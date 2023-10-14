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    Освобождение Запорожья научило новому способу взламывать оборону противника
    Киев забил тревогу из-за наступления ВС России по всей линии фронта
    На Западе предположили полное уничтожение Украины
    Журналист сравнил уехавших из России стэндап-комиков с детьми лейтенанта Шмидта
    Российские войска нанесли поражение ВСУ под Угледаром и Никольским
    Захарова отреагировала на обвинения в адрес России в «снабжении» ХАМАС
    ХАМАС отреагировал на позицию Путина по палестино-израильскому конфликту
    В американской разведке заявили об успехах ВС России в ДНР
    Пресс-секретарь МИД Польши уволен после требований к Зеленскому
    Мнения
    Ольга Андреева Ольга Андреева Путин сделал то, чего не могли сделать российские гуманитарии

    Только в цивилизационном контексте становится понятно, почему Запад упорно столетиями видел в нас врага, почему Россия так же упорно сопротивлялась имплементации западных ценностей.

    6 комментариев
    Дмитрий Володихин Дмитрий Володихин В чем заблуждение евразийцев

    Россия не является соединением каких бы то ни было европейских и азиатских культур. Россия ни в коей мере не евразийская держава.

    20 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Куда заведет Россию новая приватизация

    Сейчас России нужны новые технологии, восстановленное станкостроение, а также масштабное производство ширпотреба от мебели до автомобилей – в нишах, освободившихся после исхода западных компаний и санкций.

    17 комментариев
    14 октября 2023, 14:59

    СМИ: Киев на грани из-за ситуации на фронте

    The Statesman: Киев на грани из-за ситуации на фронте и сокращения помощи от Запада

    Tекст: Александра Юдина

    Украинский президент Владимир Зеленский находится на грани в связи с ситуацией на фронте и сокращением помощи со стороны представителей Запада, пишет индийская газета The Statesman.

    Издание указывает, что Киев все еще надеется на быстрое завершение боевых действий, однако перед ним стоит вопрос выживания, а Зеленский тем временем призвал украинцев учиться жить в условиях войны по примеру Израиля, передает РИА «Новости».

    «Отличие между странами в том, что Украина не производит вооружение и полностью полагается на щедрость Запада, которая теперь под вопросом», – подчеркивается в статье.

    Также в материале уточняется, что долгожданное контрнаступление ВСУ все больше и больше ослабевает.

    Авторы публикации заверяют, что представители ЕС не станут принимать конфликт как новую реальность, тем более, что Европе невыгодно затягивание конфликта, однако для начала ведения мирных переговоров на условиях ЕС Киеву важно добиться лидирующего положения.

    «Это делает ситуацию тупиковой», – указывают эксперты.

    Авторы статьи пришли к заключению, что усталость от конфликта и экономические соображения лишают Киев поддержки западных стран, на которую она всецело полагается.

    14 октября 2023, 09:58
    Киев забил тревогу из-за наступления ВС России по всей линии фронта

    Британский журнал Spectator: ВС России начали наступление по всей линии фронта

    Киев забил тревогу из-за наступления ВС России по всей линии фронта
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Крупномасштабное наступление российских военных стало неожиданностью для украинского командования, пишет украинская журналистка и обозреватель британского журнала Spectator Светлана Моренец.

    В ее статье указано, что «Украина в огне» из-за того, что российские военные начали наступление по всей линии фронта, передает РИА «Новости».

    Моренец подчеркнула, что сейчас происходит около сотни боевых столкновений, а одно из самых решающих разворачивается в Авдеевке.

    По ее словам, ВС России намерены «сковать ВСУ» и «не допустить перемещения украинских резервов».

    Кроме того, Моренец заметила, что украинские солдаты в соцсетях описывают ситуацию как «ад».

    Ранее Wall Street Journal сообщила, что украинской армии не хватает танков и снарядов для захвата российских оборонительных линий, поэтому штурмы заканчиваются серьезными потерями.

