  • Новость часаФСБ обнародовала видео ликвидации диверсантов на Алтае
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Робот-истребитель может преобразить облик ВВС США
    Взятый в плен в Красноармейске украинский военный призвал сослуживцев сдаваться
    Опубликован европейский план урегулирования на Украине из 24 пунктов
    Умер Никита Симонян
    МВД выявило похитителей выплат участникам СВО в двух регионах
    Стубб заявил о нерешенных вопросах после переговоров США и Украины
    Ермак опубликовал заявление Украины и США после встречи в Женеве
    Британия заявила о перехвате российского корвета и танкера в Ла-Манше
    ЦБ предложил запретить маркетплейсам продажу банковских продуктов
    Мнения
    Игорь Макаров Игорь Макаров Смена повестки G20 подрывает монопольные позиции Запада

    Главная площадка для диалога развивающегося мира с развитым устраняет у первого иллюзии относительно того, что такой диалог возможен. А чтобы двигаться вперед, освобождаться от иллюзий необходимо.

    0 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Чем плох и чем хорош цифровой рубль

    Отключение российских банков от SWIFT показало уязвимость зависимости от западной финансовой инфраструктуры. Цифровой рубль вместе с аналогичными проектами стран-партнеров создает альтернативную систему, которую невозможно заблокировать западным политическим решением.

    3 комментария
    Борис Акимов Борис Акимов Бюрократы против котов

    Почему мы не любим проявление свободной жизни рядом с собой, хотим все контролировать и собираемся кастрировать каждую кошку с собакой? Потому что любая бюрократия вырастает не по воле инопланетян, монстров, капиталистов и всего прочего чуждого нам. Она вырастает из нас самих.

    10 комментариев
    24 ноября 2025, 11:12 • Новости дня

    Стубб и Мелони вылетели в Вашингтон

    Стубб и Мелони отправились в США для обсуждения мирного плана по Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Италии Джорджа Мелони направились в Вашингтон на фоне активизации международных переговоров по украинскому конфликту, сообщила газета Le Temps.

    Газета Le Temps со ссылкой на источники в окружении финского президента сообщила о вылете Александра Стубба и премьер-министра Италии Джорджи Мелони в Вашингтон, передает ТАСС.

    По информации издания, в последние месяцы отношения Стубба с Дональдом Трампом стали заметно ближе, сам финский политик получил неофициальный статус «лучшего друга» президента США.

    Газета также напомнила, что в августе Стубб и Мелони уже посещали США вместе с Владимиром Зеленским на переговорах с американской стороной. После встречи формат общения между главами государств стал значительно менее формальным и более доверительным.

    Кроме того, в воскресенье Стубб сообщил, что совместно с Мелони они поговорили по телефону с президентом США, обсудили развитие американского мирного плана по Украине и высказали пожелания по дальнейшим шагам.

    Ранее президент Финляндии Александр Стубб отметил, что по итогам переговоров США и Украины остались существенные нерешенные вопросы.

    Европейский союз предложил свой план из 24 пунктов для урегулирования конфликта на Украине, предусматривающий контроль третьих стран и постепенное снятие санкций с России.

    Госсекретарь США Марко Рубио назвал встречу делегаций США и Украины в Женеве наиболее эффективной из всех. Он также напомнил о необходимости реакции Москвы на план по Украине.

    21 ноября 2025, 20:36 • Новости дня
    Сейм Польши потребовал перенести российское посольство в Варшаве

    Парламент Польши принял резолюцию о переносе посольства России в Варшаве

    Сейм Польши потребовал перенести российское посольство в Варшаве
    @ Radek Pietruszka/EPA/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Парламент Польши поддержал инициативу о переносе российского посольства из-за близости к правительственным зданиям, никто не был против, один депутат воздержался, пишут СМИ.

    Сейм Польши принял резолюцию, в которой правительство призывают принять меры по переносу посольства России в Варшаве, передает ТАСС. Документ опубликован после того, как за него проголосовали 439 депутатов, никто не выступил против, а один воздержался. Резолюция внесена депутатами оппозиционной партии «Право и справедливость», а инициатором был ее председатель Ярослав Качиньский.

    Качиньский объяснял необходимость переноса тем, что нынешнее расположение российского посольства на улице Бельведерской опасно из-за непосредственной близости к важным государственным объектам, включая министерство национальной обороны, резиденцию премьера и президентский дворец Бельведер. Он отметил, что безопасность польских властей требует изменения адреса дипмиссии.

