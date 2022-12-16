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ЕС опубликовал девятый пакет санкций против России
Под персональные санкции ЕС попали почти 200 физлиц и организаций
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Европейский союз в официальном журнале опубликовал девятый по счету санкционный пакет против России. Пакет включает блок новых экономических ограничений, а также персональные санкции в отношении почти 200 физлиц и организаций.
Попавшим в списки заморозят активы на европейской территории, физлицам также запретят поездки в Евросоюз. В санкционном списке – российские чиновники, депутаты, судьи, представители силовых структур, медиаперсоны. Санкции расширены в отношении трех российских банков, включая Всероссийкий банк развития регионов, телеканалов: НТВ/НТВ «Мир», Россия 1, РЕН ТВ и Первый канал, передает РИА «Новости».
Экономические санкции предусматривают расширение экспортных ограничений технологий, запрет на инвестиции в горнодобывающую промышленность РФ, запрет на поставки в Россию двигателей и запчастей для беспилотников, запрет на экспорт в РФ игрушечных дронов, сложных генераторов, портативных компьютеров, компьютерных компонентов, печатных микросхем, систем радионавигации, оборудования радиоуправления, камер и объективов.
Также предусмотрен запрет на предоставление россиянам и российским компаниям рекламных услуг, исследований рынка и опросов общественного мнения. Гражданам ЕС также теперь полностью запретили занимать руководящие должности в государственных или контролируемых государством компаниях РФ.
Отмечается, что под персональные санкции попали телеведущий Борис Корчевников, Марина Ким, Григорий Лепс, Дмитрий Пучков, режиссер Никита Михалков, дочери Рамзана Кадырова – Айшат и Карина, представители организации «Русское имперское движение», клуба «Русич» и Союза добровольцев Донбасса и семь российских губернаторов, в том числе Московской, Нижегородской, Новосибирской, Астраханской областей. Санкции также распространяются на пять политических партий, в том числе «Единую Россию», ЛДПР и «Справедливую Россию».
Ограничения также коснулись вице-премьера Татьяны Голиковой, директора Росгвардии Виктора Золотова, главу Минкультуры Ольгу Любимову, министра просвещения Сергея Кравцова, главу министерства науки и образования Валерия Фалькова, министра труда Антона Котякова, главу МЧС Александр Куренкова, министра юстиции Константина Чуйченко.
Ранее сообщалось, что Совет ЕС одобрил в рамках девятого пакета санкций запрет на экспорт в Россию товаров и технологий, связанных с авиацией.
Политолог: России удалось изолировать Запад и Японию в ГА ООН
Политолог Трухачев: Голосование по антинацистской резолюции в ГА ООН продемонстрировало изоляцию Запада и Японии
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Нам необходимо активно работать со странами, не имеющими откровенно антироссийской позиции. Вектор этой работы должен быть направлен на страны незападного мира, а также на Швейцарию. К такому выводу с разговоре с газетой ВЗГЛЯД пришел политолог Вадим Трухачев. Ранее Генассамблея ООН приняла российскую резолюцию о борьбе с героизацией нацизма.
«Итоги сегодняшнего голосования в ГА ООН – это шаг в правильную сторону. Отдельно я бы выделил то, что воздержались от голосования Турция и Швейцария. То есть одна европейская страна и одна страна – член НАТО решили не идти против России. Напомню, ранее турки всегда голосовали за антироссийские резолюции в ООН, а швейцарцы всего второй раз воздерживаются», – рассказал доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачев.
«Кроме того, стоит отметить, что от голосования воздержалась Южная Корея – один из ключевых союзников Соединенных Штатов и очень развитая страна. Оказывается, она может идти не в ногу со своими союзниками», – рассуждает собеседник.
«Что касается голосования Германии, то здесь не стоит обращать внимание на слово «нацизм» в резолюции. Европейские страны и в частности Германия голосуют против просто потому, что это резолюция России. По сути, они сейчас находятся в состоянии холодной войны против нас и отвергают всё, связанное с нашей страной», – полагает эксперт.
«Плохо, что на голосовании отсутствовали делегации Ирана и Венесуэлы, которые потенциально были бы за нас. Голосование стран Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки в пользу резолюции – это отрадный шаг. Получается, что коллективный Запад и Япония в какой-то степени оказались в изоляции», – отметил Трухачев.
