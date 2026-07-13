Многим кажется, что для эффективного пресечения безобразий надо карать с непоколебимой суровостью, чтобы нагнать страха на потенциальных нарушителей. Однако любые карательные меры, как и любое сильное лекарство, имеют свои побочные эффекты.4 комментария
Рязанские врачи извлекли пластмассовый свисток из бронха ребенка
Рязанские врачи оказали экстренную помощь юному пациенту, случайно вдохнувшему деталь игрушки, которая застряла глубоко в бронхе и издавала характерный звук при каждом вдохе, сообщило министерство здравоохранения региона.
«Специалисты Областной детской клинической больницы успешно извлекли пластмассовый свисток из бронха <...> мальчика. Инородное тело попало в дыхательные пути во время игры и потребовало экстренного медицинского вмешательства», – уточнили в ведомстве, передает РИА «Новости».
В процессе игры мальчик случайно вдохнул свисток, который застрял в правом главном бронхе. Отмечается, что при дыхании ребенка был отчетливо слышен характерный звук игрушки. Врачам пришлось провести бронхоскопию, и сейчас состояние пациента не вызывает опасений.
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