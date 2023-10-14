СМИ: Киев на грани из-за ситуации на фронте

The Statesman: Киев на грани из-за ситуации на фронте и сокращения помощи от Запада

Tекст: Александра Юдина

Издание указывает, что Киев все еще надеется на быстрое завершение боевых действий, однако перед ним стоит вопрос выживания, а Зеленский тем временем призвал украинцев учиться жить в условиях войны по примеру Израиля, передает РИА «Новости».

«Отличие между странами в том, что Украина не производит вооружение и полностью полагается на щедрость Запада, которая теперь под вопросом», – подчеркивается в статье.

Также в материале уточняется, что долгожданное контрнаступление ВСУ все больше и больше ослабевает.

Авторы публикации заверяют, что представители ЕС не станут принимать конфликт как новую реальность, тем более, что Европе невыгодно затягивание конфликта, однако для начала ведения мирных переговоров на условиях ЕС Киеву важно добиться лидирующего положения.

«Это делает ситуацию тупиковой», – указывают эксперты.

Авторы статьи пришли к заключению, что усталость от конфликта и экономические соображения лишают Киев поддержки западных стран, на которую она всецело полагается.