвинских островов
    Аргентина денонсировала соглашение с Британией о Фолклендах
    		  
    4 марта 2023, 09:30
    Фото: REUTERS
    Текст: Алёна Задорожная,
    Дарья Волкова
    Евгений Поздняков

    Давний конфликт между Аргентиной и Британией из-за спорных островов на юге Атлантики перешел в новую фазу. Буэнос-Айрес решил разорвать соглашения с Лондоном по Мальвинским островам, которые в Британии называют Фолклендскими. В чем заключается суть этого спора и почему он имеет важнейшее значение для России?

    Аргентина денонсировала так называемое соглашение Форадори-Данкан. Об этом глава МИД страны Сантьяго Кафьеро уведомил британского коллегу Джеймса Клеверли. Документ регулировал вопросы, касающиеся ведения административно-хозяйственной деятельности в районе Мальвинских островов, которые Британия считает своими и именует Фолклендскими.

    В ответ на это британский дипломат отметил, что данные территории принадлежат Соединенному Королевству. Это решение было подтверждено местными жителями на референдуме в 2013 году, передает ТАСС. Отметим, что Аргентина не признает результатов голосования.

    Соглашение Форадори-Данкан было подписано еще в 2016 году. Тогда МИД Аргентины опубликовал заявление, в котором говорилось, что замглавы ведомства Карлос Форадори и его британский визави Алан Данкан договорились создать механизм для диалога между странами и «убрать препятствия, которые ограничивают экономический рост Мальвинских островов».

    Однако уже в 2022 году Кафьеро поручил провести расследование из-за сообщений о неподобающем поведении Форадори на переговорах, посвященных спорным островам, напоминает ТАСС. Сообщалось, что

    аргентинец был настолько пьян в момент подписания, что на следующий день не смог вспомнить его детали. И эта «пьяная ошибка» дорого обошлась Буэнос-Айресу.

    В целом же спор о принадлежности островов длится порядка 200 лет. Дело в том, что земли были открыты испанцами, но в 1833 году их колонизировала Британия, насильственно изгнав оттуда аргентинцев и тем самым оскорбив их.

    Аргентина пыталась вернуть острова дипломатическим путем, но это не принесло желаемого результата. И в 1982 конфликт перерос в горячую фазу. На необитаемый остров Южная Георгия высадились несколько десятков аргентинских рабочих. Официально они прибыли туда для демонтажа китобойной станции, но на деле просто установили аргентинский флаг. Британским военным это, разумеется, не понравилось и они попытались выдворить «непрошенных гостей».

    Позже на Мальвинские острова подоспела аргентинская армия. В ответ на это тогдашний премьер Британии Маргарет Тэтчер отправила к островам эскадру из 40 кораблей, после чего Мальвины оказались в блокаде. Последующие морские сражения стали «визитной карточкой» той войны. Самой крупной потерей для Буэнос-Айреса тогда стало потопление крейсера «Генерал Бельграно». К слову, Лондон утратил эсминец «Шеффилд».

    Примечательно, что ни одна из сторон официально так и не объявила войну противнику, но оба государства признавали, что на островах ведутся боевые действия. При этом Лондон заверял, что Буэнос-Айрес вторгся на британские земли, в то время как в Аргентине уверяли: речь идет о возвращении своих территорий.

    Противостояние длилось чуть больше двух месяцев. Несмотря на успехи Аргентины в начале конфликта, война закончилась поражением Буэнос-Айреса. Общение потери со стороны аргентинцев оцениваются в 649 человек, у британцев – 255. Газета ВЗГЛЯД подробно писала, почему успех Британии на Фолклендских островах был почти случайным.

    Однако в 1989 году стороны решили восстановить дипломатические отношения, но спор вокруг островов в прошлое не ушел. Более того, территориальная принадлежность Мальвин закреплена в конституции Аргентины.

    Для Британии же острова являются важным перевалочным пунктом на пути из Атлантического в Тихий океан и позволяют Лондону контролировать южную часть Атлантики.

    В России же всегда обращали внимание на тот факт, что Британия в вопросе островов ссылается на результаты референдума в 2013 году. Однако когда речь идет о территориальной принадлежности Крыма или других регионов, вошедших в состав России по итогам референдумов, Лондон напрочь забывает о собственном опыте.

