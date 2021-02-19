Принц Гарри и Меган Маркл приняли окончательное решение по поводу своих королевских обязанностей

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19 февраля, пятница | Последнее обновление — 17:35 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Хуснуллин назвал способы остановить рост цен на недвижимость
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Партнеры России на Западе уже давно зарезервировали возможность произносить любым тоном какие угодно глупости. Поэтому мы уже привыкли особенно не обращать на них внимание. А в том, что действия НАТО по отношению к российским интересам являются враждебными никто в здравом уме не сомневается уже лет 25.
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Ровно 160 лет назад в России было отменено крепостное право. Реформа привела крестьянский мир в движение, но размытость ее определений и недобросовестность ее исполнителей (жадность чиновников, косность бюрократической машины) придали этому движению скорее разрушительную, нежели созидательную тенденцию.
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Постиндустриальные экономики США, Канады, стран Европы и т. д. не могут сегодня функционировать без индустриального подспорья Китая. Тем самым они продолжают его обогащать и, таким образом, финансировать дальнейшую китайскую экспансию.
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В четверг в возрасте 82 лет от острой сердечной недостаточности скончался народный артист РСФСР Андрей Мягков. Актер запомнился зрителю по ролям в фильмах «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Гараж» и «Служебный роман». Коллеги называют Мягкова изумительным артистом, которому были доступны и сентимент, и драма, и трагедия, и философия
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В Москве побит суточный рекорд 1973 года, когда выпало 7 мм осадков. В пятницу показатель составил 9 мм, но снегопад не прекращается. Всего за последние 30 часов в столице выпало 27 мм осадков при месячной норме в 36 мм. Город встал в 10-балльных пробках, а на уборку снега с улиц уйдет не менее трех дней
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Утром в пятницу, 12 февраля, в супермаркете на окраине Владикавказа прогремел мощный взрыв. Здание магазина полностью разрушено. Жертв нет, одного человека достали живым из-под завалов. Причиной инцидента называют разгерметизацию баллонов с газом
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17:52
собственная новость
Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
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В Якутии выбрали девять библиотек, которые в этому году приобретут статус модельных по национальному проекту «Культура».
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Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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Принц Гарри и Меган Маркл приняли окончательное решение по поводу своих королевских обязанностей
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Британский принц Гарри и его жена Меган не будут возвращаться к исполнению официальных обязанностей членов королевской семьи, говорится в заявлении Букингемского дворца.
«Герцог и герцогиня Сассекские подтвердили Ее Величеству королеве, что не вернутся в качестве работающих членов королевской семьи», – цитирует заявление дворца РИА «Новости».
Работающими членами британской королевской семьи считаются те, кто выполняет официальные обязанности и получают на это финансирование из «гранта суверена».
«Хотя мы все огорчены их решением, герцог и герцогиня остаются очень любимыми членами семьи», – сказано в заявлении.
В январе Гарри и Меган объявили об отказе от королевских полномочий, а после переехали в Лос-Анджелес. С 1 апреля они официально сложили полномочия старших членов британской королевской семьи и переехали сперва в Канаду, а позже в США.
Королева Елизавета II дала супругам год на принятие окончательного решения, которое было озвучено в эту пятницу.
Герцоги Сассекские в США заключили контракты с Netflix и Spotify. «После переговоров с герцогом королева письменно подтвердила, что, уйдя от работы королевской семьи, продолжать выполнять обязанности, предусматриваемые жизнью, посвященной общественному служению, невозможно. Почетные воинские звания и королевские патронаты, закрепленные за герцогом и герцогиней, посему возвращаются Ее Величеству, после чего будут распределены между работающими членами королевской семьи», – отмечается в сообщении.
«Как продемонстрировала их работа за последний год, герцог и герцогиня Сассекские остаются верны своему долгу и службе Великобритании и всему миру и предлагают продолжать поддерживать организации, которые они представляли, вне зависимости от официальной роли. Мы все можем жить жизнью служения. Служение универсально», – говорится в собственном заявлении герцога и герцогини.
Ранее стало известно, что принц Гарри и Меган Маркл ждут второго ребенка. Напомним, в ноябре 2020 года Маркл рассказала в, что в июле потеряла второго ребенка и поделилась переживаниями от пережитого выкидыша.