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    13 октября 2023, 18:28
    В США рассказали о двух новых котлах для ВСУ в Запорожской и Харьковской областях
    В США рассказали о двух новых котлах для ВСУ в Запорожской и Харьковской областях
    @ РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Вооруженные силы Украины оказались загнаны в ловушку российскими войсками в Запорожской и Харьковской областях, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер YouTube-каналу Through the eyes of.

    Он считает, что силы РФ вскоре возьмут украинских военных в котел. При этом Киев вместо отхода на позиции посылает подкрепления, чем делает только хуже, так как русские их уничтожают, передает РИА «Новости».

    Риттер прогнозирует, что конфликт вскоре завершится полным крахом украинской армии, так как у ВСУ кончаются люди и вооружение, а контрнаступление просто остановлено.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ потеряли с начала июня в ходе так называемого контрнаступления 90 тыс. человек.

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    13 октября 2023, 17:20
    Путин рассказал о продажах оружия с Украины на Ближний Восток
    Путин рассказал о продажах оружия с Украины на Ближний Восток
    @ Павел Бедняков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил, что на Украине продают все, что продается, в частности, оружие, но усомнился, что это делается на уровне руководства в Киеве.

    «Продают все, что угодно, все, что можно продать. Если оружие продается, продают оружие. Тем более что это продают в Россию, хотя если и в России будут продавать, я не удивлюсь ничему. А уж не международном рынке через страны Африки, Ближнего Востока – это само собой разумеется, точно продают», – заявил глава государства на пресс-конференции по итогам визита в Киргизию, передает РИА «Новости».

    В распоряжении России имеется информация о продажах оружия Украиной, в том числе на Ближний Восток, сообщил Путин. Однако российский лидер усомнился, что за этим стоит украинское руководство.

    «У нас, конечно, есть данные о продажах вооружения в том числе на Ближний Восток… У меня нет симпатии к сегодняшнему руководству Украины – понятно – но то, что это делается на уровне руководства Украины, здесь я сомневаюсь в этом, конечно. А поток идет, конечно, там поток целый», – сказал он.

    Путин также усомнился, что Украина поставляет вооружение ХАМАС, но не исключил утечку оружия с ее территории. «Я сомневаюсь, что были поставки оружия с Украины, но я не сомневаюсь, что происходит утечка оружия с Украины. Уровень коррупции в Украине известен – очень высокий. Черный рынок складывается таким образом, что много желающих купить, а на Украине много желающих продать», – сказал президент.

    Ранее турецкие СМИ сообщили об использовании ХАМАС американского оружия с Украины.

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    13 октября 2023, 15:29
    В США рассказали, как Шольц «вывел Киев из себя»

    Politico: Колебания Шольца по поставкам Taurus выводят Киев из себя

    В США рассказали, как Шольц «вывел Киев из себя»
    @ Christoph Soeder/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Колебания канцлера Германии Олафа Шольца в вопросе поставок киевскому режиму дальнобойных крылатых ракет Taurus «вызывают возмущение в Киеве», пишут американские СМИ.

    Тем не менее у Берлина есть немало причин для такой осмотрительности, считает газета Politico. Автор статьи полагает, что Германия не торопится поставлять ВСУ это оружие из-за особенностей взрывателя и возможности нанести удар по Крымскому мосту, передает РИА «Новости».

    Как объясняет издание, Крымский мост является для киевского режима «чрезвычайно важным». В публикации напоминают, что Киев уже предпринимал попытки уничтожить его. «Именно по этой причине Шольц не хочет поставлять ракеты Taurus», – говорится в публикации.

    Авторы статьи напоминают о словах Шольца, что он, как канцлер, обязан обеспечить, чтобы Германия «не стала участницей конфликта».

    Кроме того, в Германии опасаются, что Taurus может попасть в руки российских военных, и тогда Москва получит секретную информацию, пишет газета, называя это оружие «единственным реальным средством» Берлина «для нанесения ударов по объектам в глубине обороны».

    «Несмотря на опасения Шольца, давление на него усиливается, и не исключено, что он может сдаться», – заключается в статье.

