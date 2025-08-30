  • Новость часаУдаром по заводу «Мотор Сич» в Запорожье разрушен цех испытания авиадвигателей ВСУ
    Отмщение Украине Венгрия начала с легендарного боевика
    В сети появилось предполагаемое видео убийства Парубия
    Трамп обсуждает с ЕС отправку американских ЧВК на Украину
    СМИ сообщили об ухудшении состояния здоровья Евгения Петросяна
    Путин отметил совместную борьбу России и Китая против санкций
    Путин назвал долю доллара и евро в расчетах с Китаем статистической погрешностью
    Оппозиционный экс-премьер Грузии Гахария сбежал в Германию
    Госдеп одобрил продажу Украине услуг Starlink и обслуживания ЗРК Patriot
    Минобороны сообщило об уничтожении 86 украинских беспилотников
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Запад всегда был плохой копией Востока

    То, что новые технологии нужно применять в интересах всего общества, Запад так и не понял. Вместо последовательного расширения ареалов цивилизации человечество получило безумную гонку, в ходе которой стремительно росло богатство нескольких сотен семей Западного мира.

    Иван Тимофеев Иван Тимофеев После Аляски готовится новый расклад международных отношений

    Саммит лидеров России и США на Аляске вывел ситуацию в отношениях мировых центров силы в новую реальность, хотя сама по себе она является неустойчивой. Чем характеризуется очередной транзит международных отношений и какие карты на руках у его участников?

    Глеб Простаков Глеб Простаков Как расследование по «Северным потокам» повлияет на переговоры по Украине

    Ход расследования теракта на «Северных потоках» оказывается тесно связанным с будущим Украины и всей системы европейской безопасности. Возможно, это начало большой сделки между Москвой и Вашингтоном, где газовые потоки станут разменной монетой, а мир на Украине – желанным призом.

    30 августа 2025, 15:32 • Новости дня

    Турция осудила отказ США выдать визу Махмуду Аббасу

    Анкара назвала несправедливым отказ США в визе для Аббаса

    Tекст: Денис Тельманов

    Официальная Анкара выразила недовольство решением Вашингтона не выдать визу президенту Палестины, заявив о подрыве принципов дипломатии и ООН.

    Турция считает решение США отказать в визе президенту Палестины Махмуду Аббасу для участия в Генассамблее ООН несправедливым, передает РИА «Новости».

    Об этом заявил представитель правящей партии Турции Омер Челик. По его словам, подобные действия вредят дипломатическим усилиям и лишают смысла площадку ООН, где должны быть представлены все государства.

    «Попытка воспрепятствовать участию законного представителя, приглашенного ООН, фактически лишает организацию смысла. Замалчивание позиции Палестины на фоне растущей поддержки идеи двухгосударственного решения лишь повредит мирным усилиям», – отметил Челик.

    Турецкий представитель также добавил, что требование США к палестинской стороне отказаться от обращений в Международный уголовный суд и Международный суд, а также прекратить усилия по признанию Палестины является «несправедливым и незаконным во всех отношениях».

    Ранее агентство WAFA сообщало о требовании Палестины пересмотреть решение Вашингтона, указывая на его противоречие международному праву и договору о штаб-квартире ООН. В 2024 году США наложили вето на предоставление полноправного членства Палестине в ООН.

    В настоящее время Государство Палестина признали 147 стран, включая Россию. К числу стран, признавших Палестину в 2024 году, относятся Ирландия, Норвегия, Испания и Армения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, советник президента Палестины Махмуд аль-Хабаш заявил, что строительство Израилем новых поселений на Западном берегу подрывает возможность создания независимого палестинского государства.

    Премьер-министр Канады Марк Карни сообщил о намерении страны признать Палестину государством на 80-й сессии Генассамблеи ООН в сентябре.

    28 августа 2025, 01:41 • Новости дня
    Армия Израиля высадила десант на четырех вертолетах под Дамаском

    Al Jazeera: Израиль высадил десант на четырех вертолетах под Дамаском

    Армия Израиля высадила десант на четырех вертолетах под Дамаском
    @ REUTERS

    Tекст: Ирма Каплан

    Операция по высадке израильского десанта началась через несколько часов после авиаударов по военным позициям в районе Аль-Кисва, сообщил сирийский военный источник телеканалу Al Jazeera.

