Портрет Че Гевары на груди не делает вас похожим на Че Гевару. Голубая футболка с числом «10» не делает вас похожим на Марадону. Но еще хуже, когда вам вообще всё равно, что и на каком языке на вас написано. Это просто неуважение к себе.18 комментариев
Минобороны завершает испытания единого контура разведывательно-ударных комплексов
Система единого контура разведывательно-ударных комплексов проходит завершающий этап боевых испытаний и должна быть развернута во всех российских группировках к сентябрю. Об этом сообщил министр обороны РФ Андрей Белоусов во время демонстрации новейших образцов вооружения и военной техники делегациям стран Организации Договора о коллективной безопасности.
Министры обороны стран ОДКБ осмотрели перспективные образцы вооружения и экипировки от ведущих предприятий Ростеха, передает ТАСС. В ходе осмотра экспозиции были представлены элементы разведывательно-ударных комплексов, включая систему информационного взаимодействия, предназначенную для объединения различных участников боевой работы в единую цифровую сеть.
Разработка создана по поручению главы Минобороны и обеспечивает координацию действий командиров и специалистов всех уровней – от подразделений тактического звена до крупных войсковых соединений.
По словам Белоусова, новая система уже внедряется в подразделения, задействованные в зоне специальной военной операции. «Данная система завершает боевую апробацию и к сентябрю уже будет у нас в группировках. Группировка «Центр» уже вовсю работает. Очень большой спрос на эту систему», – подчеркнул Белоусов.
Президент России Владимир Путин поручил создать в войсках единый информационный контур.
В конце прошлого года министр обороны Андрей Белоусов заявил о планах внедрения цифровой системы «Свод» до сентября 2026 года.
В мае текущего года концерн «Калашников» подготовил к испытаниям новый мобильный разведывательно-ударный комплекс «Куб-СМ».