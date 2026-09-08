Технический сбой парализовал работу крупнейших аэропортов Британии

Tекст: Денис Тельманов

Крупные британские воздушные гавани столкнулись с серьезными задержками вылетов из-за неполадок в диспетчерской службе, передает ТАСС. Ответственность за инцидент взял на себя холдинг NATS, который управляет воздушным движением в стране.

«Мы установили, что проблема возникла в нашей системе обработки рейсов. Наши специалисты уже работают на месте и принимают все необходимые меры для скорейшего восстановления нормальной работы. Мы понимаем, что это вызывает перебои в полетах, и приносим за это искренние извинения», – отмечается в заявлении.

Неполадки затронули лондонские аэропорты Хитроу, Гатвик, Станстед и Лондон-Сити, а также воздушные гавани Манчестера, Эдинбурга, Бирмингема, Бристоля, Ноттингема и Абердина, сообщил телеканал Sky News.

Специалисты ожидают полного восстановления привычного графика полетов к концу текущего дня.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе прошлого года ошибка программного обеспечения привела к отмене 150 рейсов в аэропортах Британии.

Месяцем ранее служба управления воздушным движением исключила версию кибервмешательства при сбое радаров.

Осенью того же года вирус-вымогатель нарушил работу крупнейших европейских воздушных гаваней.