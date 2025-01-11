Tекст: Мария Иванова

Олаф Шольц, действующий канцлер, был утвержден кандидатом на пост главы правительства от Социал-демократической партии Германии на досрочных парламентских выборах, сообщает ТАСС.

Решение принято на съезде партии в Берлине, где кандидата поддержали аккламацией. В предыдущих выборах в 2021 году кандидата выбирали тайным голосованием, но в этот раз руководство партии решило использовать упрощенную процедуру.

Между тем, аналогичное событие произошло в партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), где сопредседатель партии Алис Вайдель была утверждена кандидатом в канцлеры. На съезде в городе Риза около 600 делегатов выразили ей поддержку аплодисментами. Решение о выдвижении Вайдель было принято еще осенью прошлого года, и традиционное голосование не проводилось.

Выступая на съезде, Вайдель отметила, что трансляция события ведется в соцсети X предпринимателем Илоном Маском, который известен своей поддержкой АдГ. Это вызвало критику со стороны других политических сил Германии, касающуюся возможного вмешательства в предвыборный процесс. Сейчас Бундестаг проводит проверку на предмет нарушения закона о политических партиях. Несмотря на высокий рейтинг популярности среди кандидатов, шансы Вайдель стать канцлером минимальны из-за отказа других партий сотрудничать с АдГ.

Отметим, что в субботу кандидат в канцлеры Германии Алис Вайдель заявила о необходимости запуска поставок газа из России через «Северный поток».

Напомним, американский миллиардер Илон Маск поддержал Вайдель, отметив, что только «Альтернатива для Германии» может спасти страну.

Уровень поддержки «Альтернативы для Германии» достиг максимума за почти год, согласно опросу INSA, проведенному по заказу Bild.