    По его данным, израильская армия осуществила военную высадку у военных казарм в районе Аль-Кисва в пригороде Дамаска и провела в зоне высадки более двух часов. В десантной операции участвовали четыре израильских вертолета.

    Источник Al Jazeera добавил, что израильская армия перебросила десятки солдат и некоторое количество поискового оборудования в Аль-Кисву, отметив, что никаких столкновений между израильскими силами, участвовавшими в высадке, и силами сирийской армии не произошло.

    Эта израильская авиавысадка является первой в своем роде в Сирии после падения режима Башара Асада 8 декабря 2024 года.

    Правительственный источник сообщил Сирийскому арабскому информационному агентству (САНА), что 26 августа военнослужащие обнаружили устройства для слежки и подслушивания в районе горы Аль-Манеа в районе Аль-Кисва в пригороде Дамаска. Он отметил, что пока армия занималась устранением устройств слежки, это место подверглось израильскому авиаудару.

    Правительственный источник добавил, что в результате израильской бомбардировки в районе Джабаль-эль-Манеа есть погибшие, раненые и уничтоженные транспортные средства.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Израиль нанес удары по армейским объектам Сирии на юге Дамаска. Также Израиль нанес серию ударов по сирийским армейским объектам на юге Дамаска, погибли шесть офицеров сирийской армии, удары наносились беспилотными летательными аппаратами.

    Кроме того, в районе Эль-Кисва на западе Дамаска зафиксирована атака, при которой выпустили не менее шести ракет по сирийским военным целям.

    30 августа 2025, 00:49 • Новости дня
    Москва в ООН назвала условие для проведения российско-украинского саммита

    Полянский: Встреча на высшем уровне могла бы оформить соглашение Москвы и Киева

    Москва в ООН назвала условие для проведения российско-украинского саммита
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Переговоры между Россией и Украиной на высшем уровне могли бы оформить взаимные договоренности, заявил и.о. постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

    Полянский в ходе заседания Совбеза ООН заявил, что такая встреча могла бы «оформить взаимные договоренности», которые должны строиться на понятных шагах, сформулированных после саммита на Аляске, передает РИА «Новости».

    «Однако о чем тут можно говорить, если Зеленский публично заявляет, что не настроен обсуждать, например, территориальный вопрос, таким образом бросая вызов президенту США Дональду Трампу, который открыто сказал, что это должно быть предметом переговоров», – сказал Полянский.

    Он подчеркнул, что Россия наблюдает многочисленные попытки исказить идею проведения российско-украинского саммита. Как подчеркнул дипломат, Москва может рассмотреть «сценарий соответствующей встречи» только при тщательной предварительной подготовке и наполнении содержанием, иначе она «попросту лишается смысла».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что встреча между президентом России Владимиром Путиным и главой киевского режима Владимиром Зеленским не состоится. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Путин допускает возможность переговоров с Зеленским при условии предварительной подготовки повестки и согласования договоренностей на экспертном уровне.

    30 августа 2025, 13:50 • Видео
    Переговоры о мире: как хитрит Европа?

    Переговоры по урегулированию на Украине разделены на два направления: на одном обсуждают «гарантии безопасности для Украины, на другом – вывод ВСУ из Донбасса. Цель Владимира Зеленского и сран ЕС сорвать этот процесс. Чтобы перетянуть на свою сторону президента США Дональда Трампа, они идут на хитрость.

    30 августа 2025, 06:15 • Новости дня
    В ООН выразили обеспокоенность «влиянием» атак ВСУ на жителей России

    Помощник генсека Енча: ООН обеспокоена влиянием конфликта на Украине на россиян

    Tекст: Антон Антонов

    Помощник генсекретаря ООН Мирослав Енча заявил, что в ООН обеспокоены «влиянием» конфликта на Украине на гражданское население в России, но ООН не может «проверить сообщения» об украинских атаках.

    На заседании Совбеза ООН Енча заявил, что местные власти сообщали о жертвах среди гражданского населения в Белгородской, Курской и Брянской областях, передает ТАСС.

    Енча напомнил о заявлениях российских официальных лиц о пожаре, произошедшем из-за сбитого украинского дрона у Курской АЭС, а также о сообщениях об ударах по нефтеперерабатывающим заводам.

    «Хотя ООН не в состоянии проверить эти сообщения, растущее влияние конфликта на гражданское население Российской Федерации также вызывает обеспокоенность», – сказал он.