    Глава МИД Польши Радослав Сикорский сообщил, что рассмотрел юридические аспекты вопроса и выяснил, что Россия владеет земельным участком под посольством на законных основаниях. Дело в том, что Советский Союз приобрел землю после войны у частного владельца. По словам министра, резолюция сейма не повлечет юридических последствий для российского посольства.

    Здание российского посольства строилось в 1954–1956 годах и предназначалось для посольства СССР.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее власти Польши приняли решение о закрытии последнего российского генконсульства в Гданьске. Москва оценила этот шаг как намеренное ухудшение отношений между странами и пообещала принять зеркальные меры.

    МИД России намерен снизить дипломатическое и консульское присутствие Польши на российской территории в ответ на действия Варшавы.

    Комментарии (34)
    22 ноября 2025, 13:36 • Новости дня
    Рябков назвал стратегическую ошибку Запада по отношению к России

    Рябков: Стратегическая ошибка Запада в пренебрежении решимостью России

    Рябков назвал стратегическую ошибку Запада по отношению к России
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Решимость России защищать свои интересы стала причиной стратегической ошибки Запада, пренебрегающего невозможностью ее поражения как ядерной державы, заявил журналистам замглавы МИД Сергей Рябков.

    Замглавы МИД России Сергей Рябков в интервью журналу «Международная жизнь», заявил, что Запад совершает стратегическую ошибку, недооценивая решимость Москвы защищать свои интересы и отрицая невозможность стратегического поражения ядерной державы.

    По словам дипломата, идеологических и концептуальных разногласий между ЕС и США нет – их позиции представляют собой «две стороны одной медали», различия возможны только на уровне тактики. Он считает, что в дальнейшем подобная позиция Запада приведет к необходимости для него искать новые основы сосуществования с Россией.

    Дипломат подчеркнул, что другого фундамента для отношений с Западом, кроме как на принципах равноправного и сбалансированного подхода, быть не может. Любые договоренности возможны только с полным учетом интересов России, добавил Рябков.

    Замминистра также сообщил, что существует признание администрацией Дональда Трампа обоснованности вопросов России относительно первопричин конфликта на Украине. Он отметил, что расширение НАТО к российским границам стало одной из причин нынешнего кризиса, а работа над разрешением конфликта невозможна без обсуждения вопросов прав русских, русского языка и православной церкви.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Сергей Рябков заявил, что администрация Дональда Трампа ищет устойчивого и долгосрочного решения украинского кризиса, при этом рассматривает вопросы нерасширения НАТО на Восток и защиты прав русскоязычных на Украине.

    Также Рябков отметил, что политика угроз санкциями во внешней политике властей США показывает алгоритм использования тактики кнута и пряника против непокорных государств.

    Ранее Дональд Трамп поддержал новый мирный план по Украине.


    Комментарии (16)
    23 ноября 2025, 17:04 • Видео
    Кто платит за Украину больше всех?

    Датчане оказались абсолютными лидерами по материальной поддержке Украины. С чем связаны упорство, щедрость и русофобия Копенгагена? Почему именно Дании «больше всех надо»?

    Комментарии (0)
    21 ноября 2025, 15:35 • Новости дня
    СМИ: Германия намерена противодействовать плану США по Украине

    Bild: Германия заявила о противодействии плану США по Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Власти Германии обеспокоены американским планом по Украине и уже обсуждают дипломатические шаги противодействия инициативе Вашингтона, пишет немецкая газета Bild.

    Власти ФРГ внимательно следят за действиями США по инициативе по урегулированию ситуации на Украине, пишет РИА «Новости» со ссылкой на немецкое издание Bild.

    Там пишут, что Германия уже разрабатывает дипломатические меры противодействия предложенному американцами плану. В частности, Берлин собирается привлечь к обсуждению европейских партнеров и объяснить администрации США негативные последствия для Европы.

    В материале Bild говорится, что инициатива американцев не была согласована с европейскими союзниками. Bild отмечает, что в Германии признают ослабление позиций Украины как на военном, так и на политическом фронте.

    Вместе с тем немецкие власти считают, что согласие Киева на план США было бы, по их мнению, равносильно капитуляции перед Россией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала обсуждение американских мирных предложений по Украине на полях саммита G20 и в ходе беседы с Владимиром Зеленским.

    При этом глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что Евросоюз не получал официальных мирных инициатив от США по урегулированию ситуации на Украине.

    Американские СМИ в то же время отмечают, что план США из 28 пунктов требует значительных уступок со стороны Украины.


