Премьер-министр Такаити заявила, что поездка российского лидера на Итуруп «осложнила нормализацию отношений между Японией и Россией». Это называется перевалить с больной головы на здоровую: если что-то и осложняет нормализацию отношений, то прежде всего поддержка Японией режима Зеленского. А Курилы, напомним, вернулись в состав России по итогам Второй мировой войны.7 комментариев
Стубб не признал давлением разосланную США анкету для стран НАТО
Президент Финляндии Александр Стубб отказался считать попыткой принуждения специальный опросник Вашингтона, направленный союзникам по НАТО для оценки лояльности американской оборонной стратегии.
Александр Стубб прокомментировал рассылку Соединенными Штатами документа с вопросами о поддержке их внешнеполитического курса, передает РИА «Новости». Политик подчеркнул, что подобный формат взаимодействия является стандартным методом работы действующей американской администрации.
Ранее агентство Bloomberg сообщало о направлении странам НАТО опросника для оценки готовности государств поддерживать политику Дональда Трампа на фоне возможного сокращения американского присутствия в Европе.
«Я не считаю это давлением. Это способ работы нынешней администрации США», – заявил Стубб.
По словам финского лидера, основная часть вопросов касалась оборонной стратегии Вашингтона. Он добавил, что между странами существуют как точки соприкосновения, так и разногласия. Хельсинки обязательно подготовит подробные ответы на полученный документ со временем.
В прошлом году Александр Стубб получил неофициальный статус лучшего друга Дональда Трампа.
Президент Финляндии отметил беспрецедентную степень близости военного сотрудничества с США.
Финский политик Армандо Мема назвал президента Стубба вассалом США.
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