Меган Маркл рассказала о выкидыше

Жена британского принца Гарри актриса Меган Маркл рассказала, что в июле потеряла второго ребенка.

В статье для The New York Times Маркл рассказала, что в один из дней в июле «почувствовала сильную боль» и «упала на пол», сжимая в руках сына, которого за мгновение до этого достала из кроватки, передает РИА «Новости».

«Я знала, сжимая в руках своего первенца, что теряю второго ребенка», – написала актриса.

«Сидя в больничной койке и наблюдая, как сердце моего мужа разбивается на кусочки, пока он пытается удержать воедино кусочки моего, я поняла, что единственный способ начать залечивать эту рану – спросить: «Ты в порядке?», – вспоминает герцогиня Сассекская.

Напомним, первый ребенок герцога и герцогини Сассекских появился на свет 6 мая 2019 года.

В январе Гарри и Меган объявили об отказе от королевских полномочий, а после переехали в Лос-Анджелес. С 1 апреля они официально сложили полномочия старших членов британской королевской семьи и переехали сперва в Канаду, а позже в США.

В октябре супруги выиграли в суде США иск против папарацци, которые сделали фото их сына Арчи в попытке извлечь выгоду.