    Енча заявил, что атаки на гражданских лиц и гражданскую инфраструктуру нарушают международноео гуманитарное право, ООН «осуждает все такие нападения, где бы они ни происходили». По его словам, такие действия «неприемлемы и должны быть немедленно прекращены».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель СК России Александр Бастрыкин сообщил о гибели более 330 мирных жителей в результате вторжения ВСУ в Курскую область в 2024 году. Он также сообщил о более чем 3,2 тыс. украинских атак на Белгородскую, Курскую, Брянскую, Ростовскую области, Краснодарский край, Крым и Севастополь. Жертвами этих атак стали 779 человек, среди которых 23 ребенка.

    30 августа 2025, 03:49 • Новости дня
    Россия отвергла планы НАТО «окучивать» подконтрольные Киеву территории

    Полянский: Планы НАТО окучивать подконтрольные Киеву территории неприемлемы

    Россия отвергла планы НАТО «окучивать» подконтрольные Киеву территории
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Москва считает недопустимым появление военных контингентов стран НАТО на территориях, находящихся под контролем Киева, заявил и.о. постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

    Во время заседания Совета Безопасности ООН Полянский выступил с резкой критикой идеи передачи контроля над оставшимися под управлением Украины территориями странам НАТО, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что обсуждаются «схемы, так или иначе сводящиеся к тому, что остающиеся под контролем Украины территории будут окучивать страны НАТО, вплоть до ввода туда воинских контингентов». «Для России это абсолютно неприемлемо», – сказал Полянский.

    Он заявил, что такая ситуация будет угрожать «неконтролируемой эскалацией конфликта с непредсказуемыми последствиями». По его словам, те, кто продвигает подобные предложения, не стремятся к урегулированию украинского кризиса, а заинтересованы в его сохранении или временном замораживании ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские лидеры обсуждают, кто, когда и в каком количестве сможет отправить «миротворцев» на Украину, а также где они будут располагаться. По данным WSJ, многие европейцы не поддержали возможную отправку военных своих стран на Украину, что стало преградой для соответствующих планов руководства ЕС.

    29 августа 2025, 05:13 • Новости дня
    NYT узнала об обсуждении Трампом послевоенного будущего Газы с Кушнером и Блэром

    Tекст: Ирма Каплан

    В среду президент США Дональд Трамп провел в Овальном кабинете продолжительную встречу, посвященную послевоенному будущему сектора Газа, несмотря на то, что соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС остается недостижимым, а жители анклава гибнут в гуманитарном кризисе.

    «По словам двух информаторов, мистер Трамп более 90 минут провел со своим специальным посланником Стивом Уиткоффом, а также с зятем и бывшим советником Белого дома Джаредом Кушнером. Госсекретарь Марко Рубио, который также является советником Трампа по нацбезопасности, присутствовал на части встречи, как и Тони Блэр, бывший премьер-министр Британии», – пишет New York Times (NYT).

    Газета обратилась за комментарием к Кушнеру, но тот не ответил на сообщение, оставаясь играть закулисную роль, но никогда не исчезая из поля зрения Трампа.

    NYT напоминает, что при первой администрации Трампа Кушнер руководил крупнейшим дипломатическим достижением президента США – соглашениями Авраама, установившими дипломатические отношения между Израилем и тремя арабскими государствами, поэтому имеет собственный бизнес и другие связи в регионе.

    Уиткофф раскрыл планы о встрече в интервью Fox News во вторник, заявив, что администрация разрабатывает «всеобъемлющий план» для решения проблем региона.

    Трамп в общих чертах говорил о светлом будущем Газы, но не обязательно о том, которое будет включать живущих там палестинцев. Он размышлял о превращении этой территории в роскошный курорт и, иногда, о переезде ее жителей в другое место.

    Согласно сообщению израильских официальных лиц, встреча в Овальном кабинете состоялась в тот же день, когда госсекретарь Марко Рубио встретился с министром иностранных дел Израиля в Государственном департаменте.

    Рубио и Гидеон Саар обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, в том числе последствия войны Израиля с Ираном, администрацию Трампа и бомбардировки трех иранских ядерных объектов и война в Газе.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, спецпосланник президента США Стив Уиткофф сообщил, что администрация США рассчитывает на урегулирование конфликта в секторе Газа до конца текущего года. Как сообщало NBC, на Стене Плача в Израиле появилось граффити с надписью «В Газе – Холокост».