    Между тем советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк ранее заявил, что у Киева якобы имеются «отработанные экспериментальные образцы» ракет с дальностью полета 750 км – 1000 км. Дальность полета Taurus составляет 500 км.

    Военный эксперт Константин Сивков заявил газете ВЗГЛЯД, что Киев не сможет наладить серийное производство дальнобойных ракет. Он предположил, что ВСУ дождутся поставок этих снарядов со стороны западных государств, а затем выдадут их за свои собственные.

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    13 октября 2023, 21:57
    Зеленский начал просить оружие на Западе во временное пользование

    Зеленский попросил передать Украине системы ПВО в аренду на зиму

    Зеленский начал просить оружие на Западе во временное пользование
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Валентина Григоренко

    Украина попросила у стран Запада системы ПВО «хотя бы на зимний период», заявил украинский лидер Владимир Зеленский на брифинге по итогам встречи в Одессе с и.о. премьера Нидерландов Марком Рютте.

    Как указал Зеленский, Киев обращается к некоторым странам, чтобы они передали системы ПВО на зимний период. «Есть системы, которые придут и будут у нас, и есть системы, которые мы ищем и нашли, чтобы взять на зимний период», – сказал он, передает ТАСС.

    По его словам, власти Украины активно работают над увеличением количества систем ПВО, в частности, в целях защиты энергетических объектов и коридора для вывоза зерна.

    «У нас есть мощный план того, что нам нужно. Он действительно разработан в деталях, и у наших партнеров это есть – у всех европейских партнеров, партнеров из США, из Азии и так далее. Это сложное задание, каждый месяц у нас добавляются системы. Не могу сказать вам, где будут эти системы, и не могу сказать количество», – добавил Зеленский.

    Он отметил, что самым главным в пакете помощи от Нидерландов считает передачу дополнительных ракет для зенитного ракетного комплекса Patriot.

    Накануне Зеленский попросил участников контактной группы по поставкам вооружений Киеву в формате Рамштайн передать Киеву системы ПВО большой дальности.

    Коментарии (29)
    14 октября 2023, 10:53
    На Западе предположили «полное уничтожение» Украины

    Modern Diplomacy: На Западе предположили «полное уничтожение» Украины

    На Западе предположили «полное уничтожение» Украины
    @ Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Запад не сможет добиться успеха в конфликте на Украине, а дальнейшая поддержка Киева может привести к полному уничтожению украинского государства, заявил обозреватель Modern Diplomacy Рич Бердан.

    Западные политики из-за жажды власти загнали украинцев в мясорубку, пишет Бердан, передает канал «360». Обозреватель отмечает, что Запад не сможет добиться успеха в конфликте на Украине, что подтверждают провалы ВСУ и неспособность украинских военных прорвать российскую линию обороны.

    «Становится все более очевидным, что выходки мировых лидеров принесли череду вреда и огромного ущерба, поскольку они стремятся удовлетворить свой потерявший границы ум (…) и жажду власти», – указывает Бердан. Обозреватель предположил, что дальнейшая поддержка Запада приведет к «полному уничтожению Украины».

    Ранее в США рассказали о двух новых котлах для ВСУ в Запорожской и Харьковской областях.

    Коментарии (22)
    13 октября 2023, 18:20
    Небензя: Украинское контрнаступление можно считать законченным
    Небензя: Украинское контрнаступление можно считать законченным
    @ Serhii Nuzhnenko/REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    Российские войска несколько дней как перешли к активным боевым действиям по всему фронту, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

    На созванном по инициативе России заседании по западным поставкам вооружений Киеву Василий Небензя заявил, что так называемый контрнаступ Украины можно уже считать законченным. ВС России уже как несколько дней перешли к активным боевым действиям практически по всей линии фронта, передает ТАСС.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему украинское военное руководство вынуждено признавать фактический провал «контрнаступа», на который в Киеве возлагали столь много надежд.

    Коментарии (9)
    14 октября 2023, 07:40
    Сальдо сообщил о скоплении морской пехоты ВСУ у Днепра
    Сальдо сообщил о скоплении морской пехоты ВСУ у Днепра
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Вооруженные силы Украины стянули резервы в видео морской пехоты и понтонеров к правому берегу Днепра, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

    Сейчас солдаты ВСУ продолжают рейды на лодках на острова, пытаясь накопить на правом берегу недалеко от реки военные запасы, передает ТАСС слова Сальдо.