«Однако пока за резолюции, осуждающие Россию за «нарушение территориальной целостности Украины», голосуют слишком много стран. Сейчас это порядка половины государств, а на первых порах было вообще две трети», – рассказал политолог.
«Устойчивое антироссийское ядро – это 54 страны, поскольку я бы все-таки относил сюда Турцию, Швейцарию и Южную Корею. Примерно столько же стран не голосуют против России. Таким образом, эти две группы составляют примерно половину от общего числа государств, входящих в ООН», – добавил он.
«И именно с оставшейся половиной нам нужно сейчас работать, чтобы в своем голосовании они хотя бы воздерживались или поддерживали нас. Сейчас мы имеем относительный успех в этом направлении, однако нам стоит направить острие этой работы на страны за пределами западного мира», – полагает эксперт.
«Ключевым же направлением работы в Европе может стать Швейцария, как бы странно это не выглядело. Полагаю, швейцарским компаниям можно дать больше привилегий для работы в России, как-то выделить эту страну на фоне других европейцев», – отметил Трухачев.
В свою очередь историк и политолог Владимир Корнилов в разговоре с газетой ВЗГЛЯД отметил, что голосование Германии против запрета героизации нацизма очень показательно. «Напомню, что в ФРГ героизация нацизма пока еще является уголовным преступлением», – акцентировал он.
«Однако война европейцев против нас на Украине изменила очень многое в этом отношении. Сейчас уже героизируются неонацисты «Азова», запрещенного в России. Запад начал переосмысливать для себя роль и значение нацистов. Мы видим движение к их собственной нацификации – и это голосование лишнее тому подтверждение», – полагает Корнилов.
Ранее Генассамблея ООН приняла российскую резолюцию о борьбе с героизацией нацизма. Ее поддержали 120 стран, 50 были против, 10 воздержались. В числе государств, проголосовавших против документа, были США, Венгрия, Германия, Грузия, Испания, Латвия, Литва, Молдавия, Украина, Финляндия, Франция, Япония и другие.
«Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости» – это традиционная российская резолюция, которая вносится на рассмотрение каждый год. Ее соавторами являются Азербайджан, Белоруссия, Венесуэла, Вьетнам, Камбоджа, КНДР, Куба, Лаос, Мали, Никарагуа, Пакистан, Сирия, Судан, ЦАР, Экваториальная Гвинея и ЮАР.
Заместитель постпреда России при ООН Геннадий Кузьмин заявил, что голосование бывших стран блока Оси шокирует: «Впервые в истории ООН против документа, осуждающего нацизм, а также подтверждающего незыблемость итогов Второй мировой войны, проголосовали государства – бывшие члены Оси». По его словам, Германия, Япония, Италия и другие страны, голосовавшие против, «проявили откровенное кощунство в отношении памяти жертв германского нацизма, итальянского фашизма и японского милитаризма».
Кузьмин также заявил, что Москва отвергает внесенную западными странами поправку в резолюцию, в которой идет речь о том, что борьба с нацизмом и неонацизмом не может использоваться для объяснения действий России на Украине. Он подчеркнул, что «резолюция тематическая, не страновая», нужна для диалога, а не «навешивания ярлыков».
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя в своем Telegram-канале итоги голосования, отметила, что «результат еще лучше, чем 4 ноября в Третьем комитете».
Напомним, в ноябре на заседании Третьего комитета ГА ООН ряд стран, включая Италию, Австрию, Германию, впервые проголосовали против российской резолюции о борьбе с героизацией нацизма. Тогда 106 стран высказались за, воздержались – 15, против – 51 страна. Такая резолюция принимается Генассамблеей ООН каждый год. Обычно против выступали только США и Украина.
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В Госдуме призвали МИД помочь казачьему атаману в Австралии с политическим убежищем
Депутат Водолацкий: Австралийские власти ненавидят Бойкова за пророссийскую позицию
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МИД должен помочь спасти Бойкова от преследования австралийских властей. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал депутат Госдумы Виктор Водолацкий. Ранее атаман Забайкальского казачества Семен Бойков, проживающий в Австралии, был вынужден укрыться в российском консульстве в Сиднее из-за стычки на проукраинском митинге.
«Я знаю Семена Бойкова уже более 15 лет. Он приезжал на все наши мероприятия и международные конгрессы. Он активный участник движения. И самое главное – самый ярый защитник России в дальнем зарубежье», – рассказал Виктор Водолацкий, первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, председатель Высшего совета Общероссийской организации по развитию казачества «Союз казаков России и зарубежья» (СКВРиЗ).
