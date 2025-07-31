В Великобритании назвали причину крупного сбоя и отмены 150 авиарейсов

Кедми назвал последствия для Нетаньяху из-за желания стран признать Палестину

Политолог Кедми назвал последствия для Нетаньяху из-за желания стран признать Палестину

Tекст: Анастасия Куликова

«Решением конфликта на Ближнем Востоке является восстановление палестинского государства. На Западе и во многих странах мира, анализируя происходящее в Газе и при этом не оправдывая действий движения ХАМАС, приходят именно к такому выводу», – отметил Яков Кедми, экс-руководитель израильской спецслужбы «Натив». Он объясняет рядом причин то, что все больше политиков призывают к признанию Палестины.

Во-первых, нет иного способа разрешить ситуацию, считает собеседник. «На территории Западного берега реки Иордан и сектора Газа живут порядка 5 млн арабов. Они не являются гражданами Израиля. Эти люди не могут находиться в подвешенном состоянии. Кроме всех бытовых проблем у них также есть свои национальные интересы и политический суверенитет», – указал Кедми.

Во-вторых, чем дольше проблема не решается, тем больше появляется возможностей у террористических организаций играть на этом. «В результате это приводит к разрушению региона», – акцентировал спикер. Но премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху продолжает отвергать идею создания двух государств. Его целью было отменить резолюцию № 181 от 29 ноября 1947 года.

«Но политика Нетаньяху привела лишь к усилению ХАМАС и трагедии 7 октября 2023 года», – подчеркнул Кедми. По его словам, израильский премьер использовал движение в своих целях: оно было для него пугалом, с помощью которого годами можно было объяснять свое несогласие на создание палестинского государства, торпедировать возможные решения международных площадок. Сегодня, когда страны Европы начали призывать признать Палестину, Нетаньяху сохраняет эту позицию.

«Какое отношение имеет Организация освобождения Палестины к нападению 7 октября? Те, кто говорит, что ХАМАС выражает желания палестинцев, – лгут и жонглируют информацией. Среди них и премьер еврейского государства. Но ему не поможет такая риторика. Процесс по палестинской автономии необратим», – акцентировал собеседник.

«Пока Нетаньяху продолжает пользоваться поддержкой США, которые тоже не поддерживают идею создания государства Палестина. Но Дональд Трамп часто меняет свое мнение. И это вопрос времени, когда Вашингтон изменит нынешний курс. Тогда у Израиля не останется выхода – страна будет вынуждена сдать назад, а это приведет к падению правительства, новым выборам, по итогам которого нынешнего премьера отстранят от власти», – заключил Кедми.

Ранее главы МИД 15 западных стран призвали к признанию государства Палестина по итогам конференции по урегулированию на Ближнем Востоке в Нью-Йорке, сообщил МИД Франции в коммюнике, передает ТАСС. Речь идет о министрах иностранных дел Андорры, Австралии, Канады, Финляндии, Франции, Исландии, Ирландии, Люксембурга, Мальты, Новой Зеландии, Норвегии, Португалии, Сан-Марино, Словении и Испании.

«Мы … уже признали или выразили готовность или позитивное отношение наших стран к признанию государства Палестина в качестве важнейшего шага на пути к решению путем создания двух государств и призываем все страны, которые еще не сделали этого, присоединиться к этому призыву», – следует из заявления.

Министры подчеркнули «важность объединения сектора Газа с Западным берегом реки Иордан под управлением Палестинской администрации», а также призвали «страны, которые еще не сделали этого, установить нормальные отношения с Израилем и выразить готовность вступить в переговоры по региональной интеграции государства Израиль».

Напомним, в июле Эммануэль Макрон заявил, что Франция намерена признать Палестину как государство уже этой осенью. По его словам, шаг должен продемонстрировать приверженность Парижа «справедливому и устойчивому миру на Ближнем Востоке». Дональд Трамп, комментируя это заявление, отметил, что слова лидера Пятой республики ничего не изменят.

Решение Парижа осудил премьер-министр Израиля. По его мнению, оно «вознаграждает террор». Посол США в Израиле Майк Хакаби сравнил обещанное Францией признание Палестины с победой нацистов во Второй мировой войне. Хакаби также отметил, что если Париж хочет помочь палестинцам, то ему следовало бы принимать их в качестве беженцев, а также участвовать в распределении продовольственной помощи в секторе Газа, передает РИА «Новости».

Вслед за Макроном о намерении признать государство Палестина заявил и британский премьер Кир Стармер. В его канцелярии заявили, что Лондон пойдет на это в случае, если Тель-Авив не согласится на прекращение огня в секторе Газа и не предпримет шагов для прекращения «ужасающей» ситуации в полуэксклаве. Нетаньяху посчитал, что таким образом Британия поддерживает «чудовищный терроризм» ХАМАС.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что на Западе фактически обесценили права человека, используя признание Палестины в качестве политической угрозы Израилю. Она подчеркнула, что этот вопрос используется как инструмент давления, а не как проявление уважения к международному праву и правам человека.