Ростех ответил на публикации западных СМИ о провале «Панцирей» в Сирии и Ливии
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Публикации некоторых иностранных изданий о «провале» зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) российского производства «Панцирь-С» при эксплуатации в ряде военных конфликтов не соответствуют действительности, это часть намеренно спланированной дезинформационной кампании, заявил индустриальный директор кластера вооружений Ростеха Бекхан Оздоев.
Оздоев заявил, что, например, в статье турецкого издания Haber 7 отмечается, что Bayraktar TB2 якобы поразил значительное количество «Панцирей-С» и других объектов в ходе наступления вооруженных сил Сирии в провинции Идлиб и уничтожил практически все ЗРПК российского производства в Ливии при попытке формирований фельдмаршала Халифы Хафтара захватить Триполи, передает газета «Известия».
«Естественно, мы видели все эти публикации и оцениваем их как дезинформацию. Это была спланированная кампания, направленная на дискредитацию российской продукции военного назначения в целом и «Панциря» в частности», – подчеркнул Оздоев.
По его словам, специалисты Ростеха разбирали каждый случай, о котором сообщали зарубежные СМИ, и пришли к выводу, что это были фото- и видеомонтаж либо случаи атак на комплексы, которые полностью израсходовали все боеприпасы и находились в беззащитном положении.
Директор кластера вооружений Ростеха подчеркнул, что «Панцирь» является очень эффективным оружием, интерес инозаказчиков «был, есть и еще долго будет оставаться высоким».
Ранее ряд зарубежных СМИ опубликовал информацию о том, что российские зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С» в Сирии, Ливии и Карабахе якобы показали свою «беспомощность» перед турецкими беспилотниками типа Bayraktar TB2.
Напомним, еще в марте 2020 года пользователи Сети разоблачили видео с «уничтожением» «Панциря» в Сирии.
Bayraktar TB2 – это турецкий ударный оперативно-тактический средневысотный беспилотный летательный аппарат с большой продолжительностью полета.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, насколько сильна турецкая армия, а также писала, что конфликт в Карабахе показал возможную уязвимость российской армии.
Пушков ответил на страхи Киева из-за «Северного потока – 2»
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«Россия лишь защищает свои интересы по бесперебойным поставкам газа основным потребителям в Европе. Украина нас мало интересует», – заявил газете ВЗГЛЯД сенатор Алексей Пушков. Так он прокомментировал слова главы «Нафтогаза Украины» о том, что газопровод «Северный поток – 2» сделает Украину беззащитной перед российской агрессией.
«Для Украины транзит газа невероятно важен, ведь именно он обеспечивает ей постоянный гарантированный доход в 3 млрд долларов в год. Эта сумма является для страны очень значительной, потому что составляет около 2% всего ВВП Украины. Разумеется, есть и различные нелегальные схемы получения газа, его увода и сокрытия, но они выгодны лишь узкому кругу людей. Государству же, которому нужно как-то сводить концы с концами, критически необходимы именно эти 3 млрд», – считает председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.
Собеседник отметил – решение России сократить до минимума украинский транзит газа связано с долгим периодом политического и экономического конфликта с Украиной. «Нафтогаз Украины» регулярно подавал на Россию в суд, устраивал скандалы вокруг поставок, требовал бесконечных компенсаций. Украина постоянно превращала газовые поставки в политический вопрос, вынуждая Россию принимать ответные меры, о которых мы неоднократно ее предупреждали. Теперь наша страна, наконец, это сделала», – констатировал сенатор.
При этом Пушков подчеркнул – речь не идет ни о какой агрессии со стороны России. «Для того, чтобы побудить Запад защищать интересы Украины, она регулярно прибегает к аргументу российской угрозы. Это совершенно не так – минимизируя украинский транзит, Россия защищает свои интересы. Украина не создает для нашего транзита никаких привлекательных условий, нам не слишком нужен такой партнер. Поэтому для того, чтобы меньше зависеть от этой страны и обеспечивать бесперебойные поставки газа основным потребителям в Европе, Россия и приняла решение построить «Северный поток-2», – объяснил собеседник.
