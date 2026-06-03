Минобороны завершает испытания единого контура разведывательно-ударных комплексов

Tекст: Вера Басилая

Министры обороны стран ОДКБ осмотрели перспективные образцы вооружения и экипировки от ведущих предприятий Ростеха, передает ТАСС. В ходе осмотра экспозиции были представлены элементы разведывательно-ударных комплексов, включая систему информационного взаимодействия, предназначенную для объединения различных участников боевой работы в единую цифровую сеть.

Разработка создана по поручению главы Минобороны и обеспечивает координацию действий командиров и специалистов всех уровней – от подразделений тактического звена до крупных войсковых соединений.

По словам Белоусова, новая система уже внедряется в подразделения, задействованные в зоне специальной военной операции. «Данная система завершает боевую апробацию и к сентябрю уже будет у нас в группировках. Группировка «Центр» уже вовсю работает. Очень большой спрос на эту систему», – подчеркнул Белоусов.

Президент России Владимир Путин поручил создать в войсках единый информационный контур.

В конце прошлого года министр обороны Андрей Белоусов заявил о планах внедрения цифровой системы «Свод» до сентября 2026 года.

В мае текущего года концерн «Калашников» подготовил к испытаниям новый мобильный разведывательно-ударный комплекс «Куб-СМ».