    Комментарии (6)
    22 ноября 2025, 17:51 • Новости дня
    Каллас заявила об «отсутствии у России права» требовать уступок от Украины

    Каллас: Россия не имеет права на уступки от Украины

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава внешнеполитического ведомства Эстонии Кая Каллас заявила, что Россия не вправе рассчитывать на получение уступок от Украины.

    Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что Россия не имеет права рассчитывать на какие-либо уступки со стороны Украины, передает РИА «Новости» со ссылкой на Sky News.

    По мнению Каллас, любые ожидания уступок со стороны России не оправданы и не должны быть предметом переговоров.

    Заявление прозвучало на фоне продолжающихся обсуждений перспектив урегулирования ситуации вокруг спецоперации на Украине. Каллас занимает жесткую позицию по отношению к Москве, настаивая на невозможности компромисса в вопросах, связанных с территориальной целостностью Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Кая Каллас отметила креативность России при обходе санкций Евросоюза.

    Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил о восхищении Каллас ударами по российской энергосистеме.

    Каллас подчеркнула, что поддержка Украины обойдется дешевле, чем последствия победы России на Украине.


    Комментарии (39)
    22 ноября 2025, 17:10 • Новости дня
    Лидеры ЕС, Канады и Японии потребовали доработки плана США по Украине
    Лидеры ЕС, Канады и Японии потребовали доработки плана США по Украине
    @ IMAGO/www.imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Лидеры ЕС, Канады и Японии считают, что план США по урегулированию на Украине требует доработки из-за возможного сокращения украинских вооруженных сил, говорится в опубликованном Еврокомиссией совместном заявлении лидеров стран.

    План США по Украине может стать основой для урегулирования конфликта, однако лидеры ЕС, Канады и Японии настаивают на его доработке, передает ТАСС.

    Совместное заявление было опубликовано Еврокомиссией по итогам встречи лидеров Евросоюза, восьми стран объединения, Норвегии, Японии и Канады в Йоханнесбурге. В документе отмечается, что текущая версия плана требует дополнительной работы, а также выражается обеспокоенность по поводу сокращения украинских вооруженных сил, поскольку это может сделать Киев уязвимым.

    В заявлении подчеркивается важность диалога с Киевом и Вашингтоном – ЕС намерен в ближайшие дни продолжить обсуждение предложенного американского плана с представителями обеих стран. Лидеры институциональных органов Евросоюза и государств, подписавших документ, выразили готовность внести свой вклад для достижения устойчивого мирного урегулирования. Также в тексте говорится, что «ряд важных элементов» предложенной инициативы будет иметь принципиальное значение для справедливого и прочного мира.

    Ранее США потребовали от Киева территориальных уступок и сокращения численности ВСУ.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимиру Зеленскому придется одобрить американский план по урегулированию ситуации на Украине или продолжать боевые действия.

    Сообщалось, что Украина, Франция, Германия и Британия прорабатывают альтернативное предложение урегулирования ситуации на Украине.

    Министр армии США Дэниел Дрисколл провел «тошнотворную» встречу с представителями Европы, на которой он заявил, что пространства для переговоров по американскому плану завершения военного конфликта практически нет.

    Президент России Владимир Путин отметил, что Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России стратегическое поражение на поле боя.

    Комментарии (27)
    23 ноября 2025, 17:58 • Новости дня
    Долгов: Заявления Трампа призваны сломать Зеленского

    Дипломат Долгов: Заявления Трампа призваны сломать Зеленского

    Долгов: Заявления Трампа призваны сломать Зеленского
    @ The Presidential Office Ukraine/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Слова Трампа о том, что Зеленский вопреки американскому мирному плану может бороться «изо всех своих маленьких сил», означают, что сейчас речь идет о сроках поражения Украины. Такое мнение газете ВЗГЛЯД высказал дипломат Константин Долгов.

    «Дональд Трамп сейчас, по сути, ломает Владимира Зеленского. Очевидно, что американскому президенту надо каким-то образом зафиксировать свои личные бонусы, отсюда и различные словесные обороты в его заявлениях», – пояснил дипломат Константин Долгов.

    Спикер также обратил внимание на действия европейцев. «Они неоднократно вставляли палки в колеса Трампу. И сейчас снова пытаются это сделать. Посмотрим, каким будет исход», – добавил он.

    Рассуждая о формулировке главы Белого дома, которая по смыслу означает, в том числе, «биться из последних маленьких сил», Долгов сказал: «Сил там действительно осталось не так много. И это, по сути, синоним поражения. Другими словами, речь идет о войне до поражения Украины. В этом смысле конкретные формулировки Трампа тут не так важны».

