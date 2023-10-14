Только в цивилизационном контексте становится понятно, почему Запад упорно столетиями видел в нас врага, почему Россия так же упорно сопротивлялась имплементации западных ценностей.8 комментариев
В США рассказали, как изменятся границы Украины
Полковник Макгрегор допустил, что Зеленский на переговорах с Россией может отдать два города
Украинский президент Владимир Зеленский на переговорах с Россией может отдать часть территорий, заявил экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
По его словам, Зеленский может отдать Одессу и Харьков, а «Украина, точнее то, что от нее останется, должна быть нейтральной, передает РИА «Новости».
Также Макгрегор отметил, что без поддержки Штатов Украина не сможет сопротивляться.
Он добавил, что в случае, если США перестанут поддерживать Украину, то же самое сделают другие члены НАТО.
«Украина тогда вообще не сможет противостоять русским, и это будет концом для Зеленского», – подчеркнул он.
Ранее СМИ писали, что Киев находится на грани из-за ситуации на фронте.