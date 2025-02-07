Tекст: Вера Басилая

В Курской области в селе Русское Поречное российские военные обнаружили флаг наемников «Грузинского легиона» (запрещенная в России террористическая организация). Флаг лежал в подвале, где находились тела убитых мирных жителей, передает РИА «Новости».

По словам военных из группировки «Север», флаг принадлежал грузинским наемникам, которые ранее были замечены в Русском Поречном местными жителями.

Напомним, в Курской области в поселке Русское Поречное российские военные обнаружили останки семерых мирных жителей с признаками насильственной смерти, такими как тупая травма грудной клетки, огнестрельные и осколочные ранения, а также признаки воздействия электрического тока.

Военные следователи установили личности пятерых солдат ВСУ, причастных к убийствам и изнасилованиям жителей Русского Поречного, среди которых Евгений Фабрисенко, взятый в плен в Суджанском районе.

Также был задержан украинский военнослужащий Владимир Парафило, который признался в убийстве жителя Русского Поречного по приказу командования.

Солдат ВСУ Евгений Фабрисенко на допросе сообщил, что мужчины в селе оказывали физическое сопротивление украинским боевикам, убившим более 20 человек.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова призвала на международных площадках осудить действия ВСУ.

Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, комментируя зверства ВСУ, заявил, что ООН выступает против убийства мирного населения.

Газета ВЗГЛЯД рассказала, как привлечь внимание международной общественности к зверствам ВСУ в Курской области.

