Что такое режим ЧС федерального характера и зачем его вводят

Tекст: Ольга Никитина

Режим ЧС вводится для того, чтобы мобилизовать все доступные ресурсы и силы для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации и защиты населения.

В случае когда региону требуется большая вовлеченность федерального центра в борьбе с ЧС, объявляется режим чрезвычайной ситуации федерального масштаба. Происходит это по просьбе региональных властей.

Этот особый режим позволяет упростить принятие решений о финансировании и реализации разного рода мероприятий, необходимых для обеспечения безопасности мирных людей.

Если режим ЧС регионального уровня предоставляет больше полномочий губернатору и региональному правительству, то ЧС федерального уровня дает более широкие возможности для федеральных властей. Такой режим облегчает администрирование и позволяет крайне необходимые силы и средства доставить в регион в более оперативном темпе.

К ситуациям, по причине которых могут вводить режим ЧС федерального характера, относятся землетрясения, крупные техногенные аварии, масштабные пожары, которые приводят к гибели сотен людей и наносят колоссальный ущерб экономике и инфраструктуре региона.

В четверг режим чрезвычайной ситуации федерального уровня был введен в Белгородской области. Как сообщил глава МЧС России Александр Куренков, такое решение принято вследствие сложной гуманитарной ситуации, вызванной обстрелами со стороны ВСУ, и разрушениями.

Ранее, 9 августа, аналогичный режим был введен в Курской области на фоне попытки ВСУ прорваться на территорию региона.

Когда вводится режим ЧС федерального уровня?

Для принятия соответствующего решения требуется соблюдение ряда критериев:

– Количество пострадавших: более 500 человек погибли или получили серьезные травмы.

– Материальный ущерб превышает 1,2 млрд рублей.

– Масштаб бедствия: чрезвычайная ситуация затронула обширную территорию, включая несколько регионов или даже всю страну.

Что означает введение режима ЧС федерального уровня?

Введение режима ЧС федерального уровня влечет за собой ряд последствий:

– Привлекаются силы и средства федеральных органов исполнительной власти, включая МЧС, Минобороны, МВД и другие.

Финансовая помощь

Пострадавшим выплачиваются единовременные компенсации, а также компенсации за утраченное имущество. Размер компенсаций зависит от степени тяжести ущерба.

Ограничения для граждан

Вводится ряд ограничений, направленных на обеспечение безопасности и порядка. Например, может быть ограничена свобода передвижения, введена обязательная эвакуация, запрещено распространение ложной информации.

Изъятие имущества

В исключительных случаях имущество граждан и организаций может быть изъято для нужд ликвидации ЧС. При этом сохраняется обязательство по компенсации для гражданских лиц и организаций.

Какие выплаты полагаются пострадавшим при ЧС федерального уровня?

– Единовременная материальная помощь: 15 тыс. рублей.

– Компенсация за частичную утрату имущества: 75 тыс. рублей.

– Компенсация за полную утрату имущества: 150 тыс. рублей.

– Компенсация за легкий вред здоровью: 300 тыс. рублей.

– Компенсация за средний или тяжелый вред здоровью: 600 тыс. рублей.

– Выплаты родственникам погибших: 1 млн 500 тыс. рублей.

На какой срок вводится режим ЧС?

Режим ЧС федерального уровня действует не более 30 дней. По истечении этого срока он может быть продлен решением президента РФ. Введение режима ЧС является чрезвычайной мерой, направленной на защиту жизни и здоровья людей.

Что разрешено в условиях режима ЧС федерального уровня?

Как пояснили в правительстве Белгородской области, данная мера не отразится на повседневной жизни гражданских лиц. Детсады будут функционировать в режиме дежурных групп, другие учреждения продолжат работать по графику.

Постановление о режиме ЧС, отметили в региональном правительстве, не влияет на работу торговли: магазины будут работать в соответствии с собственным графиком. Кроме того, не планируется никаких изменений в работе общественного транспорта.

Ограничений на передвижение для белгородцев не вводится, за исключением тех территорий, в которые запрещен въезд. Перемещения между регионами осуществляются свободно, выезд за пределы области разрешен.