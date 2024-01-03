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    За что либералы мстят Илону Маску

    @ Ron Sachs/Keystone Press Agency/Global Look Press

    3 января 2024, 11:50 Мнение

    За что либералы мстят Илону Маску

    Авантюрист, создавший себе имя и состояние на сплаве закулисных игр с государством и мощного пиара на публику, сделал выбор, который принуждает его теперь наполнять реальным содержанием блестящую обертку.

    Ирина Алкснис Ирина Алкснис

    обозреватель РИА «Новости»

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    Американского предпринимателя Илона Маска можно с полным основанием назвать одной из главных мировых персон 2023 года. Сейчас Илон Маск являет собой квинтэссенцию принципа Fake it until you make it («Притворяйся, пока не сделаешь это правдой») даже сильнее, чем раньше – хотя еще совсем недавно казалось, куда уж больше.

    Изначально эта американская поговорка относилась, в первую очередь, к сфере психологии, которая утверждает, что, если ты ведешь и ощущаешь себя, как успешный человек, это помогает тебе добиться и реального успеха. Однако в последние годы из чисто психологического приема данный принцип оказался перенесен и в другие области – и там его блеск заметно потускнел. В первую очередь, это касается бизнеса и конкретно стартап-экономики.

    Родить некую бизнес-идею, раздуть ее с помощью пиара до статуса гениального прорыва в будущее и привлечь под это дело колоссальные средства инвесторов – правда, вот с воплощением в жизнь, как и с финансовой отдачей, зачастую возникают проблемы. Количество громко схлопнувшихся «мыльных пузырей» стало неприлично большим, причем хорошо еще если не оправдавшие доверия бизнес-«гении» не оказываются в поле зрения правоохранительных органов. История компании Theranos, которая оказалась чистым мошенничеством планетарного масштаба, и ее создательницы Элизабет Холмс, присевшей на десяток лет, служит тут образцовой иллюстрацией.

    Количество прогнозов, обещающих похожий исход Илону Маску, давно не поддается подсчету. Например, на днях отмечалось десятилетие проекта Hyperloop, обернувшегося чистым пшиком. Однако предприниматель раз за разом обманывает ожидания, держась на плаву и оставляя критиков ни с чем. Причем последние-то, по большому счету, правы: Маск – авантюрист и потрясающий самопиарщик, обладающий, с одной стороны, выдающимся даром выходить сухим из воды, а с другой – великолепными связями в американском истеблишменте, что и обеспечило мощнейшую государственную поддержку самых громких его проектов. В общем, для диагноза «пустышка-фальшивка», который ставили бизнесмену многие, имелись вполне серьезные основания.

    Однако ныне Илон Маск переживает потрясающую трансформацию: блестящая, но пустая обертка наполняется реальным и весьма незаурядным содержанием. За короткий срок любимец либеральной Калифорнии превратился во врага всего прогрессивного человечества: он вывез свой бизнес в республиканский Техас, превратил либерально-тоталитарный Twitter (заблокирован в России) в возмутительно свободный от цензуры X (заодно изгнав из компании толпу бездельников, сидевших на передовой повесточке) и вообще твердо встал на «сторону зла» в нарастающем в Америке идеологическом и политическом противостоянии.

    Вот как раз в этой метаморфозе и заключается самое интересное. Понимал ли бизнесмен, во что он ввязывается, когда пошел поперек леволиберальной повестки? Не факт.

    Большую часть своей жизни Илон Маск был баловнем судьбы, вокруг которого сложился настоящий культ. Миллионы, десятки, а то и сотни миллионов людей видели в нем гения, гуру, визионера. Успехи добавляли возвышающих черт в его публичный образ, а провалы соскальзывали, как с гуся вода. В сочетании с изначально неслабым самомнением и уверенностью в себе подобная комбинация способна породить у человека комплекс Бога в полный рост. И есть подозрение, что Маску он не чужд. Достаточно вспомнить скандальные инциденты с его участием, вроде того интервью под курение марихуаны – как будто бизнесмен целенаправленно доказывал себе и миру, что ему сойдет с рук любая дичь.

    Кто знает, возможно, правый дрейф Маска первоначально был тем же – сумасбродством эксцентричного миллиардера, уверенного в своей путеводной звезде и заодно безнаказанности, и ввязавшего в очередную авантюру по обычному принципу «Главное – прокукарекать, а там хоть не рассветай». И он пошел рубить правду-матку, невзирая на то, что тем самым выступил против глубинного государства, которое его выкормило, и либерального истеблишмента, сделавшего его мировым идолом.


    Однако на этот раз все оказалось намного серьезнее – это звучит несколько странно в применении к человеку, который десятилетиями ворочал грандиозными бизнесами, но так оно и есть. Оказалось, что «приватизация» ресурсов и наработок НАСА для SpaceX, многолетнее сидение на трубе государственного субсидирования и привлечение миллиардных частных инвестиций под сомнительные проекты – сущая мелочь по сравнению с занятием «не той» стороны во внутреннем американском расколе и выступлением против «вашингтонского болота».

    И вот теперь неприятная реальность все настойчивее стучится в двери Маска. Белый дом заблокировал субсидии SpaceX на развитие интернета в сельской местности. Также против компании ведется расследование по делу о дискриминации (за отказ от найма нелегалов), а против Neuralink – за нарушение прав животных. Комиссия по ценным бумагам продолжает попытки засудить Маска за покупку Twitter. У Tesla тоже целый букет неприятностей – от сокращения субсидий до расследования по поводу возможного нецелевого расходования средств.

    Все это месть глубинного государства предпринимателю за то, что он встал «не на ту сторону истории». Однако Маск уперся – и теперь будущее как его бизнеса, так и его самого, во многом зависит от исхода президентских выборов.

    Авантюрист, создавший себе имя и состояние на сплаве закулисных игр с государством и мощного пиара на публику, сделал выбор, который принуждает его теперь наполнять реальным содержанием блестящую обертку. Пройдоха, бизнес и вся жизнь которого в значительной степени строились на принципе «fake it», столкнулся с вызовом, который требует от него make it на самом деле.

    И, складывается впечатление, что Маск намерен пройти этот путь до конца. Хочется пожелать ему удачи.

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