    «Очевидно также, что Брюссель и Киев не примут план Трампа в изначальном виде. Соответственно, документ будет претерпевать изменения. И тут крайне важно понять, насколько эти трансформации будут приемлемы для России в качестве основы для ведения переговоров», – заключил Долгов.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский может биться до разрыва «маленького сердца», если ему не нравится американский план урегулирования. Также формулировка, которую использовал глава Белого дома, может трактоваться как «продолжать борьбу изо всех его маленьких сил».

    В то же время он отметил, что план урегулирования украинского кризиса, предложенный Вашингтоном, не является окончательным предложением для Киева, передает ТАСС.

    Трамп подчеркнул: «Мы бы хотели добиться мира. Это должно было произойти уже давно». Кроме того, по его словам, США продолжают искать способы завершить конфликт: «Мы пытаемся положить этому конец тем или иным образом».

    Позднее американский лидер возмутился тем, что «руководство Украины не выразило никакой благодарности за наши усилия, а Европа продолжает покупать нефть у России». Он также подчеркнул, что Штаты по-прежнему продают НАТО огромные партии вооружений для ВСУ, в то время как «жулик Джо отдал все даром, даром, даром, включая «большие» деньги».

    Между тем канцлер Германии Фридрих Мерц подтвердил в ходе пресс-конференции по итогам саммита G20 в Йоханнесбурге, что в Женеве проходят переговоры представителей европейских стран, США и Киева по вопросу урегулирования конфликта на Украине.

    Он также пояснил, что речь идет о работе над документом, который создается на основе 28-пунктного плана, представленного американской администрацией. По его словам, стороны стремятся разработать текст, который был бы достоин одобрения и принятия Украиной на переговорах с Россией. Подробности идеи европейцев пока не разглашаются.

    В пятницу президент России Владимир Путин  заявил , что пауза в процессе урегулирования конфликта на Украине после переговоров на Аляске связана с отказом Украины от мирной инициативы, предложенной Дональдом Трампом. «Полагаю, что именно поэтому появилась и новая редакция, по сути, модернизированного плана уже из 28 пунктов», – подчеркнул он.

    Глава государства уточнил, что этот проект может лечь в основу урегулирования, однако предметно данный вопрос не обсуждался. «Причина, полагаю, та же самая: администрации США не удается до сих пор заручиться согласием украинской стороны, Украина против. Видимо, Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России стратегическое поражение на поле боя», – предположил президент. Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась, что это означает для возможного диалога и в каком виде Москва готова общаться с Киевом и Вашингтоном.

    Комментарии (4)
    22 ноября 2025, 18:42 • Новости дня
    Евросовет назначил экстренный саммит по Украине

    Евросовет: Экстренный саммит ЕС по Украине пройдет в Луанде 24 ноября

    Tекст: Вера Басилая

    Экстренный саммит ЕС по Украине состоится в Анголе 24 ноября, сообщил глава Евросовета Антониу Кошта.

    Экстренный саммит Европейского союза по ситуации на Украине пройдет 24 ноября в Анголе, сообщает ТАСС. Глава Евросовета Антониу Кошта пригласил лидеров 27 стран ЕС провести экстренную встречу по Украине в Луанду .

    Согласно его сообщению, необычный выбор места объясняется тем, что в этот же день в столице Анголы состоится запланированный саммит ЕС и Африканского союза.

    Ранее Украина, Франция, Германия и Британия прорабатывают альтернативное предложение по урегулированию ситуации на Украине.

    Министр армии США Дэниел Дрисколл провел встречу с представителями Европы и заявил, что пространства для переговоров по американскому плану практически нет.

    Лидеры ЕС, Канады и Японии потребовали доработки американского плана по урегулированию ситуации на Украине.

    Президент России Владимир Путин заявил, что Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России стратегическое поражение на поле боя.

    Комментарии (2)
    22 ноября 2025, 15:23 • Новости дня
    Страны G20 заявили о планах урегулировать кризис на Украине

    Страны G20 заявили о стремлении к справедливому миру на Украине

    Страны G20 заявили о планах урегулировать кризис на Украине
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Страны Группы двадцати (G20) подчеркнули свою решимость прилагать усилия к установлению справедливого и всеобъемлющего мира на Украине, говорится в декларации саммита лидеров G20.

    Страны Группы двадцати (G20) подчеркнули свою решимость прилагать усилия к установлению справедливого и всеобъемлющего мира на Украине, а также разрешению конфликтов в Демократической Республике Конго, Палестине и Судане, передает ТАСС.