«Деньги любят спокойствие и договоренности. А те страны, которые делают их заложниками политических конфликтов, неизменно проигрывают. По такому пути пошла не только Украина, ведь СП-2 минует и другие проблемные для России территории – Литву и Польшу. Украина никакого особенного интереса для нас не представляет и находится в равном положении с теми государствами, которые также выбрали плохие отношения с Россией», – заключил Пушков.
Ранее руководитель правления «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев заявил, что остановка постройки газопровода «Северный поток – 2» является вопросом жизни и смерти для украинцев. По мнению главы компании, завершение строительства газопровода якобы сделает Украину «беззащитной перед российской военной агрессией», передает РИА «Новости».
Президент Владимир Путин выразил мнение, что нападки на «Северный поток – 2» объясняются попытками заставить Москву платить за геополитический проект Запада на Украине. Ранее США подтвердили готовность ввести новые санкции против «Северного потока – 2». В МИД России по этому поводу заявили, что американские санкции не помешают завершить проект.
В то же время появились сведения о начале тайных переговоров между Германией и США по «Северному потоку – 2», согласно которым Берлин предлагает закупать американский СПГ в обмен на разрешение Вашингтона достроить газопровод. Газета ВЗГЛЯД разбирала, что стоит за «грязной сделкой», подготовку которой опровергли в Германии.
В Германии заявили об искусственном происхождении коронавируса
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Ученый-физик из Гамбурга профессор Роланд Визендангер по итогам исследований пришел к выводу, что причиной пандемии коронавируса SARS-CoV-2 стала лабораторная ошибка, а утечка произошла в Институте вирусологии в Ухане.
Визендангер, по его словам, с января по декабрь 2020 года изучил большое число научных публикаций и материалов в СМИ, общался со многими учеными, после чего проанализировал собранные факты и пришел к выводу об искусственном происхождении вируса, передает Deutsche Welle.
В подтверждение своей точки зрения ученый составил каталог доказательств. В пресс-релизе Гамбургского университета подчеркивается, что изложенная информация не претендует на научность, однако содержит весомые аргументы в пользу гипотезы Визендангера. Целью публикации объявлено начало широкой общественной дискуссии на эту тему.
Ранее эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по итогам миссии в Китае заявили, что коронавирус, вероятнее всего, имеет животное происхождение.
Напомним, бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп неоднократно обвинял Китай в намеренном заражении мира коронавирусом, обещая привлечь Пекин к ответственности. Экс-глава Госдепартамента США Майк Помпео в свою очередь заявлял о наличии у США доказательств того, что Китай намеренно скрывал доказательства вспышки коронавируса. Пекин категорически отвергает все обвинения со стороны Вашингтона по поводу коронавируса.
Директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета, доктор медицинских наук, профессор РАН Александр Лукашев оценил гипотезу об искусственном происхождении коронавируса.
Климатолог объяснил причину наступления аномальных холодов
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Чем слабее перепад температуры между экватором и полюсом, тем чаще могут устанавливаться такие холодные аномальные режимы, рассказал газете ВЗГЛЯД научный сотрудник лаборатории теории климата Института физики атмосферы имени Обухова, климатолог Александр Чернокульский. Он прокомментировал внезапное похолодание и обилие снега в Европейской части России, Европе и Америке.
Исключительно холодная и снежная погода обрушилась на ряд стран и регионов, для которых она не слишком типична. Так, например, на Украине, как и во многих других европейских странах, были зафиксированы температурные минимумы за период более ста лет, ряд регионов США лишились тепла и электричества, а американский штат Техас из-за холода столкнулся даже с проблемой водоснабжения. Несколькими неделями ранее столица Испании Мадрид была засыпана сильнейшим снегопадом. Европейская часть России переживает необычные для последних лет морозы.
«Обычной средней погоды не бывает. То есть средняя температура вычисляется за определенный период. Да, в последние годы реже встречались такие аномалии холодов, в основном была теплая погода, но ничего удивительного в том, что сейчас происходит, нет», – говорит Чернокульский.