«Все мероприятия, посвященные историческим датам России, в Австралии проводит именно Бойков. Когда в стране проходит акция с нашим флагом, все понимают, кто за этим стоит. И естественно, казак вызывает определенную злость и даже ненависть у местных властей», – продолжает парламентарий.
«И сейчас, на примере Бойкова, мы в полной мере видим двойные стандарты, которые процветают в Австралии. Получается, что украинской диаспоре там можно абсолютно всё – жечь российские флаги, клеветать на нашу страну. А нашего человека преследуют просто за то, что он поддерживает свою родину», – указывает депутат.
«Из-за того, что Семен Бойков отказывается прогибаться под позицию австралийских властей, его уже несколько раз отправляли в тюрьму. Ну а после заявлений казака о том, что Сидней поддерживает и развивает нацизм на территории островного государства, ему грозит длительный срок», – объясняет собеседник.
«Учитывая все эти реалии, ему ничего не оставалось, кроме как попросить политическое убежище. И я, как председатель Союза казаков России и зарубежья, направил письмо Сергею Лаврову с просьбой максимально оказать помощь и содействие в предоставлении Бойкову защиты и вывозе его в Россию», – заключил Водолацкий.
Ранее атаман Забайкальского казачества Семен Бойков, который живет в Австралии, был вынужден укрыться в консульстве России в Сиднее от преследования со стороны австралийской полиции после драки с участниками проукраинского митинга. Об этом сообщил его адвокат Марк Дэвис.
Бойков был задержан в Австралии, его обвинили в нанесении побоев средней тяжести. Как сообщили в федеральной полиции Австралии, он был освобожден под залог, но полиция начала расследование «в связи с неисполнением ордера на условно-досрочное освобождение», передает ТАСС.
Дэвис сообщил, что его клиент обратился в консульство из-за «преследования со стороны полиции штата Новый Южный Уэльс». Бойков рассматривает возможность получения убежища и «варианты своего поведения после этого».
Российское посольство заявило, что «принимает меры по оказанию помощи Бойкову». Москва требовала прекратить преследование Бойкова после того, как его приговорили к 10 месяцам тюрьмы за нарушение судебного предписания о неразглашении конфиденциальной информации. МИД России заявил, что Австралия хочет наказать атамана за то, что он озвучил неудобную для властей информацию. Суд назначен на 25 января.
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ЕС согласовал новый пакет санкций против России
Постпреды стран ЕС согласовали девятый пакет санкций против России
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Постоянные представители стран ЕС достигли договоренности по девятому пакету санкций в отношении России, сообщило представительство председательствующей в Совете ЕС Чехии.
По словам европейских дипломатов, санкции оформят «по письменной процедуре к полудню» 16 декабря, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.
Чехия отметила, что за время ее председательства в Совете ЕС согласован уже третий пакет санкций.
Санкции также должны утвердить на министерском уровне, после чего решения опубликуют в официальном журнале Евросоюза, передает РИА «Новости».
ЕС в итоговом заявлении подчеркнул готовность продолжать санкционную политику против России.
Позднее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что «индивидуальные санкции охватили около 200 человек». Кроме того, по его словам, санкции расширены на продукцию двойного назначения. В частности, речь идет о производстве дронов. Вводится запрет инвестиций в горнодобывающий сектор России.
Моравецкий также сообщил, что Польша и Литва предложили ЕС рассматривать вопрос о продлении антироссийских санкций не каждые полгода, а раз в год. По его словам, «это усиление санкций».
Глава Евросовета Шарль Мишель объяснил задержку согласования санкций «на час-два» стремлением гарантировать мировую продовольственную безопасность.
Напомним, США ожидают, что девятый пакет санкций ЕС против России позволит «бить по некоторым гражданским технологиям».
Совет ЕС утвердил девятый пакет санкций против России
Совет ЕС одобрил в рамках девятого пакета санкций запрет на экспорт в Россию товаров и технологий, связанных с авиацией, говорится в заявлении ЕС.
В частности, запрет на экспорт затрагивает беспилотники и авиационные двигатели и детали, передает ТАСС.