    «Мы будем работать над достижением справедливого и всеобъемлющего мира в Судане, Палестине, Демократической Республике Конго и на Украине», – цитирует телеканал Al Jazeera декларацию G20.

    Европа решила разработать контрпредложение по урегулированию на Украине. Фон дер Ляйен объявила о планах обсудить предложения США по Украине на саммите G20.

    FT сообщила, что министр армии США Дэниел Дрисколл провел «тошнотворную» встречу с представителями Европы.

    Комментарии (2)
    24 ноября 2025, 10:11 • Новости дня
    Стубб заявил о нерешенных вопросах после переговоров США и Украины

    Стубб заявил об оставшихся нерешенных вопросах после переговоров США и Украины

    Стубб заявил о нерешенных вопросах после переговоров США и Украины
    @ Sergei Grits/AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Финляндии Александр Стубб отметил, что по итогам переговоров США и Украины остались существенные нерешенные вопросы.

    Важные вопросы, связанные с переговорами между США и Украиной, все еще остаются открытыми, передает ТАСС.

    Президент Финляндии Александр Стубб сообщил, что главные спорные пункты переговоров требуют дальнейшего обсуждения на уровне Евросоюза и НАТО.

    По словам Стубба, он обсудил ситуацию с Владимиром Зеленским утром в понедельник. «Переговоры стали шагом вперед, но все еще остаются нерешенными важные вопросы», – написал Стубб в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Он добавил, что любые решения, подпадающие под компетенцию ЕС или НАТО, будут рассматриваться и приниматься членами этих организаций в индивидуальном порядке. По словам финского лидера, до окончательных договоренностей пока далеко, и процесс требует дополнительных консультаций со всеми заинтересованными сторонами.

    Ранее Financial Times сообщила, что Евросоюз готовится к возможному прекращению помощи Украине со стороны США.

    The New York Times отметила, что после переговоров в Женеве в мирном плане Дональда Трампа произошли изменения.

    Госсекретарь США Марко Рубио назвал встречу делегаций США и Украины в Женеве наиболее эффективной из всех. Он также напомнил о необходимости реакции Москвы на план по Украине.

    Комментарии (6)
    24 ноября 2025, 06:44 • Новости дня
    FT узнала о подготовке ЕС к скорому прекращению помощи США Киеву
    FT узнала о подготовке ЕС к скорому прекращению помощи США Киеву
    @ LUDOVIC MARIN/EPA/TASS

    Tекст: Катерина Туманова

    Воскресные переговоры завершили дипломатический марафон после того как президент США Дональд Трамп потребовал от Украины принять сделку до четверга, добавив, что этот план не является «окончательным предложением» Америки, госсекретарь Марко Рубио позже попытался дистанцировать Вашингтон от этого предложения, но через несколько часов заявил, что его автором были США.

    Один европейский чиновник назвал ситуацию в администрации Трампа «беспорядочной», пишет Financiel Times (FT).

    Газета напоминает, что советники по национальной безопасности из Франции, Германии, Великобритании и ЕС встретились в воскресенье в Женеве со своими американскими и украинскими коллегами, в том числе с Рубио, зятем Трампа Джаредом Кушнером, специальным представителем Стивом Уиткоффом – одним из авторов плана – и министром армии США Дэниелом Дрисколлом, близким союзником вице-президента Джей Ди Вэнса.

    Они встретились с украинской делегацией во главе с Андреем Ермаком, главой офиса президента Владимира Зеленского, и главой Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустемом Умеровым, а затем к ним присоединились представители Европы.

    В своем выступлении в воскресенье вечером Рубио сказал, что заверил европейских чиновников в том, что любые элементы плана, напрямую касающиеся Европы или НАТО, будут вынесены на «отдельный трек» переговоров, поскольку требуют участия Европы и НАТО.

    «Европейские страны предприняли арьергардные действия, чтобы замедлить реализацию плана США по оказанию давления на Украину», – пишет газета.

    Один европейский чиновник в беседе с FT выразил опасения, что Трамп может в отчаянии отказаться от поддержки Украины со стороны США, что поставит Зеленского и его страну в опасное положение.

    «Мы, очевидно, готовимся к такому сценарию», – сказал он.

    Европейские дипломаты ожидают, что на следующей неделе Франция, Германия и Великобритания проведут дополнительные встречи. Среди других возможных участников – лидеры Польши, Финляндии и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

    «Мы пытаемся придумать что-то, что можно было бы предложить в качестве встречного условия», – сказал европейский дипломат.

