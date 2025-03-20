Евросоюз отложил принятие ответных мер против США

Евросоюз перенес введение торговых контрмер против США на середину апреля

Tекст: Дарья Григоренко

Шефчович сообщил, что Евросоюз перенес срок введения торговых контрмер против США на середину апреля. Это решение связано с необходимостью проведения дополнительных консультаций как внутри ЕС, так и с американскими партнерами, передает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что Евросоюз намерен синхронизировать введение двух наборов контрмер, что позволит странам ЕС обсудить оба списка и добиться более взаимовыгодных решений. «Таким образом, все контрмеры ЕС, объявленные 12 марта, вступят в силу в середине апреля», – заявил он на встрече с депутатами Европарламента в Брюсселе.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия планирует ввести «быстрые и соразмерные контрмеры» в отношении американского импорта в ЕС на сумму до 26 млрд евро в ответ на новые тарифы США на сталь и алюминий из ЕС.

Еврокомиссия заявляла, что Евросоюз готов принять меры для защиты своих интересов на фоне возможного введения США пошлин на европейские товары. Глава Евросоюза по вопросам конкуренции Тереза Рибера заявляла, что президент США разрушил «доверительные отношения» между Штатами и Европой.