    Отмечается, что военные ВС России продолжают контролировать обстановку и «готовы к любому сценарию».

    Коментарии (12)
    13 октября 2023, 19:08
    ВСУ пожаловались на отсутствие снарядов к британским гаубицам

    Telegraph: У украинских военных не хватает снарядов к поставленным Британией гаубицам

    ВСУ пожаловались на отсутствие снарядов к британским гаубицам
    @ REUTERS/Yevhen Titov

    Tекст: Валентина Григоренко

    Украинские военные пожаловались на отсутствие снарядов к гаубицам, которые отправила Киеву Британия, сообщили британские СМИ.

    Как пишет Telegraph со ссылкой на артиллеристов ВСУ, прошедших обучение в странах НАТО, британские артиллерийские орудия, поставленные Украине, «замолкают на поле боя из-за недостатка боекомплекта», передает РИА «Новости».

    Отмечается, что некоторым подразделениям пришлось перейти на орудия времен Второй мировой войны, поскольку снаряды имелись только к ним.

    Артиллерист с позывным Мирон 80-й десантно-штурмовой украинской бригады сообщил, что его подразделение, которое получило 36 гаубиц из Британии, за неделю выпустило всего пять снарядов из-за острой нехватки боекомплекта. Он также предположил, что с таким количеством оружия они могут «скоро перейти на лук и стрелы».

    В сентябре Kyiv Independent по итогам общения с военными ВСУ на Харьковском направлении сообщило, что военнослужащие ВСУ жалуются на неэффективную подготовку и непонимание инструкторами НАТО специфики военных действий на Украине.

    Ранее Wall Street Journal сообщила, что украинской армии не хватает танков и снарядов для захвата российских оборонительных линий, поэтому штурмы заканчиваются серьезными потерями.

    Коментарии (8)
    13 октября 2023, 21:24
    Украинский пленный рассказал о нехватке сил для контрнаступления под Артемовском

    Пленный ВСУ рассказал о нехватке солдат для контрнаступления под Артемовском

    Украинский пленный рассказал о нехватке сил для контрнаступления под Артемовском
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Валерия Городецкая

    Сдавшийся в плен украинский боец 77-й бригады Артур Бойчук рассказал о нехватке солдат на участке фронта под Артемовском.

    По словам украинского пленного, в рядах ВСУ на Артемовском направлении не хватает солдат для контрнаступления, передает РИА «Новости».

    «Нас осталось, может, человек 20 из роты в 60… Как мы сюда приехали 22 июля (этого года), было много людей, даже спать негде было. А сейчас пусто», – рассказал агентству боец.

    Сослуживец Бойчука Александр Геращенко, также сдавшийся в плен, добавил, что новые бойцы на Артемовский участок фронта не прибывают, несмотря на большие потери. «По факту мы штурмовики, а что штурмовать – людей нет. Мы просто в обороне. Людей не хватает», – сказал он.

    Ранее двое десантников 77-й бригады ВСУ сдались в плен под Артемовском.

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    14 октября 2023, 13:52
    Российские войска нанесли поражение ВСУ под Угледаром и Никольским
    Российские войска нанесли поражение ВСУ под Угледаром и Никольским
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    На Южно-Донецком направлении подразделения группировки «Восток» во взаимодействии с армейской авиацией нанесли поражение скоплениям живой силы 79-й десантно-штурмовой и 72-й механизированной бригад ВСУ около Угледара и Никольского Донецкой народной республики (ДНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Потери противника составили до 170 военнослужащих, машина пехоты, две бронемашины, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    На Купянском направлении подразделениями «Западной» группировки в ходе активных действий при поддержке авиации отражены семь атак штурмовых групп 14-й, 32-й, 115-й механизированных бригад ВСУ возле Ивановки, Синьковки и Тимковки Харьковской области.