Также решением ЕС заморожены активы двух российских банков и заблокированы транзакции Всероссийского банка регионального развития. Запрещаются инвестиции в горнодобывающий и энергосектор России, а также на консалтинговые услуги для российского бизнеса.
Между тем ЕС одобрил разморозку российских активов физлиц и компаний, занятых в российской торговле зерном и удобрениями.
Кроме того, гражданам ЕС запрещается занимать любые должности в органах управления всех российских государственных или контролируемых государством юридических лицах, организациях или органах на территории страны.
Санкции вступят в силу после опубликования в «Официальном журнале ЕС», это произойдет в ближайшее время.
США порадовались возможности «бить по гражданским технологиям» в России
Координатор США по санкциям О'Брайен выразил заинтересованность в рестрикциях ЕС против гражданских технологий в России
Белый дом ожидает, что девятый пакет санкций ЕС против России затронет технологии гражданского назначения, заявил координатор санкционной политики США Джеймс О'Брайен.
О'Брайен выразил заинтересованность в новом пакете санкций ЕС. В США ожидают, что санкции «позволят бить по некоторым гражданским технологиям и устаревшим технологиям, на которые полагалась Россия», передает ТАСС.
Он заявил, что по состоянию на сентябрь объем импорта Россией полупроводников снизился из-за санкций Запада на 70%. Как заявил О'Брайен, «из-за санкций у России гораздо меньше денег», он предсказал сокращение российской экономики в течение нескольких лет. По версии США, экономика России окажется «как минимум на 16% меньше», а «к 2030 году – на 20% меньше», чем в том случае, если бы Москва не проводила спецоперацию на Украине.
О'Брайен заявил, что Россия импортирует «чуть более устаревшие технологии, которые могут быть адаптированы для применения в военных целях, или элементы, извлеченные из гражданской техники и других потребительских товаров, затем адаптирующиеся» для целей военных.
Напомним, президент России Владимир Путин указывал, что против России устроили беспрецедентную агрессию, чтобы сломать экономику, но Западу не удалось воплотить эти планы. США и прежде пытались утверждать, что их политика санкций грозит крахом российской экономики. Еще в 2015 году президент США Барак Обама говорил, что благодаря действиям США и их союзников экономика России «в клочьях». Почти сразу после начала Россией спецоперации на Украине Джен Псаки, занимавшая пост пресс-секретаря Белого дома, утверждала, что США с союзниками «сокрушили» экономику России.
ЕС приостановил действие лицензий на вещание четырех российских каналов
ЕС решил отозвать лицензии у телеканалов НТВ, «Россия-1», «РенТВ» и Первый
Евросоюз инициировал процесс приостановления действия лицензий на вещание четырех средств массовой информации НТВ и «НТВ-Мир», «Россия-1», «РенТВ», Первый канал согласно девятому пакету санкций против России, сообщил в пятницу совет ЕС.
В заявлении совета ЕС говорится, что процесс приостановления действия лицензий у НТВ /«НТВ Мир», «Россия-1», «Рен ТВ» и Первого канала связан с противодействием систематической международной кампании Российской Федерации по дезинформации и манипулированию информацией, направленной на дестабилизацию соседних с ней стран, ЕС и его государств-членов, передает ТАСС.
Отмечается, что в соответствии с хартией ЕС об основных правах, данные меры не помешают этим СМИ и их сотрудникам осуществлять деятельность в ЕС, кроме вещания, например, проводить исследования и интервью, передает РИА «Новости».
Ранее совет ЕС утвердил девятый пакет санкций против России. В черный список в рамках девятого пакета санкций вошли 168 компаний российского военно-промышленного комплекса (ВПК), энергетического и добывающего секторов. Кроме того, предлагается запретить вещание на территории ЕС четырех российских телеканалов.
В МИД пообещали быстрый ответ на девятый пакет антироссийских санкций ЕС.
ЕС решил ввести санкции против семи глав российских регионов
Евросоюз в рамках девятого пакета санкций захотел ввести ограничения против глав семи регионов России
Евросоюз в рамках девятого пакета антироссийских санкций хочет ввести ограничения против семи глав регионов России, сообщает Bloomberg.
Согласно информации источников издания, кроме глав регионов под санкции могут попасть и другие официальные лица, однако конкретные имена пока не раскрываются, передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.
Также отмечается, что ЕС планирует запретить поставки двигателей для беспилотников как напрямую в Россию, так и в третьи страны, «которые могут поставлять России беспилотники, например, Иран.
