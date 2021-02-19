Принц Гарри и Меган Маркл приняли окончательное решение по поводу своих королевских обязанностей

Британский принц Гарри и его жена Меган не будут возвращаться к исполнению официальных обязанностей членов королевской семьи, говорится в заявлении Букингемского дворца.

«Герцог и герцогиня Сассекские подтвердили Ее Величеству королеве, что не вернутся в качестве работающих членов королевской семьи», – цитирует заявление дворца РИА «Новости».

Работающими членами британской королевской семьи считаются те, кто выполняет официальные обязанности и получают на это финансирование из «гранта суверена».

«Хотя мы все огорчены их решением, герцог и герцогиня остаются очень любимыми членами семьи», – сказано в заявлении.

В январе Гарри и Меган объявили об отказе от королевских полномочий, а после переехали в Лос-Анджелес. С 1 апреля они официально сложили полномочия старших членов британской королевской семьи и переехали сперва в Канаду, а позже в США.

Королева Елизавета II дала супругам год на принятие окончательного решения, которое было озвучено в эту пятницу.

Герцоги Сассекские в США заключили контракты с Netflix и Spotify. «После переговоров с герцогом королева письменно подтвердила, что, уйдя от работы королевской семьи, продолжать выполнять обязанности, предусматриваемые жизнью, посвященной общественному служению, невозможно. Почетные воинские звания и королевские патронаты, закрепленные за герцогом и герцогиней, посему возвращаются Ее Величеству, после чего будут распределены между работающими членами королевской семьи», – отмечается в сообщении.

«Как продемонстрировала их работа за последний год, герцог и герцогиня Сассекские остаются верны своему долгу и службе Великобритании и всему миру и предлагают продолжать поддерживать организации, которые они представляли, вне зависимости от официальной роли. Мы все можем жить жизнью служения. Служение универсально», – говорится в собственном заявлении герцога и герцогини.

Ранее стало известно, что принц Гарри и Меган Маркл ждут второго ребенка. Напомним, в ноябре 2020 года Маркл рассказала в, что в июле потеряла второго ребенка и поделилась переживаниями от пережитого выкидыша.