    У Лимана Первого Харьковской области пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ), сообщил Конашенков.

    Потери ВСУ за последние сутки составили до 215 военнослужащих убитыми и ранеными, танк, две машины пехоты, три пикапа, а также польская самоходная артустановка Krab.

    На Краснолиманском направлении ми действиями подразделений группировки «Центр», ударами армейской авиации отражены две атаки штурмовых групп 67-й механизированной бригады ВСУ севернее Серебрянки ДНР.

    Нанесено поражение живой силе и технике 21-й, 63-й, 67-й механизированных бригад ВСУ рядом с Торским, Ямполовкой ДНР и Червоной Дибровой Луганской народной республики (ЛНР). Ликвидированы около 30 военнослужащих, две машины пехоты, три бронемашины, отчитались в Минобороны.

    На Донецком направлении подразделениями «Южной» группировки во взаимодействии с авиацией отражена атака противника, нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в под Андреевкой, Клещеевкой, Курдюмовкой и Марьинкой ДНР.

    Потери противника на этом направлении составили до 185 военнослужащих, три бронtмашины, американская артсистема М777, гаубица Д-20, самоходная артустановка «Акация» и «Гвоздика», а также станция РЭБ «Буковель», подытожили в оборонном ведомстве.

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    14 октября 2023, 12:02
    В американской разведке заявили об успехах ВС России в ДНР

    Экс-разведчик США Риттер заявил, что российская армия добилась впечатляющих успехов в ДНР

    В американской разведке заявили об успехах ВС России в ДНР
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Российские военные добились впечатляющих успехов в ДНР, заявил YouTube-каналу Gegenpol экс-разведчик США Скотт Риттер.

    По его словам, у Киева закончились подкрепления, наблюдается военный распад ВСУ, а действующий американский президент Джо Байден ничего не может с этим сделать, передает РИА «Новости».

    Риттер добавил, что США находятся в политическом кризисе из-за вопроса о дальнейшей поддержке Украины.

    «Факт в том, что ВСУ проигрывают в войне», – резюмировал экс-разведчик.

    Ранее на Западе предположили «полное уничтожение» Украины.

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    13 октября 2023, 15:50
    ВС России поразили ЗРК С-300 и пусковую установку «Точка-У» ВСУ

    Минобороны: ВС России за неделю поразили ЗРК С-300 и пусковую установку «Точка-У» ВСУ

    Tекст: Ольга Никитина

    Авиация, ракетные войска и артиллерия Вооруженных сил (ВС) России поразили за неделю украинский штурмовик Су-25, зенитный ракетный комплекс С-300, пусковую установку системы «Точка-У» и две радиолокационные станции СТ-68У, сообщили в Минобороны России.

    В Telegram-канале военного ведомства сообщается, что штурмовик Су-25 воздушных сил Украины был сбит истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Преображенка Запорожской области.

    Кроме того, пусковая установка ракетного комплекса «Точка-У» поражена в районе населенного пункта Пересечное Харьковской области, зенитный ракетный комплекс С-300 в районе города Николаев, а также две радиолокационные станции обнаружения и сопровождения воздушных целей СТ-68У в районе населенного пункта Маловарваровка Николаевской области, говорится в сообщении.

    Российскими силами уничтожены склады авиационных средств поражения в населенном пункте Дубиевка Черкасской области и Прилуки Черниговской области, а также хранилища авиационного топлива на аэродромах: «Озерное» в районе города Житомир и «Миргород» в Полтавской области.

    Морской авиацией Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожен безэкипажный катер ВСУ.

    Помимо этого, средствами ПВО за неделю перехвачено 19 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS, «Ольха» и «Ураган», семь управляемых авиационных бомб JDAM, 12 противорадиолокационных ракет HARM и две противокорабельные ракеты «Нептун». Кроме того, уничтожены 218 украинских беспилотных летательных аппаратов.

    «Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 488 самолетов, 250 вертолетов, 7 тыс. 790 беспилотных летательных аппаратов, 441 зенитный ракетный комплекс, 12 тыс. 546 танков и других боевых бронированных машин, 1 тыс. 163 боевые машины реактивных систем залпового огня, 6 тыс. 753 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 14 тыс. 143 единицы специальной военной автомобильной техники», – сообщило Минобороны.

