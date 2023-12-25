У русских и нормальных американцев один враг

Слухи о том, что Такер Карлсон, самый популярный консервативный телеведущий Америки – который после ухода с Fox News и перехода на платформу Илона Маска «Х» (запрещенную в России) стал еще популярнее – придет в большую политику, циркулируют в США давно. В конце концов, кому же менять мир и крушить дипстейт, если не ему? Человеку, который открыто противостоя глобализму, стал самым популярным, после Трампа, консервативным лицом Америки.

Консервативная Америка буквально взорвалась, когда месяц назад Трамп и Карлсон (а также рэпер Kid Rock – Роберт Джеймс Ритчи) появились на поединке смешанных единоборств UFC в зале Madison Square Garden. Это было похоже на выход на ринг сплоченной, готовой на штурм и победу команды (видимо, так и было задумано). 20-тысячная толпа стадиона ревела и скандировала: «USA! USA!». И конечно, все сразу громко заговорили о том, что Карлсон станет вице-президентом Трампа. Тем более, что Трамп действительно уже активно формирует будущую команду. А американские издания наперебой гадают о составе возможного будущего кабинета Трампа.

В этом списке Стивен Миллер – яростный противник миграции, выступающий за войну с мексиканскими наркокартелями. Говорят, что он мог бы стать генпрокурором или заняться миграционной политикой на уровне кабинета министров (сейчас он во главе некоммерческой организации расследует криминальную деятельность Байдена и его администрации).

Называют также имена сенатора Джей Ди Вэнса из Огайо, советника по нацбезопасности Каш Патель, сенатора Тома Коттона, о котором говорят, как о будущем главе Пентагона при Трампе (во время бунтов BLM в 2020 году он выступал за использование армии для разгрома этого движения). Ричарду Гренеллу, прославившемуся поддержкой европейских правых, прочат пост госсекретаря. Конечно же, пророчат возвращение яростного антиглобалиста Стива Бэннона, сверхпопулярного у американских конспирологов человека, некоторое время возглавлявшего штаб Дональда Трампа в Белом доме.

И все же больше всего слухов о Такере Карлсоне. Последнего громко поддерживает Меланья Трамп. Шёпотом же передают друг другу, что Меланья считает Карлсона «идеальным продолжением мужа на сцене», и что, в отличие от прошлой кампании, в которой она почти не участвовала, на этот раз она готова пройти гонку – при условии, что рядом с Трампом будет Такер.

Сам Трамп на прямые вопросы о Карлсоне как будущем вице-президенте пока отвечает уклончиво: «Мне очень нравится Такер... У него большой здравый смысл».

Понятно, что после всех этих слухов, сплетен и заявлений публичное появление Карлсона и Трампа в роли «команды победителей» на ринге под рев разогретой толпы, не могло быть воспринято иначе, как почти прямое согласие Трампа со всеми этими слухами. Однако Трамп, как хороший актер, держит паузу, следя за напряжением публики.

И вот на прошлой неделе Карлсон снова изрядно ее прогрел публику, выпустив на своем канале программу со Стивом Бэнноном, посвященную, разумеется, неконтролируемой миграции. В условиях этой самой миграции и катастрофического роста внутреннего долга Америку в очень-очень скором времени «ждет огненный шторм» – под такие ударные, сенсационные заявления вышла программа. Энн Коултер (американская консервативная колумнистка и общественный деятель) считает, что в США уже 40-50 млн нелегалов. При Байдене въехало 9 млн, до конца его срока ожидается еще 6 млн.

«Эти люди должны вернуться домой, должны уехать из нашей страны, или у нас больше не будет страны… Чикаго уже непригоден для жизни, центр Нью-Йорка уже непригоден для жизни… Наш внутренний долг в ноябре достиг 33 трлн, а совсем скоро будет уже 34 трлн. Нашу страну ждет огненный шторм!» – так говорил Стив Бэннон.

«Посмотрите, что творится: они говорят нам – делайте аборты, заканчивайте свою жизнь с помощью эвтаназии, убедитесь, что ваши дети – трансы, то есть делают все, чтобы отвратить людей от того, чтобы прожить долгую жизнь и иметь побольше детей: вот вам фетанил, вот вам антидепрессанты… А потом они говорят всему Третьему миру – эй, переезжайте сюда... Что все это может значить?» – вторит ему Карлсон.





Посмотрите, это правда ставит мозги на место.

Нужно знать политическую культуру Америки (а это прежде всего спектакль, шоу), чтобы понять: да, это и правда было то самое – выступление сплоченной команды, которая прекрасно знает проблему, знает, откуда растут ее ноги, и, главное, знает, как будет ее решать. Это было выступление людей, которые точно знают, что на Америку надвигается «огненный шторм», и знают, что только они могут от него Америку уберечь.

У нас порой злорадствуют по поводу того, что глобализм на Западе торжествует. И то, что «огненный шторм» может снести Америку, воспримут скорее с позитивом: гори, гори, Америка! Не очень, правда, понятно, что за радость нам в том, что миллионы христиан в Америке или Европе будут убиты.

Враг и русских, и нормальных европейцев, и нормальных американцев один и тот же. Имя ему – глобализм. Или, может быть, даже точнее сказать – сатанизм. И если сатанизм побеждает где-то – он побеждает во всем мире, соответственно, становится сильнее и у нас.

Победа же таких людей, как Такер Карсон и Стив Бэннон становится победой здорового человечества над смертельно опасным глобализмом во всем мире. Следовательно, и у нас здоровые традиционные силы будут становится сильнее. Как вам формула? Кажется, не слишком сложна.