Рязанские врачи извлекли пластмассовый свисток из бронха ребенка

Tекст: Дарья Григоренко

«Специалисты Областной детской клинической больницы успешно извлекли пластмассовый свисток из бронха <...> мальчика. Инородное тело попало в дыхательные пути во время игры и потребовало экстренного медицинского вмешательства», – уточнили в ведомстве, передает РИА «Новости».

В процессе игры мальчик случайно вдохнул свисток, который застрял в правом главном бронхе. Отмечается, что при дыхании ребенка был отчетливо слышен характерный звук игрушки. Врачам пришлось провести бронхоскопию, и сейчас состояние пациента не вызывает опасений.

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