Арестом Дурова западный истеблишмент пытается уничтожить конкурента

Tекст: Геворг Мирзаян,

доцент Финансового университета

Арест Павла Дурова продолжает быть одной из главных тем в западных СМИ отчасти потому, что многие увидели в этом начало «крестового похода» государств и либерального медиаистеблишмента против неподконтрольных им социальных сетей.

«Налицо растущее неприятие дезинформации и негативного влияния платформ, а также желание сделать эти платформы ответственными за свое поведение. Маску нужно уже начинать нервничать», – заявил бывший сотрудник трамповского Совета нацбезопасности (и один из ключевых свидетелей демократов в деле об импичменте тогдашнего президента) Александр Виндман.

Он далеко не единственный, кто так думает. По словам, например, Такера Карлсона, арест Павла Дурова стал «живым предупреждением любому владельцу платформы, который отказывается подвергать цензуре правду по приказу правительств и разведывательных служб».

По идее, этот крестовый поход должен был начаться уже давно. Ведь социальные сети на сегодняшний день являются чуть ли не последним препятствием на пути западного медийного картеля.

Американские и европейские СМИ, конечно, контролируются разными олигархами и фондами, которые подчас находятся в конфликтных отношениях между собой. В то же время более 90% из них ведут вещание с ультралиберальных позиций.

Статьи, касающиеся агрессивного навязывания ЛГБТ (движение признано судом экстремистским и запрещено в РФ), неприятия правых партий, необходимости продолжать войну с Россией – все они и у Guardian, и у Economist, и у Le Monde, и у The New York Times, и даже просто у The Times пишутся как будто по одной методичке.

Есть и менее очевидные примеры внутренней цензуры. Левая европейская пресса в массе своей пропалестинская, однако не может прямо поддерживать сектор Газа из-за того, что Израиль является союзником США.

По отдельным вопросам международной политики ведутся довольно ожесточенные дискуссии, но таких вопросов не так уж и много: в основном западные СМИ «пишут хором». И этот хор претендовал бы на статус монополиста в деле формирования сознания аудитории, если бы не социальные сети. В первую очередь те из них, которые неподконтрольны западному медийному истеблишменту: Telegram, Rumble, отчасти X (бывший Twitter, заблокирован в России) Илона Маска.

«Telegram… превратился в один из крупнейших в мире инструментов онлайн-коммуникации и стал центральным элементом повседневной жизни в таких странах, как Россия, Украина и Индия, позволяя обмениваться сообщениями, получать независимые новости и мнения», – признается The New York Times.

Естественно, эту независимость описывают скорее в темных тонах. «Поверхностный надзор Telegram за тем, что пользователи говорят или делают на платформе, помог людям, живущим в условиях авторитарных правительств, общаться и организовываться. Но это также сделало приложение убежищем для дезинформации, крайне правого экстремизма и другого вредоносного контента», – продолжает издание, в понимании которого носителями «крайне правого экстремизма» являются, например, сторонники Дональда Трампа.

В других странах Запада тоже обвиняют в этом оппозицию, которая устала от превращения Европы в площадку для неолиберальных экспериментов. «Неслучайно беспорядки в Великобритании в начале этого лета были организованы через группы Telegram, а кадры насилия распространялись через приложение и попадали на другие платформы», – пишет Guardian. Беспорядки, напомним, начались из-за того, что мигрант ворвался в школу танцев и зарезал трех маленьких девочек.

Самопровозглашенные лидеры западного правозащитного движения не просто поддержали арест Дурова, а поставили ему в вину отказ от сотрудничества с западными спецслужбами.

«Его отказ сотрудничать с ФСБ в поддержку свободы слова был полностью нивелирован его отказом сотрудничать с другими спецслужбами для того, чтобы остановить неправомерное использование Telegram в гнусных целях», – пишет автор многочисленных фейков в отношении России, иностранный агент Христо Грозев.

В этом – ключевой момент. Атака на Дурова – это не просто попытка либералов сохранить свою монополию на информацию, а попытка сохранить ее накануне судьбоносных для ультралиберального истеблишмента событий.

Речь не только о выборах президента США, любые итоги которых могут привести к массовым протестам, но и о растущих на фоне экономических проблем правых настроениях в Европе. Например, об ожидаемых электоральных успехах «Альтернативы для Германии», например.

А ведь есть еще ожидаемая победе России в СВО, когда эту победу (как и траты сотен миллиардов на ее недопущение) нужно будет как-то объяснять.

Сейчас западные СМИ уже не могут выиграть конкурентную борьбу с социальными сетями честным путем. Опросы общественного мнения показывают, что, например, правые респонденты в США с гораздо большим недоверием относятся к традиционным медиа, чем левые.

Следовательно, социальные сети нужно либо ограничить, чем заняты законодатели многих стран, либо дискредитировать, либо заставить сотрудничать. Всем этим целям должен поспособствовать арест Павла Дурова.

Все владельцы платформ видят разницу в подходах властей к нему и, например, к Марку Цукербергу – владельцу компании Meta* (признана экстремистской и запрещена в России), которая контролирует Facebook*, WhatsАpp и Instagram. «Instagram* имеет огромную проблему в вопросе эксплуатации детей (речь шла о педофилах – прим. ВЗГЛЯД), но Цукерберга не арестовали, поскольку он цензурирует свободу слова и предоставляет правительствам доступ к данным пользователей», – заявил владелец X Илон Маск.

Как известно, другой продукт Meta – социальная сеть Facebook – была вплоть до своего запрета в РФ одним из основных инструментов западной пропаганды в российско-украинском конфликте. Там оптом банили все пророссийские аккаунты под любыми предлогами, вплоть до наличия слова «хохол» в цитатах из классической литературы.

При этом Meta (что бы сейчас ни говорил сам Цукерберг о попытках команды Байдена взять его под контроль в 2021 году) активно сотрудничает с американскими спецслужбами. Поэтому ареста не опасается. А вот Илон Маск «что-то чувствует».

«Руководители знают, что им (а ранее это было немыслимо) теперь, возможно, придется взять на себя личную ответственность за действия компаний, которыми они владеют. Это вполне может изменить их оценку сопутствующих рисков», – пишет The Guardian. Жертвой осознания, по мнению издания, вполне может стать как раз-таки Маск, у которого «плохие отношения с европейскими регуляторами». Возможно, именно поэтому Маск так активно вкладывается в победу Дональда Трампа. Он считает, что только приход республиканца в Белый дом может спасти свободу слова в США и в других западных странах, но это, кажется, слишком оптимистичная точка зрения.