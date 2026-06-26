У берегов Севастополя зафиксировали серию из 25 землетрясений

Сейсмологи зафиксировали 25 землетрясений у берегов Севастополя за несколько дней

Tекст: Елизавета Шишкова

Подземные удары продолжались в регионе в течение нескольких дней, передает ТАСС. Эпицентр находился на глубине пяти километров и на удалении 15 километров от суши.

«После 22-го числа наблюдалась еще слабая сейсмическая активность – 23-го, 24-го, 25-го числа. В общей сложности было зарегистрировано 25 землетрясений с одним очагом, который расположен на расстоянии 15 км от мыса Фиолент, на глубине 5 км. Расчетная интенсивность в эпицентре самого сильного из четырех ощутимых землетрясений составила пять с половиной баллов, а в Севастополе оно ощущалось на три с половиной балла», – сказала Бондарь.

Эксперт добавила, что сейчас профильные специалисты собирают необходимые макросейсмические данные. Их обработку серьезно осложняют перебои с подачей электроэнергии на полуострове. По ее словам, в настоящий момент сейсмическая активность угасает и поводов для паники у жителей нет.

Как писала газета ВЗГЛЯД, утром 22 июня специалисты зарегистрировали серию из 22 сейсмических событий у побережья полуострова.

Четыре подземных толчка отчетливо ощущались местными жителями на суше.

Доктор геолого-минералогических наук Андрей Корженков назвал частые слабые землетрясения полезным сбросом тектонического напряжения.