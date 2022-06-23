Ветеран СВР рассказал, как Хрущев раскрыл советского разведчика Филби

Первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев в свое время в беседе с иностранцами проболтался, что СССР знает о планах Запада, и это привело к расшифровыванию легендарного агента советской разведки Кима Филби, рассказал ветеран Службы внешней разведки России.

«Наши политики тоже были не слава Богу. Вы знаете легендарную Кембриджскую пятерку. Ее руководитель Филби 30 лет работал так, как никто в мире не работал на нашу разведку. И вот однажды наш руководитель Хрущев в беседе с иностранными представителями вякнул, я другого слова не найду, сказал такую фразу: «Вот вы там против нас, я знаю, затеваете операцию», – сказал ветеран СВР, представившийся Ростиславом Михайловичем, в пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня», передает РИА «Новости».

«А об этой операции знали только пять или шесть человек, потому что Филби был представителем английской разведки при ЦРУ. И все. И Филби пришлось спасать в нефтяном танкере, по пояс в воде, вытаскивать его из Ливана в Одессу», – добавил Ростислав Михайлович.

Филби был тайно переправлен из Ливана в СССР в январе 1963 года.

Гарольд Адриан Рассел «Ким» Филби (1912–1988) был руководителем знаменитой Кембриджской пятерки – группы выпускников английского Тринити-колледжа в Кембридже, в 1930–1950-е годы сотрудничавшей с советской разведкой.

От участников Кембриджской пятерки, занимавших высокие должности в госструктурах Великобритании, в предвоенные и военные годы СССР получил наиболее ценную информацию по основным международным проблемам.

За годы работы на советскую разведку лично Филби передал в Москву большое количество ценнейшей информации, в том числе об американской ядерной программе.

Сам Филби считал главным своим достижением добытые материалы о планах действий германских войск в Курской битве в 1943 году. С 1963 года жил в СССР. Похоронен в Москве на Кунцевском кладбище.