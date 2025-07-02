Тем, кто в Азербайджане разбивал айтишникам лица в кровь, все равно, релоканты они, туристы или наркобароны. Их избивали, потому что они из России. И все издевательства они проецировали на нашу страну.10 комментариев
Литва и Латвия отказались признавать пятилетние загранпаспорта россиян
Литва и Латвия ввели ограничения на въезд по старым загранпаспортам РФ
Граждане России с пятилетними небиометрическими загранпаспортами лишились возможности въезда в Литву и Латвию, кроме отдельных случаев транзита.
Власти Литвы и Латвии приняли решение не признавать пятилетние небиометрические загранпаспорта граждан России, передает ТАСС.
С 1 июня въезд, выезд и пребывание россиян на территории Литвы разрешены только по десятилетним биометрическим загранпаспортам. Исключение составляет лишь транзит через Литву в Калининградскую область и обратно железнодорожным транспортом.
Люди с разрешением на временное или постоянное проживание в Литве обязаны до 1 декабря 2024 года получить новый биометрический паспорт. В Латвии такие же ограничения начнут действовать с 15 июля.
По информации МИД РФ, обладатели краткосрочных шенгенских виз, выданных к пятилетним паспортам, не смогут въехать в Латвию с этой даты, однако те, кто уже находится в стране, могут остаться до окончания срока действия визы.
МИД России вновь призвал россиян следить за изменениями в правилах пересечения границ и своевременно оформлять десятилетние биометрические загранпаспорта. Ведомство напомнило, что ранее аналогичные меры ввели Дания, Франция, Чехия и Эстония.
Российским гражданам рекомендовано оформлять 10-летние биометрические паспорта из-за новых ограничений на признание пятилетних документов в ряде европейских стран.
На аукционе в Петербурге загранпаспорт Владимира Жириновского с подписью ушел с молотка за сумму, которая превысила стартовую более чем в десять раз.