    Ранее в Сети появились кадры уничтожения Су-25 ВСУ на аэродроме Долгинцево в Кривом Роге приблизительно в 70 км от линии фронта.

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    14 октября 2023, 12:44
    GT: Чиновники НАТО успокаивали Зеленского в Брюсселе

    Global Times: Чиновники НАТО успокаивали возмущенного сокращением помощи со стороны Запада Зеленского в Брюсселе

    GT: Чиновники НАТО успокаивали Зеленского в Брюсселе
    @ REUTERS

    Tекст: Александра Юдина

    Украинский президент Владимир Зеленский на заседании министров обороны стран НАТО в Брюсселе был возмущен сокращением западной помощи, чиновники НАТО пытались его успокоить, сообщает китайская газета Global Times.

    По информации издания, высшие чиновники НАТО в попытке успокоить Зеленского пообещали предоставить дополнительную военную помощь на сумму более 2 млрд долларов до начала зимы, передает РИА «Новости».

    Также в материале указано, что в Киеве могут быть причины для беспокойства с учетом ситуации в Израиле и борьбы за финансовую помощь со стороны Соединенных Штатов.

    Кроме того, авторы привели слова высокопоставленного американского чиновника, который отметил, что часть американского потока оружия может иссякнуть в течение нескольких месяцев.

    В статье также отмечается, что и без обострения палестино-израильского конфликта военная помощь со стороны США и Запада Киеву достигла переломного момента.

    В заключение авторы статьи подчеркивают, что поддержка Израиля на данный момент более актуальна и имеет большее геополитическое значение для США и Запада.

    Ранее стало известно, что Зеленский начал просить оружие на Западе во временное пользование.

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    13 октября 2023, 15:21
    Медведев задал Западу вопрос о требовании Израиля к жителям Газы

    Tекст: Ольга Никитина

    Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев обратил внимание на то, что «западные партнеры» стыдливо молчат по поводу требования Израиля об эвакуации около 1,1 млн палестинцев на юг сектора Газа в срок 24 часа.

    «Интересно, какой была бы их реакция на аналогичное требование в адрес киевского режима эвакуировать один из крупных городов?» – поинтересовался он в своем Telegram-канале.

    Между тем верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель назвал требование Израиля к жителям Газы «абсолютно нереалистичным».

    Движение ХАМАС в свою очередь призывало жителей сектора Газа игнорировать требование Израиля.

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    Чем опасна новая тактика ВСУ при атаке на Севастополь

    ВСУ вновь попытались атаковать Крым и Севастополь. На этот раз противник использовал комбинированный удар десятью крылатыми ракетами и тремя безэкипажными катерами. В Минобороны сообщили, что семь ракет были перехвачены, а БЭК – ликвидированы. При этом поврежденные ударом противника два корабля будут восстановлены и вернутся на службу. В чем заключаются тактические особенности очередной атаки противника и как России следует на нее ответить? Подробности

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    • США меняют отношение к Израилю

      Госсекретарь США Энтони Блинкен прилетел в Израиль для того, чтобы пообещать поддержку в войне против ХАМАС, но не удержался – и решил между делом пнуть Россию. Например, заявил, что его дед бежал из России от антисемитских погромов, хотя честнее было бы сказать – бежал из Киева.

    • Украинский футболист сбежал в Россию

      Украинские СМИ пишут о побеге игрока футбольного клуба «Шахтер» Александра Распутько, который, находясь в Бельгии вместе с командой, не явился на сбор и попросил политического убежища в России. Это история не про спорт, а про то, что Киеву нужно отправить на фронт еще полмиллиона человек.

    • Путин летит в Китай. Главное

      Определена дата визита президента России Владимира Путина в КНР: по приглашению председателя Си Цзиньпина он посетит форум «Один пояс – один путь», который пройдет в Пекине 17-18 октября. Что это за форум? И чего можно ждать от этого визита?

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