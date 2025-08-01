Сбой радара и отмену 150 рейсов в аэропортах Британии вызвала ошибка ПО

Tекст: Ирма Каплан

«Причиной сбоя радара, вызвавшего масштабные сбои в крупных аэропортах Великобритании и приведшего к отмене рейсов и задержке пассажиров по всей стране, стала ошибка программного обеспечения», – сообщила британская Standard.

Из-за сбоя было отменено более 150 рейсов, что затронуло аэропорты Лондона, Манчестера и Бирмингема, вынудив авиадиспетчеров временно приостановить все авиарейсы в стране.

Министр транспорта Британии Хайди Александер в пятницу подтвердила отсутствие доказательств злонамеренного вмешательства в работу систем аэропортов.

«Это был единичный случай, и нет никаких доказательств злонамеренной деятельности. Полеты возобновлены, и я благодарна авиакомпаниям, которые прилагают усилия, чтобы доставить пассажиров туда, куда им нужно», – написала она в соцсети X (ранее в Twitter).

Источники сообщили Times, что отключение радара было вызвано «ошибкой программного обеспечения», и что резервные системы сработали должным образом для восстановления работы.

Несмотря на то, что неисправность была устранена в течение 20 минут, вызванные ею сбои имеют долгосрочные последствия, так что по мере восстановления системы в нормальном режиме рейсы все же отменяются.

Как писала днем ранее газета ВЗГЛЯД, вылеты из аэропортов Великобритании возобновились после «технической проблемы», связанной с приостановкой полетов авиадиспетчерами.