Он рассказывает, что есть работы, показывающие, что при текущих глобальных измененях климата аномальные холода в разных регионах могут учащаться. Это связывают с текущей обстановкой в Арктике. То есть когда в Арктике практически не останется льда, наступят очень теплые зимы, а пока там его порядка 40%, может наблюдаться так называемый полярный диполь – ученые его называют «холодный континент теплой Арктики».
«Если уж говорить об аномальной погоде, то в Арктике, например, сейчас температура гораздо выше нормы. Да и средняя температура в любом регионе складывается из аномалий. То, что во время глобального потепления мы наблюдаем такие холода, тоже абсолютно нормально, ведь складывается общая температура во всем мире. Где-то теплее нормы, где-то холоднее», – объясняет собеседник.
Климатолог рассказывает, что в этом году также развивается явление Ла-Нинья (холодная фаза тихоокеанского колебания) – Тихий океан в этом году холоднее, чем обычно, но это не значит, что мы можем попрощаться с глобальным потеплением. В среднем глобальная температура на планете все равно выше.
«А аномальные холода в этих широтах только чаще могут приходить при глобальном потеплении. Меняются перепад, экватор, полюс. Полюс теплеет быстрее, чем экватор, в итоге этот перепад становится слабее. А чем слабее перепад температуры между экватором и полюсом, тем чаще могут устанавливаться такие холодные аномальные режимы. Причем достаточно длительные», – заключил Чернокульский.
Ранее синоптики предупредили жителей российской столицы, что в течение выходных и праздничных дней в Москве будет наблюдаться «барическая пила» (резкие колебания атмосферного давления за определенный срок).
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Россиянка помогла живущим в США внукам справиться с аномальными холодами
Гостившая у родственников россиянка помогла внукам, проживающим в США, спастись от аномальных холодов в Техасе.
Россиянка по имени Лилия приехала в гости к родственникам в США, но задержалась из-за начавшейся пандемии коронавируса, а затем застала аномальные холода в Техасе, передает канал «360».
«Воду [из батарей] слили вовремя – система отопления не перемерзла. Большинство не знает, что воду нужно было сливать», – рассказала женщина.
Она также отметила, что в американских магазинах не продают одежду, предназначенную для таких суровых морозов, однако ее семье повезло, так как они ездили в горы и имели необходимые вещи. Кроме того, россиянка вязала теплые свитера своим внукам.
«Спасло то, что жила в России», – считает Лилия.
Напомним, беспрецедентная снежная буря обрушилась на 25 штатов в США, остановив работу НПЗ. Из-за рекордного похолодания миллионы жителей южных штатов США остались без электричества, больше всего пострадал штат Техас.
Жертвами аномальных холодов в ряде американских штатов стали 38 человек, большая часть смертей приходится на Техас. Три человека погибли в результате торнадо в штате Северная Каролина.
После этого жители Техаса столкнулись с проблемами с качеством водопроводной воды, более 260 тыс. человек живут на территориях, где не работают системы водоснабжения.
Научный сотрудник лаборатории теории климата Института физики атмосферы имени Обухова, климатолог Александр Чернокульский объяснил в комментарии газете ВЗГЛЯД причину наступления аномальных холодов.
Американские дипломаты захотели привиться «Спутником V»
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Ограниченные поставки американских вакцин дипломатам США в разных странах вынудили Госдеп разрешить прививку своим сотрудникам с помощью местных препаратов, дипломаты в России запросили прививку «Спутником V», пишут СМИ со ссылкой на источники в администрации США.
«В России некоторые сотрудники Госдепа обратились к Москве за дозами «Спутника V» российского производства после того, как Вашингтон не смог пообещать доставку доз вакцины американского производства в ближайшем будущем», – цитирует ТАСС статью Washington Post.
Газета отметила, что российская вакцина пока не была одобрена американским регулятором, Госдеп не рекомендует использовать ее своим сотрудникам, но разрешает им самостоятельно принимать решение по вакцинации.
Власти минимум 13 стран предложили предоставить свои запасы препаратов американских компаний Pfizer и Moderna для вакцинации дипломатов США, говорится в материале. В Госдепе выразили согласие, там оценивают схожие предложения от властей еще восьми стран.
«Для самой богатой страны в мире стыдно просить благотворительности от других стран, когда речь заходит о вакцинах», – сказал работающий на Ближнем Востоке американский дипломат изданию.