    Израильский МИД назвал доклад ООН, посвященный ситуации с голодом в секторе Газа, сфабрикованным для поддержки ХАМАС, сообщает Al-Jazeera.

    30 августа 2025, 02:32 • Новости дня
    Путин счел возможную реформу ООН способом восстановить авторитет организации

    Путин: Реформа ООН позволит восстановить авторитет организации

    Tекст: Антон Антонов

    Россия и Китай поддерживают возможную реформу ООН, которая позволит восстановить авторитет организации, заявил президент России Владимир Путин.

    Путин в преддверии официального визита в Китай дал интервью информационному агентству «Cиньхуа», которое было опубликовано на сайте Кремля.

    «Россия и Китай выступают в пользу реформы Всемирной организации», – заявил он. Президент пояснил, что реформа позволит ООН восстановить свой авторитет, организация должна «соответствовать современным реалиям».

    Путин указал на необходимость сделать СБ ООН более демократическим, для этого предлагается включить «в число его членов государства Азии, Африки и Латинской Америки».

    Глава российского государства подчеркнул, что реформа «должна быть тщательно выверенной».

    Напомним, год назад США, Индия, Япония и Австралия призвали к реформе Совета Безопасности ООН с включением в него представительств Африки, Азии и Латинской Америки. Москва выступила против статуса постоянных членов СБ ООН для Германии и Японии. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что реформирование Совета Безопасности ООН должно начаться с предоставления Африке места постоянного члена.

    29 августа 2025, 11:51 • Новости дня
    Замглавы ЕК назвала реакцию ЕС на действия Израиля в Газе позорной

    Замглавы ЕК Рибера назвала реакцию ЕС на действия Израиля в Газе позорной

    Tекст: Вера Басилая

    Европейский союз, столкнувшийся с разногласиями среди стран-членов, пока не смог выработать единую позицию по ужесточению давления на Израиль из-за ситуации в секторе Газа, заявила заместитель председателя Еврокомиссии (ЕК) Тереса Рибера.

    Реакция Евросоюза на события в секторе Газа оказалась недостаточной, заявила Тереса Рибера в интервью газете Financial Times, передает ТАСС.

    По словам заместителя председателя Еврокомиссии, необходимы конкретные шаги для воздействия на Израиль, чтобы изменить ситуацию с гуманитарным кризисом.

    Рибера подчеркнула: «Нам нужно провести оценку, работать и бороться, чтобы добиться чего-то значимого, потому что время на исходе». Она заявила, что пока не удается добиться согласия большинства членов ЕС на принятие конкретных действий, назвав такую ситуацию позорной.

    Она также отметила, что этот вопрос останется в истории, и призвала союз занять более решительную позицию. Среди стран, выступающих против давления на Израиль, названы Венгрия и Германия. Вопрос о разрыве ассоциации ЕС с Израилем Еврокомиссия не вынесла на рассмотрение.

    Еврокомиссия 28 июля рекомендовала приостановить участие Израиля в научно-исследовательской программе Horizon Europe, аргументируя это нарушениями международного права и прав человека в секторе Газа.

    Ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что администрация США рассчитывает на урегулирование конфликта в секторе Газа до конца текущего года.

    На Стене Плача в Израиле появилось граффити с надписью «В Газе – Холокост».

    Президент Франции Эммануэль Макрон отверг обвинения со стороны премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в том, что признание Палестины способствует росту антисемитизма.

    Напомним, израильская армия начала операцию по захвату Газы.

    28 августа 2025, 16:55 • Новости дня
    Эрдоган заявил о готовности Турции содействовать переговорам России и Украины

    Эрдоган сообщил о готовности Турции содействовать контактам России и Украины

    Tекст: Денис Тельманов

    Турецкий президент подтвердил намерение Анкары поддержать переговорные инициативы между Москвой и Киевом и выразил приверженность мирному процессу.

    Турция полностью готова содействовать контактам России и Украины на высоком уровне, сообщила канцелярия Эрдогана по итогам его телефонного разговора с Владимиром Зеленским, передает ТАСС.

    В ходе беседы были затронуты вопросы двусторонних отношений между Анкарой и Киевом, перспективы мирного урегулирования конфликта, а также актуальные региональные и глобальные темы.