    Напомним, 23 ноября в Женеве прошли переговоры американской и украинской делегаций, по итогам которых обе сторон заявили о продолжении тесной работы по мирному плану.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, госсекретарь США Марко Рубио заявил, что российская сторона является неотъемлемой частью процесса достижения соглашения по мирному урегулированию конфликта на Украине.

    По итогам первой части переговоров Рубио назвал встречу делегация США и Украины в Женеве наиболее эффективной из всех. В заключение он напомнил о необходимости реакции Москвы на план по Украине. В заявлении Белого дома по итогам переговоров сказано, что тесная работа с Украиной по мирному плану продолжится в ближайшие дни.

    Комментарии (0)
    22 ноября 2025, 05:29 • Новости дня
    Западные СМИ увидели в плане США по Украине помеху для изъятия активов России

    FT: «Репарационный кредит» Киеву за счет активов России оказался под угрозой

    Tекст: Антон Антонов

    Планы Европы по использованию замороженных российских активов для финансирования Украины столкнулись с помехой из-за плана США по урегулированию конфликта на Украине, пишут несколько западных СМИ.

    Как пишет Financial Times, подход США вызывает серьезное недовольство у чиновников в Европе, где хранятся основные российские активы. Один из них назвал американскую инициативу «намеренной провокацией», а другой отметил, что передача замороженных российских средств США и России выглядит «немыслимой». При этом издание считает, что давление Вашингтона может изменить ситуацию, передает ТАСС.

    По мнению Politico, предложения Вашингтона уже ставят под угрозу экспроприацию российских средств в ЕС и финансирование Киева в 2026-2027 годах. «Трамп вставляет палки в колеса одного из самых сложных переговорных процессов, происходящих в Европе», – пишет Politico в статье под заголовком «Уиткоффу нужен психиатр». Источники Politico считают, что требование США о разблокировке российских активов и передаче значительной их части в фонд восстановления Украины «будет всеми отвергнуто».

    Об обеспокоенности европейских столиц пишет и Handelsblatt. Бельгийский чиновник сообщил газете, что инициатива Вашингтона может обязать ЕС компенсировать изъятые средства, а планы ЕС по финансированию Украины фактически «превращаются в ничто». Реализация американской схемы приведет к затягиванию переговоров и грозит новым конфликтом между Брюсселем и Вашингтоном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия рассмотрела три варианта финансирования Украины, одним из которых является экспроприация российских активов. Министерство финансов России разработало проект ответных мер на случай конфискации российских активов странами Запада.

    Комментарии (0)
    22 ноября 2025, 22:30 • Новости дня
    Европа передала США предложения по урегулированию конфликта на Украине

    Spiegel: Европа передала Вашингтону переработанный план США по Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Европейские лидеры направили в Вашингтон переработанный ими вариант плана США по урегулированию конфликта на Украине, пишет Spiegel.

    По данным Spiegel, с вечера пятницы лидеры европейских стран работали над встречным предложением по регулированию конфликта на Украине. По информации издания, европейцы создали собственный рабочий документ, основываясь на существующем плане США, и отправили его в Вашингтон для обсуждения. Пакет включает переработанные положения американского плана, передает ТАСС.

    Ранее лидеры Евросоюза высказали несогласие с рядом пунктов американского предложения. Как отмечает Bild, европейские участники переговоров не согласились с американской позицией по признанию российского суверенитета над Крымом, Донбассом и другими территориями.

    Недовольство европейцев вызвали также пункты плана о сокращении вооруженных сил Украины, предложенные США гарантии безопасности, а также использование замороженных российских активов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон оказывает давление на Киев, чтобы украинские власти приняли мирный план из 28 пунктов, на обсуждение которого согласна Москва. Коалиция европейских государств выступила против предложенного плана по урегулированию ситуации на Украине.

    Киев заявил о начале консультаций с Вашингтоном по мирному соглашению, которые пройдут в ближайшее время в Швейцарии. Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский может биться до разрыва «маленького сердца», если ему не нравится американский план урегулирования.

    Комментарии (0)
    21 ноября 2025, 22:55 • Новости дня
    Мерц обсудил по телефону с Трампом инициативу США по Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Канцлер Германии Фридрих Мерц стал первым европейским лидером, поговорившим с Дональдом Трампом о плане США по Украине, сообщила газета Bild.

