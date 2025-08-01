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Сбой радара и отмену 150 рейсов в аэропортах Британии вызвала ошибка ПО
Проблему смогли обнаружить в центре управления Национальной службы воздушного движения (NATS) в Суонвике, графство Хэмпшир, где, как сообщалось днем ранее, радиолокационные системы перестали отображать рейсы около 14.30.
«Причиной сбоя радара, вызвавшего масштабные сбои в крупных аэропортах Великобритании и приведшего к отмене рейсов и задержке пассажиров по всей стране, стала ошибка программного обеспечения», – сообщила британская Standard.
Из-за сбоя было отменено более 150 рейсов, что затронуло аэропорты Лондона, Манчестера и Бирмингема, вынудив авиадиспетчеров временно приостановить все авиарейсы в стране.
Министр транспорта Британии Хайди Александер в пятницу подтвердила отсутствие доказательств злонамеренного вмешательства в работу систем аэропортов.
«Это был единичный случай, и нет никаких доказательств злонамеренной деятельности. Полеты возобновлены, и я благодарна авиакомпаниям, которые прилагают усилия, чтобы доставить пассажиров туда, куда им нужно», – написала она в соцсети X (ранее в Twitter).
Источники сообщили Times, что отключение радара было вызвано «ошибкой программного обеспечения», и что резервные системы сработали должным образом для восстановления работы.
Несмотря на то, что неисправность была устранена в течение 20 минут, вызванные ею сбои имеют долгосрочные последствия, так что по мере восстановления системы в нормальном режиме рейсы все же отменяются.
Как писала днем ранее газета ВЗГЛЯД, вылеты из аэропортов Великобритании возобновились после «технической проблемы», связанной с приостановкой полетов авиадиспетчерами.