Газета отметила, что Госдепартамент, в котором работают около 75 тыс. человек, получил примерно 73 тыс. доз вакцин, при этом в ведомстве отказались сообщить, сколько из работников уже вакцинированы, передает «ИноСМИ».
Ранее глава МИД Сергей Лавров, комментируя призывы представителей новой администрации США с подозрением относиться к российской вакцине «Спутник V», заявил, что Россия никогда не «дружила» с другими странами против кого-то.
По словам пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, Соединенные Штаты считают, что Россия и Китай используют успех в разработке вакцин от нового коронавируса для достижения целей на дипломатической арене.
Министр обороны Германии узнала о планах России извлечь выгоду из пандемии
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Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр выразила мнение, что Россия и Китай якобы попытаются извлечь политическую выгоду из пандемии коронавируса.
«Нам известно, что в России, в том числе в силовых структурах, обсуждается, что из-за коронавируса многие государства на Западе будут заняты последствиями нынешнего кризиса и нанесенным экономическим ущербом, и это даст больше пространства для российского влияния на международной арене», – отметила Крамп-Карренбауэр, передает РИА «Новости».
По мнению главы Минобороны Германии, было бы «наивно» полагать, что Россия и Китай не захотят «использовать ситуацию вокруг COVID-19 в собственных интересах». Говоря о Китае, она назвала эту страну «противоречивым вызовом» для Евросоюза и НАТО.
«С одной стороны, важный экономический партнер, большая страна, без которой не решить глобальные вопросы человечества вроде изменения климата. Но это еще и страна, которая стремится оказывать влияние, прибегая к методам, о которых мы можем сказать, что они не согласуются ни с мультилатерализмом, ни с порядком, основанным на соблюдении правил», – констатировала немецкий министр.
Она указала на то, что пока это не находило отражение в доктрине НАТО, но теперь странам альянса, а также Евросоюза предстоит найти ответ на этот стратегический вызов.
Как сообщала газета ВЗГЛЯД, западная пресса бьет тревогу – благодаря фантастическому успеху вакцины «Спутник V» Россия внезапно получила шанс вернуть свои геополитические позиции. Причем даже в странах, которые принято называть «задним двором США». «Крупнейший научный прорыв Москвы за долгие годы» принесет России не только культурные и политические, но и вполне материальные дивиденды.
Москва объявила персоной нон грата эстонского дипломата в ответ на высылку российского
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Российская сторона высылает эстонского дипломата в ответ на объявление персоной нон грата дипломата посольства России в Таллине, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Недавно приведенное к присяге новое правительство Эстонии, возможно, решив таким образом показать лояльность перед своими кураторами в Вашингтоне, Брюсселе, абсолютно безосновательно объявила персоной нон грата дипломата посольства России в Эстонии. Он занимался вопросами культуры, образования, то есть как раз теми сферами, где еще сохраняется сотрудничество между нашими странами», – заявила Захарова, передает РИА «Новости».
Она пояснила, что в МИД был вызван посол Эстонии в Москве, ему выразили решительный протест, а также объявили о высылке одного из дипломатов эстонского дипломатического представительства.
Ранее посольство России в Таллине комментировало заявление парламента Эстонии о том, что ЕС должен разработать политику санкций против Москвы.
В принятом парламентом Эстонии заявлении говорится, что ЕС «должен конструктивно работать со своими крупнейшими партнерами» и разработать эффективную политику санкций против России, чтобы Москва отказалась от «агрессивной внешней политики по отношению к своим соседям».
Марсоход НАСА совершил посадку на Красную планету
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Американский марсоход Perseverance («Настойчивый») совершил успешную посадку на Красной планете. Специалисты уже получили первый снимок Марса с аппарата.
Трансляция посадки ровера велась на YouТube-канале американского космического агентства НАСА. Касание аппаратом поверхности планеты произошло в 23.55 мск, передает РИА «Новости».
«Подтверждаем, Perseverance совершил посадку на Марс... Зонд передает сигнал», – говорится в сообщении. В НАСА предупреждали, что вероятность успеха посадки ровера на поверхность Марса составляет 50%.