    Мерц провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, чтобы обсудить детали нового американского плана по урегулированию конфликта на Украине. Официальный представитель правительства ФРГ Штефан Корнелиус охарактеризовал диалог как «доверительный и обстоятельный» и отметил, что «дальнейшие шаги на уровне советников были согласованы с Трампом», передает ТАСС.

    Корнелиус также сообщил, что Мерц в ближайшее время проинформирует европейских партнеров о содержании разговора. По информации телеканала NTV, главы государств Европы планируют обсудить инициативу США уже на саммите G20 в Йоханнесбурге на выходных.

    Gazeta Bild ранее уведомила, что правительство Мерца обеспокоено американским планом и уже рассматривает дипломатические мероприятия для противодействия. Ссылаясь на источники, издание отмечает стремление Берлина повлиять на Киев, чтобы тот не поддавался давлению Вашингтона, а также на необходимость продвижения позиции ЕС в переговорах с американской администрацией.

    По данным западных СМИ, суть обсуждаемого плана США заключается в признании Крыма, Донбасса и других территорий российскими в обмен на гарантии безопасности Киеву. В районах, которые украинские войска покинут, предлагается создать демилитаризованную зону.

    Ранее Мерц, Эммануэль Макрон и Кир Страмер заявили, что любые соглашения, затрагивающие европейские государства, ЕС и НАТО, должны получить согласие всех европейских партнеров и союзников.

    Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен объявила о намерении обсудить на саммите G20 предложения США по урегулированию ситуации на Украине.

    Президент России Владимир Путин заявил, что Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России стратегическое поражение на поле боя.

    Комментарии (0)
    21 ноября 2025, 13:25 • Новости дня
    Фон дер Ляйен объявила о планах обсудить предложения США по Украине на саммите G20

    Глава ЕК фон дер Ляйен объявила о планах обсудить предложения США по Украине на саммите G20

    Tекст: Вера Басилая

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала обсуждение американских мирных предложений по Украине на встречах с мировыми лидерами на полях саммита G20 и в ходе беседы с Владимиром Зеленским.

    Фон дер Ляйен намерена обсудить американские мирные инициативы по урегулированию ситуации на Украине с мировыми лидерами на предстоящем саммите G20, а также с главой киевского режима Владимиром Зеленским, передает ТАСС.

    По словам фон дер Ляйен, накануне был опубликован план из 28 пунктов, и именно эти предложения Еврокомиссия вместе с представителями Евросоюза планирует детально обсудить.

    Глава Еврокомиссии также подчеркнула, что Евросоюз и впредь будет придерживаться принципа «ничего об Украине без Украины».

    Ранее глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что ЕС официально не получал уведомлений о предложениях США.

    Американские власти требовали от Киева согласиться на рамочное соглашение с территориальными уступками и сокращением армии.

    СМИ писали, что Берлин активизировал контакты с европейскими странами ради убеждения Киева отказаться от компромисса по условиям США и поддержать европейский подход.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что после дискуссий на Аляске никаких новых шагов к мирному урегулированию не предпринималось.

    Комментарии (0)
    21 ноября 2025, 16:59 • Новости дня
    Черногория заявила о скором ужесточении визового режима для россиян

    Премьер Черногории Спайич заявил о скором ужесточении визового режима для россиян

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Власти Черногории согласовали новые ограничения для российских туристов, чтобы привести визовую политику в полное соответствие нормам Европейского союза, заявил премьер страны Милойко Спайич в интервью телеканалу Euronews.

    О предстоящем ужесточении визового режима для граждан России сообщил премьер-министр Черногории Милойко Спайич. В интервью телеканалу Euronews, которое цитирует Коммерсант, он подчеркнул, что страна продолжит полностью соответствовать общей европейской политике безопасности и визовым нормам, несмотря на то что Черногория пока не входит в состав ЕС.

    Спайич отметил: «Даже до получения статуса члена ЕС и членских льгот мы ведем себя как члены ЕС.  Поэтому мы будем полностью соответствовать визовой политике Евросоюза».

    На данный момент, по его словам, российских туристов в Черногории стало заметно меньше, чем в прежние годы.

    Премьер добавил, что страна остается открытой для туристов из разных стран, но приоритетом является вступление в Евросоюз и соответствие всем европейским стандартам. Точные сроки вступления новых визовых ограничений в силу пока не определены, однако Спайич выразил заинтересованность внедрить их в краткие сроки.

    Он подчеркнул: нужно, чтобы все 27 стран ЕС «почувствовали и искренне поверили», что интеграция Черногории соответствует их национальным интересам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Еврокомиссии заявили о возможном сроке вступления Черногории в Евросоюз.

