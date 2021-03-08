Меган Маркл сообщила о тайной свадебной церемонии с принцем Гарри

Жена британского принца Гарри Меган Маркл сообщила, что они тайно поженились за три дня до официальной свадьбы, церемония проходила без членов семьи.

«За три дня до свадьбы мы поженились. Никто этого не знает. Мы позвонили архиепископу и просто сказали ему: «Смотрите, вот это – спектакль для всего мира. Но мы хотим заключить союз между нами и для нас», – заявила Маркл CBS, передает RT.

Она пояснила, что церемония проходила без членов семьи и гостей, на заднем дворе их дома, там был только архиепископ Кентерберийский.

Между тем отец принца Гарри, наследник британского престола принц Уэльский Чарльз перестал разговаривать со своим сыном, узнав о его решении вместе с его супругой отказаться от статуса старших членов королевской семьи.

Принц Гарри заявил, что решил обсудить с королевой Елизаветой II и принцем Чарльзом решение сложить обязанности старших членов британской королевской семьи перед публичным заявлением.

«Когда мы были в Канаде, у меня было три разговора с бабушкой и два разговора с отцом, прежде чем он перестал отвечать на мои звонки, и попросил меня изложить все это письменно», – цитирует Гарри ТАСС.

Также Меган Маркл в интервью американской телеведущей Опре Уинфри заявляла, что в королевской семье не хотели давать титул их ребенку, поскольку опасались, что у того будет слишком темная кожа.

Напомним, принц Гарри и его жена Меган решили, что не будут возвращаться к исполнению официальных обязанностей членов королевской семьи. Принц также заявил, говоря о причинах отказа от жизни в королевской семье, что ему пришлось уехать в США, чтобы спасти психику. В январе 2020 года Гарри и Меган объявили об отказе от королевских полномочий, а после переехали в Лос-Анджелес. С 1 апреля они официально сложили полномочия старших членов британской королевской семьи и переехали сперва в Канаду, а позже в США. Королева Елизавета II давала супругам год на принятие окончательного решения.