Диспетчер отметила, что при посадке аппарата планово раскрылся парашют. За несколько минут до этого перед входом в атмосферу Марса специалисты НАСА получили подтверждение, что маршевый двигатель отделился от ровера, согласно графику. Через три минуты после посадки аппарат передал первый черно-белый снимок Марса.
Специалисты ведомства отметили, что для снижения скорости движения аппарата раскрылся его парашют, потом отделится кожух марсохода, предназначенный для его защиты от воздействия высоких температур. На последнем этапе посадки заработали тормозные двигатели посадочного модуля. С него аппарат был спущен на поверхность планеты на тросах, передает ТАСС.
Специалисты НАСА рассчитывают с помощью Perseverance обнаружить следы существования в далеком прошлом жизни на Марсе.
По словам члена-корреспондента Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрея Ионина, марсоход Perseverance является проектом с большим прицелом на будущее, нацеленным в том числе на пилотируемые программы на Красной планете.
Он отметил, что в марсианской атмосфере летать проблематично, поскольку она является крайне разреженной по сравнению с земной. «На поверхности Марса плотность такая, как у нас на высоте порядка 40 км. Как вы понимаете, в земных условиях на высоте 40 км летают только военные самолеты или стратостаты», – добавил эксперт.
В ноябре прошлого года американское Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) опубликовало аудиозапись со звуками во время полета марсохода на Марс.
Миссия Mars 2020 с ровером Perseverance стартовала с Земли в июле прошлого года. Аппарат, пятый марсоход в истории НАСА, оснащен семью научными инструментами. Ровер должен собрать образцы марсианского грунта.
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Россия и Белоруссия договорились о перевалке нефтепродуктов через морские порты
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Министр транспорта России Виталий Савельев и министр транспорта и коммуникаций Белоруссии Алексей Авраменко подписали межправительственное соглашение о перевалке белорусских нефтепродуктов на экспорт через российские морские порты.
Документ предусматривает возможность перевалки предприятиями Белоруссии 9,8 млн тонн нефтепродуктов в морских портах России на Балтике в 2021-2023 годах, в том числе 3,5 млн в 2021 году, 3,2 млн в 2022 году и 3,1 млн тонн в 2023 году. Речь идет о таких грузах, как мазут, бензин и масло, передает РИА «Новости».
«Соглашение подписывается на три года, но оно практически неограниченного действия, потому что оно предусматривает автоматическую пролонгацию. Российские порты сегодня готовы осуществить перегрузку белорусских нефтепродуктов в объеме 9,8 млн тонн. По нашей договоренности на текущий год мы определили 3,5 млн тонн, из них, учитывая, что год уже стартовал – около двух миллионов тонн мы готовы перевезти вместе с белорусскими партнерами», – сказал Савельев.
Соглашение предусматривает заключение контрактов по принципу take or pay – если грузоотправитель обеспечивает перевалку в объеме меньше согласованного, морской терминал в любом случае получает плату за весь согласованный объем. Эти минимально гарантированные объемы, согласно документу, стороны согласовывают на очередной год не позднее ноября предыдущего года. На 2021 год согласован объем в 2 млн тонн.
Кроме того, министры транспорта России и Белоруссии планируют проработать условия экспортных поставок белорусских калийных удобрений через российские порты.
«Мы с Алексеем Николаевичем (министр транспорта и коммуникаций Белоруссии Алексей Авраменко) продолжим работу. У нас есть еще возможность по другим продуктам, производимым в Белоруссии продолжить работу, например, ... калийные удобрения, (которые – ред.) производятся на экспорт в объеме около 10 миллионов тонн», – сообщил Савельев.
По его словам, это означает, что стороны уже могут начать эту работу и проработать условия, при которых Белоруссии будет выгодно поставлять.
Правительство России в конце января одобрило проект соглашения о перевалке белорусских нефтепродуктов на экспорт через морские порты РФ, а президент Белоруссии Александр Лукашенко – 16 февраля. Газета ВЗГЛЯД рассказывала об угрозах Лукашенко лишить Литву транзита нефтепродуктов.
Новые санкции США по «Северному потоку – 2» не коснутся немецких компаний
Администрация президента США в пятницу представит доклад по дополнительным санкциям в отношении газопровода «Северный поток – 2», сообщают СМИ.