    Президент Турции подчеркнул, что считает возможным справедливое разрешение конфликта, акцентировав важность продолжения переговоров и вовлечения Анкары в организацию контактов высокого уровня между сторонами.

    В канцелярии уточнили: «Наш президент заявил, что справедливое урегулирование украинско-российской войны возможно, что переговоры между двумя сторонами должны быть продолжены и что Турция готова сделать все возможное для содействия контактам на высоком уровне, которые проложат путь к миру».

    Кроме того, Эрдоган отметил, что внимательно следит за контактами России и США на Аляске, а также взаимодействием США, Украины и Европы в Вашингтоне. Он добавил, что Турция продолжит усилия по завершению войны и сохранению безопасности Украины после установления мира.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Анкаре прошли переговоры главы Минобороны Турции и секретаря Совбеза Украины по вопросам гарантий безопасности для Киева. Проведение российско-украинского саммита на высшем уровне остается маловероятным и может даже отдалить окончание спецоперации на Украине. Потенциальный выход Турции из НАТО может привести к распаду альянса.

    28 августа 2025, 18:52 • Новости дня
    Израиль атаковал Сану во время выступления лидера хуситов

    Военные Израиля нанесли удар по Сане в момент телеобращения

    Tекст: Денис Тельманов

    Израильские военные нанесли авиаудар по Сане, совпавший с прямой трансляцией обращения главы движения «Ансар Аллах» Абдель Малека аль-Хуси.

    Операция по нанесению авиаудара по Сане, находящейся под контролем «Ансар Аллах», была проведена военными Израиля, передает ТАСС, ссылаясь на телеканал Al Masirah. По информации Al Yemen, в столице Йемена прозвучало несколько взрывов.

    Удар произошел в момент еженедельного телеобращения лидера движения хуситов Абдель Малека аль-Хуси, передаваемого по телеканалу. Подробности о последствиях атаки, а также сведения о возможных жертвах пока не сообщаются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженные формирования йеменских хуситов заявили о запуске гиперзвуковой баллистической ракеты по аэропорту в Тель-Авиве. Военно-воздушные силы Израиля перехватили ракету, после чего в нескольких районах страны прозвучали сирены тревоги. ВВС Израиля сообщили об успешном перехвате выпущенной из Йемена ракеты.

    28 августа 2025, 17:38 • Новости дня
    Евротройка инициировала восстановление санкций против Ирана

    Европейские страны объявили о запуске механизма snapback против Ирана

    Tекст: Денис Тельманов

    Страны Европы уведомили Совбез ООН о намерении возобновить санкции против Ирана после срыва переговоров по ядерной программе Тегерана.

    Великобритания, Германия и Франция инициировали процесс восстановления санкций против Ирана из-за провала переговоров о ядерной программе, передает ТАСС. Европейские государства в письменной форме сообщили Совету Безопасности ООН о принятом решении.

    Евротройка 27 августа официально уведомила госсекретаря США Марко Рубио о запуске механизма snapback. Данный механизм предусматривает автоматическое восстановление санкций Совбеза ООН против Ирана, ранее приостановленных в рамках ядерной сделки.

    Европейские страны заявили о готовности вести диалог по иранской ядерной программе до конца сентября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади заявил, что Тегеран может прекратить сотрудничество с МАГАТЭ.

    Власти Австралии решили выслать посла Ирана и закрыть посольство в Тегеране из-за обвинений в организации атак против еврейской общины. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал западные санкции против Белоруссии и Ирана проявлением экономического терроризма.

    28 августа 2025, 16:04 • Новости дня
    Израиль нанес удары по объектам «Хезболлы» на юге Ливана

    Армия Израиля атаковала ракетную установку и объекты «Хезболлы»

    Tекст: Денис Тельманов

    Израильские военные провели авиаудары по нескольким районам юга Ливана, поразив в том числе ракетную установку боевиков.

    Информация об ударах по военным объектам радикального движения появилась в заявлении армейской пресс-службы Израиля, передает ТАСС.

    В сообщении отмечается, что удары были нанесены по ряду террористических объектов «Хезболлы», включая ракетную установку.

    Израильские военные заявили, что наличие таких объектов в этом районе нарушает договоренности о прекращении огня между Израилем и Ливаном, заключенные ранее. Подчеркивается, что действия армии направлены против угроз национальной безопасности Израиля со стороны «Хезболлы».

