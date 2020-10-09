Принц Гарри и Меган Маркл выиграли суд над папарацци

Британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл выиграли в суде США иск против папарацци, которые сделали фото их сына Арчи в попытке извлечь выгоду.

По информации агентства Би-Би-Си, снимки были сделаны во время поездки семьи в Малибу с помощью дрона.

После вердикта Верховного суда округа Лос-Анджелес фотожурналисты из агентства X17 согласились отдать все фото и уничтожить копии снимков сына королевской пары. Также они оплатят часть судебных расходов пары, передает ТАСС.

Отмечается, что папарацци принесли извинения принцу Гарри и его супруге, признав, что «ошибались, предлагая эти фотографии».

Согласно документам, обращение пары в суд стало следствием «непрекращающихся и шокирующих попыток бульварных СМИ извлечь выгоду, вторгаясь в частную жизнь ребенка».

Ранее принц Гарри подал в суд на The Sun и Daily Mirror, поскольку таблоиды незаконно получили доступ к сообщениям голосовой почты.

Его жена Меган Маркл 1 октября подала в суд на таблоид Mail on Sunday, который опубликовал ее письмо отцу. В письме Маркл просит отца прекратить лгать и пытаться заработать на сенсационных заявлениях.