Накануне постоянные представители стран ЕС достигли договоренности по девятому пакету санкций в отношении России.
Напомним, США ожидают, что девятый пакет санкций ЕС против России позволит «бить по некоторым гражданским технологиям».
Евросоюз внес в санкционный список 168 российских компаний
ЕС внес в санкционный список 168 российских компаний ВПК и других секторов
Евросоюз внес в черный список в рамках девятого пакета санкций 168 компаний российского военно-промышленного комплекса (ВПК), энергетического и добывающего секторов, сообщил замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис.
Девятый пакет санкций ЕС согласован, но пока не вступил в действие. Основные рестрикции введены против 168 компаний ВПК, также расширены инвестиционные запреты в отношении российского энергетического и добывающего секторов. Также ограничения вступили в отношении сектора услуг для российского бизнеса, включая рекламу, маркетинговые исследования, проведение опросов общественного мнения, передает ТАСС.
Напомним, страны ЕС достигли договоренности по девятому пакету санкций против России. Ограничения, как ожидается, будут введены против семи глав регионов России. Между тем Венгрия настояла, чтобы троих российских министров исключили из проекта санкций.
Востоковед оценил перспективы саммита Турции, России и Сирии
Востоковед Семенов: Налаживание диалога между Анкарой и Дамаском позволит Москве переключить часть сил на другие задачи
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Важно, что именно Турция стала инициатором встречи, при этом без России стороны договориться не смогут. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал востоковед Кирилл Семенов, комментируя сообщения о возможном трехстороннем саммите с участием Турции, Сирии и России.
«Самое важное в потенциальном трехстороннем саммите – это то, что Турция изменила свою позицию и готова вести диалог с Сирией. Изначально Анкара отказывалась от переговоров с Дамаском до того момента, пока в Турции не пройдут выборы», – рассказал эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов.
«Поэтому пока не очень понятно, как эти изменения в позиции Анкары воспримет Дамаск. Интересна и потенциальная повестка – будет обсуждаться исключительно курдский вопрос в разрезе предотвращения наземной турецкой операции, или же будет обсуждаться весь комплекс проблем между двумя государствами. Также важно, примет ли саммит постоянный формат или это будет разовая встреча», – рассуждает собеседник.
«При идеальном раскладе этот диалог сторон должен затрагивать сразу все проблемы, которые накопились у государств за последние годы. Это позволит не втягивать других региональных игроков в урегулирование споров. В конечном счете, до 2011 года между Анкарой и Дамаском были не просто партнерские, а стратегические отношения», – отмечает эксперт.
«В частности, это было основано на дружбе между семьями глав государств. Но держалось все не только на личных отношениях. Так, между странами был заключен договор о стратегическом сотрудничестве. Но потом все резко изменилось», – напоминает востоковед.
«То, что Анкара первой высказала свое желание встретиться, – очень важный сигнал. И если Дамаск сейчас отвернется от такого предложения, сказав, что будет вести переговоры только после выборов в Турции, это серьезно подорвет имидж Сирии», – уверен Семенов. «Более того, если Асад будет ставить какие-то ультиматумы, то Турция их ни при каких обстоятельствах не примет и будет действовать согласно уже имеющемуся плану. А у Дамаска нет возможности, например, силой выдавить Турцию с территории государства», – говорит собеседник.
Эксперт также указал на выгоду Турции от сотрудничества с Сирией. «Это вопрос предстоящих президентских выборов. Эрдоган хочет отобрать ключи от решения этого вопроса у оппозиции, которая неоднократно говорила о необходимости вести диалог с Дамаском. Теперь эта тема закрелена за ним на официальном уровне», – пояснил он.
«Еще одна важная для Турции тема – беженцы. Переговоры Анкары и Дамаска в любом случае будут способствовать решению этого вопроса. Турецкая общественность будет ждать именно таких договоренностей. И этим, вероятно, в преддверии выборов решил воспользоваться Эрдоган», – предполагает Семенов.
«Нормализация отношений с Сирией также входит в политику Турции «ноль проблем с соседями». Мы уже видели восстановление адекватного взаимодействия с Саудовской Аравией, ОАЭ, Египтом, даже с Арменией и Израилем начались позитивные подвижки», – отмечает эксперт.