    По этой причине Москва нередко указывает на «двойные стандарты», присущие британским политикам. Так, в декабре минувшего года, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в совем Telegram-канале напомнил, что Британия все еще контролирует Мальвинские острова, которые должны принадлежать Аргентине.

    С аналогичной риторикой годом ранее выступил и глава российского МИД Сергей Лавров. Выступая в ООН, дипломат подчеркнул, что западные страны забывают о праве народов на самоопределение, когда оно идет вразрез с их геополитическими интересами. «Никого не смущает, что Мальвины находятся за 12 тыс. километров от Британии», – сказал Лавров.

    Собеседники газеты ВЗГЛЯД указывают: учитывая схожесть проблемы, Москва могла бы оказать дипломатическую поддержку дружественному государству. Более того, это позитивно сказалось бы на российско-аргентинском диалоге, уверены они.

    В этой связи, как считают эксперты, Москва могла бы оказать действенную дипломатическую поддержку дружественному Буэнос-Айресу, что позитивно сказалось бы на диалоге двух стран. «Тема принадлежности Мальвинских островов до сих пор находит отклик и активно обсуждается аргентинцами. Они считают, что страна несправедливо потеряла важнейшие территории и осуждают британскую колониальную политику», – рассказал газете ВЗГЛЯД испанист и политический обозреватель Никита Коваленко.

    «Государство также поддерживает эти настроения. В разных городах страны в автобусах можно встретить листовки с напоминанием о Мальвинах. Это же касается названий аэропортов. Государственные учреждения также украшены соответствующими плакатами. Однако аргентинцы пока не готовы к решению спора с Британией силой», – отметил собеседник.

    Параллель между Мальвинами и Крымом также прослеживается. «Разница лишь в том, что России удалось вернуть полуостровов, а вот попытка Аргентины успехом не увенчалась»,

    – объяснил он. По мнению Коваленко, Россия в этом споре могла бы активнее поддерживать Аргентину. «Буэнос-Айрес, понимания текущие реалии, солидарен с политикой противодействия неоколониализму, ссылаясь на Устав ООН. Учитывая, что главным инициатором демонтажа колониальной системы в XX веке была Москва и сейчас наша страна придерживается того же курса – поддержка Буэнос-Айреса полностью укладывается в концепцию внешней политики России», – считает собеседник.  

    «Важно, что Буэнос-Айрес тоже заинтересован в сотрудничестве с Москвой. К тому же, аргентинцы помнят, как Россия спасла их во время пандемии, отправив вакцину от коронавируса. Этот шаг по-прежнему расценивается как огромная помощь в трудный момент. Кроме того, несмотря на доминирование западных СМИ в местном информационном пространстве, аргентинцы не осуждают Россию за какие-либо действия и интересуются позицией Москвы по многим вопросам», – подчеркнул Коваленко.

    «В целом же, вопрос о принадлежности островов, как и любой другой территориальный спор, исторически сложен. Если подходить к нему без предвзятости, то у обеих сторон есть сильные аргументы в пользу собственной правоты», – добавляет Андрей Кортунов, генеральный директор Российского совета по международным делам.

    «Другое дело, что Туманный Альбион в данном вопросе зачастую обращается к результату референдума, проведенного на островах в 2013 году. Тогда жители продемонстрировали желание остаться в составе Британии. На фоне позиции Лондона по Крыму, подобное смотрится несколько нелепо», – подчеркивает собеседник.

    «То есть, с одной стороны, они используют волеизъявление народа в качестве краеугольного камня собственной аргументации. Но при этом не признают подобных действий России. Конечно, применяются аргументы, мол, Москва якобы не дала жителям достаточного времени на подготовку голосования, не позвала наблюдателей из ОБСЕ. Однако это лукавство», – уточняет Кортунов.

    «Вспомним ту же ситуацию с Косово, где ни о каком референдуме не было и речи. Отделение от Сербии целого региона полностью устроило страны Запада. Подобные факторы позволяют нам говорить о том, что Британия не смотрит на событийный и исторический контекст, но обращается лишь к собственным политическим интересам», – рассуждает эксперт.

    «В принципе, Россия имеет полное право заявить о том, что голосование 2013 года было недействительным. Также можно официально одобрить аргентинское название территорий – Мальвинские острова. Но основная проблема этого кризиса в том, что Лондон земли просто так не отдаст, а Буэнос-Айрес не располагает возможностями отвоевать их обратно. Возможно, в будущем всем изменится», – резюмирует Кортунов.

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