Литва и Латвия отказались признавать пятилетние загранпаспорта россиян

Литва и Латвия ввели ограничения на въезд по старым загранпаспортам РФ

Tекст: Денис Тельманов

Власти Литвы и Латвии приняли решение не признавать пятилетние небиометрические загранпаспорта граждан России, передает ТАСС.

С 1 июня въезд, выезд и пребывание россиян на территории Литвы разрешены только по десятилетним биометрическим загранпаспортам. Исключение составляет лишь транзит через Литву в Калининградскую область и обратно железнодорожным транспортом.

Люди с разрешением на временное или постоянное проживание в Литве обязаны до 1 декабря 2024 года получить новый биометрический паспорт. В Латвии такие же ограничения начнут действовать с 15 июля.

По информации МИД РФ, обладатели краткосрочных шенгенских виз, выданных к пятилетним паспортам, не смогут въехать в Латвию с этой даты, однако те, кто уже находится в стране, могут остаться до окончания срока действия визы.

МИД России вновь призвал россиян следить за изменениями в правилах пересечения границ и своевременно оформлять десятилетние биометрические загранпаспорта. Ведомство напомнило, что ранее аналогичные меры ввели Дания, Франция, Чехия и Эстония.

Российским гражданам рекомендовано оформлять 10-летние биометрические паспорта из-за новых ограничений на признание пятилетних документов в ряде европейских стран.

На аукционе в Петербурге загранпаспорт Владимира Жириновского с подписью ушел с молотка за сумму, которая превысила стартовую более чем в десять раз.