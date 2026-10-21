Есть несколько тем, по которым Еврокомиссия и лично Урсула просто впадают в бешенство и внедряют их странам-членам с упорством сумасшедшего: тотальная миграция, тотальный ЛГБТ*, санкции против России, деньги и оружие на Украину. Кто против – того так или иначе размажут.8 комментариев
Белорусский посол в Словакии возобновил работу после длительного перерыва
Посол Белоруссии Игорь Фисенко вручил верительные грамоты президенту Словакии
Посол Белоруссии в Словакии Игорь Фисенко вручил верительные грамоты президенту республики Петеру Пеллегрини, официально возобновив работу дипломатической миссии в Братиславе.
Глава дипмиссии передал документы словацкому лидеру во время протокольной встречи, передает РИА «Новости» со ссылкой на МИД Белоруссии. «В ходе протокольной беседы глава словацкого государства приветствовал решение президента Беларуси Александра Лукашенко о возобновлении работы посольства Беларуси в Братиславе и высказался за развитие двусторонних отношений», – сообщили в пресс-службе белорусского ведомства.
Стороны также подчеркнули необходимость укрепления сотрудничества в сферах экономики, культуры и спорта, отметив важность молодежных и гуманитарных связей.
Белоруссия закрыла посольство в Словакии в конце 2023 года. В марте 2026 года Александр Лукашенко назначил Игоря Фисенко главой возобновляемой дипмиссии, назвав европейскую республику дружественной страной.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Белоруссия закрыла посольство в Финляндии.
В марте президент Александр Лукашенко поручил открыть дипмиссию в КНДР.
В феврале в Москве отреставрировали исторический особняк посольства Белоруссии.