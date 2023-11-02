Кто в США является рупором прагматизма в отношении Украины

Эксперты объяснили популярность в США критиков Белого дома

Tекст: Евгений Поздняков

Скотт Уильям Риттер

Скотт Риттер с отличием окончил колледж Франклина и Маршалла в Ланкастере, получив степень бакалавра в области истории СССР. Затем он поступил на службу в армию США, где в 1984 году был назначен офицером разведки в корпус морской пехоты. На этой должности он занимался аналитическим осмыслением двух войн: ирано-иракской и афганской.

В 1991-м Риттер занял пост инспектора ООН по вооружениям. Пребывая в этой должности, Риттер пристально занимался вопросами обнаружения ОМУ у Багдада. Вскоре он добровольно ушел в отставку. Перед началом вторжения США в Ирак он заявил, что Вашингтон ошибается в наличии у Саддама Хусейна серьезных поражающих мощностей.

Газета The New York Times назвала его «самым громким и заслуживающим доверия скептиком утверждения администрации Буша о том, что Хусейн прячет оружие массового уничтожения». И хотя профессиональная деятельность гораздо больше связывает Риттера с Ближним Востоком, сегодня он часто высказывается и по поводу украинского кризиса.

Аналитик пессимистично настроен в отношении будущего финансовой помощи ВСУ. Недавно он заявил, что избрание Майка Джонсона на пост спикера Палаты представителей поставит крест на выделении финансовых средств Украине. Кроме того, по его мнению, Владимира Зеленского в скором времени могут «убить либо заменить», поскольку всем «надоело наблюдать за этим шоу».

Рэймонд Макговерн

Уроженец Нью-Йорка Рэй Макговерн получил степень магистра по русскому языку, литературе и истории в Фордхемском университете. В 1963 году он становится аналитиком в ЦРУ. Примечательно, что на этом посту он сумел поработать с семью президентами США и даже плодотворно сотрудничал с Генри Киссинджером в период администрации Ричарда Никсона.

В 1990 году Макговерн выходит на пенсию, получив почетную медаль от ЦРУ. Через 16 лет он вернет награду, уточнив, что не приемлет коррупцию в организации и причастность службы к многочисленным пыткам. В 2006-м в эфире телеканала CNN он обвинил тогдашнего министра обороны США Дональда Рамсфелда во лжи по поводу наличия у Ирака ОМУ.

Телеведущий Кит Ольберман позже назовет этот диалог «вивисекцией Рамсфелда». В 2013 году Макговерн предпринял поездку в Москву для того, чтобы вручить премию Сэма Адамса за честность в разведке Эдварду Сноудену. Ветеран ЦРУ и в настоящее время достаточно часто дает интервью российским изданиям и телеканалам.

В частности, в феврале он во время заседания Совета Безопасности ООН заявлял, что истинной причиной начала конфликта на Украине стало нарушение западными странами обещания о нерасширении НАТО. Кроме того, Макговерн выражал сильную обеспокоенность тем фактом, что США намерены передать ВСУ боеголовки с обедненным ураном.

Дуглас Эбботт Макгрегор

Макгрегор происходит из семьи потомственных военных. Его отец был известным пилотом-асом в 1940-е годы. Еще в детстве несколько лет прожил в Германии, где познакомился с местным опытом ведения конфликтов. После окончания школы и возвращения в США поступил в элитную академию в Вест-Пойнте по специальности «общее машиностроение».

Во время войны в Персидском заливе принял активное участие в битве за 73 шоссе, в ходе которой не допустил гибели ни одного подчиненного и проявил небывалый героизм. После этого конфликта Макгрегор переживает карьерный рост. В июле 1994 года он был назначен начальником отдела разработки военных планов 12-го оперативного отдела штаба армии США.

В 1997-м он публикует книгу «Разрушение фаланги», где излагает собственное видение методологии ведения военных действий. Предлагаемые нововведения ему удалось испытать в 1999-м, когда он стал планировщиком операции «Решительная сила» против Югославии. При Дональде Трампе Макгрегор играл важную роль в качестве советника при министерстве обороны.

Таким образом, он до сих пор имеет серьезный вес в военно-политическом пространстве США. Макгрегор, выступая с прагматических позиций, пытается найти приемлемые выходы из украинского кризиса. Недавно он отмечал, что для приближения окончания конфликта Зеленскому необходимо отдать России Одессу и Харьков. Сама же Украина должна занять нейтральную позицию на международной арене.

Джон Джозеф Миршаймер

Миршаймер в 17 лет принял решение уйти в армию США. После года службы за образцовые достижения его отправили в Вест-Пойнт, ведущую военную академию страны. Получив после выпуска звание младшего лейтенанта, он продолжил службу, однако параллельно ей обучался в университете Южной Калифорнии.

Получив степень доктора философских наук, он устроился на работу в Гарвард, где специализировался на преподавании и изучении международных отношений. Миршаймер является выдающимся теоретиком. Его основной вклад в развитие науки – разработка структурной теории «наступательного реализма».

По его мнению, все страны мира редко способны удовлетвориться имеющимся у них уровнем влияния. При этом все мировые державы имеют потребность в выживании, что сложно делать в условиях неизвестности намерений со стороны других акторов. Таким образом, максимизация своего влияния становится естественным ответом любой страны на кажущиеся ей угрозы.

С этих позиций Миршаймер критикует политику Запада в отношении Украины. Еще в 2014 году он выпустил статью для Foreign Affairs, где обвиняет страны НАТО в создании настолько высокого уровня рисков для Москвы, что бездействие или переговоры перестали быть доступной для РФ моделью поведения.

В настоящее время Миршаймер продолжает высказываться по развитию украинского кризиса. В июле он комментировал итоги контрнаступления ВСУ в эфире You-Tube канала Grayzone, отмечая, что у офиса Зеленского изначально не было шансов на успех. В интервью Центру независимых исследований, также размещенном на видеохостинге, он говорил о неизбежности превращения Украины в «дисфункциональное государство».

Джеффри Дэвид Сакс

Сакс является человеком, прошедшим Гарвардскую школу от звонка до звонка. В знаменитом университете он получил степени бакалавра и магистра, а в 1980 году прошел защиту на звание доктора философии. На практике свои умения молодой специалист сумел применить в постсоциалистической Польше, где он курировал процесс перехода к рыночной экономике.

За «помощь» восточноевропейской стране Сакс был удостоен должности почетного доктора Краковского университета. Его успехи «оценил» и Борис Ельцин, пригласивший специалиста в Россию координировать схожие экономические процессы. И хотя позже Сакс винил Ельцина в неудаче своих реформ, теперь экономист постоянно критикует руководство США.

По его мнению, Джордж Буш и Билл Клинтон не справились с задачей поддержки экономических реформ в России, из-за чего США в мировой политике не выполнили свою роль и упустили связанные с этим возможности. А расширение НАТО и вовсе только усугубило ситуацию.

Данной точки зрения Сакс придерживается и сегодня. В интервью для «Lenta.ru» он называет СВО «результатом геополитической конкуренции» Вашингтона и Москвы. Как отмечал эксперт, если бы еще в 2014-м странам удалось договориться о нейтральном статусе Украины, мир бы не столкнулся со столь разрушительными последствиями конфликта.

Сеймур Майрон Херш

Херш окончил Чикагский университет по специальности «журналистика». Еще во времена Вьетнамской войны он громко заявил о своем таланте, раскрыв учиненную американскими солдатами бойню в Сонгми. Это расследование принесло молодому репортеру не только общественное признание, но и Пулитцеровскую премию.

Журналист часто вставал в оппозицию по отношению к правительству США. Работая в издании The New Yorker, он впервые обозначил проблему жестокого обращения с иракскими пленными в тюрьме Абу-Грейб. Кроме того, в 2005-м он утверждал, что следующей целью для интервенции Вашингтон может выбрать Иран. О несбывшихся планах Белого дома он рассказывал в прямом эфире CNN.

