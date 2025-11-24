Главная площадка для диалога развивающегося мира с развитым устраняет у первого иллюзии относительно того, что такой диалог возможен. А чтобы двигаться вперед, освобождаться от иллюзий необходимо.0 комментариев
Стубб и Мелони вылетели в Вашингтон
Стубб и Мелони отправились в США для обсуждения мирного плана по Украине
Президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Италии Джорджа Мелони направились в Вашингтон на фоне активизации международных переговоров по украинскому конфликту, сообщила газета Le Temps.
Газета Le Temps со ссылкой на источники в окружении финского президента сообщила о вылете Александра Стубба и премьер-министра Италии Джорджи Мелони в Вашингтон, передает ТАСС.
По информации издания, в последние месяцы отношения Стубба с Дональдом Трампом стали заметно ближе, сам финский политик получил неофициальный статус «лучшего друга» президента США.
Газета также напомнила, что в августе Стубб и Мелони уже посещали США вместе с Владимиром Зеленским на переговорах с американской стороной. После встречи формат общения между главами государств стал значительно менее формальным и более доверительным.
Кроме того, в воскресенье Стубб сообщил, что совместно с Мелони они поговорили по телефону с президентом США, обсудили развитие американского мирного плана по Украине и высказали пожелания по дальнейшим шагам.
Ранее президент Финляндии Александр Стубб отметил, что по итогам переговоров США и Украины остались существенные нерешенные вопросы.
Европейский союз предложил свой план из 24 пунктов для урегулирования конфликта на Украине, предусматривающий контроль третьих стран и постепенное снятие санкций с России.
Госсекретарь США Марко Рубио назвал встречу делегаций США и Украины в Женеве наиболее эффективной из всех. Он также напомнил о необходимости реакции Москвы на план по Украине.