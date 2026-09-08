Цементирующим «клеем», базовой основой, на которой существует единое этнокультурное пространство России, является русский язык. Именно благодаря русскому, через его посредство, народы России получили прямой доступ к мировым сокровищницам знаний.2 комментария
Технический сбой парализовал работу крупнейших аэропортов Британии
Проблемы в системе управления воздушным движением привели к масштабным перебоям в расписании полетов по всей Британии.
Крупные британские воздушные гавани столкнулись с серьезными задержками вылетов из-за неполадок в диспетчерской службе, передает ТАСС. Ответственность за инцидент взял на себя холдинг NATS, который управляет воздушным движением в стране.
«Мы установили, что проблема возникла в нашей системе обработки рейсов. Наши специалисты уже работают на месте и принимают все необходимые меры для скорейшего восстановления нормальной работы. Мы понимаем, что это вызывает перебои в полетах, и приносим за это искренние извинения», – отмечается в заявлении.
Неполадки затронули лондонские аэропорты Хитроу, Гатвик, Станстед и Лондон-Сити, а также воздушные гавани Манчестера, Эдинбурга, Бирмингема, Бристоля, Ноттингема и Абердина, сообщил телеканал Sky News.
Специалисты ожидают полного восстановления привычного графика полетов к концу текущего дня.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе прошлого года ошибка программного обеспечения привела к отмене 150 рейсов в аэропортах Британии.
Месяцем ранее служба управления воздушным движением исключила версию кибервмешательства при сбое радаров.
Осенью того же года вирус-вымогатель нарушил работу крупнейших европейских воздушных гаваней.