В дальнейшем Херш продолжал затрагивать неудобные для американских элит темы. Темами его репортажей становились: применение химического оружия в Сирии, убийство Усамы бен Ладена, противоправная деятельность США в Ливии. Актуальность его расследований растет с каждым годом. Несмотря на солидный возраст (в этом году журналисту исполнилось 86 лет), он до сих пор остается главным разоблачителем темной деятельности Вашингтона.

Российские читатели могли запомнить Херша по его недавним статьям, касающимся обстоятельств подрыва трубопроводов «Северный поток». В своих материалах он обвиняет правительство США в осуществлении диверсии. По его мнению, на данное действие Белый дом подвигли опасения создания ситуации зависимости ЕС от российского газа.

Такер Суонсон Макнир Карлсон

Карлсон является выпускником Тринити-колледжа в Хартфорде. После получения степени бакалавра истории он попытался трудоустроиться в ЦРУ, но, получив отказ, решил попробовать себя в журналистике. В интервью для Columbia Journalism Review он рассказывал, что начинал свою карьеру с должности специалиста по проверке фактов.

Первым по-настоящему крупным успехом Карлсона стала статья, в которой была описана беседа с будущим президентом США Джорджем Бушем-младшим. В ней он заявил о язвительном отношении Буша к смертной казни и укорил его за то, что во время интервью он часто вставлял в свою речь нецензурную брань.

В дальнейшем он часто проводил эфиры с американскими звездами, где задавал им неудобные политические вопросы. В 2009 году Карлсон стал корреспондентом на телеканале Fox News. Именно это место работы принесет ему наибольшую популярность. Позже на этой площадке начнут демонстрировать его вечернее шоу, в рамках которого он будет делиться со зрителями оценкой происходящих в США событий, отстаивая позиции Республиканской партии. Так он стал самым рейтинговым телеведущим Америки.

Сегодня Карлсон выступает противником внешнеполитических инициатив Вашингтона. Он регулярно дает возможность высказаться представителям тех взглядов, которые не приветствуются в американском обществе. Так, именно в эфире его передачи премьер Венгрии Виктор Орбан заявил о невозможности Украины победить Россию. Не так давно журналист даже пытался договориться об интервью с президентом Владимиром Путиным.

Илон Рив Маск

Несмотря на то что Илон Маск является уроженцем ЮАР, его карьерный путь сложился именно в США. В Штатах он получил степень бакалавра экономики и физики в Пенсильванском университете, после чего решил продолжить обучение в Стэнфорде. Однако начавшийся интернет-бум навел его на мысль уйти в предпринимательство, из-за чего он отчислился из престижного вуза спустя два дня после начала занятий.

Первый опыт в бизнесе пришелся на открытие собственной компании Zip2, которая разрабатывала путеводители по городам для газетной индустрии. В 1999 году он продает имевшиеся на руках акции этой фирмы и начинает работу над созданием платежной системы PayPal. В 2002-м Маск основывает свое главное детище – SpaceX, по сей день занимающееся производством ракет-носителей.

Позже он наладит самое массовое производство электромобилей в мире под маркой Tesla и выкупит Twitter (запрещен в России) – одну из наиболее популярных социальных сетей в западных странах. Данное приобретение он объяснял идеалистическими воззрениями на жизнь: Маск является активным защитником свободы слова.

Бизнесмен часто высказывается в ключе, отличном от официальной позиции США. Недавно он назвал сторонников помощи Украине «дураками». Таким образом он поддержал предпринимателя Дэвида Сакса, назвавшим абсурдным решение Вашингтона выделить офису Зеленского дополнительные 60 млрд долларов на «успешное» контрнаступление. Также Маск предлагает различные варианты мирного договора по Украине.

«Рупоры реализма»

По мнению отечественных экспертов, перечисленных выше спикеров нельзя назвать пророссийскими. Зачастую их волнуют внутренние проблемы США, а внешняя политика затрагивается ими лишь в контексте решения задач, которые создают трудности на родине. Кроме того, все они финансово независимы от Белого дома и околоправительственных структур.

«Палитра американских специалистов, чье мнение зачастую расходится с официальной точкой зрения, ярка и разнообразна. Многие действительно говорят приятные для Москвы вещи, однако ни одного из них нельзя назвать пророссийским. Они пытаются быть рупором реализма или прагматизма в стране, которая пропитана либеральной идеологией», – сказал американист Малек Дудаков.

«У этих спикеров нет общей цели. Каждое их высказывание обосновано личными мотивами. Некоторые в силу разных причин не могут найти успеха в Штатах, из-за чего пытаются выйти на рынок аналитики других стран. Есть и те, кто уже сделал карьеру, а в настоящий момент находятся на заслуженном отдыхе», – отмечает эксперт.

«Они независимы от действующей правительственной верхушки и могут спокойно обозначать любую частную позицию по политике Белого дома. Вообще фактор дистанцирования от текущего руководства США играет важную роль. Большинство из описанных нами специалистов не находятся в уязвимой позиции по отношению к администрации Джо Байдена», – подчеркивает он.

«Очевидно, что действующие сотрудники ЦРУ не станут рисковать карьерой ради сильных высказываний в информационном поле. Однако уйдя в отставку, заявления о несогласии с Вашингтоном вполне можно озвучивать, ведь в самой конституции Штатов прописана важность свободы слова. Если же говорить об Илоне Маске и Такере Карлсоне, то это очень состоятельные люди сами по себе», – акцентирует Дудаков.

«Соответственно и санкции применить к ним достаточно трудно. В целом взгляды данных специалистов не имеют колоссального влияния внутри американского общества. Безусловно, они вызывают отклик у многих граждан США, но речь не идет о подавляющем влиянии указанных спикеров в информационном пространстве страны», – считает американист.

«В основном к ним прислушиваются люди консервативных взглядов, сторонники Дональда Трампа. Кроме того, сейчас особую популярность приобретают общественные движения, выступающие против какого-либо участия Штатов в войнах. Сторонники данных групп тоже могут найти отражение собственных мыслей в работах указанных специалистов», – уточняет Дудаков.

Американист Дмитрий Дробницкий не видит «пророссийскости» в заявлениях спикеров. «Безусловно, в США имеется целый ряд деятелей, которые могут с завидной регулярностью давать российским СМИ яркие заголовки. Однако это не означает того, что данные люди испытывают какие-либо симпатии по отношению к Москве. В конечном счете большинство из них – истинные патриоты Штатов», – сказал он.

«Напомню, что в Америке традиция консервативной оппозиции достаточно глубоко укоренена в культуре страны. Еще Рональд Рейган заработал первый политический капитал на критике феномена маккартизма. Поэтому многие решаются на критику Вашингтона зачастую из идеологических соображений»,

– подчеркивает собеседник. «При этом больше всего их интересуют внутренние проблемы страны. Вспомним того же Карлсона: в своих эфирах он выступает против Джо Байдена по той причине, что этот президент пошатнул благосостояние Америки и лишил ее «культурного лица». Фактор международных отношений в лучшем случае составляет лишь 25% от их высказываний», – уточняет эксперт.

«Внешняя политика затрагивается этими деятелями лишь в контексте трудностей США. Они не выступают за мир во всем мире. Просто войны в условиях глобальности рискуют вытягивать из Штатов капитал, который можно было бы потратить на развитие, допустим, Техаса. Таким образом, эти деятели являются не пацифистами, но глубокими прагматиками», – акцентирует он.

«Разумеется, они находятся под глубочайшим давлением со стороны Белого дома. Тем не менее у критиков позиции Вашингтона имеются серьезные покровители, что и позволяет им держаться на плаву. В принципе, их точку зрения разделяют многие граждане США. В основном это южане и жители сельской глубинки», – резюмирует Дробницкий.