    До этого посла России в Черногории Александра Лукашика вызвали в МИД республики из-за его замечаний по вопросу участия страны на Украине в вопросах «безопасности и тренировки персонала».

    Лукашик отметил, что руководство Черногории усиливает напряженность в отношениях с Россией и закрепляет статус недружественного Москве государства.


    Комментарии (0)
    Главное
    Польша освободила задержанных по подозрению во взрыве на ж/д украинцев
    Бурятский язык помог освободить Новое Запорожье
    У сына экс-президента Киргизии изъяли оружие и наркотики
    Армия Израиля объявила о наказаниях командования за провал 7 октября 2023 года
    Московский школьник с ножом ранил двух полицейских и охранника
    Гидрометцентр рассказал о предстоящей зиме в Москве
    Отмечено ускорение темпа устной речи россиян

    Россия поднялась над статусом сырьевой экономики

    Несмотря на падение нефтяных цен, российская экономика не ушла в минус. Впервые с 2018 года снижение доходов от экспорта нефти и газа смог компенсировать рост доходов от ненефтегазового сектора. Если восемь лет назад доходы бюджета делились 50 на 50, то теперь 70 на 30, заявили в ФНС. Сырьевой российскую экономику теперь не назовешь так однозначно. Что изменилось? Подробности

    Перейти в раздел

    США выбирают из трех военных целей в Америке

    Президент США Дональд Трамп включил режим «плохого полицейского» в отношении не только Владимира Зеленского. Касательно «заднего двора США» – Латинской Америки – у него тоже много планов. Только, в отличие от ситуации на Украине, он не хочет прекращения боевых действий. Скорее, наоборот: готовится к военным ударам. Подробности

    Перейти в раздел

    Армия России подбирает ключи к последней агломерации в Донбассе

    Российские войска освободили Звановку в ДНР и Новое Запорожье в Запорожской области. Как говорят эксперты, продвижение в ДНР рушит логистику ВСУ и позволяет сосредоточивать усилия на предстоящем освобождении Северска, который называют ключом к Славянско-Краматорской агломерации. А контроль над Новым Запорожьем приближает полную блокаду Гуляйполя и развитие дальнейшего наступления по нескольким направлениям. Подробности

    Перейти в раздел

    Робот-истребитель может преобразить облик ВВС США

    Крайне опасную систему вооружений начали создать в Соединенных Штатах Америки. Пока всеобщее внимание приковано к проекту истребителя F-47, в рамках той же программы NGAD уже совершила первый полет машина, которая должна стать гораздо более серьезной угрозой, в том числе для российской боевой авиации. О чем идет речь? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Кто платит за Украину больше всех?

      Датчане оказались абсолютными лидерами по материальной поддержке Украины. С чем связаны упорство, щедрость и русофобия Копенгагена? Почему именно Дании «больше всех надо»?

    • Германия возглавила антироссийский альянс

      Германия стала фактическим лидером коалиции европейских стран, объединившихся против нового мирного плана по Украине. Иными словами, ради войны с Россией. Зачем это канцлеру Фридриху Мерцу?

    • Украина отвергла мирный план США

      Официальные представители Украины отвергли мирный план из 28 пунктов, который предложила администрация президента США. При этом лично Владимир Зеленский как будто согласился. Как это понимать?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Церковные праздники в декабре 2025 года: православный календарь важных дат, Рождественский пост

      Декабрь для православных христиан – это особое время, завершающее церковный год. Это период глубокого ожидания и духовной подготовки к одному из главных событий – Рождеству Христову. Практически весь месяц проходит под знаком Рождественского поста, который начался 28 ноября и продлится до 6 января 2026 года. Это время молитв, добрых дел и воздержания, позволяющее очистить душу и встретить праздник с чистым сердцем.

    • Лень продлевает жизнь? Как сказываются на здоровье труд и физическая активность

      Каждый мечтает прожить долгую и активную жизнь, сохранив при этом хорошее самочувствие и бодрость духа. Существует теория, согласно которой двигательная активность может ускорить расход жизненных сил и сократить срок существования. Именно такую позицию занимает немецкий специалист Петер Акст, считающий, что лень и долгий сон продлевают жизнь, а активные тренировки в спортзалах могут нанести вред здоровью. Насколько эффективна такая стратегия для увеличения продолжительности жизни?

    • ОБРАЗЕЦ Расписка в получении денежных средств

    Перейти в раздел

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации