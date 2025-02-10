Перед Россией и другими ответственными мировыми игроками будет стоять задача дедеколонизации. Не в плане возврата к колониализму, а в плане исправления ошибок деколонизации. США уже исправляют такие геополитические «нелепости», как Гренландия, Панама и Мексиканский залив. Не менее важная программа должна быть разработана и в рамках БРИКС.2 комментария
Ирландский журналист назвал изоляцию России мифом западных чиновников
Ирландский журналист Боуз назвал изоляцию России мифом западных чиновников
Ирландский журналист Чей Боуз заявил, что международная изоляция России существует лишь в воображении западных чиновников.
Боуз в публикации в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) подчеркнул, что международная изоляция России является вымыслом западных политиков, передает РИА «Новости». Так журналист отреагировал на сообщения об участии российского истребителя пятого поколения Су-57 в международной выставке Aero India 2025 в Бангалоре.
«Изолированная Россия? Только в воображении Фон дер Лгуньи и Рютте», – написал Боуз, имея в виду главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен и генсека НАТО Марка Рютте.
Ранее на международной авиационно-космической выставке Aero India в Бангалоре российский истребитель Су-57Э вызвал ажиотаж, привлекая многочисленных зрителей и делегации из разных стран. В США признали, что российский Су-57 является лучшим по боевой испытанности среди аналогов.