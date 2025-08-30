Турция осудила отказ США выдать визу Махмуду Аббасу

Анкара назвала несправедливым отказ США в визе для Аббаса

Tекст: Денис Тельманов

Турция считает решение США отказать в визе президенту Палестины Махмуду Аббасу для участия в Генассамблее ООН несправедливым, передает РИА «Новости».

Об этом заявил представитель правящей партии Турции Омер Челик. По его словам, подобные действия вредят дипломатическим усилиям и лишают смысла площадку ООН, где должны быть представлены все государства.

«Попытка воспрепятствовать участию законного представителя, приглашенного ООН, фактически лишает организацию смысла. Замалчивание позиции Палестины на фоне растущей поддержки идеи двухгосударственного решения лишь повредит мирным усилиям», – отметил Челик.

Турецкий представитель также добавил, что требование США к палестинской стороне отказаться от обращений в Международный уголовный суд и Международный суд, а также прекратить усилия по признанию Палестины является «несправедливым и незаконным во всех отношениях».

Ранее агентство WAFA сообщало о требовании Палестины пересмотреть решение Вашингтона, указывая на его противоречие международному праву и договору о штаб-квартире ООН. В 2024 году США наложили вето на предоставление полноправного членства Палестине в ООН.

В настоящее время Государство Палестина признали 147 стран, включая Россию. К числу стран, признавших Палестину в 2024 году, относятся Ирландия, Норвегия, Испания и Армения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, советник президента Палестины Махмуд аль-Хабаш заявил, что строительство Израилем новых поселений на Западном берегу подрывает возможность создания независимого палестинского государства.

Премьер-министр Канады Марк Карни сообщил о намерении страны признать Палестину государством на 80-й сессии Генассамблеи ООН в сентябре.