    В заявлении подчеркивается, что удары были осуществлены в ответ на продолжающееся присутствие вооруженных формирований вблизи границы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате удара израильского беспилотника на юге Ливана был ликвидирован командир спецназа шиитской группировки, а его автомобиль был уничтожен ракетами.

    Ливанский эксперт в области военной стратегии, бригадный генерал армии Ливана в отставке Малик Аюб заявил, что после устранения уязвимостей, выявленных в предыдущих столкновениях, «Хезболла» завершает укрепление своего военного потенциала с особым акцентом на скрытность от израильской разведки.

    Израильская авиация провела серию атак по объектам движения «Хезболла» в ливанской долине Бекаа, среди которых отмечены склады с оружием.

    28 августа 2025, 10:45 • Новости дня
    Организаторы назвали бездоказательной версию столкновения Свечникова

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Заявления о том, что россиянин Николай Свечников якобы на старте заплыва через Босфор мог столкнуться с другим пловцом, бездоказательны, заявил пресс-секретарь Национального олимпийского комитета Турции Мурат Агджа.

    Турецкие СМИ выдвинули гипотезу о возможном столкновении Свечникова, однако доказательств этому не имеется, сказал Агджа, передает РИА «Новости».

    У организаторов есть видеозаписи старта и данные чипа, фиксирующего момент входа спортсмена в воду. «В этом случае нет вероятности такого столкновения на старте заплыва. У нас есть видеозаписи старта заплыва, также нам известно время, когда он вошел в воду – благодаря чипу... доказательств у такой версии нет», – добавил он.

    По словам главы турецкого комитета, ученики Свечникова рассказали, что проплыли с ним некоторое расстояние.

    Ранее другой участник заплыва в Босфоре Хаяти Шамильоглу заявил, что Свечников отклонился от маршрута и плыл в не в том направлении.

    До этого в оргкомитете заплыва называли странным исчезновение Свечникова.

    В поисках пропавшего россиянина задействовали дроны.

    28 августа 2025, 21:16 • Новости дня
    Российское судно отбуксировали после поломки рядом с Босфором

    Судно Victor Zabelin с российским флагом сломалось у входа в Босфор

    Tекст: Денис Тельманов

    Сухогруз Victor Zabelin, идущий из Яловы в Орду, потерял ход у волнореза Хайдарпаша, но был успешно отбуксирован к стоянке.

    О поломке судна Victor Zabelin у входа в Босфор сообщило Главное управление береговой охраны Турции в социальной сети Х (бывший Twitter, заблокирован в РФ), передает ТАСС. По данным ведомства, на 108-метровом сухогрузе под российским флагом отказал двигатель, когда судно двигалось из порта Ялова в Орду.

    Инцидент произошел в районе волнореза Хайдарпаша в Стамбуле. Судно было оперативно отбуксировано благодаря координации Стамбульского центра управления движением судов.

    Сухогруз Victor Zabelin благополучно поставили на якорь на стоянке Ахыркапы, угрозы для экипажа и окружающей среды не возникло.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, турецкие службы отбуксировали к причалу 142-метровый сухогруз Azov Forward с вышедшим из строя рулем в районе Арнавуткей.

    Транзит судов через пролив Босфор остановлен из-за технических проблем у танкера Cordelia Moon, который направлялся из турецкого порта Ялова в Новороссийск.

    28 августа 2025, 14:30 • Новости дня
    TGRT: Поиски Свечникова могут расширить в Мраморное море

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Спасательная операция по поиску российского пловца Николая Свечникова, пропавшего при заплыве через Босфор, может распространиться и на Мраморное море, сообщают турецкие СМИ.

    В случае, если следов пловца не найдут между первым и вторым навесными мостами, зону поиска расширят на начало Мраморного моря, передает ТАСС со ссылкой на телеканал TGRT.

    В это море Босфор впадает с юго-западной стороны. К работам привлечены катера береговой охраны, полиция, водолазы и специальные сонары для обследования глубин до 300 метров.

    В поисках задействованы стамбульские водолазы, они обследуют пристани в выделенных районах. Полиция изучает видеозаписи с камер наблюдения на азиатском побережье Стамбула, где, по одной из версий, мог выйти на берег россиянин.

    Напомним, другой участник заплыва в Босфоре Хаяти Шамильоглу заявил, что Свечников отклонился от маршрута и плыл в не в том направлении. В поисках пропавшего россиянина задействовали дроны.

