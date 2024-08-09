Как работает ГИС «Суджа» на границе Курской области

Tекст: Ольга Никитина

На 2024 год ГИС «Суджа» являлась единственным каналом поставок газа из России в европейские страны. До мая 2022 года имелся еще один маршрут поставок через Украину – через ГИС «Сохрановка» в Ростовской области, однако Киев отказался от использования этого маршрута и стал отклонять заявки Газпрома на поставки через станцию.

От суджанского маршрута зависят Венгрия, Словакия и Австрия. Кроме того, сейчас из Австрии российский газ получают Италия, Германия и Чехия.



Для чего предназначены газоизмерительные станции?

ГИС – сложный технологический комплекс в системе газовой промышленности. Основное ее назначение – точный и непрерывный учет количества и качества природного газа, транспортируемого по магистральным газопроводам.

Функции газоизмерительной станции

Измерение расхода газа осуществляется двумя способами:

– Метод переменного перепада давления, при котором используются сужающие устройства, создающие искусственное препятствие потоку газа. По величине перепада давления до и после сужения рассчитывается расход газа.

– Ультразвуковой метод, который основан на измерении скорости распространения ультразвуковых волн в газовом потоке. Этот метод отличается высокой точностью и не требует внесения каких-либо препятствий в поток газа.

Кроме того, на ГИС ведется контроль качественных характеристик газа.

В состав газоизмерительной станции входят:

– Блок измерительных линий, который содержит основное оборудование для измерения расхода газа: преобразователи расхода (ультразвуковые или с сужающими устройствами), датчики давления и температуры, запорную арматуру и другое вспомогательное оборудование.

– Система автоматизированного управления (САУ), обеспечивающая сбор, обработку и передачу данных о параметрах газа, управление работой оборудования ГИС и формирование отчетной документации.

Зачем нужна такая точность при транспортировке трубопроводного газа?

1) Коммерческий учет. Точные данные о количестве и качестве поставляемого газа необходимы для проведения коммерческих расчетов между производителями, транспортировщиками и потребителями газа.

2) Контроль за технологическими процессами. Постоянный мониторинг параметров газа позволяет оперативно выявлять отклонения от нормальных режимов работы и принимать меры для их устранения.

3) Обеспечение безопасности. Точные данные о составе газа необходимы для выбора оптимальных режимов транспортировки и хранения газа, а также для предотвращения аварийных ситуаций.

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6 августа 2024 года ВСУ предприняли атаку на Курскую область, где и находится данная газоизмерительная станция. 8 августа Газпром заявил, что подача российского газа для транзита продолжается: поставки идут в объеме, подтвержденном украинской стороной. В ночь на 9 августа Reuters сообщило, что при атаке ВСУ на Курскую область газоизмерительная станция «Суджа» могла получить повреждения, но их масштаб агентству не известен. Однако Газпром сообщил, что транзит через ГИС «Суджа» не прекращался.