Стороны понимают, что не смогут договориться без участия России, подчеркивает собеседник. «Москва, судя по всему, будет в определенной мере корректировать пожелания сторон. Мы должны быть посредником, который в силах сгладить углы и наладить взаимодействие государств», – говорит востоковед.
«Прямое сотрудничество Турции и Сирии сейчас крайне выгодно и самой России. Поскольку сейчас перед нами стоит достаточно много внешнеполитических задач, нам некогда контролировать каждый шаг Асада и Эрдогана», – указывает эксперт. «Кроме того, если Дамаск с Анкарой смогут сами договариваться, то для России снижаются риски возникновения конфликта с одной из сторон. Москва всегда готова предоставить площадку для переговоров или сгладить острые углы», – заключил Семенов.
Ранее турецкий лидер Тайип Эрдоган второй раз за последний месяц заявил о готовности встретиться с президентом Сирии Башаром Асадом. Однако, встреча должна проводиться в формате трехстороннего саммита с участием Москвы, цитирует Эрдогана агентство «Анадолу».
«Для этого необходимо, чтобы встретились представители спецслужб, затем министры иностранных дел и уже потом министры обороны. По итогам этих обсуждений можно будет говорить о встрече лидеров. Я предложил это господину Путину, и он воспринял инициативу положительно. Это положит начало серии переговоров», – сообщил турецкий президент.
В Москве позитивно оценили идею президента Турции, заявил спецпредставитель российского лидера по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов. По его словам, сейчас ведутся переговоры с Дамаском.
Напомним, 23 ноября Эрдоган заявил о возможности встречи с сирийским коллегой Башаром Асадом. Он заявил, что в политике не бывает обид и недовольства, поэтому такая встреча возможна.
В лимите цен на газ увидели возможную угрозу существованию газового хаба ЕС
Оператор TTF указал на проблему жизнеспособности хаба ЕС при введении лимита цен на газ
В случае введения лимита цен на газ может быть поставлен вопрос о жизнеспособности виртуального газового хаба TTF в Нидерландах, заявил американский оператор срочного рынка Intercontinental Exchange, владеющий хабом.
В служебной записке ICE указывается, что не было выделено время на «тестирование и тщательное управление рисками» в связи с возможным объявлением лимита цен. Если потолок цен будет утвержден, то ICE будет нести «ответственность за рассмотрение всех вопросов», включая вопрос о том, «является ли действующий рынок в Нидерландах жизнеспособным», передает ТАСС со ссылкой на Politico.
Дипломатический источник заявил, что предупреждение оператора обеспокоило ряд стран ЕС. Об этом же заявил и глава кабмина Нидерландов Марк Рютте. При этом Рютте уверен, что министры энергетики стран ЕС договорятся о потолке цен 19 декабря.
Напомним, в четверг саммит ЕС не согласовал «потолок цен» на газ и принцип общих закупок топлива, решение пришлось отложить на 19 декабря. Группа из 12 стран добивается того, чтобы ЕС значительно снизил обсуждаемый потолок цен на газ.
«Дочка» Ростеха подала в суд на Airbus
Лизинговая компания «Авиакапитал-Сервис» (дочерняя структура Ростеха) обратилась с иском против авиастроительной компании Airbus в Арбитражный суд Москвы.
В «Авиакапитал-Сервисе» ТАСС сообщили, что компания требует возврата авансовых платежей за самолеты A350 для «Аэрофлота». Исполнение этого контракта стало невозможным из-за санкций, введенных ЕС против России.
В компании отметили, что направили Airbus множество уведомлений с просьбой о возврате авансов, однако безрезультатно.
При этом в самом Ростехе отметили, что факт удержания авансовых платежей – «иллюстрация того, как Запад относится к чужим правам и своим обязательствам, и повод другим странам задуматься о том, насколько вообще надежным партнером является Запад».
Газета ВЗГЛЯД ранее подробно анализировала финансовые проблемы авиационных гигантов Boeing и Airbus и разбирала, какую роль в этом сыграла Россия.
В ЕС сообщили об отсутствии планов эмбарго или лимита цен на российский газ
В Брюсселе сообщили об отсутствии намерений вводить в ближайшем будущем эмбарго или лимит цен на российский газ
На уровне ЕС даже не обсуждается вопрос о введении эмбарго или лимита цен на российский газ, сообщил источник в Брюсселе.