Агентство Bloomberg сообщает, что в документе якобы будут указаны новые ограничительные меры, которые будут касаться небольшого количества российских компаний, при этом немецкие фирмы не подпадут под санкции, передает ТАСС.
Ранее президент России Владимир Путин выразил мнение, что нападки на «Северный поток – 2» объясняются попытками заставить Москву платить за геополитический проект Запада на Украине.
Тем временем США подтвердили готовность ввести санкции против проекта. В свою очередь в МИД России заявили, что американские санкции не помешают завершить строительство.
В то же время появились сведения о тайных переговорах между Германией и США по «Северному потоку – 2», согласно которым Берлин предлагал закупать американский СПГ в обмен на достройку российского газопровода.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, что стоит за «грязной сделкой», существование которой опровергли в Германии.
Зюганов пригрозил Рашкину изгнанием из КПРФ из-за поддержки Навального
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов предложил главе московского горкома Валерию Рашкину придерживаться консолидированной позиции партии по Алексею Навальному во избежание лишения партбилета.
Так Зюганов прокомментировал слова Рашкина о том, что Алексея Навального якобы осудили по политическим мотивам. «Если Рашкин будет выступать за Навального, то его из партии выгонят», – твердо сказал Зюганов, передает «Московский комсомолец» со ссылкой на Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Зюганов назвал Навального «предателем» и заявил, что тот был заслан сюда тремя разведками в качестве «зажигательного снаряда», чтобы раскачивать обстановку изнутри. «Если этого кто-то не понимает в московском горкоме, мы их поправим быстро», – отметил лидер КПРФ.
В среду Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) призвал Россию немедленно освободить блогера Алексея Навального, осужденного по делу «Ив Роше».
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что решение ЕСПЧ по Навальному является недопустимой попыткой вмешательства во внутрироссийские судебные дела. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ЕСПЧ, требуя освободить Алексея Навального, разрушает международно-правовую основу, которую сам и создал.
2 февраля Симоновский суд Москвы удовлетворил ходатайство столичного УФСИН о замене условного наказания блогеру Алексею Навальному на реальное по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше» сроком на 3,5 года и отправил его в колонию общего режима, зачтя проведенный под домашним арестом срок. При этом член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова заявила газете ВЗГЛЯД, что решение ЕСПЧ по делу «Ив Роше» учтено при вынесении решения о наказании Навальному.
Захарова рассказала, зачем на Западе выдумали историю об «отравлении» Навального
История с якобы отравлением Алексея Навального была выдумана Западом, чтобы поддерживать образ об агрессии России, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире Первого канала.
«Была придумана история с якобы отравлением Навального химическим оружием, и все это приписывалось Москве. Все банально, вот именно так. И эта история тут же опять возвращает общественное мнение в странах Запада к фактору якобы агрессии России, уводит политологическую мысль в русло – как же Россию продолжать сдерживать, и многое объясняет, почему нужно делать так, а не иначе, почему нужно бюджеты НАТОвские переводить в еще большую милитаризацию», – заявила Захарова, передает РИА «Новости».
Напомним, в августе Навальный отправился на лечение в берлинскую клинику. На Западе утверждают, что блогер был якобы отравлен в России. ОЗХО заявила, что в анализах блогера было обнаружено вещество, аналогичное яду из группы «Новичок», но не значившееся в списках запрещенных. При этом информацию скрывают как власти Германии, даже в ответ на официальные запросы Москвы, так и сами участники этой истории. В то же время европейские политики указывали, что Россия сделала все для спасения Навального. Немецкие СМИ подчеркнули, что блогер выжил благодаря действиям пилотов самолета Томск – Москва и врачей омской клиники, куда был доставлен Навальный.
18 января глава МИД Сергей Лавров заявил, что слова западных политиков о возвращении блогера Алексея Навального в Россию призваны отвлечь внимание от глубокого кризиса, в котором оказались их страны. Министр также заявил, что Германия прибегает к методам дипломатического хамства при общении с Россией по ситуации вокруг Алексея Навального, Москва в таком тоне разговаривать не будет.