    28 августа 2025, 10:02 • Новости дня
    ЦАХАЛ уничтожил туннели ХАМАС на севере сектора Газа

    Израильская армия уничтожила туннели ХАМАС и объекты в Джабалии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военные Израиля провели операцию по уничтожению подземных туннелей и инфраструктуры ХАМАС на севере сектора Газа, в районе города Джабалия.

    Армия обороны Израиля за минувшие сутки уничтожила несколько туннелей радикального движения ХАМАС в районе Джабалия, сообщает ТАСС.

    По заявлению пресс-службы армии, войска ликвидировали подземные сооружения, использовавшиеся ХАМАС в городе Джабалия на севере сектора Газа. Также отмечается, что израильские силы продолжают уничтожать террористов и как наземные, так и подземные объекты противника в этом районе.

    В сообщении подчеркивается, что на юге сектора Газа войска ЦАХАЛ уничтожили несколько боевиков и ряд объектов террористической инфраструктуры. При этом операция в Хан-Юнисе продолжается с целью установления оперативного контроля над коридором «Маген-Оз», который соединяет восточную и западную части города.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильская армия начала операцию по захвату Газы. Израильский кабинет одобрил план армии по разгрома ХАМАС в секторе Газа. ХАМАС назвал действия израильской стороны «пренебрежением к усилиям посредников».

    ВС России взяли под контроль Камышеваху в Донбассе
    Роспотребнадзор заявил о втором случае лихорадки чикунгунья в России
    Эксперты связали убийство Парубия с конфликтом внутри украинской элиты
    Бельгия выделила 100 млн евро на закупку в США оружия для Киева
    Актриса Бортич оказалась в базе украинского сайта «Миротворец»
    Times заявила о несогласии королевы Елизаветы II с Brexit
    Опасная область Солнца повернулась к Земле

    Мировому лидерству России в экспорте пшеницы не страшна даже засуха

    Урожай зерновых и пшеницы радует в этом году аграриев. В прошлом году засуха привела к провальному сбору. Однако в этом году урожай ожидается высоким, даже несмотря на засуху. Ситуация на рынке интересная: урожай вытягивают не традиционные зерновые регионы на юге страны, а совершенно другие. Благодаря чему удается не упасть в зерно лицом? Подробности

    Алиев переписал историю Азербайджана в украинском стиле

    Азербайджанский лидер Ильхам Алиев назвал вхождение Азербайджана в состав СССР «оккупацией» и «вторжением русской армии». Это слом того исторического подхода, которого прежде придерживались в Баку, не желая портить отношения с Москвой. Видимо, Алиев считает, что портить больше нечего – и можно пойти по пути Украины. Подробности

    Безэкипажные катера вернули Россию в Дунай

    Россия уничтожила с помощью безэкипажного катера (БЭК) украинский разведывательный корабль проекта «Лагуна» «Симферополь». Для российских военных это первая подобная операция, ранее БЭКи для уничтожения кораблей противника не применялись. Как говорят эксперты, это только начало, а в будущем новыми целями ВМФ РФ могут стать украинские катера, подводные средства и береговая инфраструктура. Подробности

    Поляков пытаются спасти от новой бандеровской угрозы

    Польские власти резко ужесточают политику в отношении Украины. Пока только на уровне президента Кароля Навроцкого и в отношении только тех украинцев, кто переехал в Польшу после начала СВО. Но затем Варшава посягнет на основы украинского национализма, поскольку искренне боится за свое будущее. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Переговоры о мире: как хитрит Европа?

      Переговоры по урегулированию на Украине разделены на два направления: на одном обсуждают «гарантии безопасности для Украины, на другом – вывод ВСУ из Донбасса. Цель Владимира Зеленского и сран ЕС сорвать этот процесс. Чтобы перетянуть на свою сторону президента США Дональда Трампа, они идут на хитрость.

    • Битва титанов: Трамп против Сороса

      «Джордж Сорос и его замечательный радикально левый сын должны быть обвинены по закону… Они нанесли огромный ущерб нашей стране», – призвал президент США Дональд Трамп. Почему он решил бросить вызов Соросу только теперь?

    • Зеленский разрешил вывезти часть украинского генофонда

      Начиная с четверга украинские мужчины в возрасте 18-22 лет смогут покидать пределы Украины. Владимир Зеленский решился пойти на этот шаг и отпустить детей по нескольким причинам.