Источник РИА «Новости» сообщил, что даже «речи не идет» об эмбарго на импорт российского газа «в том же формате, что и нефтяное эмбарго». При этом ряд стран ЕС рассматривают возможность ограничить цену российского газа. Однако Еврокомиссия не собирается «настаивать на принятии такого решения в ближайшем будущем». Как пояснил источник, подобные разговоры сейчас носят «зондирующий характер».
Напомним, при этом в ЕС активно обсуждается введение лимита цен на газ в целом, не только российского. Пока потолок цен согласовать не удалось, ряд стран добиваются его существенного снижения. Очередную попытку договориться государства ЕС намерены предпринять 19 декабря. Тем временем оператор виртуального газового хаба TTF в Нидерландах увидел в лимите цен угрозу существованию хаба, чем встревожил ряд стран ЕС.
ЕС выделил Украине почти 20 млрд евро финансовой помощи в 2022 году
Фон дер Ляйен сообщила о выделении Евросоюзом почти 20 млрд евро финансовой помощи Украине в 2022 году
ЕС в 2022 году выделил Украине финансовую помощь в 19,7 млрд евро и продолжит поддерживать Киев столько, сколько потребуется, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что руководители стран и правительств ЕС утвердили макрофинансовую программу для Украины на 2023 год в размере 18 млрд евро, передает ТАСС.
В итоговом заявлении саммита ЕС также сообщается о планах продолжить оказывать Киеву политическую и военную поддержку. В частности, планируется наращивание поставок «средств ПВО и разминирования».
При этом итоговое заявление саммита ЕС не содержит упоминаний об инициативе Еврокомиссии создать специальный суд по военным преступлениям на Украине, но выражает поддержку деятельности Международного уголовного суда в Гааге, которая упоминается в контексте созданий условий для конфискации российских замороженных активов.
Канцлер Германии Олаф Шольц рассказал, что планируется на 2 млрд евро увеличить Европейский фонд мира для военной поддержки Украины. Шольц также заверил, что ЕС не станет мешать экспорту российских зерна и удобрений.
Шольц сообщил, что ЕС принял решение и о введении минимальной налоговой ставки для крупных компаний. Он назвал инициативу «близкой сердцу» и заявил, что данный шаг дает ему «редкий момент удовлетворения».
Напомним, что Польша выступала резко против минимальной ставки налога в 15%. При этом данный проект шел в «пакете» инициатив, частью которых были и 18 млрд евро для Украины. Вето на один из пунктов вело к блокировке всего «пакета».
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Росавиация выразила готовность помочь авиакомпании iFly в возврате туристов из Египта
Росавиация готова оказать содействие авиакомпании iFly в возврате туристов из Египта
Росавиация окажет помощь авиакомпании iFly, у которой задержали рейсы, в организации возврата российских туристов из Египта, сообщило ведомство.
В сообщении говорится, что вопрос организации авиакомпанией iFly работы с пассажирами задержанных рейсов находится на постоянном контроле. Отмечается, что Росавиация готова оказать содействие авиакомпании в организации возврата российских туристов из Египта, передает РИА «Новости».
С четверга авиакомпания отменила или перенесла все свои рейсы в Египет. Проблемы с ними, как объясняла iFly, возникли из-за ограничений для российских авиаперевозчиков на пролет в воздушном пространстве Иордании. Компания начала проработку альтернативных путей. Росавиация в четверг сообщила, что проводит согласование маршрута, так как iFly планировала лететь над Сирией, но не предоставила необходимую информацию.
Ранее сообщалось, что несколько туристов из России не могут вернуться в Москву с египетского курорта Шарм-эш-Шейх уже пять дней из-за переносов авиарейсов.
Пескова спросили об ответе России на девятый пакет санкций ЕС
Песков: Прежде чем формулировать ответ, нужно ознакомиться с новым пакетом санкций ЕС
России необходимо ознакомиться с девятым пакетом санкций Евросоюза, после этого будет сформулирован ответ, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Представитель Кремля отметил, что ЕС пока ничего официально не объявил, и призвал дождаться, когда можно будет ознакомиться со списком новых ограничительных мер, передает ТАСС.
Накануне постоянные представители стран ЕС достигли договоренности по девятому пакету санкций в отношении России. Ограничения, как ожидается, будут введены против семи глав регионов России. При этом по настоянию Венгрии троих российских министров исключили из проекта санкций.