Отвечая на заявления Запада по поводу задержания в Шереметьево Алексея Навального, официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала зарубежным политикам уважать российские законы и заняться проблемами своих стран. Кроме того, она заявила, что ответы ФРГ на запросы России по ситуации вокруг инцидента с Навальным были получены, однако не содержали информации по сути вопроса.
17 января блогер вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево. 2 февраля суд заменил блогеру Алексею Навальному условный срок на реальный.
Эксперты указали на двойные стандарты ЕСПЧ по делу Навального
Иностранные эксперты указали на двойные стандарты Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) после принятия решения о немедленном освобождении блогера Алексея Навального, осужденного по делу «Ив Роше».
Так, вице-председатель политической партии «Альтернатива болгарского возрождения» Любомира Ганчева заявила, что Европейский суд по правам человека с помощью Навального нанес удар по России. «Вчера под предлогом правила 39 регламента суда он потребовал немедленного освобождения так называемого оппозиционера, поскольку его жизнь находится в опасности. На практике это правило применяется очень редко, и обычно процедура занимает несколько лет», – отметила Ганчева в Facebook.
По ее словам, «тот факт, что, несмотря на предоставленные данные видеонаблюдения, свидетельствующие об отсутствии риска для его (Навального) жизни, почти немедленное решение Европейского суда с предписанием о немедленном исполнении заставляет (...) думать, что это новый эпизод пиар-саги».
«Нужно ли нам обсуждать, почему европейские институты не участвуют в деле Джулиана Ассанжа, журналиста, который представил реальные факты, а не фильмы и в отношении которого более чем через год после ареста 120 врачей и психологов предупреждали, что он может «умереть в результате «фактических пыток»? Такие двойные стандарты и сомнительные решения подрывают веру в то, что европейские институты работают во имя верховенства закона, когда они не соблюдают его на практике и по геополитическим причинам вмешиваются в суверенитет стран, с которыми у них есть политические разногласия», – добавила Ганчева.
Она подчеркнула, что «права человека не должны использоваться в качестве ширмы на новом этапе холодной войны».
В свою очередь адвокат, преподаватель права в Университете Париж 1 Пантеон-Сорбонна Пьер Жантийе также сделал несколько юридических замечаний. В частности, он указал, что ЕСПЧ не должен заменять российское правосудие, а решение ЕСПЧ было принято непривычно быстро.
«ЕСПЧ требует временного освобождения Алексея Навального «с учетом рисков». Каких рисков? Риски по отношению к российскому государству? Клеветнические и беспочвенные намеки. ЕСПЧ еще раз показывает, что это политический орган и в конечном счете не совсем юридический», – отметил юрист в Twitter.
В среду Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) призвал Россию немедленно освободить блогера Алексея Навального, осужденного по делу «Ив Роше».
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что решение ЕСПЧ по Навальному является недопустимой попыткой вмешательства во внутрироссийские судебные дела. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ЕСПЧ, требуя освободить Алексея Навального, разрушает международно-правовую основу, которую сам и создал.
2 февраля Симоновский суд Москвы удовлетворил ходатайство столичного УФСИН о замене условного наказания блогеру Алексею Навальному на реальное по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше» сроком на 3,5 года и отправил его в колонию общего режима, зачтя проведенный под домашним арестом срок. При этом член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова заявила газете ВЗГЛЯД, что решение ЕСПЧ по делу «Ив Роше» учтено при вынесении решения о наказании Навальному.
Движение по Крымскому мосту открыли в одну сторону
Автомобильное движение по мосту через Керченский пролив возобновили по направлению из Крыма на Кубань, сообщили в МЧС Крыма.
В министерстве заявили, что «движение со стороны Крыма по мосту восстановлено», однако «со стороны Краснодарского края пока затор», передает ТАСС.
В пресс-службе оператора перевозок «Гранд Сервис Экспресс» сообщили, что поезда проходят Крымский мост по графику.
В пресс-службе Крымской железной дороге уточнили, что задержек, несмотря на непогоду, в расписании нет: «Поезда курсируют, поезда с материка мы принимаем. Работаем по графику, без перебоев».
Ранее сообщалось, что Крымский мост впервые перекрыли из-за непогоды.
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