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У берегов Севастополя зафиксировали серию из 25 землетрясений
Сейсмологи зафиксировали 25 землетрясений у берегов Севастополя за несколько дней
С начала недели у побережья Севастополя в районе мыса Фиолент произошла серия из 25 подземных толчков интенсивностью до 5,5 балла, сообщила замдиректора Института сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского Марина Бондарь.
Подземные удары продолжались в регионе в течение нескольких дней, передает ТАСС. Эпицентр находился на глубине пяти километров и на удалении 15 километров от суши.
«После 22-го числа наблюдалась еще слабая сейсмическая активность – 23-го, 24-го, 25-го числа. В общей сложности было зарегистрировано 25 землетрясений с одним очагом, который расположен на расстоянии 15 км от мыса Фиолент, на глубине 5 км. Расчетная интенсивность в эпицентре самого сильного из четырех ощутимых землетрясений составила пять с половиной баллов, а в Севастополе оно ощущалось на три с половиной балла», – сказала Бондарь.
Эксперт добавила, что сейчас профильные специалисты собирают необходимые макросейсмические данные. Их обработку серьезно осложняют перебои с подачей электроэнергии на полуострове. По ее словам, в настоящий момент сейсмическая активность угасает и поводов для паники у жителей нет.
Как писала газета ВЗГЛЯД, утром 22 июня специалисты зарегистрировали серию из 22 сейсмических событий у побережья полуострова.
Четыре подземных толчка отчетливо ощущались местными жителями на суше.
Доктор геолого-минералогических наук Андрей Корженков назвал частые слабые землетрясения полезным сбросом тектонического напряжения.