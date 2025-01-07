Рогов заявил о сорванной Россией попытке Британии за бесценок получить литиевое месторождение в Донбассе

Tекст: Антон Антонов

Рогов отметил, что киевский режим год назад передал права на разработку Шевченковского литиевого месторождения британцам «за смешные деньги». Разработкой должна была заниматься австралийская компания European Lithium, принадлежащая британскому бизнесмену Энтони Сейджу.

«Фактически британцами при содействии Зеленского было украдено бесценное месторождение. Но теперь на их планах поставлен крест, им не суждено сбыться», – приводит слова Рогова РИА «Новости».

По его мнению, Зеленский намеренно отправляет украинцев гибнуть в Донбассе, чтобы защитить бизнес-интересы западных корпораций, заинтересованных в поставках лития.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе сообщалось, что Шевченковское месторождение лития, крупнейшее на Украине, перешло под контроль российских сил. Это месторождение обеспечивает доступ к 13,8 млн тонн литиевых руд и богато другими ценными ресурсами, включая ниобий, бериллий и тантал.

Канадская консалтинговая фирма SecDev отмечает, что в 2022 году около 7% мировых запасов титана, 20% запасов графита и 500 тыс. тонн лития находились на территории Украины, часть которых теперь находится на землях, вернувшихся в состав России.