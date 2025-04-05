Евросоюз призвали создать собственную независимую архитектуру безопасности

Tекст: Ирма Каплан

Глава крупнейшей в Европарламенте фракции Европейской народной партии (ЕНП) Манфред Вебер заявил о необходимости создания Евросоюзом собственной независимой архитектуры безопасности, отметив, что подход США к союзникам меняется, и Европе не следует полагаться на американскую защиту.

Вебер подчеркнул, что 330 млн американцев не должны нести ответственность за безопасность 440 млн европейцев. Вебер в интервью Der Tagesspiegel добавил, что Европа не должна зависеть от того, кто находится у власти в Белом доме.

«Европа, приняв решение выделить 800 млрд евро на оборону, делает первый шаг в правильном направлении», – сказал он.

Вебер предложил европейским странам начать совместные оборонные проекты и закупать вооружения у местных производителей. Он, в частности, считает, что ЕС необходимо создать общую систему защиты от беспилотников на внешних границах, систему противоракетной обороны и обеспечить совместное спутниковое наблюдение и кибербезопасность.

По его словам, участие европейских стран в обеспечении мира на Украине может стать шагом к созданию европейской армии внутри НАТО. Он назвал это «логичным ответом» на действия прежних администраций США.

О нынешнем хозяине Белого дома Вебер высказался как о политике, чьи действия приводят к отстранению от Вашингтона и поиску новых партнеров.

«Администрация Трампа ставит под сомнение фундаментальное, и без всякой причины. И я также боюсь, что старая Америка больше не вернется. Мы живем в новом мировом порядке. Трамп рассматривает нас как противников – это как раз то, что демонстрирует его таможенная политика», – цитирует Вебера «РИА Новости».

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп объявил, что новые пошлины, введенные 2 апреля, коснутся всех стран без исключения, а не только тех, с которыми у США наиболее выражен торговый дисбаланс.

Еврокомиссия подготовила план ответных мер на тарифы США, но надеется на переговоры с позиции силы. Как заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, начать переговоры с США намерены с позиции силы в попытке разрешить торговый конфликт, вызванный новыми тарифами.

При этом в марте еврокомиссар по торговле и экономической безопасности Марош Шефчович сообщал, что Евросоюз перенес срок введения торговых контрмер против США на середину апреля из-за необходимости проведения дополнительных консультаций как внутри ЕС, так и с американскими партнерами.