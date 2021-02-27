Принц Гарри назвал причины отказа от жизни в королевской семье

Эксперт рассказал о самом приемлемом для Германии компромиссе по «Северному потоку – 2»

Власти Германии подготовили компромиссный вариант по «Северному потоку – 2», который учитывает интересы и Вашингтона, и Берлина, и Киева, сказал газете ВЗГЛЯД немецкий политолог Александр Рар. Так он прокомментировал сообщения об изучении правительством ФРГ четырех вариантов действий в ситуации с газопроводом «Северный поток – 2».

«Серьезные переговоры по «Северному потоку – 2» между Джо Байденом и Ангелой Меркель еще не ведутся, им это только предстоит. Но самый приемлемый для Германии вариант уже понятен», – полагает немецкий политолог Александр Рар. По его словам, немецкие власти считают компромиссным следующий вариант: «Германия поддерживает транзит газа через Украину. Одновременно она согласна с российскими аргументами о необходимости скорейшего запуска газопровода «Северный поток – 2» для диверсификации топливных поставок. При этом Германия готова закупать у США большое количество сжиженного природного газа».

Рар уверен – в будущем «Северный поток – 2» все равно полностью заменит перекачку топлива через Украину, потому что инфраструктура для газовых поставок через эту страну крайне устарела. «Украине нужно провести гигантскую работу по модернизации всей газотранспортной системы, но ни денег, ни воли у нее на это нет. А зарубежные деньги, российские или западные, она брать не хочет – ведь тогда придется делиться прибылью, а Украина все хочет получать одна», – считает эксперт.

Несмотря на большое количество газовых потоков, которые идут в Европу, стратегически важным источником топлива остается Россия, отметил Рар. «Да, есть план к 2050 году стать полностью независимыми от всех традиционных источников энергии, в том числе от нефти и газа, – напомнил эксперт. – Но многие эксперты уверены, что за 30 лет полностью перейти на возобновляемые источники – это утопия, к тому же, далеко не все европейские страны готовы на такое пойти. Поэтому пусть все эти трубы на всякий случай будут через 30 лет они смогут поставлять не только газ, если он понадобится, но и водород, который можно спокойно прокачивать через «Северный поток – 2».

Ранее германское издание Handelsblatt сообщило о том, что правительство ФРГ изучает четыре варианта действий в ситуации с газопроводом Nord Stream, в том числе временное замораживание проекта и продолжение строительства вопреки всем санкциям.

В докладе, попавшем в распоряжение издания, говорится о «переговорах на высоком уровне» с кабинетом Меркель. По информации газеты, не только в Вашингтоне, но и в Берлине думают о том, каким образом «положить конец изнурительным спорам» вокруг газопровода.

Среди рассматриваемых Берлином вариантов действий – сценарий, при котором США отказываются от угроз санкциями, если будет снята или хотя бы снижена «опасность» для Украины. Этот вариант предусматривает так называемый механизм отключения – прекращения подачи газа в случае, если Россия остановит транспортировку газа через территорию Украины. Речь идет о том, чтобы «Северный поток – 2» не использовался в качестве оружия против Украины, указывает газета.

Другая опция заключается в замораживании строительства с целью проведения переговоров, однако здесь возникает вопрос о том, каким образом использовать выигранное время. Согласно изданию, в Госдепе США обсуждается возможность создания комиссии, которой будет поручена выработка практических решений, к работе данного ведомства будут привлечены не только американцы, но и европейцы.

Третий вариант действий предусматривает оказание инвестиционной помощи Украине, что позволит смягчить позицию Вашингтона. Наконец, четвертый вариант предполагает продолжение строительства газопровода вопреки всем мерам противодействия проекту, пишет СМИ.

В нынешний вторник в прессе появились сообщения о том, что из-за угроз американских санкций минимум 18 европейских компаний вышли из «Северного потока – 2». Так, германская нефтегазовая компания Wintershall Dea завершила инвестиции в «Северный поток – 2», вложив в него 730 млн евро. Страховая фирма Munich Re Syndicate Ltd., в свою очередь, также прекратила сотрудничество с консорциумом Nord Stream 2.

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